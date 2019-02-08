親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節資訊大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來

開工日最期待！ 小孟塔羅：年後加薪指數有多高？

2019-02-08 14:00聯合新聞網 文／小孟

圖／ingimage
圖／ingimage
分享
農曆新年將至，在職場的我們最在意的，無非是年終奬金及加薪與否。也正好是檢視過去一年，你的職場表現成績單。倘若你沒有被加薪，請你先不要氣餒，有時跟公司的政策有關，或是你跟主管的關係等等。無論如何找出原因，才能知道下一步該往哪去。現在請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，年後加薪指數有多高？

A：加薪指數40分。(星星牌正位)

牌面上有一個綁馬尾的女子，她的右手拿一朵花，花裡流出了許多的水。

這張牌表示你必須放下對加薪的依戀。也許是大環境的因素，導致公司的營收不佳，或是你有尚未克服的問題，導致工作上出現了阻礙，影響到上司對你的評價。小孟老師在此建議你，如果你還不知道下一步該往哪裡走，那就先把眼前的這一步穩穩踏好，才不會因一時衝動而後侮。

B：加薪指數99分。(正義牌正位)

牌面上有一個很大的秤子，秤子的兩端的一邊是愛心、另一邊是羽毛。

這張牌表示你很懂得利用時間，因而獲得主管的認同。你知道有些事情必須馬上完成，有些事情可以花時間慢慢來。儘管有時會忙到不可開交，但你總能處變不驚做好危機處理。小孟老師在此建議你，智慧是你最寶貴的能力，適時安排進修課程，補足自己缺乏的弱項，才能讓自己與時俱進唷！

C：加薪指數80分。(太陽牌正位)

牌面上有一個小男孩，騎著一匹搖搖馬並張開雙手，旁邊有四朵向日葵。

這張牌表示你很有行動力，可以讓主管感受你的熱忱。當你面對很有挑戰的事情，你也會拿出你的勇氣，盡心竭力的把事情做好。加上你有慈悲的特質，你會主動幫同事的忙，也不計較自己做多做少。小孟老師在此建議你，你要懂得照顧好自己的身心，有適時的休息工作才能走得長久。

D：加薪指數60分。(皇帝牌正位)

牌面上有一個頭戴皇冠的男子，草地上有兩隻圓滾滾的羊咩咩。

這張牌表示你擁有好的主管。當你在工作遇到卡關時，只要主動向他請教，他便會給予你有用的建議，幫助你順利過關。而當你有自己的想法時，主管也會給予你空間，讓你能夠自由發揮。小孟老師在此建議你，抱持著謙遜學習的心，才能一步一步的，讓自己成為獨當一面的人唷！

E：加薪指數20分。(魔術師正位)

牌面上有一個手拿魔術棒的男子，他從反轉的帽子裡變出許多東西。

這張牌表示你要慎防自己錯用能量，你可能因為你的倔將而受到阻礙。例如：你覺得自己的能力不足，或個性與工作內容不符，因而認為自己無法勝任。或不認同主管告訴你的，而堅持用自己的方式去做等等。小孟老師在此建議你，如果你想擁有從未有過的東西，你就必須去做你從未做過的事。

【春節開運大補帖】


‧新年拿紅包！小孟塔羅：2019年我的發財關鍵字
‧快收這篇！2019年賺正財求偏財 這5個生肖最在行
‧財源滾滾來！12星座過年偏財運揭曉 最旺TOP3是他們
‧趨吉避凶！九大方位風水開運法 助你豬年行大運
‧春節想中獎快看這！12星座「提升財運幸運地」公開

