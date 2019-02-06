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金豬報喜迎好運 蔡上機解析2019年12生肖財運

2019-02-06 07:51經濟日報 文／蔡上機

美聯社
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鼠／仲介業務 迎豐收年

豬年對屬鼠的朋友來說，整體財運有利仲介及業務門市買賣生意者，但也要留意人際損財，投資方面需留心，宜見好就收。

事業上老闆者得員工助力，幫事業得利。上班族小心因職場出錯引官司，職場環境若需接觸火電者，注意安全。晉升上同儕有強烈競爭，擔任主管者需做好管理，上下配合多用心。

姻緣方面，已婚者有機會因配偶或結婚帶旺財運，未婚者論婚嫁則可能生波折，但豬年對懷孕或已有兒女者助益多，兒女可助職場財運威名或對外權位發展。惟需留意朋友人事或金錢財務，造成夫妻因為意見不同而干擾婚姻

牛／職場發達 更上層樓

屬牛的朋友新春財運旺，投資理財有利可圖。偏財運高，買樂彩常中獎。惟對外投資金錢出借，注意合約違約背信倒帳等問題，同儕間防糾紛。

事業職場運發達，企業主擴展業務有成果。上班族有能者可更上一層樓。惟不宜海外房地產投資買賣，以防損失。此外，小心因子女員工出包受牽連，損失利益。

婚姻方面，配偶為得力輔佐助手，有旺財之運。夫妻感情良好，配合得宜，但要留心對子女教養問題看法不同。未婚有對象者，是成婚喜訊年。單身沒對象者，有機會認識未來可結婚對象。

虎／暗中獲利 財不露白

屬虎的朋友在豬年財務及投資的運勢是暗中獲利，需留意財不外露，計畫中的利益，保密不張揚。不動產投資交易運旺，出脫房地產有機會獲利，只要在未完成交易前不張揚，就可免被破壞。

職場方面宜靜不宜動，公務員留心觸法。企業主有重大策略須謹慎小心，以免一夕豬羊變色，得不償失。上下班或出差注意安全。

婚姻方面，配偶主導家運，是支撐心靈的力量，夫妻可更深層的心靈溝通，多參加藝文知性之旅，讓兩人心靈更昇華。財務方面交給配偶管理，是防範破財好辦法。未婚有對象，就算自己運勢不佳，對方仍有情義不離棄；想成婚者，勇敢求婚會成功。

兔／投資獲利 落袋為安

新的一年屬兔的朋友財運穩健，衣食無虞，使用金錢也放得開，在休閒享受上，一擲千金。投資宜先落袋為安，企業主控好資金，如需投資則盡量募資。持有投資不動產，可獲利了結，入袋為安。

職場運勢頗佳，得貴人助，有傑出表現。學業證照考運參選比賽成績優異，但勿涉桃色糾葛以免出包。手足子女部屬相助，皆有利自己職場表現。

婚姻方面，配偶是貴人，夫妻間關係甜蜜。配偶可因子女獲得利益。未婚有對象也有機會成婚，能很快懷孕，不排除奉兒女命成婚。沒對象的人有機會結識對象。但小心不要讓工作、老闆的事干擾到婚姻和諧。

龍／創新得財 循序漸進

屬龍的朋友豬年經濟有出路，財運靠創新研發而得，尤其高新科技、設計創作，能走向經濟藍海。擔任仲介者或學術藝文科技研究學者專家角色，有良好發展。此外，手足子女也對自己的工作有助益，但要留意金錢與戀情交雜，會生糾紛。有交易不動產，注意合約文書保固承諾信用問題。職場運較不順，是多勞之年，留心忙中有錯。企業主保守固本循序漸進，勿迅速擴大。

婚姻方面，夫妻間宜多溝通商量，減少磨擦。有對象者勿在今年急結婚，沒對象更要慎選伴侶，以免日後遺憾。

蛇／福祿交聚 不宜做保

新年對屬蛇的朋友來說，有三財匯聚貴人加持、福祿交聚之象，有利企業主業績人士。非企業主，理財投資也有機會獲利，透過金融機構做海外理財，收穫頗豐。上班族也有機會加薪，獲紅利獎金。惟不宜將錢出借他人、擔保背書，否則被拖累損失金錢。注意錢財被人覬覦，不要貪心忘風險。職場方面大有作為，可創業，也有機會升遷。職務上如經手財務投資合約要小心。海外的事業發展有利，但建議親力親為管理。

