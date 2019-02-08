過年想發財找他就對了！2019「星座財運最佳組合」

2019-02-08 14:00 聯合新聞網 安妞‧星座



你的財運最佳夥伴是誰呢？快來看看！ 本報系資料照/記者邱德祥攝影 分享 facebook 每個星座特質都有所不同，如果找到適合的最佳組合將會提升更大的能力，但如果找到豬隊友那就事倍功半了，今天大衛老師就來幫大家分析看看，想要讓自己的財運提升你的最佳夥伴會是什麼星座?

排行榜

第一名：天蠍座&金牛座

天蠍座很懂得觀察，他們的心思很細膩，要跟天蠍座搭配一定要有顆沉穩的心，金牛座與天蠍座的搭配非常適合，因為金牛座做事情非常規律而且金牛座也不是一個喜歡鬥心機的人，所以天蠍座與金牛座相處一段時間就會發現金牛座非常穩定完全不用讓他擔心，因為天蠍座很敏感要建立信任通常不容易，所以夥伴越簡單越好，金牛座務實的個性剛好很適合這樣的角色，加上兩個星座都於賺錢都有滿滿的慾望，當信賴建立好，一起奮鬥，力量就會提升很多，財運絕對滿滿一把抓，財運指數99分。

第二名：牡羊座&摩羯座

牡羊座有著強力的行動力但是最欠缺就是沉穩的心，如果在賺錢上搭配摩羯座的夥伴就太好了，因為摩羯座有著保守的特質，對於事情的規劃都會很仔細，剛好可以互補牡羊座的衝動，牡羊座的爆發力也可以幫助摩羯座突破挑戰，如果兩個人培養很好的默契，就是一個超強防禦與最強進攻的組合，絕對可以搶到很多錢，財運指數96分。

第三名：水瓶座&雙子座

水瓶座有著反應十足的腦袋而且非常有獨創力，要跟水瓶座一起搶錢你也要特別聰明不然真的會跟不上水瓶座的腳步，財運的最佳組合就是一樣是風象星座點子王的雙子座，水瓶座與雙子座都非常聰明而且反應都是十二星座裡數一數二的，一起腦力激盪一定可以討論出更多賺錢的機會，加上都是鬼靈精怪的關係，所有的困難都難不倒你們，智慧賺錢的搭配，創造財富絕對不是問題，財運指數95分。

其他星座分析：

金牛座&天秤座

金牛座的特質就是腳踏實地努力工作，但往往容易活在自己的世界裡，缺乏社交的手腕，所以金牛座的財富大多數都是慢慢累積的，因為少了人脈和通路真的只能一步一腳印，但如果金牛座能搭配社交達人的天秤座，就可以創造無限的機會，因為天秤座很會做人，馬上可以加強金牛座人脈關係，天秤座做事面面俱到結合金牛座認真執行，案子絕對接不完，財富滿分，財運指數90分。

雙子座&處女座

雙子座很聰明，很會思考，常常充滿許許多多的點子，但是缺點就是容易善變，沒有定性，如果在事業上搭配到穩固的處女座，處女座的特質追求完美，自己也很要求自己，要讓雙子座服從是非常不容易的，處女座的專業形象剛好可以駕馭雙子座的心，處女座與雙子座在工作能力上都很強，兩個強力組合絕對可以打敗許多敵人，創造亮眼成績，財運指數88分。

巨蟹座&金牛座

巨蟹座個性很溫柔，對於生活沒有強烈的企圖心，他們會按部就班，聽話做事，巨蟹座很重視團隊的氣氛，他們也不會唱反調，但缺點就是容易沒有安全感，所以巨蟹座在賺錢方面一定搭配一個穩固的星座那就是金牛座，金牛座有著對於賺錢的企圖，剛好可以帶領巨蟹座一起去搶錢，加上金牛座很會規畫事情，巨蟹座個性隨和可以跟金牛座一起討論，金牛座可以給巨蟹座滿滿的安全感，而且兩個星座都很溫和不會有衝突，默默持續努力，財富累積非常可觀，財運指數85分。

