今日星座運勢／獅子思想交流有受益 注意調養獨處
2019-02-10
牡羊座
喜歡湊熱鬧，有機會交到不少新朋友。
整體運：★★★★★
心情愉快的一天，把工作先擱淺，四面八方呼朋引伴，交朋友成為今天的重心，單身者與異性互動頻繁，有獲得愛情的機緣。在閒聊中朋友不經意的一個舉動或一句漫不經心的話，都有可能成為你的靈感，讓你挖掘出商機。
愛情運：★★★★☆
夫妻之間偶有小吵小鬧，不過，這些絲毫不影響彼此的感情，反而增添了甜蜜度。
事業運：★★★★☆
樂觀自信的一天，能積極面對生活中的每一件事，好運也不斷降臨到你身上。
財運：★★★★☆
競爭中得財，得財略為費心吃力，所幸在辛苦競爭後多能有所收穫。動口生財者較容易感受到今日的好運。
貴人星座：雙子座
幸運數字：2
吉時吉色：12:00-13:00杜鵑粉
開運方位：正南方向
金牛座
財富就在身邊。
整體運：★★★★☆
和戀人之間易發生言語衝突，話說出口時請三思；閒暇之時多翻閱財經雜誌，能獲取許多有價值的信息；有時間約同事一起喝茶逛街，對你往後的工作很有幫助。
愛情運：★★★☆☆
單身者在感情上易遇到一些困難，但不要灰心，多加留心觀察，用智慧去贏得愛情吧！
事業運：★★★★☆
容易有不錯的創意，新穎的觀點能得到大家的認同，很有成就感。
財運：★★★★☆
財運不錯，與他人合作能爭取到更多進財機會！
貴人星座：水瓶座
幸運數字：7
吉時吉色：07:00-08:00鈦晶金
開運方位：正西方向
雙子座
運勢平順，有利展現才華。
整體運：★★★☆☆
今天很適合努力表現自己，與人競爭會讓你脫穎而出。口才佳，說話條理分明，見解獨到，很容易受到他人的認同，名聲獲得彰顯。財運一般，不宜冒險投資，可考慮小本買賣，會有不錯的收穫。
愛情運：★★☆☆☆
容易得到伴侶的支持與照顧，讓你感到幸福；戀愛中的人別整日黏在一起，容易起矛盾。
事業運：★★★★☆
運勢不錯，能夠充分發揮活力，若心中有計劃不妨著手去做，會有好結果喔！
財運：★★★☆☆
適合用最簡單不花腦筋的方式來理財，太複雜多變化的理財工具會造成無謂的焦慮。
貴人星座：雙子座
幸運數字：5
吉時吉色：22:00-24:00石榴紅
開運方位：正東方向
巨蟹座
容易獲得意外之財，有份驚喜的心情。
整體運：★★★★☆
財運暢通，有機會收到親友的饋贈，讓你既興奮又感激。有機會參加派對，單身者需主動接近目標，優雅的舉止是你的魅力所在，但還是需要積極行動才能讓愛情開出艷麗的花。
愛情運：★★★★☆
已婚者為另一半忙前忙後，但內心卻沒有一點抱怨的情緒，反而覺得有種幸福感。
事業運：★★★☆☆
運勢普通，宜靜不宜動的一天，閒暇之時多閱讀易有收穫，少到人多的地方湊熱鬧。
財運：★★★★☆
得財不費力，業務工作者只要先前根基穩定，今日則可水到渠成。股票族今日可以獲利了結。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：2
吉時吉色：13:00-14:00水鑽藍
開運方位：正東方向
獅子座
思想交流讓自己受益匪淺。
整體運：★★★★☆
雖有不錯的際遇，卻也因自己信心不足而容易讓愛情溜走，只要展現自己的優勢就能得到關注；投資慾望強烈卻不急進，會有穩定性高的基金引起你的興趣；外出休閒時遇到投緣者，兩人相談甚歡。
愛情運：★★★☆☆
注意調養，適合獨處，單身者別與過多的異性糾纏，那樣只會讓你身心疲憊。
事業運：★★★★☆
情緒高昂，容易因親友的鼓勵而奮發圖強，收穫頗豐，也讓你看到了自己的能力。
財運：★★★★☆
求財慾望強烈者，能汲取多方經驗，為自己爭取到更多的財路。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：4
吉時吉色：15:00-16:00香吉士黃
開運方位：西北方向
處女座
不可有太大的貪慾。
整體運：★★★☆☆
狂熱的愛情，喜悅幸福無法掩飾，但是不能鬼迷心竅哦；財運較好，偏財豐厚，因此更要避免貪慾的膨脹，否則有散財的危險；家庭關係不太和睦，逃避不是解決的辦法，溝通才會讓關係融洽哦。
愛情運：★★★★☆
有伴侶的人，和另一半維持著熱情的互動，彼此有更為深層的溝通；單身者也過得很自在。
事業運：★★☆☆☆
運勢較弱，長久以來的秘密有被洩露的危險，守緊口風，提防身邊愛惹事生非者。
財運：★★★★☆
多利用人際關係，可從多方面獲得賺錢渠道，進財豐厚。
貴人星座：處女座
幸運數字：9
吉時吉色：19:00-20:00玫瑰紅
開運方位：正北方向
