今日星座運勢／牡羊新事物帶新氣象 合作小心謹慎
2019-02-23
牡羊座
新事物帶來新氣象。
整體運：★★★★☆
和你的愛人找個從來沒去過的地方約會，你就等著慢慢享受戀愛新體驗吧；試著與別人作個小小的物件交換，有達到雙贏的效果；約同事一起去新開的餐廳喝杯下午茶，靈感會油然而生哦！
愛情運：★★★★☆
已婚者可以偶爾與另一半到餐廳享受美食，彼此都會很滿足；單身者有機會趕很多場約會。
事業運：★★★★☆
心情愉快，你的好心情也易影響他人，在輕鬆歡快的氣氛中，做事效率大大提高。
財運：★★★☆☆
與人合作，要小心謹慎，別太容易輕信別人，小心因朋友的連累而受挫。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：7
吉時吉色：22:00-23:00燻鮭紅
開運方位：西南方向
金牛座
心情愉悅，好運降臨。
整體運：★★★★☆
有沒有風度決定今天有沒有好運氣。待人接物有風度者，即使做錯一些事也能獲得諒解；風度不佳者，話說得再好也難得他人好感。單身者有機會與一起休閒的夥伴，發展成為戀人。學生族有做兼職的機會，賺取不少零用錢。
愛情運：★★★★☆
已婚者雖然會發生小吵小鬧，但能快速和好；單身者有異性主動示愛，注意把握！
事業運：★★★☆☆
平穩中求進步，不要太過閒散也不必太過緊張，一切循序漸進即可。
財運：★★★☆☆
在大筆錢財上一擲千金，導致錢財流失較快。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：6
吉時吉色：17:00-19:00櫻桃紅
開運方位：正東方向
雙子座
朋友亦有好有壞。
整體運：★★★★☆
單身者今天的愛情運有衝刺最高點的趨勢，得益於身邊死黨們的鼎力相助，愛情運必是好上加好。不宜將錢財過多顯露於人前，容易招來無法追回的麻煩帳。學生族找到適合自己的學習方法，進展會明顯不少。
愛情運：★★★★★
異性緣超級旺的，容易得到異性朋友的關照呢，很適合參加團隊活動喔！
事業運：★★★★☆
知性的一面突顯，處理事務老練成熟，而且與人相處時態度謙和，深得長者的好感。
財運：★★★☆☆
謹防貪心、好大喜功、看表不看裡所引發的財務危機。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：0
吉時吉色：15:00-16:00苔蘚綠
開運方位：西南方向
巨蟹座
升溫的過程並不長，耐心一點就好。
整體運：★★★☆☆
積極性大大加強，個人能力也在一定的基礎上得到提高，因而獲得長輩的照顧。具備賺錢的本領還得有守錢的本事，合理支配錢財就是理財的關鍵，家人在這方面給予的幫助不容小視。
愛情運：★★★☆☆
已婚者有較多的時間與另一半在一起，可以共同回憶之前的美好時光，為戀情加溫！
事業運：★★★☆☆
收穫頗多，有機會接手新的、更有挑戰性的任務，正是發揮才能的時候，加油！
財運：★★★★☆
有摸獎抽獎的機會，中獎的機率比較高。另外，還會有收受重禮的機會。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：0
吉時吉色：22:00-24:00香吉士黃
開運方位：正東方向
獅子座
愛情特別順利，充滿活力的一天。
整體運：★★★★★
相戀多年的人有望修成正果。雖然步入婚姻的殿堂，但兩人的相處之道還是感情的必修課。有儲蓄的概念，中看不中用的物品不會抱回家， 能夠節省不少支出。看看關於理財方面的書籍，有不少實用的地方。
愛情運：★★★★★
主動的釋放你的熱情，是個示愛的好日子！鼓起勇氣的說聲「我愛你」吧！
事業運：★★★★☆
情緒高漲的一天，貴人運也隨著你與他人的互動頻率有所提升。
財運：★★★★☆
開發財源的好日子。股票族的朋友可以採取短線進出的策略，見好就收！上班族只要積極的工作，也能得到應得的報酬。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：7
吉時吉色：08:00-10:00薔薇粉
開運方位：正西方向
處女座
守得雲開見月明。
整體運：★★★☆☆
你正在追求的對象會被你的真誠所打動，可要乘勝追擊了；學習上太過鬆懈可不是一件好事，很容易就被別人超越；獨自去咖啡廳坐坐吧，一個人也可以過得很愜意。
愛情運：★★★★☆
夫妻間的感情不應受到外界的干擾，好好珍惜兩人的感情；戀愛中的人感情甜蜜！
事業運：★★☆☆☆
與父母間容易有生疏感，多是因為工作繁忙或在外發展，較少有機會與父母相聚，情感交流減少。
財運：★★★☆☆
