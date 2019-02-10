殺破狼周運勢／獅子條件好對象出現 金牛開工有重要任務

2019-02-10 00:00 聯合新聞網 文／殺破狼



殺破狼星座運勢。 圖／Shutterstock 分享 facebook

白羊座：

整體運勢：

工作運方面，金星、土星、冥王星齊聚志業宮位，新春開工大吉，會接受一份非常重要的新職務，受人矚目，也因此會覺得壓力特別大，沒有任何出錯與失敗的空間。

人際關係運勢佳，太陽落在人際關係宮位，在危急關頭，會遇到重要的貴人出手相助，使你化險為夷，此時會感覺人間處處有溫暖。

本週須注意的部分：

金錢運方面，火星進入金錢宮位，與天王星呈現合相，因為自身的疏忽，會有一筆預期之外的花費需要支出，荷包大失血。此時要當心遺失貴重物品，容易遇到小偷或扒手，金錢要妥善看管好。

感情運方面，在秘密宮位的海王星受到遠行宮位的木星影響，暗戀的對象到外地長駐，雖然可用通訊軟體保持聯繫，但因著距離而無法有更進一步的發展，使你對這段愛戀有些哀愁。

金牛座：

整體運勢：

遠行運方面，在遠行宮位的金星與人際關係宮位的海王星有良好連結，到外地旅行，會交到許多異國的新朋友，這些人對你十分友善，甚至會讓你萌生長居海外的想法。

工作運方面，太陽落在志業宮位，一開工就有重要的案件指名要你完成，在職場上成為眾人矚目的焦點，有很多重要的機會要在此時把握，對往後的一整年會有重大的影響。

本週須注意的部分：

健康運方面，火星進入命宮，要當心刀火燙傷見血光的意外事故，容易感染急性疾病，嚴重的話甚至要動手術治療。此時會有許多事情讓你的生活疲於奔命，會有些過勞的傾向。

感情運方面，在慾望宮位的木星受到人際關係的海王星影響，與朋友相處時，容易逾越身體的界線，而被佔便宜，或是因此擦槍走火，造成情感關係上的糾紛。

金錢運方面，在財務宮位的木星持續受到海王星影響，手上有很多閒錢想做些投資，此時要慎選理財工具，容易在資訊不明的狀況下胡亂投資，造成金錢的損失與浪費。

雙子座：

整體運勢：

旅行運佳，太陽落在遠行宮位，會用非常少的預算，獨自安排一趟旅行，到嚮往已久的地方朝聖打卡，同時在旅途中尋求出未來發展的新方向。

金錢運方面，金星、土星、冥王星齊聚財務宮位，會充分利用所剩不多的年終獎金，或是新年期間獲得的壓歲錢做一點投資，短線會有不錯的進帳，但請見好就收。

感情運方面，木星落在感情宮位，與喜歡的人會開始計畫走入婚姻關係，此時會有許多事務需要打點。某些雙子座會因為工作過於忙碌，忘了重要的約會，容易引發對方的不滿，在情感關係上還是要稍微花點心思經營。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的海王星受到木星影響，工作效率高，但也會給人能者多勞的錯覺，有些同事會把一些不該你處理的事情推託給你，應該學著拒絕，別老當濫好人。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星與火星呈現合相，與某個朋友之間產生了一些疙瘩，此時會默默拉開雙方的距離。某些雙子座在這段時間會有些孤僻，想要離人群遠一點，其實沒有什麼理由，就是不想理人。

巨蟹座：

整體運勢：

感情運方面，金星、土星、冥王星齊聚感情宮位，雙方因為一些事件而處於冷戰中，此時對方在態度上會有些軟化，如果願意盡釋前嫌，冷戰便可以就此落幕。

金錢運佳，太陽落在財務宮位，投資運不錯，短線會有不錯的獲利，但請見好就收。沒有投資習慣的巨蟹座，過年期間累積了一些可觀的資產，會想計畫一趟旅行，把錢花在知性的事物上。

本週須注意的部分：

人際關係方面，火星進入人際關係宮位，與志業宮位的天王星呈現合相狀態，在職場上會被某個人惹怒，累積已久的不滿，會不理性地爆發，可能會嚇壞很多人。

工作運方面，在志業宮位的天王星與火星呈現合相，因為某個突發事件，造成工作量突然暴增，每天需要加班到很晚才能處理完畢，職場上的人事問題也令你困擾與焦躁。

健康運方面，太陽落在疾厄宮位，會因為某些需要而去做健康檢查，大大小小的毛病都會被診斷出來，提醒你在生活與飲食上要做些調整了。某些巨蟹座最近常常覺得疲累，此時要特別留意心血管方面的疾病。

