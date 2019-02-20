今日星座運勢／雙魚投資勿孤注一擲 單身桃花運旺
2019-02-20
牡羊座
飲水不忘掘井人。
整體運：★★★★☆
今天的表現很受上司賞識，但是也別忘了提及同事們的幫忙哦，這樣不但給他留下更好的印象，也會得到同事的肯定；投資機會很多，要善於把握並加以分析；朋友的約會不可推脫，可望從交談中收集到有用的資訊。
愛情運：★★★☆☆
戀愛平平日，宜各自為政，埋首在自個兒的工作上會好點。
事業運：★★★★★
今日事業上呈現如日中天的氣勢，頗適合拓土開疆，而且有機會可以掌握主導權！
財運：★★★★☆
財運很不錯，在錢財運用上不妨大膽出手，投資獲利的機率比較高！
貴人星座：處女座
幸運數字：5
吉時吉色：18:00-20:00金桔綠
開運方位：東北方向
金牛座
時間觀念有待加強。
整體運：★★★☆☆
已婚者愛情運平平，另一半的壞情緒會影響到兩人的婚姻生活，為他創造點溫馨浪漫的氣氛不僅能幫他走出低谷，還能使你們的感情更加穩定。行事略顯衝動，易造成錢財失誤。財運較好，正財頗多，業務人員會有不錯的業績。
愛情運：★★★☆☆
渴望被關心，戀愛中的人不妨動手做做對方一直在做的事情，這樣更能體會對方的心情。
事業運：★★☆☆☆
事業運不穩定，不要太相信自己的想法，因為判斷錯誤的機會高。
財運：★★★★☆
有機會進財，不過天上不會掉下金幣，想賺錢的話就應主動開發財源，多向外發展。
貴人星座：雙子座
幸運數字：5
吉時吉色：13:00-15:00玳瑁棕
開運方位：西南方向
雙子座
敏感、多愁，容易受到驚嚇的一天。
整體運：★★☆☆☆
想法頗多，會有不安全感，對身邊的人、事、物感覺敏銳，稍有風吹草動你都會有所察覺，工作也易受到影響。做好自己的事情就好，別想得太複雜。有什麼心事、壓力可以與父母長輩或另一半交流，會讓你很快釋然。
愛情運：★★★☆☆
單身者戀愛機會不多，可多參加朋友聚會；戀愛中人有機會拜訪戀人的父母，內心緊張。
事業運：★★☆☆☆
口才略顯遜色，容易因表達過於囉嗦或不妥當而引起同事的誤會，讓你陷入困境。
財運：★★★☆☆
經商者財務上有頻頻周轉的跡象。
貴人星座：金牛座
幸運數字：2
吉時吉色：21:00-22:00秋葵綠
開運方位：正南方向
巨蟹座
注意矛盾的一體兩面性。
整體運：★☆☆☆☆
不要把對方想得過於完美，如果發現他並不如想像的那樣，會產生深深的失落感。工作太多便會有打退堂鼓的想法，缺乏恆心讓你難有突破。最好不要輕易與人承諾，會有無法兌現的情況出現，以免客戶對你失去信心。
愛情運：★☆☆☆☆
消極、負面、被動的態度會讓感情蒙上一層陰影。
事業運：★★☆☆☆
事業運略差，工作上會有小障礙發生，容易受到外力的干擾而改變已經規劃好的進度。
財運：★★☆☆☆
易買到價超所值、重看不重用的廢物。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：1
吉時吉色：07:00-09:00湖水綠
開運方位：西北方向
獅子座
今天的溝通力顯得尤為重要。
整體運：★★☆☆☆
事業運欠佳，容易犯粗心的毛病，對於文字、數據的處理應特別小心；向朋友傾訴工作中的不愉快，會得到他們的安慰與鼓勵，讓你自信不少；愛情發展順利，你小小的付出都會讓對方得到滿足。
愛情運：★★★☆☆
愛情方面一如往常，但你對另一半的冷靜態度會讓對方對你產生誤解，覺得你不在乎他喔！
事業運：★☆☆☆☆
今日事業運不佳，發展能力很差，有被困住難以突破的跡象。你不用急著想要改變什麼，先冷靜自身的情緒最重要。
財運：★★☆☆☆
散財、破財多見，應酬愈多，耗損愈凶。
貴人星座：射手座
幸運數字：2
吉時吉色：12:00-13:00朝霞紅
開運方位：正北方向
處女座
心情很好，做事比較積極。
整體運：★★★★☆
今天與異性接觸的機會多，易獲得異性的正面評價，讓你有些飄飄然。投資上會遇到少許麻煩，冷靜思考就能想出對策。工作上有利自我表現，在人群之中不妨大膽地展現出自己的長處，能博得不少喝彩。
愛情運：★★★★☆
單身者的感情生活豐富精彩，與異性互動頻繁，可望談一場轟轟烈烈的戀愛。
事業運：★★★★★
事業運頗優，有利於業務工作者，在外頭奔波一番多能有正面收穫；今日有機會得到貴人從中的協助。
財運：★★★☆☆
財運普通，有多的錢不妨拿來定存。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：2