天秤座
忠言逆耳利於行。
整體運：★★★☆☆
今天容易被人當面指出缺點，有點不服氣，但是忠言逆耳利於行，既然指出了就要虛心接受。戀情狂熱，但是佔有慾太強會有不少矛盾。學習慾望強烈，是溫故而知新的好時機。
愛情運：★★★☆☆
常聽他人吐苦水，你自己的情感困擾卻悶在心裡，不知向誰訴說。學會傾訴，你會好受些唷！
事業運：★★★☆☆
事情很多，需要你耐心處理。不過，容易得到朋友的幫助，讓你感覺輕鬆很多。
財運：★★☆☆☆
小心異性居心不良，想從你口中打探出商業秘密。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：1
吉時吉色：13:00-14:00蘋果綠
開運方位：西北方向
天蠍座
記得給自己的嘴把門。
整體運：★★★★☆
今天盡量少說話，少出餿主意，謹防在一不小心中遭人嫉恨；與人商務洽談，最好選擇比較舒適的場所，輕鬆交流就能達成協議；周圍正有人在密切關注你哦，坦坦蕩蕩、表裡如一更能讓異性心動。
愛情運：★★★★☆
魅力天成，對異性有極大的吸引力。不過，千萬別單純追求外貌，或太過自我、喜新厭舊。
事業運：★★★★☆
開心愉快，有許多閒暇的時間盡情享受美好的時光，身心放鬆。
財運：★★★☆☆
得到意外之財，不可過於炫耀，以免招來非議和意外。
貴人星座：射手座
幸運數字：7
吉時吉色：16:00-18:00蘭花紫
開運方位：東南方向
射手座
今日運勢順遂，心平氣和。
整體運：★★★★☆
單身者今天心境平和，比平常多了幾分柔情，與異性相處時也多了幾分味道，魅力大增。財運上今天容易受到外界誘惑，有瘋狂購物的念頭，小心透支。今天適合為自己的生活制定計劃，或是對自己的目標進行思考。
愛情運：★★★★☆
想戀愛的單身者不宜把要求設得過高，容易錯失好姻緣，有戀愛機會可要好好把握。
事業運：★★★★☆
精力旺盛，有利於新計劃的執行，若能接受不同的意見，成功的機會更大。
財運：★★★☆☆
錯誤的決定只會讓你陷入困局，煩惱不斷。步步為營，可使困境得到舒緩。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：6
吉時吉色：15:00-16:00蘭花紫
開運方位：正西方向
摩羯座
今天是展現口才的一天。
整體運：★★★★☆
愛情運普通，情侶間可通過甜言蜜語來調劑，但要注意場合，避免尷尬發生；生意之人，交易方面稍作妥協更能促成買賣；做事時很容易進入狀態，因全身心投入，任務能較快的完成。
愛情運：★★★☆☆
單身者容易在社交活動中結識異性朋友，可望戀愛；戀愛中的人愛情平穩發展。
事業運：★★★★☆
精神飽滿的一天，有機會擔任重要角色，別急著發號施令，先從自己做起。
財運：★★★☆☆
避免腦袋發暈，投入超標。
貴人星座：天秤座
幸運數字：4
吉時吉色：15:00-17:00雪花銀
開運方位：東北方向
水瓶座
歡樂的氣氛能讓人的心胸更開闊。
整體運：★★★★☆
今天是和戀人一起見彼此父母的好日子，記得帶上禮品，禮數周到一些，這樣更能博得對方父母的歡心；去朋友鄰居家串串門子，即使以前有些誤會的也能得到化解、冰釋；財運不錯，即使有禮要送出，但得到親友回饋的金額也會不少，偏財運也還不錯。
愛情運：★★★★☆
愛情來得快，去得也快，單身者在選擇對象時宜謹慎，太快投入容易上當受騙。
事業運：★★★☆☆
運勢有所提升，感覺很有能量，以往的誤會可望化解，有種重見光明的輕鬆。
財運：★★★★☆
財運佳，但切勿過貪，以免因貪損財。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：0
吉時吉色：13:00-14:00芙蓉晶粉
開運方位：正北方向
雙魚座
做事順心省心，整天都有好心情。
整體運：★★★★☆
愛情上平淡如飴，單身者有機會獲得異性的垂青，並有機會長期發展。今天顯得很輕鬆，很多事做起來都較順手，原有的壓力一下子就不見了蹤影。偏財運佳，買樂透會有所收穫。
愛情運：★★★☆☆
不宜過多約會，容易因小事鬧得不歡而散。不如在家中看看電視、看看書來得愉快。
事業運：★★★★☆
情緒高漲，笑逐顏開的一天，有機會與久未聯繫的老朋友相遇，驚喜不斷。
財運：★★★★☆
果決者可抓住時機，減少錢財的損失。
貴人星座：處女座
幸運數字：0
吉時吉色：07:00-09:00淺海藍
開運方位：正東方向
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