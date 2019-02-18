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今日星座運勢／天秤金錢問題考驗你 理財宜採保守

2019-02-18 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

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2019-02-18

牡羊座

注意說話的尺度，不要過於隨便。

整體運：★☆☆☆☆

工作上容易與同事起口舌之爭，注意自己的言行，一些無謂的爭論能免則免。財運方面今天猜疑心過重，對於朋友的建議疑慮重重，很容易錯過最佳時機。

愛情運：★☆☆☆☆

不安寧的一天，情況有點糟，想辦法善後，不要繼續胡鬧！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，工作中遇到瓶頸時多用客觀的角度來思考，不要過度偏激了喔！

財運：★☆☆☆☆

衝動是魔鬼，若不想拆夥，說話可要謹慎著點。

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00蘑菇灰

開運方位：西北方向

金牛座

做事無原則容易壞事。

整體運：★★☆☆☆

戀人對你無原則的處事方法很惱火，事事妥協不但得不到好感，還讓他覺得你們的價值觀相差太遠而難以繼續；工作上顯得無原則，面對同事或下屬的好話就易耳根發軟；受薪階級不要有「先消費後儲蓄」的錯誤理財觀念，應先強迫自己儲蓄。

愛情運：★★☆☆☆

除了甜言蜜語，也可以試著把心中的委屈說給另一半聽，兩個人共同承擔會感覺溫暖。

事業運：★★★☆☆

若提前做一些規劃工作，還可讓接下來的工作有條不紊的進行。

財運：★★★☆☆

若能靈機應變，第一時間掌握商機，方能得到財神眷顧。

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00祖母綠

開運方位：西北方向

雙子座

享受眼前的快樂。

整體運：★★★★☆

今天易有休息不充分的感覺，小心透支體力或因疲憊而心情受影響。有在不經意間獲得小財的機運，可不要太張揚，財不露白，以免引起他人眼紅而導致破財。愛情甜蜜，易感受到對方濃烈的愛。

愛情運：★★★☆☆

有點黏又不會太黏的日子，他想出去閒逛就讓他去吧！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，做點例行公事，找不到方向時不妨請教主管。

財運：★★★★☆

財運不錯，你能敏銳的感覺市場變化，隨時根據市場的波動來調整自己的應對措施。

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：06:00-08:00湖水綠

開運方位：東北方向

巨蟹座

對戀人的過去不宜打破砂鍋問到底，以免傷人傷己。

整體運：★★☆☆☆

今天工作上的新突破讓你信心倍增，頗有成就感，但不能因此停止前進的步伐。易因戀人的某句話而有追根究柢的想法，小心因此讓你的魅力大打折扣。財運不錯，在投資上頗能果斷作出決策。

愛情運：★☆☆☆☆

感情態度特別敏感且急躁，容易動怒或不耐煩，遇到爭執可能會出現不理智的態度喔！

事業運：★★★☆☆

對自己的能力不夠自信，他人的一點想法就能很快的改變你的初衷。凡事還是多思考為宜。

財運：★★★☆☆

賺錢意識強烈，四處奔忙也樂意，但要注意把握好方向，才能更好的進財哦！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-12:00碧空藍

開運方位：西南方向

獅子座

幸運的一天，目標也很明確。

整體運：★★★★☆

今天多花點心思打扮，女生平時買來的化妝品和漂亮衣服不要老放在家裡擺著，改變形象會為你帶來旺盛的桃花運！投資風險較小，不妨去股市轉轉。工作上知道自己想要什麼，勤奮又努力，收穫頗多。

愛情運：★★★★★

今日你能全程掌握兩人間的微妙變化，雖然彼此若即若離，卻從不會出差錯，更不會把關係搞砸了。牢牢鎖定目標，終會如願以償。

事業運：★★★★☆

會有出色表現！可以清楚依據長期觀察的心得，找到自己的工作志向，或能透過不同社交團體的運作，參與不同領域的工作。

財運：★★★★☆

機會與挑戰同在，有賺錢的機運！

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：13:00-15:00珍珠白

開運方位：正北方向

處女座

適合與人互動的一天。

整體運：★★★☆☆

今天更願意與朋友相處，若能帶上戀人，大家都聚在一起，聚會將更有趣；今天是爭取拿獎金的好時機，好好表現一下吧；多與同事互動，加強彼此的感情，才能讓你的方案獲得更多的支持者。

愛情運：★★★☆☆

夫妻感情變化多端，陰晴不定，不用擔心，風雨過後的彩虹更美麗，生活也不會太公式化。

事業運：★★☆☆☆

工作上會有被迫考慮日後發展的問題發生，內憂外患感強烈，徒增壓力。

財運：★★★☆☆

機會隱藏在變化中，別害怕改變。

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：15:00-16:00夕陽橙

開運方位：正西方向

天秤座

是否對他有金錢依賴，將會成為他的評判標準。

整體運：★★★★★

今天情場上的金錢問題會考驗著你，女生要求AA制能贏得尊重，男生適當大方會給對方留下好印象；投資理財上能得到朋友的意見和幫助，可一旦要求金錢援助，他會立刻閃人；職場方面不宜向老闆提出加薪要求。