吉時吉色：06:00-07:00櫻桃紅
開運方位：東南方向
天秤座
好運多在外，待在家中易生矛盾。
整體運：★★★☆☆
有伴侶的人與另一半容易產生隔閡，溝通不易，親友勸解可稍微緩解氣氛。生意人主動向外活動，多與商場中有經驗的人士接觸，可為你帶來財源。上班族工作有拖延的傾向，應多提醒自己。
愛情運：★★☆☆☆
容易寂寞的一天，也容易看對方不順眼喔！與其發生衝突不如選擇獨處。
事業運：★★★☆☆
感覺茫然，突如其來的改變會讓你不知所措。別驚慌，冷靜下來就能找到解決之道。
財運：★★★★☆
有突如其來的偏財運，中獎機會大！
貴人星座：摩羯座
幸運數字：4
吉時吉色：19:00-20:00芒果黃
開運方位：西南方向
天蠍座
運勢漸趨好轉。
整體運：★★★★☆
從事外貿洽商工作的人，愛情際遇十分明朗，遇到異國情緣的機會頗大；財運收益頗為顯著，得到他人的幫助後，讓你的財運更加水漲船高；獲得到外國出差機會的人，喜悅之情不宜表現得太過明顯，小心因此遭人嫉妒哦！
愛情運：★★★★☆
有伴侶的人感情升溫，感覺像是回到了熱戀時期，心靈層面也有很多共鳴。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，今日適合執行研究、分析、推理等相關工作，適合一個人靜靜地思考。
財運：★★★★☆
有吃小虧佔大便宜的機運。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：9
吉時吉色：17:00-18:00蘋果綠
開運方位：正西方向
射手座
富足的時候，獻出你的愛心。
整體運：★★★☆☆
今天容易受到流言蜚語的中傷，不要太在意，以免因此阻礙你前進的步伐。單身者會感到空虛，不能因此而放縱自己。財運較好，新的進財渠道讓你收入頗豐，對需要幫助的人伸出援手會給你帶來好運。
愛情運：★★★☆☆
單身者有朋友邀約別錯過，在聚會中結識新朋友的機率高；戀愛中人溝通良好。
事業運：★★☆☆☆
事業運略差，情緒不穩定，容易有感而發，先穩定自身的情緒才能有好的效率。
財運：★★★★☆
良好的社交與人脈，讓你爭取到更多的賺錢渠道，注意把握會有樂觀的進帳！
貴人星座：雙子座
幸運數字：0
吉時吉色：16:00-18:00玉髓紅
開運方位：西北方向
摩羯座
平穩安寧的一天。
整體運：★★★☆☆
今天脾氣有點衝動，愛情上不宜太過纏綿，保持距離可避免紛爭。記憶力不錯，待在家裡分析資料比去市場上瞎撞要有用。工作頗有成效，不過還應多與同事溝通，團結一致，多聽取有經驗者的意見。
愛情運：★★☆☆☆
戀愛運有點混亂，在感情上特別的迷惘哦！
事業運：★★★★☆
在工作上表現特別勤奮，工作效率將有大幅度提升。
財運：★★★☆☆
偏財運不錯，易得他人援助。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：4
吉時吉色：20:00-22:00鈦晶金
開運方位：西北方向
水瓶座
保持積極進取的心態。
整體運：★★☆☆☆
單身者有機會在Pub邂逅一段戀情，但在新戀情面前也不能昏了頭，小心遇到的只是爛桃花。財運欠佳，對股票感興趣者可以買幾本相關書籍看看，會有意外發現。工作頗順利，保持積極進取的態度斬獲更多。
愛情運：★★☆☆☆
因感情問題而感到鬱悶，對伴侶吞吞吐吐的表現很懷疑，有被欺騙的感覺。
事業運：★★★☆☆
感覺腦子裡空空的，不太容易專心於某一件事，有時會因為開小差而導致工作上出紕漏。
財運：★★☆☆☆
容易散財，看到喜歡的東西就想買，容易在不知不覺中超支。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：6
吉時吉色：07:00-08:00玫瑰紅
開運方位：正北方向
雙魚座
長輩是最好的老師。
整體運：★★★★★
桃花運頗旺，單身者去參加聯誼將有機會結識情投意合的異性；收入穩定，先前的投資品項可繼續持有，但不可孤注一擲，避免承擔較大的風險；遇到困難可與長輩求援，會讓你茅塞頓開，工作上有所突破。
愛情運：★★★★★
感情超級豐富的一天，很容易受感動！單身者稍微有異性對你好一點，你就被電到囉！
事業運：★★★★☆
事業運不錯呢！能夠開開心心的完成工作，即便小有難題也不會困擾到你！
財運：★★★☆☆
金錢流動性較強，有左進右出的跡象，而且今日對錢比較在乎，得失心重了點。
貴人星座：雙子座
幸運數字：8
吉時吉色：09:00-10:00大理石灰
開運方位：西北方向
留言