獅子座：

整體運勢：

工作運方面，火星金入志業宮位，一開春就會接到一個重大的任務，有許多重要的前置作業要準備，這項工作可能顛覆過去你所熟悉的領域，必須要研究一些陌生的產業，未來幾年都會因著這項計畫，在職場上奠定重要的基礎。

感情運方面，太陽落在感情宮位，與喜歡的對象關係明朗化，過去不愉快的戀情會隨著新戀情的喜悅而淡忘，此時會充分享受戀愛的喜悅。單身的獅子座，目前身邊有許多條件不錯的對象出現，卻對進入戀愛關係沒有把握。

遠行運方面，在遠行宮位的天王星與進入志業宮位的火星呈現合相，可能會為了工作需要遠行一趟，這個任務會非常重大。某些獅子座會突然有個旅行計劃，在短期間內出國玩一趟。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在財務宮位的海王星持續受到玩樂宮位的木星影響，雖然知道要開始好好理財儲蓄，卻忍不住把錢花在玩樂、戀愛，或是寵物、孩子身上，儲蓄變得很困難。

健康運方面，金星、土星、冥王星齊聚在健康宮位，不要忽視小感冒帶來的後遺症，容易變成長期的慢性疾病，此時要注意喉嚨與聲帶的保養，水星進入疾厄宮位，呼吸系統也要注意。

處女座：

整體運勢：

遠行運方面，火星進入遠行宮位，與財務宮位的天王星呈現合相，會因為某個盛大的海外活動，臨時決定出國一趟，傾家蕩產也在所不惜。

感情運方面，水星與海王星齊聚感情宮位，會好好的把自己的心意傳達給喜歡的人，此時會終結掉曖昧不明的關係，有機會更進一步。也許你已經知道未來會有些辛苦，但能跟這個人在一起奮鬥，你會比較有勇氣。

工作運方面，太陽落在工作宮位，專業能力受到上司的讚賞，甚至承接重要的職務。工作表現受到眾人矚目，在職場上會是非常風光的時期。

本週須注意的部分：

家宅運方面，在家宅宮位的木星受到海王星影響，家人會有許多看似為你好的決定，背後卻潛藏著許多情緒勒索的成份，你可能會在經濟上獲得分擔，但也必須在許多事情上做出妥協。

健康運方面，太陽落在健康宮位，此時會需要去做一些健康檢查，會發現一些自己都沒留意到的小毛病，此時要開始重視生活作息與飲食了。心血管方面的疾病尤其需要注意。

天秤座：

整體運勢：

感情運方面，太陽落在戀愛宮位，會被某個有好感的對象告白，曖昧不明的關係終於明朗化。單身的天秤座容易被正面思考的人吸引，對某個樂觀的人產生好感。

家宅運方面，金星、土星、冥王星齊聚家宅宮位，與家人一起去旅行，大大小小的問題都由你張羅，雖然旅行順利落幕，但你絲毫沒有享受到旅行的過程，反而累壞了。

本週須注意的部分：

金錢運方面，火星進入金錢宮位，與天王星呈現合相，信用卡有透支的現象，預期之外的支出增加。信用資料當心被盜用，需要重新辦理文件，非常麻煩。

工作運方面，水星與海王星齊聚工作宮位，工作效率提升，一開工就有好兆頭。然而海王星受到木星的影響，職場上口舌是非較多，有許多謠言甚至會影響公司的營運。

健康運方面，火星進入疾厄宮位，當心血光之災，容易發生意外傷害，或是感染急性疾病，嚴重的話甚至需要動手術治療。新年期間飲食與作息不正常，肝火較旺，此時會引發口炎、痔瘡、便秘……等問題。

天蠍座：

整體運勢：

感情運方面，火星進入感情宮位，與喜歡的人在肢體上的接觸較多，雙方可能會藉由肉體關係確認彼此的感覺。情感關係已經穩定的天蠍座，容易過度寵溺戀愛對象，兩人在物質生活上會比較奢侈。

旅行運方面，金星、土星、冥王星齊聚旅行宮位，旅行時會享受高規格的食宿待遇，會是一段非常奢華的旅程。單身的天蠍座，會在旅途中結識合得來的旅伴，甚至產生出情愫。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的天王星與進入夥伴宮位的火星呈現合相，一起工作的夥伴出了個大包，使得整個團隊都在收拾爛攤子。此時職場瀰漫著詭異的氛圍，有些同事會在此時引咎辭職。

金錢運方面，在金錢宮位的木星受到海王星影響，年終獎金在短短幾天的年假後就所剩無幾，這不能怪別人，其實都是被自己揮霍與浪費掉的，某些天蠍座會把錢花在寵物與孩子身上，但孩子們並不需要這些額外的寵溺，反而還會覺得有些困擾。

