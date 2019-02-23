親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來

杜拜女網／謝淑薇先盛後衰 不敵克薇歐娃無緣決賽

今日星座運勢／牡羊新事物帶新氣象 合作小心謹慎

2019-02-23 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

圖／ingimage
圖／ingimage
分享

2019-02-23

牡羊座

新事物帶來新氣象。

整體運：★★★★☆

和你的愛人找個從來沒去過的地方約會，你就等著慢慢享受戀愛新體驗吧；試著與別人作個小小的物件交換，有達到雙贏的效果；約同事一起去新開的餐廳喝杯下午茶，靈感會油然而生哦！

愛情運：★★★★☆

已婚者可以偶爾與另一半到餐廳享受美食，彼此都會很滿足；單身者有機會趕很多場約會。

事業運：★★★★☆

心情愉快，你的好心情也易影響他人，在輕鬆歡快的氣氛中，做事效率大大提高。

財運：★★★☆☆

與人合作，要小心謹慎，別太容易輕信別人，小心因朋友的連累而受挫。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：22:00-23:00燻鮭紅

開運方位：西南方向

金牛座

心情愉悅，好運降臨。

整體運：★★★★☆

有沒有風度決定今天有沒有好運氣。待人接物有風度者，即使做錯一些事也能獲得諒解；風度不佳者，話說得再好也難得他人好感。單身者有機會與一起休閒的夥伴，發展成為戀人。學生族有做兼職的機會，賺取不少零用錢。

愛情運：★★★★☆

已婚者雖然會發生小吵小鬧，但能快速和好；單身者有異性主動示愛，注意把握！

事業運：★★★☆☆

平穩中求進步，不要太過閒散也不必太過緊張，一切循序漸進即可。

財運：★★★☆☆

在大筆錢財上一擲千金，導致錢財流失較快。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：17:00-19:00櫻桃紅

開運方位：正東方向

雙子座

朋友亦有好有壞。

整體運：★★★★☆

單身者今天的愛情運有衝刺最高點的趨勢，得益於身邊死黨們的鼎力相助，愛情運必是好上加好。不宜將錢財過多顯露於人前，容易招來無法追回的麻煩帳。學生族找到適合自己的學習方法，進展會明顯不少。

愛情運：★★★★★

異性緣超級旺的，容易得到異性朋友的關照呢，很適合參加團隊活動喔！

事業運：★★★★☆

知性的一面突顯，處理事務老練成熟，而且與人相處時態度謙和，深得長者的好感。

財運：★★★☆☆

謹防貪心、好大喜功、看表不看裡所引發的財務危機。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：15:00-16:00苔蘚綠

開運方位：西南方向

巨蟹座

升溫的過程並不長，耐心一點就好。

整體運：★★★☆☆

積極性大大加強，個人能力也在一定的基礎上得到提高，因而獲得長輩的照顧。具備賺錢的本領還得有守錢的本事，合理支配錢財就是理財的關鍵，家人在這方面給予的幫助不容小視。

愛情運：★★★☆☆

已婚者有較多的時間與另一半在一起，可以共同回憶之前的美好時光，為戀情加溫！

事業運：★★★☆☆

收穫頗多，有機會接手新的、更有挑戰性的任務，正是發揮才能的時候，加油！

財運：★★★★☆

有摸獎抽獎的機會，中獎的機率比較高。另外，還會有收受重禮的機會。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：22:00-24:00香吉士黃

開運方位：正東方向

獅子座

愛情特別順利，充滿活力的一天。

整體運：★★★★★

相戀多年的人有望修成正果。雖然步入婚姻的殿堂，但兩人的相處之道還是感情的必修課。有儲蓄的概念，中看不中用的物品不會抱回家， 能夠節省不少支出。看看關於理財方面的書籍，有不少實用的地方。

愛情運：★★★★★

主動的釋放你的熱情，是個示愛的好日子！鼓起勇氣的說聲「我愛你」吧！

事業運：★★★★☆

情緒高漲的一天，貴人運也隨著你與他人的互動頻率有所提升。

財運：★★★★☆

開發財源的好日子。股票族的朋友可以採取短線進出的策略，見好就收！上班族只要積極的工作，也能得到應得的報酬。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：08:00-10:00薔薇粉