婚姻方面，夫妻關係良好，同一職場共事者，配偶對自己有協助。如購入不動產，配偶也會有財力貢獻。惟想懷孕生兒育女，沒那麼容易。未婚有對象者有成婚機會。

馬／赴外發展 事業順利

屬馬的朋友在豬年職場有好運，但權貴官員政治人物企業主行為要端正，勿涉金錢不法，財務投資方面則建議保守為宜，投資理財創業都以穩健為佳。家人手足在豬年對自己有金錢資助或能帶動利益，可共事合作合資，有機會成功。惟凡事除非策略需要對外公開，否則都應保密低調進行，只要有規劃並施以謀略運作就可望順利。也有機會往海外發展，在海外是有財運的事業發展年。

婚姻方面較需要留意，婚姻不睦恐有分離關卡，婚姻若有第三者介入恐爆糾紛。未婚有對象者不建議今年成婚。

羊／將本求利 貴人相助

豬年對屬羊的朋友來說是財運穩定的一年。營商開店或門市站櫃第一線人員，得貴人遇好客戶，財利增加。創業小心資金投入，盡量降低開辦支出，以最節省的預算將本求利。會助旺父母上司利益，或協助解決其問題，人事同儕間合作，或借其力，可營造利益。職場運佳，求職可得貴人賞識，對於有專業能力，會有人來挖角。但豬年職場是回收運，不是投資年，以不投注資金為原則。適合海外、國際發展。

婚姻方面，婚姻生活富足，頗有物質享受。未婚有對象者，成婚機會高，但求孕者恐無法如願。小心夫妻易因家務事或不動產問題，發生不愉快，忍氣可避口舌之災。

猴／工作運佳 保守理財

屬猴的朋友豬年工作運佳，愈安定愈好，惟若經手財務出納，或身為投資理財顧問專員，留心數字差錯。投資理財則要見好就收。金錢請保守，不要出資創業，不跟人有金錢往來，不擔保背書。愈安定性工作，如公職公務人員，或學術研究單位教職人員，工作運愈穩定。從事資訊網軍、合法駭客、發明設計創意、超科學超科技、生物病理藥理、保險等工作，可望有特殊表現。

婚姻方面，屬猴的朋友可助旺配偶，能助其財運亨通，但今年不是適合婚嫁年，宜再多觀察多相處。

雞／財運亨通 適合創業

豬年對屬雞之人來說整體運勢佳，尤其是企業主理財投資者，其次是業務業績族。薪水階級，有機會獲得紅利獎金或加薪，心血來潮買張樂透彩，可用小預算拚偏財運。屬雞的人對父母上司有利益的助旺。子女部屬也可為自己帶來財運。職場運勢強盛，事業左右逢源，發達繁榮。創業者成功機會高，有利可圖。惟須注意身體健康，或意外災難衝擊職場發展。

婚姻方面，有機會因配偶助旺，創造利益及權力地位。未婚有對象，成婚機會高，可因婚姻帶來利益。論婚嫁過程中，不宜強勢主導，以免產生變數。

狗／穩健經營 留意帳目

屬狗朋友今年投資宜小心為上，配偶與手足是其貴人。整體運勢勿因金錢鋌而走險，經營企業、創業者，或投資入股他人事業者，宜穩健經營。豬年可幫手足得利，或投資手足，自己同蒙其利。職場運勢處境不佳，尤其經手財務投資等職務，需小心帳目。此外，身處危險工作環境者要小心安全。欲創業者建議稍緩，多加籌謀，以免失敗。

婚姻方面，想法價值觀有落差，但配偶對自己財運有益助，不妨多聽配偶的建議，也可增進感情。未婚有對象者還需磨合，不急成婚。未婚沒對象者，不要急著找對象，寧缺勿濫。

豬／堅守崗位 長官賞識

逢本命年的屬豬朋友，運勢有好也有壞。專業技術或證照考試順利，投資國際金融商品匯率也可獲利。但同儕人事間，與人有金錢投資合作或財務往來，小心引發糾紛。職場運勢一步一腳印耕耘，艱辛中營造發展。企業主難穩坐悠閒領袖寶座，建議捲起袖子和員工站第一線打拚。上班族堅守崗位可得長官賞識重用。想創業建議暫緩。很適合外派，賺取國際財。

婚姻方面，配偶掌握經濟大權。未婚有對象者，易受對方主導左右成婚。房屋、土地、家產或家務事，可能出現糾紛麻煩。如買賣交易房產，注意產權詐欺或違約糾紛問題。

職場婚姻偏財運

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