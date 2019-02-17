親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
豬瘟防疫總動員
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來

今日星座運勢／水瓶安排學習收穫多 財運暢通無阻

2019-02-17 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

圖／ingimage
圖／ingimage
分享

2019-02-17

牡羊座

很容易便得到滿足。

整體運：★★★☆☆

情緒雖有點低落，但很容易體會到快樂滋味，對方的一個簡訊便能使你精神振奮；切忌盲目聽取他人建議，其中的某些意見還會擾亂你的視聽；今天財運一般，投資理財需等待時機，不可操之過急，開源節流會有不錯的成效。

愛情運：★★★☆☆

單身的人備感寂寞，迫切想找個人來陪伴。上網聊聊天吧，別因心急而選到爛桃花。

事業運：★★★☆☆

諸事順心，即使遇到麻煩事也有朋友相助，讓你心情愉快，想想如何表示你的謝意吧！

財運：★★★☆☆

少出門、少點社交活動，否則會使開銷增加！

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：04:00-06:00薔薇粉

開運方位：正南方向

金牛座

有心想事成的愉悅感。

整體運：★★★★★

與人交際頻繁的一天，不管是對熟識的人還是陌生人，你都能表現出熱情的一面，給他人帶來好心情，你的人緣也不斷得到提升。有機會參加朋友聚會，不妨帶上另一半，讓對方融入你的交友圈中，對兩人的關係有促進作用。

愛情運：★★★★☆

單身者多注意自己的言行舉止與穿著打扮，很容易博取異性的好感；戀愛中的人約會較頻繁。

事業運：★★★★☆

享樂慾望增高，渴望吃美食、穿名牌衣服，偶爾放縱一下無妨，但別太過火喔！

財運：★★★★★

財運好到讓人羨慕眼紅，適合投資理財的好日子，股票族有機會可以撈一筆！別錯過今日的大好財運喔！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：17:00-18:00杜鵑粉

開運方位：東北方向

雙子座

人際關係不太明朗。

整體運：★★★☆☆

今天對一些人和事看不慣，容易產生不滿情緒。有什麼話別憋在心裡，坦誠相告對雙方都有好處。實在不能說出，就找幾個知心好友聊聊，消除怨氣。別把壞情緒帶回家，無故向另一半發火不會有好果子吃喔！

愛情運：★★☆☆☆

單身者感覺孤獨時，可試著將多一點時間放在自己喜好的事物上，會感到很充實！

事業運：★★☆☆☆

內心顯得浮躁，會莫名其妙地發火。有時間別一個人悶在家裡，多與好友互動可讓你釋懷。

財運：★★★☆☆

患得患失、徘徊不前者，暗財較多，不過也流失迅速。

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：17:00-18:00羽絨白

開運方位：東北方向

巨蟹座

享受眼前的快樂。

整體運：★★★★☆

今天易有休息不充分的感覺，小心透支體力或因疲憊而影響自己的心情哦；不經意間進到小財，可不要太張揚，財不露白，以免引起他人紅眼，自己也因此有破財的危險哦；他的愛依然如從前那麼真切，好好享受生活吧。

愛情運：★★★☆☆

相愛容易相處難，你必須試著讓自己的態度軟化些，這是有效溝通的基本條件。

事業運：★★★☆☆

玩樂心較重，難以集中精力投入到要處理的事務當中，小心因為粗心而導致頻頻出錯唷！

財運：★★★★☆

財運穩中有升，多半得益於貴人相助。

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：15:00-17:00辣椒紅

開運方位：西南方向

獅子座

你的愛情有點像苦咖啡。

整體運：★★★☆☆

想要退出又好像陷得更深，其實你們的感情從未轉淡，約個時間說清楚就是最好的解決辦法；財運平平，今天還是把投資的衝勁收斂收斂的好哦！努力想要有所作為，卻總被他人的想法所左右，感覺有些無奈。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會與讓你心動的異性結緣，但你缺少安全感而遲遲不肯表露自己的情感。

事業運：★★☆☆☆

流言蜚語不絕於耳，表面上不在意，但內心卻很難受，向親友傾訴，尋求支持方可克服。

財運：★★★☆☆

想留住更多的財富可裝裝窮、藏藏私房錢，最怕錢財露白，一旦讓人知道你有錢，易引來借錢者！

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：14:00-15:00蘑菇灰

開運方位：正東方向

處女座

心情平靜，享受平淡中的快樂。

整體運：★★★☆☆

錢財方面支出不會太大，對美食愛好者來說，可以去經濟實惠又有特色的餐館嘗鮮。對找到真愛的情人們來說，激情降溫，但是敞開心扉地進行交流，一些隱私也能開誠佈公，平淡中內心又有一絲甜蜜！