獅子座&雙魚座

獅子座非常有求財的能力，對於金錢很有企圖心，競爭力十足強大，加上王者風範已經是強者中的強者，組合搭配上絕對要來個柔性的星座那就是雙魚座，雙魚座可以給獅子座滿滿的舞台，加上雙魚座也有犧牲奉獻的精神，當獅子座需要協助時，雙魚座就可以隨時支援獅子座，雙魚座就是一個最佳助手，假設獅子座因為壓力心情低落，雙魚座也可以當個很好的聽眾，幫忙獅子座消除煩惱，讓獅子座維持良好戰力，繼續在戰場上創造財富，財運指數83分。

處女座&天秤座

處女座非常要求自己，做事情很仔細，在他們的領域裡處女座非常重視他們的專業，通常要改變他們是非常不容易的，除非你可以說服他們，不然選擇尊重是最好的辦法，在星座搭配上處女座可以搭配天秤座，天秤座對於互動上很懂得應對進退，待人處事很有分寸，面對處女座絕對可以相處順利，天秤座的人際關係很好，可以幫助處女座增加更多視野，處女座不愛高調剛好互補天秤座樂愛交際的特質，一個主內一個主外，互助合作，財源馬上滾滾來，財運指數82分。

天秤座&摩羯座

天秤座做事情很有條理，他們很有他們的想法，而且天秤座人際關係非常好，他們往往都會有許多合作的機會，如果搭配一個務實的星座，就可以增加天秤座在事業上的穩定性，摩羯座就是天秤座最好的組合，摩羯座思考非常實際但不古板，他們可以接受時代潮流，市場流行的趨勢，天秤座的點子剛好都可以被摩羯座接受，摩羯座的務實也可以幫助天秤座去達成理想的目標，財運馬上大幅提升，財運指數79分。

射手座&巨蟹座

射手座個性自由奔放，愛好自由不喜歡被約束，而且愛面子不能接受負面的評論，所以在搭配上一定要搭配一個隨和的星座才不會造成衝突，巨蟹座對射手座來說就是一個不錯的選擇，因為巨蟹座會以大局為重，他們可以為團體犧牲，他們不喜歡衝突吵架，巨蟹座可以給射手座很好的舞台，射手座要做什麼巨蟹座都可以幫忙執行，就算遇到困難巨蟹座都會一起承擔，讓射手座擁有十足的面子，培養良好的默契，財運實力也是不可小覷唷，財運指數75分。

摩羯座&牡羊座

摩羯座屬於土象星座，他們思考非常理性而且不會隨意冒險，但就是因為考慮太多導致錯失許多賺錢的機會，在星座的搭配上選擇牡羊座非常好，因為牡羊座很熱情，對於做事情的行動力很強，剛好可以互補摩羯座過於保守的個性，加上牡羊座天性樂觀，也可以帶給摩羯座在思想上的開拓，讓摩羯座不會一直陷入負面的情緒裡，因為摩羯座就是一個會想很多的星座，牡羊座適當的樂觀可以幫助摩羯座放下許多顧慮，行動力就可以提升很多，牡羊座的動力可以帶給摩羯座突破，財運蒸蒸日上，越賺越多，財運指數96分。

雙魚座&天蠍座

雙魚座很愛幻想，內心小劇場非常多，天天做白日夢是不會富有的，如果要提升雙魚座的財運就要搭配一個很有企圖心的星座那就是天蠍座，天蠍座非常有控制慾剛好可以搭配雙魚座喜歡被虐的個性，雙魚座就是要被逼，本身的能力才能被激發出來，天蠍座對於目標的實踐非常積極，跟雙魚座一起做事，雙魚座也會被天蠍座這種氣勢影響，自己也會自動上緊發條，雙魚座很隨和，可以滿足天蠍座的控制欲，搭配良好，對於彼此的財運都會有正向的成長唷，財運指數80分。