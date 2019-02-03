財神到～財神到我家大門口！春節財運最旺星座TOP5

2019-02-03 10:00 聯合新聞網 安妞‧星座



到底哪幾個星座能在春節過後財運翻轉財運廣進呢?讓大衛老師趕快來告訴你，春節財運最旺TOP5！ 本報系資料照／記者林伯東攝影 分享 facebook

2018年是否讓你覺得賺錢困難，無論錢怎麼守到最後都是財來財去呢?馬上就到了我們農曆春節，春節過後一切都會是新的開始，新的運氣新的一年，到底哪幾個星座能在春節過後財運翻轉財運廣進呢?讓大衛老師趕快來告訴你，春節財運最旺TOP5！

第一名：射手座

射手座的朋友春節過後，你財運會有吉星高照，你的投資運會非常旺，想要賺錢的朋友可以開始規劃理財，好的運氣會持續幫助你，你的計劃都會順利實現，在投資的過程中你也會感受到成功的氣息，在每一次賺錢的過程中累積自己的自信，自己也會對於財富越來越有希望，你要多多觀察市場的趨勢，相信你的存款在這一年一定會有新的突破唷！身穿紅色系列的衣服可以提升你更多好運，或是往東邊的方向求財也可以幫助自己的財運大加分唷！財運指數99分。

第二名：牡羊座

牡羊座的朋友，在春節過後你的財運也會有很好的表現，海外的投資機會會越來越多，你的賺錢機會也是海外居多，所以春節過後有海外計畫的朋友，可以多多往海外拓展，你會掌握到很多賺錢的商機，把自己的現金流穩固好，保持良好的資金等到機會來的時候才可以好好操作，今年會是你賺錢的一年，你的企圖心也會增加，好好打拼，財富成長非常可觀，綠色的衣服可以讓你今年特別開運，你也可以往住家西邊的方向求財可以幫助你提升許多財氣唷，財運指數96分。

第三名：獅子座

獅子座的朋友，在春節過後你將會有不錯的財運，投資方面都可以順利獲利，過去套牢的標的都可以順利得到解套，你終於可以慢慢釋放你的壓力了，對於賺錢目標今年可以好好計畫，無論是開店做生意都是可以的，如果你的工作是業績相關，今年也會做出更亮眼的成績，勞碌雖然少不了，但是好好努力，你一樣可以得到大豐收唷！今年的開運色是黃色，黃色可以讓你更有人緣更有人氣，有了好人氣財運也會跟著提升，往住家南邊求財可以讓自己增加好運，財運指數88分。

第四名：天蠍座

天蠍座的朋友，在春節過後你的財運表現會相當出色，投資都會得到相對的回報，今年你們對於賺錢方面會特別有興趣，老師建議你可以多看書或是上課，藉由進修的過程中增強自己投資理財的概念，可以幫助自己在分析市場上更上一層樓唷，在今年工作方面也會遇到許多不錯的客戶，客戶會幫你介紹許多案子，讓你的事業收益蒸蒸日上，如果是領固定薪水的朋友不用擔心，今年運氣不錯，升官加薪的機會也會很多唷！白色是你今年的幸運，他可以讓你看起來更有精神更有魅力，整體的形象給人神清氣爽，人緣提升談案子的成功率就會大增，往住家北方求財可以讓你心想事成，財運指數85分。

第五名：金牛座

金牛座的朋友，在春節過後你財運會比去年增強許多唷，今年非常適合好好規劃理財的一年，想要增加財富的朋友一定要好好在這段時間認真學習理財，你要知道雖有好的運氣，但你不理財，財也不會理你，天下沒有白吃的午餐，所以還是要認真努力，不過只要你勤勞做功課，你的財源是可以有突破性的成長，切記你還是要腳踏實地，不可以亂信別人亂報明牌，不然還是會有賠錢的風險唷！藍色系列的服飾可以讓你更開運，幫助你冷靜的分析思考，對於判斷事情更能仔細，大大降低失敗虧損，往住家北方求財可以讓你好運連連，財運指數70分。

文／大衛老師（清水孟國際塔羅連鎖占卜師）