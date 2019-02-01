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新年拿紅包！小孟塔羅：2019年我的發財關鍵字

2019-02-01 10:23聯合新聞網 小孟

圖片來源／Unsplash
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農曆新年見到他人時，我們總會互相道賀「恭喜發財」，這四個字的吉祥話。也許每個人都有個發財夢，就像我們會去購買彩券刮刮樂，無非希望能夠一朝中大獎，人生從此就不必再為金錢煩惱了。雖然錢並不能滿足你所有的願望，但沒錢就真的是萬萬不能。現在請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，2019年我的發財關鍵字？

請憑直覺選擇一張牌。 圖／小孟提供
請憑直覺選擇一張牌。 圖／小孟提供
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塔羅牌圖作者：SIGNORRINO(TAROT MAREGICIAN)




A：善行。(權杖七正位)
A：善行。(權杖七正位)
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A：善行。(權杖七正位)

牌面上有一個男子，抓住從上方垂下的繩子，一步一步往上攀爬。

這張牌表示當你以慈愛之心對待他人時，將會積累好的善緣，等到對的時機到達之時，便會透過他人或宇宙奇妙的安排，將好的果報降福在你的身上。小孟老師在此提醒你，這件事情最為重要的是從「心」出發，也就是說你做出善舉，但心裡卻沒有仁愛之念，那麼這就不算好功德。






B：機會。(錢幣八正位)
B：機會。(錢幣八正位)
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B：機會。(錢幣八正位)

牌面上有一個男子，他拿著調色盤與畫筆，為菱形的東西著色。

這張牌表示你要留意日常生活補捉到的訊號，也可以把這個稱作直覺，那些正好是你的財富種子。例如：你在銀行看到優惠定存方案，在網路上看到如何成為Youtuber的教學影片等等。小孟老師在此提醒你，機會是不會停在那裡等你的，唯有牢牢抓住並執行，才能看到明日的曙光。






C：請益。(聖杯四正位)
C：請益。(聖杯四正位)
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C：請益。(聖杯四正位)

牌面上有一個男子，他的手上拿著一個鳥籠，裡面沒有養任何動物。

這張牌表示請你務必放下自己，好好傾聽身旁親友的智慧。當你遇到瓶頸或想找到突破口時，不妨請教你的親友或同事，他們給你的話就像是神來一筆，能夠瞬間把你的頭腦敲醒。小孟老師在此提醒你，不要困在自己的世界裡，主動尋求他人的幫助或指引，才能讓你激發出好的靈感。






D：經驗。(權杖八正位)
D：經驗。(權杖八正位)
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D：經驗。(權杖八正位)

牌面上有一個女子，拿著一顆鏤空雕刻的球，她用另一隻手旋轉它。

這張牌表示你當你遇到難以克服的狀況時，你並不知道自己為什麼會遇到些事。但倘若你能夠去坦然面對與接受，你便能學習到經驗與教訓，讓未來不再掉入同一個陷阱。小孟老師在此提醒你，我們從小不斷的在錯誤中學習，唯有如此才能通過這個考驗，讓自己往愈來愈的方向邁進。






E：信賴。(聖杯八正位)
E：信賴。(聖杯八正位)
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E：信賴。(聖杯八正位)

牌面上有一個女子，正在用使用棒針和毛線，編織出她想要的東西。

這張牌表示這張牌表示當有人主動邀請你，無論是合作創業還是投資訊息，唯有要打從心裡相信對方，才有可能獲得貴人的幫助。小孟老師在此提醒你，雖然網路常常爆出詐騙新聞，但這個世界仍有人間天使，用想知道全部的心態去探索，觀察對方向你表達的誠意，時間還是可以證明一切的。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

塔羅牌彩券詐騙刮刮樂創業

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