愛情運：★★★☆☆

另一半有時需要一個人安靜地思考，此時你不必過多打擾，問得太多只會自尋煩惱。

事業運：★★★☆☆

樂於助人，看到身邊的人有困難都願意伸出援手，人際關係不斷拓展。

財運：★★★☆☆

會有一些小財小利，積少成多。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00白鋼銀

開運方位：西南方向

天秤座

不用花太多的金錢與精力就能換來快樂。

整體運：★★★★★

如果捨不得花錢去看電影，那就在家唱卡拉OK給戀人聽吧，同樣能給對方浪漫的感覺；在網路上可遇到對你工作有助益的網友；節約意識特別強，能避免許多不必要的開支。

愛情運：★★★★☆

另一半喜歡追問你的事情，別表現出不耐煩的情緒，坦誠相待才能相處愉快。

事業運：★★★★★

充滿希望的一天，個人要秉持服務的熱忱，今日就會是充滿收穫的一天。

財運：★★★★☆

財運暢通無阻，有利於金錢運作，例如：討債、借款、殺價、儲蓄、投資、佣金薪資談判等等！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00瑪瑙黑

開運方位：東北方向

天蠍座

心情像花一樣盛開的一天。

整體運：★★★☆☆

學習易在今天收到成效，並受到家長的肯定，保持謙遜便會有更明顯的進步；今天隨好友聚餐，很能表現自己舉止得體、談吐風趣的一面，讓你春風得意、滿面紅光，不過也不可太張揚哦；會收到意想不到的表白，小心因興奮過頭而使自己失去判斷力。

愛情運：★★★★☆

很久沒有對心愛的人說甜言蜜語了嗎？今日就是表達愛意的時候，讓對方感受你的溫柔。

事業運：★★★☆☆

精力旺盛，期待獲得認可，有積極的行動。但要注意方式與方法，別急於求成。

財運：★★★☆☆

良好的人際關係，能為你帶來好的財運。

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：06:00-08:00白鋼銀

開運方位：正東方向

射手座

在玩樂中獲得。

整體運：★★★☆☆

由興趣和遊樂中所發揮出來的才能，成為擁有事業新搭檔的契機；單身之人身邊有不少異性圍繞，最好謹言慎行，以免遭遇爛桃花；從旁人身上學來的理財之道，似乎很是受用，眼光獨到的今天很適合去投資。

愛情運：★☆☆☆☆

不安寧的一天，情侶夫妻間特別容易有金錢衝突，不愉快時容易在金錢上大作文章。

事業運：★★★★☆

容易獲得幸運女神的眷顧，要好好把握機會表現，別讓好運擦肩而過！

財運：★★★★☆

有利於錢滾錢，多方投資中生財。

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00鉑金灰

開運方位：東南方向

摩羯座

做事缺少計劃性，收效甚微。

整體運：★★★☆☆

感情生活非常穩定，彼此有了更進一步的瞭解，給對方做一頓豐盛的晚餐，讓愛情加速升溫。財運較好，賺了錢別只顧往自己腰包裡放，請朋友吃個飯，聯絡一下感情。

愛情運：★★★★☆

單身者渴望戀愛，正好會有意中人出現，但需要多花一些時間觀察，以免遇人不淑喔！

事業運：★★★☆☆

事情會如你所想的走入佳境，對於自己的決策要敢於肯定，盡全力去做就能有收穫。

財運：★★★☆☆

開支較大，不重視小財，結果滴水成河。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：09:00-10:00墨玉綠

開運方位：正西方向

水瓶座

精力充沛，學習力強。

整體運：★★★★☆

今天閒暇時間較多，可安排學習，看專業書或休閒書都會讓你感覺愉快，收穫頗多。多與他人互動可增進運氣，下午可抽時間與好友相聚，會有好運降臨，如：收到禮物、結交新朋友、獲得意外商機等。

愛情運：★★★☆☆

對愛情有點懶洋洋，想等人來噓寒問暖，也特別容易被異性打動唷！

事業運：★★★☆☆

心中的想法不能全部如願，但他人的經驗與建議，卻能讓你感觸頗多，豁然開朗。

財運：★★★★★

財運暢通無阻，有利於金錢活動，例如：討債、借款、殺價、儲蓄、佣金薪資談判等等！唯一不適合的就是投資。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00湖水綠

