今日星座運勢／雙魚投資勿孤注一擲 單身桃花運旺

2019-02-20 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



圖／ingimage 分享 facebook

2019-02-20

牡羊座

飲水不忘掘井人。

整體運：★★★★☆

今天的表現很受上司賞識，但是也別忘了提及同事們的幫忙哦，這樣不但給他留下更好的印象，也會得到同事的肯定；投資機會很多，要善於把握並加以分析；朋友的約會不可推脫，可望從交談中收集到有用的資訊。

愛情運：★★★☆☆

戀愛平平日，宜各自為政，埋首在自個兒的工作上會好點。

事業運：★★★★★

今日事業上呈現如日中天的氣勢，頗適合拓土開疆，而且有機會可以掌握主導權！

財運：★★★★☆

財運很不錯，在錢財運用上不妨大膽出手，投資獲利的機率比較高！

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：18:00-20:00金桔綠

開運方位：東北方向

金牛座

時間觀念有待加強。

整體運：★★★☆☆

已婚者愛情運平平，另一半的壞情緒會影響到兩人的婚姻生活，為他創造點溫馨浪漫的氣氛不僅能幫他走出低谷，還能使你們的感情更加穩定。行事略顯衝動，易造成錢財失誤。財運較好，正財頗多，業務人員會有不錯的業績。

愛情運：★★★☆☆

渴望被關心，戀愛中的人不妨動手做做對方一直在做的事情，這樣更能體會對方的心情。

事業運：★★☆☆☆

事業運不穩定，不要太相信自己的想法，因為判斷錯誤的機會高。

財運：★★★★☆

有機會進財，不過天上不會掉下金幣，想賺錢的話就應主動開發財源，多向外發展。

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：13:00-15:00玳瑁棕

開運方位：西南方向

雙子座

敏感、多愁，容易受到驚嚇的一天。

整體運：★★☆☆☆

想法頗多，會有不安全感，對身邊的人、事、物感覺敏銳，稍有風吹草動你都會有所察覺，工作也易受到影響。做好自己的事情就好，別想得太複雜。有什麼心事、壓力可以與父母長輩或另一半交流，會讓你很快釋然。

愛情運：★★★☆☆

單身者戀愛機會不多，可多參加朋友聚會；戀愛中人有機會拜訪戀人的父母，內心緊張。

事業運：★★☆☆☆

口才略顯遜色，容易因表達過於囉嗦或不妥當而引起同事的誤會，讓你陷入困境。

財運：★★★☆☆

經商者財務上有頻頻周轉的跡象。

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：21:00-22:00秋葵綠

開運方位：正南方向

巨蟹座

注意矛盾的一體兩面性。

整體運：★☆☆☆☆

不要把對方想得過於完美，如果發現他並不如想像的那樣，會產生深深的失落感。工作太多便會有打退堂鼓的想法，缺乏恆心讓你難有突破。最好不要輕易與人承諾，會有無法兌現的情況出現，以免客戶對你失去信心。

愛情運：★☆☆☆☆

消極、負面、被動的態度會讓感情蒙上一層陰影。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，工作上會有小障礙發生，容易受到外力的干擾而改變已經規劃好的進度。

財運：★★☆☆☆

易買到價超所值、重看不重用的廢物。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：07:00-09:00湖水綠

開運方位：西北方向

獅子座

今天的溝通力顯得尤為重要。

整體運：★★☆☆☆

事業運欠佳，容易犯粗心的毛病，對於文字、數據的處理應特別小心；向朋友傾訴工作中的不愉快，會得到他們的安慰與鼓勵，讓你自信不少；愛情發展順利，你小小的付出都會讓對方得到滿足。

愛情運：★★★☆☆

愛情方面一如往常，但你對另一半的冷靜態度會讓對方對你產生誤解，覺得你不在乎他喔！

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運不佳，發展能力很差，有被困住難以突破的跡象。你不用急著想要改變什麼，先冷靜自身的情緒最重要。

財運：★★☆☆☆

散財、破財多見，應酬愈多，耗損愈凶。

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：12:00-13:00朝霞紅

開運方位：正北方向

處女座

心情很好，做事比較積極。

整體運：★★★★☆

今天與異性接觸的機會多，易獲得異性的正面評價，讓你有些飄飄然。投資上會遇到少許麻煩，冷靜思考就能想出對策。工作上有利自我表現，在人群之中不妨大膽地展現出自己的長處，能博得不少喝彩。

愛情運：★★★★☆

單身者的感情生活豐富精彩，與異性互動頻繁，可望談一場轟轟烈烈的戀愛。

事業運：★★★★★

事業運頗優，有利於業務工作者，在外頭奔波一番多能有正面收穫；今日有機會得到貴人從中的協助。

財運：★★★☆☆

財運普通，有多的錢不妨拿來定存。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：06:00-07:00櫻桃紅