與其絞盡腦汁搞投資，不如勤奮賺錢，細心節流！
貴人星座：雙子座
幸運數字：6
吉時吉色：22:00-23:00翡翠綠
開運方位：東北方向
天秤座
脾氣易暴躁。
整體運：★★★★☆
對方的作為你稍感不如意，都會大肆的指責他，小心戰爭由此爆發；樂觀的態度去迎接挑戰，你會發現事情其實並沒有你想像的那麼難；今天將錢財交給他人打理，可避除破財的危險。
愛情運：★★☆☆☆
戀愛中的人感情容易出現小狀況，千萬別輕易說分手，說出口會讓你後悔喔！
事業運：★★★★★
對於自己的決策敢於肯定並堅持，盡全力去完成，事情會如你所願走入佳境。
財運：★★★★☆
小投資，大收獲。在生意上，會暗中得到他人的幫助。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：6
吉時吉色：18:00-20:00鈦晶金
開運方位：西北方向
天蠍座
向他人表示愛心的好時候。
整體運：★★★★☆
今天異性緣頗好，戀愛中的人享受著對方的寵愛，彼此扶持讓雙方都感覺很溫暖；財運平順，理財時易得收穫；不想知道的事情反而會知道得越多，其實這未必是件壞事，這些對你的事業頗有助益。
愛情運：★★★★☆
戀愛中的人有時間可相約出去逛逛街、喝喝咖啡，讓彼此有交流的機會，增進感情。
事業運：★★★★☆
快樂源源不斷，人際關係暢通無阻，就算有小失誤也會因好心情而能化險為夷。
財運：★★★☆☆
錢財往往隱藏在暗處，宜注意挖掘。
貴人星座：處女座
幸運數字：2
吉時吉色：17:00-19:00琥珀橙
開運方位：正南方向
射手座
多關心另一半。
整體運：★★★☆☆
愛情上有著愛自己勝過愛別人的傾向，多付出點關心給對方吧；積極參加活動，各種場合都有你出線的機會，會給你的事業帶來新的契機；金錢上為了朋友的生日或禮尚往來而使支出增加，量力而為就好。
愛情運：★★★☆☆
單身者對異性的好奇開始升溫，有擦出火花的機緣。但若有似無的邂逅會讓你心煩意亂。
事業運：★★★★☆
運用人脈可以多認識一些好朋友，朋友的關心讓你心情愉快，一切都能穩定發展如你所願。
財運：★★☆☆☆
遇上成本較大的生意時，宜多加考慮，謹慎出資。
貴人星座：金牛座
幸運數字：4
吉時吉色：11:00-12:00墨玉綠
開運方位：正西方向
摩羯座
小心因感性多情帶來的困擾。
整體運：★★★☆☆
此日感情順遂，尤其午後更是魅力無法抵擋，但需謹防陷入多角戀情；個人財政狀況有些吃緊，昔日盲目投資的後果開始顯現；陶藝館是很不錯的休閒場地，泥土的芬芳足以驅趕你的疲憊。
愛情運：★★★★☆
愛情運佳，與朋友相處融洽，有機會透過好友認識到許多不同領域的新朋友喔！
事業運：★★★☆☆
是解決矛盾與衝突的好時機，先前與人發生的誤會或爭吵都可以化解。
財運：★★☆☆☆
沉迷於金錢遊戲者，賭運不佳。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：9
吉時吉色：19:00-21:00珍珠白
開運方位：正北方向
水瓶座
對待他人還是寬容些的好。
整體運：★★★★☆
音樂愛好者有機會參加一場大型演唱會，壞情緒得到充分的釋放；戀愛者今天易遇上伴侶曾經交往過的戀人，不要揭伴侶的傷疤哦，以免讓彼此難堪；今天財運不錯，炒股者預感較強，能及時在局面不穩時火速殺出，避免損失。
愛情運：★★★☆☆
別給另一半太大的壓力，管得太多反而容易起矛盾。給彼此自由發揮的空間，氣氛會更和諧。
事業運：★★★★☆
機會頗多的一天，別擔心做不好，相信自己的能力，把握機會就會有收穫。
財運：★★★★☆
由於外力的介入，在理財策略上需要保守謹慎一些，主要精力放在守成上面。
貴人星座：射手座
幸運數字：7
吉時吉色：13:00-15:00香吉士黃
開運方位：西北方向
雙魚座
有機會發揮專長與才藝。
整體運：★★★★☆
如果你有一技之長或是有什麼特別的才藝，不妨乘機好好表現一番，會讓周圍的人刮目相看，還會因此而獲得意外的驚喜喔！比如：獲得心儀異性的真情告白、得伯樂相中、獲得一筆獎金等。
愛情運：★★★★☆
表面上愛情看似平靜無波，其實隱隱有些跡象在提醒你，該多關心另一半了喔！
事業運：★★★☆☆
諸事平順，只要內心沒有太多的慾望，今天會過得很平穩。
財運：★★★★☆
福星高照的一天，中獎、得禮金、分紅的機會略勝他人一籌。幸運的你很讓人眼紅喔！
貴人星座：金牛座
幸運數字：3
吉時吉色：05:00-07:00玳瑁棕
開運方位：西北方向
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