今日星座運勢／處女有機會獲好商機 容易受人器重

2019-02-15 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-02-15

牡羊座

有事別憋在心裡，敞開心胸與家人談談。

整體運：★★★☆☆

情人的心意讓你有些捉摸不定，讓你多次產生放棄的念頭，今天是個好時機，不妨把想法說出來吧！財運良好，今天會有種立竿見影的感覺。工作熱情較高，但缺乏機遇，埋頭苦幹時還需留意身邊的變化。

愛情運：★★☆☆☆

雙方的相處上有點問題，除了意見不合外，也要注意不要把工作上的負面情緒遷怒在對方身上喔！

事業運：★★★☆☆

工作上衝勁十足，很愛表現自己，但也顯得過於爭強好勝，容易引起同事的反感，提醒自己收斂些才好。

財運：★★★★☆

容易獲得異性金援，別錯過機會。

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：08:00-10:00古銅青

開運方位：東南方向

金牛座

情緒陰雨變幻。

整體運：★★☆☆☆

愛情不溫不火，送一個小禮物能使感情迅速升溫；證券投資者，到證券交易所看看盤，不僅能結識到志同道合的人，還能獲取不錯的投資建議；之前對創業有滿腔熱情者，激情得到降溫，能更理性的分析市場環境。

愛情運：★★★☆☆

渴望戀愛、渴望被關心。戀愛中人、已婚者若能主動付出，可獲得對方更多的關愛。

事業運：★★★☆☆

對自己的要求較高，也會在無意中要求他人，領導氣勢太強，易令人反感。

財運：★★★☆☆

時得時散、忽成忽敗的財運。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00蘭花紫

開運方位：西南方向

雙子座

工作有點心不在焉。

整體運：★★☆☆☆

難以從娛樂中收心回來，工作狀態不佳，易恍神。戀人之間要相互支持對方的事業才好，不可因生活中的小事而影響對方的情緒。對奢侈品的佔有慾較強，小心有寅吃卯糧的危機。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者易遇到感情麻煩，不妨向朋友傾訴或者請朋友出面調停；單身者適合獨處。

事業運：★★☆☆☆

已經決定了的事情，不宜再思前想後，過度憂慮只會讓你走向消極，錯過實行計劃的好時機。

財運：★★★☆☆

盲目跟進不如暫時將資金儲備起來，等待更好的時機再介入。

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：22:00-24:00翡翠綠

開運方位：東北方向

巨蟹座

有機會幫朋友排憂解難。

整體運：★★★☆☆

今天可以買些小禮物送給戀人，會讓對方感動不已，兩人的感情也會隨之升溫。工作上會感到些許的疲倦，但能堅持做完當天的工作。閒暇時有機會成為朋友的傾訴對象，在開導朋友的同時，你也收獲到了快樂。

愛情運：★★★☆☆

單身者不再苛求愛情，享受獨處的快樂時光，越是不強求越有機會偶遇良緣唷！

事業運：★★☆☆☆

今日的事業運不太理想，會被瑣碎的事情干擾，導致正事辦不完，所以只能勤勞點趕快把手邊工作做完吧！

財運：★★★☆☆

花錢享受是件快樂的事，但也應有所節制。

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：19:00-20:00夕陽橙

開運方位：正北方向

獅子座

靈感不斷，創意十足的一天。

整體運：★★★★☆

頭腦清晰，先前累積的工作能得以處理。從新的角度考慮問題，採取超越常規的作法，是工作突破的重要關鍵。投資上眼明手快，能抓住機遇，但還是要有適當的風險管理意識！

愛情運：★★★☆☆

收起說教的功夫，來點甜言蜜語雙方會更和諧。

事業運：★★★★☆

工作起來會感覺比較辛苦，但你所流的汗不會白流，辛勤付出總能得到相對應的回報，甚至有機會收到更多成效。

財運：★★★★☆

今天可以投資比較熟悉的標的，易有進帳。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-20:00和闐玉白

開運方位：正西方向

處女座

洞察力強，有機會獲得良好商機。

整體運：★★★★★

今天你顯得精力充沛，工作熱情高漲。正面磁場強烈，適合談生意，容易因氣勢過人而佔據上風，如願達成共識。因懂得察言觀色而獲得商機的機率高，還有機會因工作關係而與有緣人結識喔！

愛情運：★★★★☆

戀愛變化多端的一天，情人間可以攜手合作，可是不要互相干涉。

事業運：★★★★★

今天事業運氣真是不錯，預定的目標都可以完成，也有出風頭的機會，講話容易得到他人的賞識呢，是個容易受人器重的一天！

財運：★★★★☆

擅用智慧得財的一天，有點賭運，適合去賭經過分析計算的領域，例如：股票、賭馬等等。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：15:00-17:00和闐玉白