開運方位：西北方向

雙魚座

發展態勢良好，生活中會小有驚喜。

整體運：★★★☆☆

感性的一面突顯，非常在意另一半的一言一行，稍有不合你意會引起你的不悅，學會收斂情緒，小心愛情悄悄遠離。花錢慾望強烈，支出較多，甚至會買回一堆無用的東西，造成浪費。

愛情運：★★★☆☆

容易結識談天說地的異性朋友，有時也會向你訴苦，這讓你有種被需要的快樂感。

事業運：★★★☆☆

善用你良好的人際關係，將會讓今天要處理的事情更為順利，也有機會結識興趣相投的夥伴。

財運：★★☆☆☆

花錢如流水，不懂得節省。

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：09:00-11:00葡萄紫

開運方位：東南方向



更多命理分析，請前往 科技紫微網

星座運勢

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

殺破狼周運勢／天蠍面試運、考試運佳 雙魚工作有額外加給

2019-02-17 00:00

小孟塔羅：2019在哪方面會破財 要小心預防？

2019-02-15 09:48

付出三分得到七分！今年事業運特別旺的3大生肖

2019-02-14 17:00

人生如牌局！你想贏得豐厚的籌碼 還是打一手精彩好牌

2019-02-14 15:44

想加持好運？2019年幸運方位和幸運色幫你一把！

2019-02-14 15:00

情人節遇見對的人！過年後「相親運轉旺」的生肖

2019-02-14 09:15

每週生肖／惟中大師：羊嚴重犯小人、馬業績長紅

2019-02-11 08:00

殺破狼周運勢／獅子條件好對象出現 金牛開工有重要任務

2019-02-10 00:00

金豬年投資運勢 12生肖錢來也

2019-02-09 13:58

好煩到底該留還走？12星座的你年後適合「跳槽」嗎

2019-02-08 18:00

過年想發財找他就對了！2019「星座財運最佳組合」

2019-02-08 14:00

詹惟中解析：憲哥兒有貴人相 歐陽姐妹誰強運？

2019-02-08 08:00

柯P、韓國瑜、蔡英文、賴清德 詹惟中解析誰有總統運？

2019-02-06 08:00

金豬報喜迎好運 蔡上機解析2019年12生肖財運

2019-02-06 07:51

牡羊找玩咖、雙魚只想睡！過年的12星座最關心這件事

2019-02-05 10:00

指點迷津！過年走春遇桃花 單身星座必去好地點

2019-02-05 08:00

不要再逼我了！春節各星座如何應付長輩催婚？

2019-02-04 14:41

每週生肖／惟中大師：牛避兄弟鬩牆、肖豬小心懷孕

2019-02-04 08:00

迎新年！12星座運勢、財運看透透

2019-02-03 14:43

星座善用香氛 新年運氣加分

2019-02-03 13:12

銀行送發財水 住過金庫吸錢氣

2019-02-03 13:12

雙子：好無聊 天秤：拿紅包囉！盤點12星座過年的反應

2019-02-03 10:23

財神到～財神到我家大門口！春節財運最旺星座TOP5

2019-02-03 10:00

玩得盡興也討吉利 12生肖新春開運旅遊地出爐！

2019-02-01 14:31

新年拿紅包！小孟塔羅：2019年我的發財關鍵字

2019-02-01 10:23

趨吉避凶！九大方位風水開運法 助你豬年行大運

2019-02-01 09:25

詹惟中解析豬年財運：「進得來，留得住」什麼生肖發大財？

2019-02-01 08:00

快收這篇！2019年賺正財求偏財 這5個生肖最在行

2019-01-31 17:27

財源滾滾來！12星座過年偏財運揭曉 最旺TOP3是他們

2019-01-31 17:20

獅子愛買精品、射手什麼都買 最快花光年終獎金星座公開

2019-01-31 16:55

2月星座塔羅運勢：牡羊財運節節高升 雙魚得到貴人相助

2019-01-31 16:48

異性緣好到讓人眼紅！從生命靈數看你是「命中犯桃花」嗎

2019-01-31 12:12

幸運兒是你？2019星座X血型運勢榜 吊車尾的人盡力也沒回報

2019-01-31 10:32

春節想中獎快看這！12星座「提升財運幸運地」公開

2019-01-31 08:00

雨揚居士2019十二生肖運程大預言3之3／猴雞狗豬‧吉慶有餘