職場小孟塔羅

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

過年想發財找他就對了！2019「星座財運最佳組合」

2019-02-08 14:00

詹惟中解析：憲哥兒有貴人相 歐陽姐妹誰強運？

2019-02-08 08:00

今日星座運勢／雙魚財運旺情場走高 用智慧博歡心

2019-02-08 00:00

柯P、韓國瑜、蔡英文、賴清德 詹惟中解析誰有總統運？

2019-02-06 08:00

金豬報喜迎好運 蔡上機解析2019年12生肖財運

2019-02-06 07:51

牡羊找玩咖、雙魚只想睡！過年的12星座最關心這件事

2019-02-05 10:00

指點迷津！過年走春遇桃花 單身星座必去好地點

2019-02-05 08:00

不要再逼我了！春節各星座如何應付長輩催婚？

2019-02-04 14:41

每週生肖／惟中大師：牛避兄弟鬩牆、肖豬小心懷孕

2019-02-04 08:00

唐綺陽星座運勢週報：水瓶賺錢機會多 天秤小心爛桃花

2019-02-04 07:00

迎新年！12星座運勢、財運看透透

2019-02-03 14:43

星座善用香氛 新年運氣加分

2019-02-03 13:12

銀行送發財水 住過金庫吸錢氣

2019-02-03 13:12

雙子：好無聊 天秤：拿紅包囉！盤點12星座過年的反應

2019-02-03 10:23

財神到～財神到我家大門口！春節財運最旺星座TOP5

2019-02-03 10:00

殺破狼周運勢／3星座新年期間偏財運佳 摩羯桃花運旺盛

2019-02-03 00:00

玩得盡興也討吉利 12生肖新春開運旅遊地出爐！

2019-02-01 14:31

新年拿紅包！小孟塔羅：2019年我的發財關鍵字

2019-02-01 10:23

趨吉避凶！九大方位風水開運法 助你豬年行大運

2019-02-01 09:25

詹惟中解析豬年財運：「進得來，留得住」什麼生肖發大財？

2019-02-01 08:00

快收這篇！2019年賺正財求偏財 這5個生肖最在行

2019-01-31 17:27

財源滾滾來！12星座過年偏財運揭曉 最旺TOP3是他們

2019-01-31 17:20

獅子愛買精品、射手什麼都買 最快花光年終獎金星座公開

2019-01-31 16:55

2月星座塔羅運勢：牡羊財運節節高升 雙魚得到貴人相助

2019-01-31 16:48

異性緣好到讓人眼紅！從生命靈數看你是「命中犯桃花」嗎

2019-01-31 12:12

幸運兒是你？2019星座X血型運勢榜 吊車尾的人盡力也沒回報

2019-01-31 10:32

春節想中獎快看這！12星座「提升財運幸運地」公開

2019-01-31 08:00

雨揚居士2019十二生肖運程大預言3之3／猴雞狗豬‧吉慶有餘

2019-01-30 06:00

常對外人笑嘻嘻！卻對家人凶巴巴的5個生肖

2019-01-29 15:22

2019必收藏！12生肖「年運關鍵詞」出爐

2019-01-29 14:00

雨揚居士2019十二生肖運程大預言3之2／雨揚居士／龍蛇馬羊‧諸事呈祥

2019-01-29 06:00

雨揚居士2019十二生肖運程大預言3之1／鼠牛虎兔‧瑞氣盈門

2019-01-28 06:00

每週生肖／惟中大師：鼠左右逢源、猴忌功高震主

2019-01-27 19:29

牡羊缺沉穩、獅子天生王者！12星座「富豪」指數公開

2019-01-26 14:08

小孟塔羅：過年前要清除哪些煩惱，迎接新年？

2019-01-24 17:00

想跳槽一定要留意！2019你的職場貴人會是誰

2019-01-24 08:00

【測字】債不過年！過年前的你還欠哪種債趕快還

2019-01-23 08:00

拜金女、馬子狗星座Top5！「有錢是爹」冠軍果然是她

2019-01-22 15:26

亥豬年=典型「過路財神年」12生肖事業運開運重點公開

2019-01-22 11:05
看更多

熱門文章

紅包收到這6張「100」 意外釣出一堆人想收購

2019-02-07 15:12

初三大樂透春節大紅包開出33組 尚餘145組100萬元待送出

2019-02-07 22:09

0時52分地牛翻身！嘉義大埔規模4.9地震 嘉義5級

2019-02-08 01:00

今晚大樂透、威力彩頭獎均摃龜 明大樂透頭獎上看2.1億

2019-02-07 22:01

頭獎1.4億！大樂透加碼百萬大紅包 獎號出爐

2019-02-07 20:56

詹惟中解析：憲哥兒有貴人相 歐陽姐妹誰強運？

2019-02-08 08:00

機師喊罷工 華航：未放棄協商 但拒放寬酒測標準

2019-02-07 20:48

嘉縣地牛翻身…大埔最大5級 各地尚無災情傳出

2019-02-08 01:44

彩券買氣旺 大樂透上看1.4億元

2019-02-07 19:24

梅根拎新包款秀孕婦時尚 就愛MULBERRY英倫風

2019-02-07 16:38

蕭敬騰的蕭式時尚真給力 CELINE男裝首發就是他

2019-02-07 16:35

今日星座運勢／雙魚財運旺情場走高 用智慧博歡心

2019-02-08 00:00

威力彩第108011期開獎

2019-02-07 22:58

咖啡達人教你金杯理論 在家也能煮出好咖啡

2019-02-08 11:00

一把椅子作「微運動」 強化心肺功能和肌肉強度

2019-02-08 00:00

昨熱到像夏天 今北部高溫掉10度

2019-02-07 22:55

冬陽下來一杯香醇咖啡 她從工作中體會人生

2019-02-08 08:23

東北季風增強 北部偏涼、中南部及花東影響不大

2019-02-08 07:16

今天全台暖洋洋！ 高雄飆出34.1度高溫

2019-02-07 15:49

雙贏彩第108033期開獎

2019-02-07 22:58

過年大吃大喝體重超標 有效甩肉撇步一定要學

2019-02-07 16:38

選個幸運色旺財運 新年來換新皮夾吧！

2019-02-07 16:38

熱！台中梧棲30.2度 設站42年2月最高溫

2019-02-07 16:16

怕非洲豬瘟而棄養麝香豬？ 動保所請民眾助破案賺獎金

2019-02-08 11:19

拜郭董「發跡廟」 刮出200萬+賓士

2019-02-07 22:57

年假倒數 簡文仁傳授三招收心兼減脂

2019-02-08 07:02

大樂透初三頭獎再摃龜 累計獎金上看2.1億

2019-02-07 22:58

新年健康新願／先健身再養身 60歲也能找回肌肉

2019-02-08 00:30

大吃大喝太放縱 提振精神的歌單陪你運動

2019-02-07 16:38

過年想發財找他就對了！2019「星座財運最佳組合」

2019-02-08 14:00

帶愛車去保養 附送下午茶

2019-02-08 00:04

非洲豬瘟防疫遭指缺失 應變中心澄清

2019-02-07 19:13

非洲豬瘟讓鮮魚業得利 鹿港天后宮行業籤這麼說

2019-02-08 13:01

豬寶寶可愛藝術又開運 金豬晶豬、豬事大吉

2019-02-08 00:00

中國免疫球蛋白藥劑驗出愛滋病毒 食藥署：台灣沒進

2019-02-08 13:10

過年胖一圈？ 三高患者別放縱

2019-02-08 00:20

過年換新車 出遊好神氣

2019-02-08 00:04

今彩539第108033期頭獎 1注獨得800萬

2019-02-07 22:58

不只按摩、玩音樂…眼盲心不盲 就業路寬廣

2019-02-07 22:46

開工日最期待！ 小孟塔羅：年後加薪指數有多高？

2019-02-08 14:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top