開運方位：西南方向

天秤座

工作表現機會多，做事游刃有餘。

整體運：★★★☆☆

今天在工作上可以多元化運作，同時進行不同性質的事務也能得心應手，熟悉的領域或是感興趣的項目會有突破性進展。購物慾望強烈，小心拿了一堆的商品，付帳時才發現錢不夠，會很尷尬喔！

愛情運：★★★☆☆

已婚者很容易在無意中惹對方生氣，多忍讓可平息爭吵，爭辯只會火上加油。

事業運：★★★★☆

會有一些突如其來的變化，讓你有點難以接受，不過，冷靜下來後就能很快解決。

財運：★★☆☆☆

財務耗損的日子，不是掉錢包，就是亂花錢，不然就是把東西弄壞掉！

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：04:00-06:00燻鮭紅

開運方位：東南方向

天蠍座

今天心情愉快，做事也很順利。

整體運：★★★★☆

與另一半互動較多，不管是改變髮型還是增添新衣，都特別有情趣。處理人際關係得心應手，也因此結識貴人，為自己積累了寶貴的人力資源。工作上也容易得到貴人相助，要好好利用。

愛情運：★★★☆☆

有異性邀約就大方赴約吧，不必刻意打扮；太過客氣、講究，反而容易令對方不悅！

事業運：★★★★☆

貴人助力強，工作上遇到困難可以多向身邊的人求助，易獲得幫助，讓工作順利進行。

財運：★★★★☆

財運不錯，易收到好友的贈禮，別忘了禮尚往來，請朋友吃頓飯，好好聚一聚吧！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：21:00-22:00雪花銀

開運方位：東南方向

射手座

貴人運超強的一天。

整體運：★★★★☆

平時累積的人脈今天多能派上用場，尤其是在工作上，關鍵時刻易得貴人相助。有參加團體活動的機會別放過，在人群中人氣會不斷攀升。晚上可多留意財經方面的新聞，可能會有對你而言幸運的訊息。

愛情運：★★★☆☆

今天的你顯得特別溫柔，笑容燦爛，讓周圍的異性忍不住多看你兩眼。

事業運：★★★★★

事業運頗優，能開開心心的工作，而且有付出三分得到七分的好運喔！

財運：★★★★☆

財運不錯，借出的款項可望收回。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：09:00-11:00深茄紫

開運方位：東南方向

摩羯座

好運暗藏在細節裡。

整體運：★★★☆☆

今天適合和戀人一起逛街，有機會獲得意外的驚喜；經營店舖者，今天在收銀櫃檯放個招財貓，做成大筆交易的機率極高；上班族今天適合做工作計劃，對日後工作的實施極有幫助。

愛情運：★★★☆☆

單身者比較容易與比你年輕的異性走到一起，讓你感覺沒有壓力，感情進展還不錯。

事業運：★★★☆☆

事業的順利發展會帶動你的情緒，而良好的情緒又會讓你更有動力，所以最重要的是保持良好心態和情緒！

財運：★★★★☆

有賺外快的機會，注意把握。

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：15:00-17:00蘑菇灰

開運方位：正西方向

水瓶座

自卑感其實來源於自我的放任。

整體運：★★☆☆☆

與另一半在事業和收入上的對比使你感到深深的自卑，有這樣的差異都是你自我要求太低，以致於收獲只能差強人意；今天會疏於錢財的管理，與家人的意見也會多有不合，理財易受阻；同事對你頗為寬容，不過也不能因此而推卸責任哦！

愛情運：★★☆☆☆

對另一半表現得較為強勢，容易起衝突。別企圖控制對方或是主導一切，應相互尊重！

事業運：★★★☆☆

諸事平順的一天，工作中的好情緒多半來源於與家人的互動。

財運：★★☆☆☆

最怕與人有債務糾紛，倘若惹上高利貸或凶神惡煞，麻煩就大條囉。

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：08:00-09:00和闐玉白

開運方位：正北方向

雙魚座

具有超前意識是抓住機遇的關鍵。

整體運：★☆☆☆☆

眼見未必為實，切莫草率做出結論，以免因此錯過屬於自己的緣分；今天思維顯得有些緩慢，做起事來也給人一種慢半拍的感覺，虛心一點，不懂就開口問問身邊的人吧！工作中不胡思亂想反而難有突破，今天不宜循規蹈矩。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情運低落，孤獨的感覺布滿心頭，即便有人伴隨在你身邊，仍然會覺得與對方距離好遙遠。

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，腦筋空空的，做起事來要注意虎頭蛇尾哦！

財運：★☆☆☆☆

為了金錢勞心費神，想到錢就頭痛，少接觸金錢遊戲，包括股票、賭博在內。注意因財而起的口角是非。

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：15:00-17:00香吉士黃

開運方位：正北方向





