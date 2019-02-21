今日星座運勢／雙子動態工作較突出 宜暗中理財務

2019-02-21 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



圖／ingimage 分享 facebook

2019-02-21

牡羊座

今天不但自己的創意多，獲得他人提供的資訊也不少。

整體運：★★★★☆

靈感豐富，複雜繁瑣的工作做起來得心應手。朋友透露給你證券市場的新資訊，很有價值。約會前去美容院換一個新髮型，給對方不同的感受，效果會很好。

愛情運：★★★★★

詩情畫意的一天，約著心上人去森林、湖畔或郊區的咖啡廳坐坐吧！

事業運：★★★★☆

工作不易受外界干擾，行事按部就班，追求的目標和方向明確，事業策略趨於平穩紮實，一切依規定行事。

財運：★★★★☆

今天你能抱著持平的心態下賭，甚至敢於先服輸好讓賭友心不設防；但一旦機會來了，你卻能力挽狂瀾，讓賭友們吃驚不小呢！

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：08:00-09:00鉑金灰

開運方位：東南方向

金牛座

不積跬步，無以致千里。

整體運：★★★☆☆

今天工作上容易產生大材小用的失落感，需及時調整好心態，從簡單的工作中發現興趣。財運旺盛，輕鬆贏得不少投資回報，但是要特別注意財產安全，防止小人有可乘之機。

愛情運：★★☆☆☆

感情上有點困擾，有點疑心病呢，不要心情不佳就亂花錢，否則會引發對方不滿喔！

事業運：★★☆☆☆

事業運有些不穩定，預定的行程容易受到外力而改變，多少會引發不滿的情緒。

財運：★★★★★

開發財源的好日子。股票族的朋友可以採取短線進出的策略，見好就收！上班族只要積極的工作，也能得到應得的報酬。

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：15:00-16:00朝霞紅

開運方位：西南方向

雙子座

事情的輕重緩急把握得恰到好處。

整體運：★★★★★

繁忙的工作並未讓你感到無所適從，哪些事情應該先做，哪些事情應該後做，你都有分寸，自然能夠輕鬆處理。你透露出一股成熟的魅力，讓人覺得有安全感，若能加入一些幽默的元素，許多不錯的異性會被你深深吸引。

愛情運：★★★★☆

單身貴族們，今日是與異性朋友接觸的好機會，主動的參加團體活動，就能幫自己多創造一份機緣喔！

事業運：★★★★★

事業運還不錯，但是比較適合動態、競爭等類的工作，表現比較突出。內勤工作者不容易感受到好運。

財運：★★★★☆

財運不錯，適合暗中處理財務，例如：藏藏私房錢；也有機會得到意外的禮物喔！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：08:00-10:00辣椒紅

開運方位：正東方向

巨蟹座

緊跟愛情的步伐。

整體運：★★★☆☆

今天是戀愛的幸運日哦，請朋友多邀約異性參加聚會，夜深時情緣出現的機率也相對提升呢；準備不足讓你在投資理財中寸步難行；工作態度積極，讓上司很是欣慰，有外出進修的機會。

愛情運：★★★☆☆

愛情運普通，單身者保持樂觀的心態，可提升愛情運，有機會遇到感覺不錯的對象。

事業運：★★★★☆

能正面而全面的看待問題，工作也感覺頗為順利，即便遇到了阻攔與失誤都會變成你的經驗積累。

財運：★★☆☆☆

把重心放在其他事情上面吧，不要在意金錢問題，對於理財上面的小道消息宜經過求證再吸收。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：05:00-06:00臘梅白

開運方位：東北方向

獅子座

情緒變化無常，需及時調整。

整體運：★★☆☆☆

工作上會遇到突如其來的麻煩，但無需太過焦慮，心情放輕鬆，可開闊視野，讓你快速找到解決之道。用購物來發洩心中的不滿不是明智之舉，應理性對待得失。情緒不佳時，聽聽輕柔的音樂有助平復激動的情緒！

愛情運：★★★☆☆

有伴侶的人特別希望獲得另一半的關心，想黏著對方，別把想法藏著，告訴對方你的渴望吧！

事業運：★★☆☆☆

情緒顯得很低落，喜歡把事情想得複雜，將它們想得過於悲觀。

財運：★★☆☆☆

金錢流失較快，少帶現金出門。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：14:00-15:00辣椒紅

開運方位：東北方向

處女座

工作上順風順水，讓心情無比暢快。

整體運：★★★☆☆

今天內心平和，乾淨、剔透，沒有太多煩擾的雜質，使你感覺悠然自得。投資上勤勉謹慎，想法卻受到許多規則的束縛，若能打破僵局，則能發揮所長。工作上與長輩溝通融洽，很容易得到好的指引，獲得上佳表現。

