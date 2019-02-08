開工日最期待！ 小孟塔羅：年後加薪指數有多高？

2019-02-08 14:00 聯合新聞網 文／小孟



圖／ingimage 分享 facebook 農曆新年將至，在職場的我們最在意的，無非是年終奬金及加薪與否。也正好是檢視過去一年，你的職場表現成績單。倘若你沒有被加薪，請你先不要氣餒，有時跟公司的政策有關，或是你跟主管的關係等等。無論如何找出原因，才能知道下一步該往哪去。現在請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，年後加薪指數有多高？

A：加薪指數40分。(星星牌正位)

牌面上有一個綁馬尾的女子，她的右手拿一朵花，花裡流出了許多的水。

這張牌表示你必須放下對加薪的依戀。也許是大環境的因素，導致公司的營收不佳，或是你有尚未克服的問題，導致工作上出現了阻礙，影響到上司對你的評價。小孟老師在此建議你，如果你還不知道下一步該往哪裡走，那就先把眼前的這一步穩穩踏好，才不會因一時衝動而後侮。

B：加薪指數99分。(正義牌正位)

牌面上有一個很大的秤子，秤子的兩端的一邊是愛心、另一邊是羽毛。

這張牌表示你很懂得利用時間，因而獲得主管的認同。你知道有些事情必須馬上完成，有些事情可以花時間慢慢來。儘管有時會忙到不可開交，但你總能處變不驚做好危機處理。小孟老師在此建議你，智慧是你最寶貴的能力，適時安排進修課程，補足自己缺乏的弱項，才能讓自己與時俱進唷！

C：加薪指數80分。(太陽牌正位)

牌面上有一個小男孩，騎著一匹搖搖馬並張開雙手，旁邊有四朵向日葵。

這張牌表示你很有行動力，可以讓主管感受你的熱忱。當你面對很有挑戰的事情，你也會拿出你的勇氣，盡心竭力的把事情做好。加上你有慈悲的特質，你會主動幫同事的忙，也不計較自己做多做少。小孟老師在此建議你，你要懂得照顧好自己的身心，有適時的休息工作才能走得長久。

D：加薪指數60分。(皇帝牌正位)

牌面上有一個頭戴皇冠的男子，草地上有兩隻圓滾滾的羊咩咩。

這張牌表示你擁有好的主管。當你在工作遇到卡關時，只要主動向他請教，他便會給予你有用的建議，幫助你順利過關。而當你有自己的想法時，主管也會給予你空間，讓你能夠自由發揮。小孟老師在此建議你，抱持著謙遜學習的心，才能一步一步的，讓自己成為獨當一面的人唷！

E：加薪指數20分。(魔術師正位)

牌面上有一個手拿魔術棒的男子，他從反轉的帽子裡變出許多東西。

這張牌表示你要慎防自己錯用能量，你可能因為你的倔將而受到阻礙。例如：你覺得自己的能力不足，或個性與工作內容不符，因而認為自己無法勝任。或不認同主管告訴你的，而堅持用自己的方式去做等等。小孟老師在此建議你，如果你想擁有從未有過的東西，你就必須去做你從未做過的事。