開運方位：正西方向

處女座

守得雲開見月明。

整體運：★★★☆☆

你正在追求的對象會被你的真誠所打動，可要乘勝追擊了；學習上太過鬆懈可不是一件好事，很容易就被別人超越；獨自去咖啡廳坐坐吧，一個人也可以過得很愜意。

愛情運：★★★★☆

夫妻間的感情不應受到外界的干擾，好好珍惜兩人的感情；戀愛中的人感情甜蜜！

事業運：★★☆☆☆

與父母間容易有生疏感，多是因為工作繁忙或在外發展，較少有機會與父母相聚，情感交流減少。

財運：★★★☆☆

與其絞盡腦汁搞投資，不如勤奮賺錢，細心節流！

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：22:00-23:00翡翠綠

開運方位：東北方向

天秤座

脾氣易暴躁。

整體運：★★★★☆

對方的作為你稍感不如意，都會大肆的指責他，小心戰爭由此爆發；樂觀的態度去迎接挑戰，你會發現事情其實並沒有你想像的那麼難；今天將錢財交給他人打理，可避除破財的危險。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人感情容易出現小狀況，千萬別輕易說分手，說出口會讓你後悔喔！

事業運：★★★★★

對於自己的決策敢於肯定並堅持，盡全力去完成，事情會如你所願走入佳境。

財運：★★★★☆

小投資，大收獲。在生意上，會暗中得到他人的幫助。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：18:00-20:00鈦晶金

開運方位：西北方向

天蠍座

向他人表示愛心的好時候。

整體運：★★★★☆

今天異性緣頗好，戀愛中的人享受著對方的寵愛，彼此扶持讓雙方都感覺很溫暖；財運平順，理財時易得收穫；不想知道的事情反而會知道得越多，其實這未必是件壞事，這些對你的事業頗有助益。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人有時間可相約出去逛逛街、喝喝咖啡，讓彼此有交流的機會，增進感情。

事業運：★★★★☆

快樂源源不斷，人際關係暢通無阻，就算有小失誤也會因好心情而能化險為夷。

財運：★★★☆☆

錢財往往隱藏在暗處，宜注意挖掘。

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：17:00-19:00琥珀橙

開運方位：正南方向

射手座

多關心另一半。

整體運：★★★☆☆

愛情上有著愛自己勝過愛別人的傾向，多付出點關心給對方吧；積極參加活動，各種場合都有你出線的機會，會給你的事業帶來新的契機；金錢上為了朋友的生日或禮尚往來而使支出增加，量力而為就好。

愛情運：★★★☆☆

單身者對異性的好奇開始升溫，有擦出火花的機緣。但若有似無的邂逅會讓你心煩意亂。

事業運：★★★★☆

運用人脈可以多認識一些好朋友，朋友的關心讓你心情愉快，一切都能穩定發展如你所願。

財運：★★☆☆☆

遇上成本較大的生意時，宜多加考慮，謹慎出資。

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00墨玉綠

開運方位：正西方向

摩羯座

小心因感性多情帶來的困擾。

整體運：★★★☆☆

此日感情順遂，尤其午後更是魅力無法抵擋，但需謹防陷入多角戀情；個人財政狀況有些吃緊，昔日盲目投資的後果開始顯現；陶藝館是很不錯的休閒場地，泥土的芬芳足以驅趕你的疲憊。

愛情運：★★★★☆

愛情運佳，與朋友相處融洽，有機會透過好友認識到許多不同領域的新朋友喔！

事業運：★★★☆☆

是解決矛盾與衝突的好時機，先前與人發生的誤會或爭吵都可以化解。

財運：★★☆☆☆

沉迷於金錢遊戲者，賭運不佳。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：19:00-21:00珍珠白

開運方位：正北方向

水瓶座

對待他人還是寬容些的好。

整體運：★★★★☆

音樂愛好者有機會參加一場大型演唱會，壞情緒得到充分的釋放；戀愛者今天易遇上伴侶曾經交往過的戀人，不要揭伴侶的傷疤哦，以免讓彼此難堪；今天財運不錯，炒股者預感較強，能及時在局面不穩時火速殺出，避免損失。

愛情運：★★★☆☆

別給另一半太大的壓力，管得太多反而容易起矛盾。給彼此自由發揮的空間，氣氛會更和諧。

事業運：★★★★☆

機會頗多的一天，別擔心做不好，相信自己的能力，把握機會就會有收穫。

財運：★★★★☆

由於外力的介入，在理財策略上需要保守謹慎一些，主要精力放在守成上面。

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：13:00-15:00香吉士黃

開運方位：西北方向

雙魚座

有機會發揮專長與才藝。

整體運：★★★★☆

如果你有一技之長或是有什麼特別的才藝，不妨乘機好好表現一番，會讓周圍的人刮目相看，還會因此而獲得意外的驚喜喔！比如：獲得心儀異性的真情告白、得伯樂相中、獲得一筆獎金等。