愛情運：★★★☆☆

易得到伴侶的支持與照顧，讓你感到幸福；戀愛中的人別整日黏在一起，容易起矛盾。

事業運：★★★★☆

工作中有機會帶領新人，扮演領導者的角色，並且能得到大家的擁護。

財運：★★★☆☆

財運不錯，已經開始為日後的投資做規劃，記得要多聽聽有經驗人士的意見。

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：08:00-09:00秋葵綠

開運方位：正西方向

天秤座

今天比較槽糕，但切勿表現得消極頹廢。

整體運：★★☆☆☆

感情上過於敏感，伴侶易因為你的無端猜疑而感到厭煩，應學著信任對方。控制情緒，小心與人發生口角。工作上有人扯你的後腿，注意多與合作夥伴或共事的人進行協商，及時排除這些潛在的危機。

愛情運：★★☆☆☆

夫妻感情不太和諧，因父母或子女的勸說而有所緩和，責任感增強。

事業運：★★★☆☆

心態較好，對一些人和事都很看得開，會為你在工作上帶來好人緣，也容易得到他人幫助。

財運：★★☆☆☆

購物少買促銷品，以免透支。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：17:00-18:00珍珠白

開運方位：正西方向

天蠍座

煩心事多讓你心神不寧，容易發脾氣。

整體運：★☆☆☆☆

另一半會因為一些莫須有的原因跟你鬧彆扭，讓你有些莫名其妙。財運弱，不宜出門，小心破財之餘還容易讓身體受到損傷。如果覺得在家太悶的話不妨打開電腦玩玩遊戲，放鬆緊繃的神經。

愛情運：★★☆☆☆

單身者少去喧囂的場合，到林蔭小道、安靜的公園湖邊才有機會邂逅情緣。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，容易感受到上層長官或是客戶的壓力，放輕鬆點自然可以安然度過。

財運：★☆☆☆☆

金錢問題多多，有為錢煩惱的跡象，想要守住財富卻又力不從心。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：21:00-22:00香檳金

開運方位：正南方向

射手座

想到就能做到。

整體運：★★★★☆

太遠的幸福觸碰不到，還是眼前的快樂最為真實，身邊有異性正在默默為你付出哦！賺錢雖然辛苦些，但並不影響獲得辛勞成果時的喜悅。工作實力大為彰顯，且得到上司、同事的認同。

愛情運：★★★☆☆

收起說教的功夫，來點甜言蜜語，雙方會更和諧。

事業運：★★★★★

今日事業運不錯，工作效率頗高，預定之事多能順利推動完成。

財運：★★★☆☆

適合靈活運用財務的一天，例如：投資宜採多元化的策略進行，一部分拿去儲蓄，一部分拿去繳帳單，一部分當零用錢！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：06:00-07:00鈦晶金

開運方位：西南方向

摩羯座

有許多事情需要處理，應合理安排好時間。

整體運：★★☆☆☆

戀愛中的人沒有時間與戀人約會，應向對方說明情況，若遲到或爽約會讓對方受到打擊。財務易出現問題，多留意與他人的金錢往來，稍不留神易損財。工作任務重，做好時間管理，多與人合作可順利完成。

愛情運：★★☆☆☆

注意點，一不小心就會擦槍走火了，對方是挺容易動怒生氣的，自個兒小心點！

事業運：★★★☆☆

在工作中熱情洋溢，有機會接觸新的工作領域，可要好好發揮一番喔！

財運：★☆☆☆☆

財運較背的日子，有當散財童子的機會，拿點小錢做做人情是無所謂，如果拿去賭博就不太好了。

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：14:00-15:00琥珀橙

開運方位：正南方向

水瓶座

心情不錯，頭腦較清晰。

整體運：★★★★☆

今天可與另一半進行互動，生活再忙碌也不能放棄與對方來個交流，小心感情會逐漸生疏。財運平順，你穩健的表現讓投資計劃進行得順順利利。靈感欠缺的時候可聽聽輕音樂，轉換一下思緒，效果不錯。

愛情運：★★★☆☆

隨和順從的態度，天真無邪的笑容，多能提升戀愛運唷！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，適合辦點例行的公事，按照計劃表依序的處理。

財運：★★★★☆

穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對於業務、洽商工作者好運的力量較強，只要主動奔走，多與人接觸，不難創造好績效。

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：17:00-18:00香吉士黃

開運方位：正北方向

雙魚座

多關心家人。

整體運：★★★☆☆

已婚夫妻容易因對方的一點改變而感到驚喜，別再以為結婚只是為了過日子，已婚夫妻更需要情感的交流；今天有破財的傾向，千萬別得罪小人；孝敬父母，買些禮物送給他們，有了你的這份心意他們會很開心的。

愛情運：★★★★☆

愛情穩定甜蜜，夫妻間互相信任，彼此都感到很滿足；單身者多與異性接觸可提升戀愛運。

事業運：★★★☆☆

不妨將自己的擔憂和建議與上司溝通，讓他幫你做出決定，但要注意自己的態度，溝通時可別太急躁。

財運：★★☆☆☆

外力的干擾多了點，花錢有些心不甘情不願！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：17:00-19:00杜鵑粉

開運方位：正北方向





