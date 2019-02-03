雙子：好無聊 天秤：拿紅包囉！盤點12星座過年的反應

2019-02-03 10:23 聯合新聞網 安妞．星座



春節連假首日，不少民眾昨天提早放假出國，桃機第二航廈出境大廳有不少排隊辦理報到手續的民眾。 記者鄭超文／攝影 分享 facebook 農曆過年即將來臨，說到過年總是讓人想到年夜飯、壓歲錢、走春行程還是親戚長輩噓寒問暖、徹夜通宵麻將桌上攻防戰，究竟在過年期間十二星座反應如何呢?

牡羊座

對於行動力十足的牡羊座，說到過年的反應，當然就是『喜歡熱鬧』，牡羊座的朋友喜歡到親朋好友家串門子，而且牡羊座的人非常熱情、慷慨，都會帶伴手禮去拜訪朋友。對於牡羊座而言，麻將桌上攻防戰激起牡羊座天生戰鬥力，如同廝殺的戰場，牡羊座的朋友光氣士就讓人倒退三步了，而且牡羊座是好勝心非常強的人，所以時常他們專注在過年賭局上。

金牛座

對於守財奴的金牛座，說到過年的反應，當然就是『美食當前』最重要，金牛座的人說到過年，嘴從沒停下來，不間斷享受美食，所以體重也反應在美妙的過年假期上有增無減，直到過年後才驚覺自己肥了一大圈。當然說到過年可是一個賺外快的好時機，金牛座的朋友都會趁年節期間大撈一筆的，為了自己生活品質提升，過年期間在辛苦的工作只要錢多，金牛座的人都會去完成獲得金錢。

雙子座

對於變化多端的雙子座，說到過年的反應，當然就是『好無聊』。在這漫長的年假當中，面對親戚們每年重覆的提問，早就而感到無趣。甚至雙子座每年還會準備都有不同花招來應付這些問題，把這些親戚朋友耍得團團轉，來讓雙子座覺得過了充實有趣的假期。雙子座的朋友對於過年期間賭局也是興致勃勃，充滿刺激有趣的過程都讓雙子座的朋友非常愛。

巨蟹座

對於重視家人的巨蟹座，說到過年的反應，當然就是『團圓飯』。平時對於工作認真或外地打拼巨蟹座，無論家再遠都會盡快返鄉回家，為了能夠與家人吃頓團圓飯。巨蟹座其實非常期待過年假期，能夠讓他們好好待在家中耍廢休息的時刻來度過這個長假，對於喜歡享受生活中小確幸的巨蟹座而言可是享受天堂般的生活，回家對於巨蟹座而就是安心的充電小歇站。

獅子座

對於愛面子的獅子座，說到過年的反應，當然就是『我要成為閃亮的焦點』。迎接新的一年到來，為了能夠讓自己今年氣勢如虹，所以獅子座的朋友為了讓自己在過年那天能夠來個帥氣登場。有理由幫自己添購新的衣服和鞋子。獅子座的朋友也喜歡邀請親朋好友來家中坐坐或請客吃飯，除了聊天之外更能夠展現主人氣勢，滿足自己表現慾。

處女座

對於講求完美的處女座，說到過年的反應，當然就是『該來大掃除』。平時的處女座都會把自己重點的地方整理乾淨，所以平時沒時間顧到地方，所以處女座的朋友都會安排大掃除的日子，把自己平時忙碌的沒時間處理的東西處理掉。處女座的朋友通常都有屬於自己時間表來確實執行，所以其實過年假期對於處女座而言，早就已經安排好每天充實的行程，拜訪親戚、走春、回娘家等等的行程早就在處女座朋友掌握之中。

天秤座

對於注重人際關係的天秤座，說到過年的反應，當然就是『拿紅包囉』。天秤座的朋友其實非常受到長輩與親戚朋友喜歡，原因是天秤座總是熱情親切問候大家，能夠與大家相談甚歡。長輩通常會特別對天秤座的朋友很好，都會給紅包讓天秤座的朋友非常開心，當然天秤座會上演一齣出婉拒心底其實超想要的戲碼。

天蠍座

對於善於記仇的天蠍座，說到過年的反應，當然就是『十年報仇不嫌晚』。天蠍座的朋友過年期間，過去曾經遭受長輩親戚的提問，而讓天蠍座沒有台階下的情況，都會去尋找專治這些長輩親戚朋友的把柄，千萬沒事別惹天蠍座的朋友，否則下場肯定淒慘。過年期間的賭局，天蠍座的朋友也是故中好手之一，過去輸掉都會不斷精進自己成長，打敗更多麻將桌上心機攻略戰。

射手座

對於愛好自由主義者的射手座，說到過年的反應，當然就是『玩樂』。射手座的朋友過年期間，喜歡到不同朋友家串門子，而且射手座的朋友說走就走，可能臨時決定說要去哪走春，對於射手座而言，他可不想放過年假期間任何一點時間，盡情享受屬於自己自由的生活。當然面對長輩親戚的問題，射手座也不忌諱直言的談論，甚至反而讓長輩不知道該如何回覆，讓長輩親戚們乖乖安靜吃飯。

摩羯座

對於傳統務實的摩羯座，說到過年的反應，當然就是『賺紅包』。摩羯座的朋友過年期間，除了依照傳統祭祀祖先、還會過年期間找一天去財神廟，祈求自己在新的一年能夠升官加薪，生意越來越旺。此外摩羯座的人過年期間，最擔心就是包紅包，向來以要求實際面摩羯座，自己開始精算紅包，該包多少錢給親戚小孩，讓他們感到苦惱。

水瓶座

對於怪人組別的水瓶座，說到過年的反應，當然就是『我才不要人擠人』。水瓶座的朋友總是有自己堅持在，可能過年期間最讓人找不到星座就是水瓶座，因為他們早在過年前就出國到其他國家去玩了，享受沒有其他人擠人的假期，而且不會受到他人干擾，玩得更盡興。

雙魚座

對於懶惰出名的雙魚座，說到過年的反應，當然就是『終於可以休息了』，雙魚座的朋友對於平時現實壓力，終於是能夠好好喘口氣的時候，讓自己放鬆一下，好好來做個美夢，體驗一下活在自己自己生活，能夠陪伴家人或情人，能夠為了家人或情人準備一頓豐盛的佳餚，有伴侶陪在身旁在家中睡到自然醒，膩在一起看一部電影，相信都是雙魚座曾經幻想過的情境，終於有機會趁著過年假期來完成自己夢幻清單。

文／倪爵老師（清水孟國際塔羅連鎖占卜師）

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