愛情運：★★★★☆

表面上愛情看似平靜無波，其實隱隱有些跡象在提醒你，該多關心另一半了喔！

事業運：★★★☆☆

諸事平順，只要內心沒有太多的慾望，今天會過得很平穩。

財運：★★★★☆

福星高照的一天，中獎、得禮金、分紅的機會略勝他人一籌。幸運的你很讓人眼紅喔！

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：05:00-07:00玳瑁棕

開運方位：西北方向



更多命理分析，請前往 科技紫微網

星座運勢

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

小孟塔羅：2019上半年如何開出好成績？

2019-02-22 08:00

看起來毫不費力很厲害？實際上偷偷努力的5大生肖

2019-02-21 15:00

【測字】新的一年 哪條路能帶你突破事業瓶頸？

2019-02-21 13:31

3月水逆！12星座如何防止＆影響重災TOP3出爐

2019-02-21 08:00

3月塔羅生命靈數運勢：說太難的時候 我們經常尚未試著用力

2019-02-19 12:12

被歲月溫柔以待！常保童心的凍齡星座TOP5

2019-02-19 09:52

人生必有5個星座閨蜜 處女幫付錢、第一名讓妳好幸福

2019-02-18 14:02

每週生肖／惟中大師：兔小心壞朋友、肖豬工作遭苛責

2019-02-18 08:00

唐綺陽星座運勢週報：雙魚遇優質桃花 水瓶理財一意孤行

2019-02-18 07:38

殺破狼周運勢／天蠍面試運、考試運佳 雙魚工作有額外加給

2019-02-17 00:00

小孟塔羅：2019在哪方面會破財 要小心預防？

2019-02-15 09:48

付出三分得到七分！今年事業運特別旺的3大生肖

2019-02-14 17:00

人生如牌局！你想贏得豐厚的籌碼 還是打一手精彩好牌

2019-02-14 15:44

想加持好運？2019年幸運方位和幸運色幫你一把！

2019-02-14 15:00

情人節遇見對的人！過年後「相親運轉旺」的生肖

2019-02-14 09:15

每週生肖／惟中大師：羊嚴重犯小人、馬業績長紅

2019-02-11 08:00

殺破狼周運勢／獅子條件好對象出現 金牛開工有重要任務

2019-02-10 00:00

金豬年投資運勢 12生肖錢來也

2019-02-09 13:58

好煩到底該留還走？12星座的你年後適合「跳槽」嗎

2019-02-08 18:00

過年想發財找他就對了！2019「星座財運最佳組合」

2019-02-08 14:00

詹惟中解析：憲哥兒有貴人相 歐陽姐妹誰強運？

2019-02-08 08:00

柯P、韓國瑜、蔡英文、賴清德 詹惟中解析誰有總統運？

2019-02-06 08:00

金豬報喜迎好運 蔡上機解析2019年12生肖財運

2019-02-06 07:51

牡羊找玩咖、雙魚只想睡！過年的12星座最關心這件事

2019-02-05 10:00

指點迷津！過年走春遇桃花 單身星座必去好地點

2019-02-05 08:00

不要再逼我了！春節各星座如何應付長輩催婚？

2019-02-04 14:41

每週生肖／惟中大師：牛避兄弟鬩牆、肖豬小心懷孕

2019-02-04 08:00

迎新年！12星座運勢、財運看透透

2019-02-03 14:43

星座善用香氛 新年運氣加分

2019-02-03 13:12

銀行送發財水 住過金庫吸錢氣

2019-02-03 13:12

雙子：好無聊 天秤：拿紅包囉！盤點12星座過年的反應

2019-02-03 10:23

財神到～財神到我家大門口！春節財運最旺星座TOP5

2019-02-03 10:00

玩得盡興也討吉利 12生肖新春開運旅遊地出爐！

2019-02-01 14:31

新年拿紅包！小孟塔羅：2019年我的發財關鍵字

2019-02-01 10:23

趨吉避凶！九大方位風水開運法 助你豬年行大運

2019-02-01 09:25

詹惟中解析豬年財運：「進得來，留得住」什麼生肖發大財？

2019-02-01 08:00

快收這篇！2019年賺正財求偏財 這5個生肖最在行