射手座：

整體運勢：

工作運方面，火星進入工作宮位，受到天王星影響，一開工就有大量的訂單與工作量湧進，完全沒有假期倦怠的過渡期，必須馬上打起精神工作。

金錢運方面，金星、土星、冥王星齊聚金錢宮位，困頓已久的荷包會有一筆金錢入帳，經濟狀況獲得紓困，這筆錢會讓你過一段好日子。某些射手座會買些好東西犒賞自己，在物質享受上可以稍微奢侈一些。

交通運方面，太陽落在交通宮位，某些射手座會在這段時間換新車，通勤效率提升，節省很多時間。有些射手座會需要到外地出差，或是短期旅行，長途跋涉，感覺較為勞累。

本週須注意的部分：

健康運方面，火星進入健康宮位，工作有過勞的傾向，此時要當心引發急性疾病，嚴重的話甚至要動手術治療。留意血光之災，容易發生意外傷害。此時會是較為疲累的時期。

感情運方面，在感情宮位的天王星與火星呈現合相，與某個對象的情感發展迅速，甚至會先性後愛，由肉體關係確認彼此的心意。某些射手座在職場上被人追求，但你覺得這是一種騷擾。

摩羯座：

整體運勢：

感情運方面，火星進入戀愛宮位，如果想要獲得幸福，那就得多一些行動力，才可以打破曖昧不明的僵局。情感關係已經穩定的摩羯座，兩人的互動是由你調控溫度，若是希望對方熱情一些，你的態度也必須主動一些。

金錢運佳，太陽落在金錢宮位，此時會結算出來你的存款有多少，你會感覺自己還蠻富有的，目前的資產可讓你不愁吃穿好一陣子。

本週須注意的部分：

家宅運方面，在家宅宮位的天王星與火星呈現合相，過年期間與家人發生一些不太愉快的事情，使你默默地與家人冷戰。這段時間要注意居家門戶安全，當心宵小入侵。電器與爐火的使用也要特別注意。

工作運方面，在面試宮位的海王星受到木星影響，此時會錄取進入一個新的單位，但工作內容似乎與你認知的不同，對於這個工作會有些疑慮，可能會放棄眼前的機會，尋求更佳的可能性。

健康運方面，金星、土星、冥王星齊聚命宮，某些疾病不好好治療，會逐漸發展為慢性疾病，特別是感冒這樣的小問題容易被輕忽，可能是重大疾病的徵兆。

水瓶座：

整體運勢：

金錢運方面，水星與海王星齊聚金錢宮位，過完年會結餘一些年終獎金，或是壓歲錢，你可能會計畫把這些錢花在某個旅遊計畫，或是學習一些新事物。

旅行運方面，在旅行宮位的天王星與進入家庭宮位的火星呈現合相，會與家人一起去特別的地方旅行，在很匆促的時間內決定出發，會發現許多令你驚喜的景點，避開年節人潮，此時會玩得非常愉快。

工作運方面，太陽落在命宮，即便不是主管，或是管理職務，在職場上有許多人都傾向詢問你的意見，一些重要的事務會需要你首肯，會是工作領域上不可或缺的人物。

本週須注意的部分：

感情運方面，金星、土星、冥王星齊聚秘密宮位，剛分手不久的前情人近況似乎不太好，但你並不會太同情對方，可能還會有些幸災樂禍。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星受到在金錢宮位的海王星影響，有許多人接近你的動機不是太單純，某些朋友可能會拉你加入直銷，或是加入斂財的宗教團體，當心被人詐騙金錢。

雙魚座：

整體運勢：

工作運方面，木星落在志業宮位，有許多大型的合作計畫或是重要的案件找上你，正處於事業巔峰，不容許有一絲猶豫，必須要掌握這些時機，在工作領域上更上一層樓。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星與火星呈現合相，收益有大幅增加的趨勢，然而預期外的支出也比較多，左手才把錢賺進來，右手又馬上花了出去。

本週須注意的部分：

旅行運方面，進入旅行宮位的火星受到在金錢宮位的天王星影響，出門旅行要當心遺失貴重物品，當心在外地遇到小偷、扒手、騙子，造成金錢的損失。某些雙魚座則是因為某個旅遊計畫，花光所有的積蓄，目前經濟狀況陷入赤貧。

人際關係方面，金星、土星、冥王星齊聚人際關係宮位，目前會有許多人仰賴你的資源與照顧，雖然你很願意分享，然而被人過份依賴，也會使你感覺很沈重。

感情運方面，金星、土星、冥王星齊聚人際關係宮位，某些長輩會擅作主張幫你介紹相親對象，雖然對方條件看似不錯，但在眾人的關注下交往壓力很大，你會感到十分抗拒。

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