開運方位：東南方向

天秤座

好運多在外，待在家中易生矛盾。

整體運：★★★☆☆

有伴侶的人與另一半容易產生隔閡，溝通不易，親友勸解可稍微緩解氣氛。生意人主動向外活動，多與商場中有經驗的人士接觸，可為你帶來財源。上班族工作有拖延的傾向，應多提醒自己。

愛情運：★★☆☆☆

容易寂寞的一天，也容易看對方不順眼喔！與其發生衝突不如選擇獨處。

事業運：★★★☆☆

感覺茫然，突如其來的改變會讓你不知所措。別驚慌，冷靜下來就能找到解決之道。

財運：★★★★☆

有突如其來的偏財運，中獎機會大！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-20:00芒果黃

開運方位：西南方向

天蠍座

運勢漸趨好轉。

整體運：★★★★☆

從事外貿洽商工作的人，愛情際遇十分明朗，遇到異國情緣的機會頗大；財運收益頗為顯著，得到他人的幫助後，讓你的財運更加水漲船高；獲得到外國出差機會的人，喜悅之情不宜表現得太過明顯，小心因此遭人嫉妒哦！

愛情運：★★★★☆

有伴侶的人感情升溫，感覺像是回到了熱戀時期，心靈層面也有很多共鳴。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，今日適合執行研究、分析、推理等相關工作，適合一個人靜靜地思考。

財運：★★★★☆

有吃小虧佔大便宜的機運。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：17:00-18:00蘋果綠

開運方位：正西方向

射手座

富足的時候，獻出你的愛心。

整體運：★★★☆☆

今天容易受到流言蜚語的中傷，不要太在意，以免因此阻礙你前進的步伐。單身者會感到空虛，不能因此而放縱自己。財運較好，新的進財渠道讓你收入頗豐，對需要幫助的人伸出援手會給你帶來好運。

愛情運：★★★☆☆

單身者有朋友邀約別錯過，在聚會中結識新朋友的機率高；戀愛中人溝通良好。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，情緒不穩定，容易有感而發，先穩定自身的情緒才能有好的效率。

財運：★★★★☆

良好的社交與人脈，讓你爭取到更多的賺錢渠道，注意把握會有樂觀的進帳！

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：16:00-18:00玉髓紅

開運方位：西北方向

摩羯座

平穩安寧的一天。

整體運：★★★☆☆

今天脾氣有點衝動，愛情上不宜太過纏綿，保持距離可避免紛爭。記憶力不錯，待在家裡分析資料比去市場上瞎撞要有用。工作頗有成效，不過還應多與同事溝通，團結一致，多聽取有經驗者的意見。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運有點混亂，在感情上特別的迷惘哦！

事業運：★★★★☆

在工作上表現特別勤奮，工作效率將有大幅度提升。

財運：★★★☆☆

偏財運不錯，易得他人援助。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：20:00-22:00鈦晶金

開運方位：西北方向

水瓶座

保持積極進取的心態。

整體運：★★☆☆☆

單身者有機會在Pub邂逅一段戀情，但在新戀情面前也不能昏了頭，小心遇到的只是爛桃花。財運欠佳，對股票感興趣者可以買幾本相關書籍看看，會有意外發現。工作頗順利，保持積極進取的態度斬獲更多。

愛情運：★★☆☆☆

因感情問題而感到鬱悶，對伴侶吞吞吐吐的表現很懷疑，有被欺騙的感覺。

事業運：★★★☆☆

感覺腦子裡空空的，不太容易專心於某一件事，有時會因為開小差而導致工作上出紕漏。

財運：★★☆☆☆

容易散財，看到喜歡的東西就想買，容易在不知不覺中超支。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：07:00-08:00玫瑰紅

開運方位：正北方向

雙魚座

長輩是最好的老師。

整體運：★★★★★

桃花運頗旺，單身者去參加聯誼將有機會結識情投意合的異性；收入穩定，先前的投資品項可繼續持有，但不可孤注一擲，避免承擔較大的風險；遇到困難可與長輩求援，會讓你茅塞頓開，工作上有所突破。

愛情運：★★★★★

感情超級豐富的一天，很容易受感動！單身者稍微有異性對你好一點，你就被電到囉！

事業運：★★★★☆

事業運不錯呢！能夠開開心心的完成工作，即便小有難題也不會困擾到你！

財運：★★★☆☆

金錢流動性較強，有左進右出的跡象，而且今日對錢比較在乎，得失心重了點。

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：09:00-10:00大理石灰

開運方位：西北方向