2019-01-30 06:00

常對外人笑嘻嘻！卻對家人凶巴巴的5個生肖

2019-01-29 15:22

2019必收藏！12生肖「年運關鍵詞」出爐

2019-01-29 14:00

雨揚居士2019十二生肖運程大預言3之2／雨揚居士／龍蛇馬羊‧諸事呈祥

2019-01-29 06:00

雨揚居士2019十二生肖運程大預言3之1／鼠牛虎兔‧瑞氣盈門

2019-01-28 06:00
看更多

熱門文章

不敢拿藥袋回家、角落偷分裝 他說出愛滋患者未服藥真相

2019-02-16 18:12

雞蛋複驗沒問題 彰化養雞業不滿政府製造恐慌

2019-02-16 14:26

吳德榮：未來一周有熱擾動發展跡象 若成颱不必太驚訝

2019-02-16 07:43

7.5萬顆芬普尼蛋早吃下肚 防檢局坦言作業時間過長

2019-02-16 11:15

中西藥與營養品別併服 藥師：隔一段時間再吃也不宜

2019-02-16 18:09

殺破狼周運勢／天蠍面試運、考試運佳 雙魚工作有額外加給

2019-02-17 00:00

醫院管理要「接地氣」 陳時中：副院長遴選應保障護理師

2019-02-16 11:45

社子島碼頭驚現豬隻浮屍 北市府火速消毒送驗

2019-02-16 18:20

生理時鐘自有規則 專家建議別一起床就喝咖啡

2019-02-16 17:45

HOLA冬出清3折起！「搶敗清單」出爐 這幾款買到賺到

2019-02-16 13:46

吃這48種藥物 千萬別碰葡萄柚

2019-02-16 19:59

【生命終站】藍雲／豬頭獻祭與孝心

2019-02-16 06:00

日本德國麻疹嚴峻 沒抗體的孕婦避免前往

2019-02-16 14:58

夢幻滑梯 鳥巢鞦韆 還我特色童年

2019-02-16 09:14

「藍色生死戀」小恩熙病了才變腫？ 醫師這樣分析

2019-02-16 19:21

【生活的風景】王景新／乖乖

2019-02-16 06:00

金色小風鈴染黃貓空！千坪「魯冰花海」正盛開

2019-02-16 18:37

女神卡卡變優雅？內衣外穿妖豔性感還是不能少

2019-02-16 15:08

世界最美的書 竟然不是人寫的

2019-02-16 21:38

普希金畫展 蔡萬才夫人在女兒陪同下來看展

2019-02-16 14:31

【生活點滴】晴竹／汲水泵浦

2019-02-16 06:00

下週二元宵節大熱天！北部26度 中南部飆出30度

2019-02-16 18:14

暈眩無力不知心衰竭 68歲翁裝節律器伴妻出國爬山樂活

2019-02-16 17:06

550元入手新鞋 SOGO、京站女鞋折扣有夠猛

2019-02-16 16:34

藥品剝半或磨粉好入口？專家說這種藥不行

2019-02-16 17:04

芬普尼蛋下肚報告才出爐 主管單位允諾縮短檢驗時間

2019-02-16 21:13

白先勇發表散文集 帶著父親的靈在大陸走一遍

2019-02-16 21:00

影／8警犬轉職「檢疫犬」 將投入檢疫工作

2019-02-16 11:35

1週吃6次！106位鐵粉獲「爭鮮黑卡」+2千餐券

2019-02-16 19:52

愛滋個案3成延遲診斷 醫師研發交友軟體警示系統

2019-02-16 18:12

九蛙像現身別緊張 水利署：日月潭水庫蓄水量仍近9成

2019-02-16 14:56

環保時尚不可或缺！W10保溫杯新品上市

2019-02-16 08:30

特色公園 下一步拚體適能

2019-02-16 09:14

檢視疲勞航班 民航局9月邀國外航空公司分享經驗

2019-02-16 20:08

下周西北太平洋恐有颱風生成 吳德榮：不影響台灣

2019-02-16 08:00

政大EMBA校友會講座 丁松青談用藝術讓台灣更美麗

2019-02-16 17:33

失智症政策衛福部喊目標555 民間連署要看到行動

2019-02-16 12:18

今日星座運勢／水瓶安排學習收穫多 財運暢通無阻

2019-02-17 00:00

醫院副院長 今年有望首見女護理師

2019-02-16 13:30

6款香調帶你去旅行！Massimo Dutti首度推香水系列

2019-02-16 15:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top