愛情運：★★★★★

甜蜜的日子，對方的溫柔會讓你感到很溫暖，對方的傾聽也能讓你找到宣洩情緒的渠道。

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，很適合多動腦筋來企劃，工作上遇到困難瓶頸時，換個方式試試看，或許能有不錯的效果！

財運：★★★★☆

財運不錯的一天，宜進不宜出，理財宜採取保守的態度，當有金錢入帳時快點存起來，自然可以避開風險。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：09:00-10:00可可棕

開運方位：東北方向

天蠍座

精神恍惚，無法集中精力工作的一天。

整體運：★★★☆☆

出現小錯誤在所難免，因此要時刻提醒自己不能疏忽大意。在辦公桌上放一盆植物，多看看它會有安神醒腦的作用。空閒時間可以與同事去戶外打打球，有助恢復精力。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會與心靈相通的異性交往，多製造神秘感和意外驚喜，很容易吸引對方喔！

事業運：★★☆☆☆

工作中夾雜著錯愕、機會與煩惱，對事情的掌握度不夠精準，事故重複出現的指數較高，常在同一地方摔倒兩次或兩次以上。

財運：★★★☆☆

有時間不妨多充電，閱讀一些理財方面的書籍。

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：15:00-16:00青金石藍

開運方位：西北方向

射手座

運勢平順，得益於朋友助力。

整體運：★★★☆☆

朋友運頗佳，與之聊聊心得，互相提示工作的重點，新的策劃易浮現；感情上不要把希望寄托在朋友的評價上，先看清對方的本質再決定交往與否吧；父母的一句話可能會讓你轉移投資方向，需仔細斟酌新方向的可行性。

愛情運：★★☆☆☆

小別勝新婚，保持距離以策安全，因為今天的你太敏感了，懷疑心挺強的哦！

事業運：★★★★☆

機會頗多，若無法確定自己有充足的把握，可求助於親友，他們會給你有利的幫助。

財運：★★★☆☆

面對高風險投資，你的每一步要更謹慎！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：21:00-22:00朝霞紅

開運方位：正南方向

摩羯座

與人合作會產生意見分歧。

整體運：★★☆☆☆

對待事物的觀點不同，道不同不相為謀，不必勉強對方。單獨行動也未嘗不可，會有不錯的學習經驗。若有朋友在經濟上向你求助，需要量力而為，不可打腫臉充胖子，不然自己也陷入財政危機可就有點頭痛了。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運不佳，轉移對感情的注意力，否則愈關心愈容易搞砸喔！

事業運：★★★☆☆

在事業上稍有一點成就便會很容易驕傲，小心這樣會退步喔。

財運：★★☆☆☆

身上別帶太多現金，小心破財。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：14:00-15:00碧空藍

開運方位：正東方向

水瓶座

「愛」要大聲說出來。

整體運：★★★★☆

自己被困在沒有結果的單相思中，很想談一場轟轟烈烈的愛情，苦於沒有表白的勇氣，今天將愛大聲說出來會有意想不到的效果哦！工作時礙於情面而不能把事情做得完美。在家中可感受到溫暖，讓內心平靜。

愛情運：★★★★★

戀愛機緣很多，最容易在職場上遇到。戀愛中人趕快利用今天熱絡纏綿一番吧！

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平的，雖然有點提不起勁，可是不難得到同事的援助；自己也要積極點，收起拖泥帶水的工作態度。

財運：★★★★☆

競爭、計較中得財，如果沒有積極推算，就無法發現財神爺的蹤跡。此外呢，錢特別容易花在交際應酬上。

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：21:00-23:00珊瑚橙

開運方位：西北方向

雙魚座

今天你顯得特別節儉。

整體運：★★★☆☆

很懂得節省，即使是適當的消費也會讓你不捨，小心這樣會讓異性覺得你很吝嗇，偶爾慷慨一些，對你的財政並無影響，還能給對方留下好印象，且有利於你們的發展；給同事一句問候，都能增進同事間的情誼。

愛情運：★★☆☆☆

愛情運不太穩定，外力干擾挺多，耐著性子別動怒了。

事業運：★★★☆☆

頗為平淡，工作上沒有太大的變化，空閒時不妨多與同事聯絡感情，建立良好的人際關係網。

財運：★★★★☆

採取速戰速決的投資戰略容易進財。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：08:00-09:00碧空藍

開運方位：正西方向



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