2019-01-31 17:27

財源滾滾來！12星座過年偏財運揭曉 最旺TOP3是他們

2019-01-31 17:20

獅子愛買精品、射手什麼都買 最快花光年終獎金星座公開

2019-01-31 16:55
看更多

熱門文章

觀光列車換新裝 網友酸：台鐵美學正常發揮

2019-02-22 10:23

他月薪5萬想養賓士 網友曝買下去「殘酷後果」

2019-02-22 11:39

冷氣團報到！ 氣溫溜滑梯 越晚越冷全台有感

2019-02-22 05:06

機場捷運3月起 深夜增開4班往機場班次

2019-02-22 15:14

電費暴增4倍變1萬6 查電表才知是這項電器故障

2019-02-22 17:34

不到1年半！林東芳牛肉麵又要搬家了 麵還漲10元

2019-02-22 17:05

小孟塔羅：2019上半年如何開出好成績？

2019-02-22 08:00

好市多電池遭批「電器殺手」 專家這麼說

2019-02-22 19:44

獨家／東京迪士尼遊行好神秘！只因藏著「對粉絲的愛」

2019-02-22 08:39

月經沒來到婦產科檢查 醫師口無遮攔戲謔讓她氣炸

2019-02-22 18:09

談地層下陷 李鴻源：未料雲林高鐵區還是下陷6.6公分

2019-02-22 12:23

2019全台花季大爆發 北中南7大精采花季懶人包

2019-02-22 15:46

金庸幼女談父母婚變 媽媽是霍青桐談情輸給香香公主

2019-02-22 03:42

影／2019台灣燈會有多美？這支影片萬人爆讚

2019-02-22 14:16

冷氣團發威 吳德榮：玉山、雪山、南湖大山可能下雪

2019-02-22 07:41

台灣人為什麼獨鍾遊輪？主要原因竟是「懶」

2019-02-22 17:40

六福村揪遊客愛動物 捐40連號發票享299元入園

2019-02-22 13:48

肚子痛忍住不就醫 竟引發腹膜炎導致敗血症死亡

2019-02-22 09:11

Uber、計程車之戰升溫 租賃業控交部袒護下午記者會

2019-02-22 08:17

走100公尺都困難 男子罕見兩腿血管栓塞

2019-02-22 14:55

佛心公司8年沒補過班 颱風直接宣布放假

2019-02-22 15:04

扯！英動物園辦「人獸拔河」賽 4人對決1公獅

2019-02-22 13:01

擔心不能換貨 8成電子發票交易被要求列印紙本

2019-02-22 16:22

米蘭時裝周／卡爾拉格斐謝幕之作 FENDI大秀超催淚

2019-02-22 07:24

【心情點滴】蔡緯賢／烏魚

2019-02-22 06:00

超商咖啡變貴了！「全家」4款冰拿鐵2/27起漲5元

2019-02-22 17:22

用路人注意！防落石中橫公路即起至3月1日夜間預警性封閉

2019-02-22 16:53

睽違近40年 全球最大蜜蜂再現蹤跡、體型是一般蜜蜂4倍

2019-02-22 18:06

陽明大學研究證實：薄荷菸致肺部發炎更勝一般菸

2019-02-22 09:46

日本合格草莓 到台灣卻被退運的原因為何？

2019-02-22 14:22

名醫肝膿瘍驟逝 生酮飲食非人人適用

2019-02-21 23:53

台北巴黎共用班號近一年 華航法航合作喊停

2019-02-22 12:24

台北福華餐飲全面優惠！自助餐4人同行1人免費

2019-02-22 11:00

機捷3月1日起啟動深夜「增開往機場服務班次」

2019-02-22 11:40

賞花秘境在這裡！台電裡隱藏的花林

2019-02-22 11:02

【親子教養】敻林／品嘗才藝的佳釀

2019-02-22 06:00

日本唐吉訶德發起「環太平洋」計劃！將來台展店與全家合作

2019-02-22 12:26

【我愛一個人煮-52】太陽臉／可頌試做

2019-02-22 06:00

乳房X光攝影檢查好痛？ 專家傳授防「奶奶」抗議秘訣

2019-02-22 15:55

米蘭時裝周／超模卡拉跩秀PRADA 正妹姐姐現身支持

2019-02-22 08:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top