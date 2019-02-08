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今日星座運勢／雙魚財運旺情場走高 用智慧博歡心

2019-02-08 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

圖／ingimage
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2019-02-8

牡羊座

愛情甜蜜，容易獲得他人理解。

整體運：★★★★☆

今天需要處理的事情很多，工作繁重，讓你內心苦悶，不過回到家中有另一半的關愛，又能讓你感受到溫暖，重新取得平衡。財運不錯，業務工作者經積極拓展能有機會獲得額外收入。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會收到異性朋友的禮物，可望與相互瞭解的異性朋友發展一段戀情。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，有好有壞，好事指向同事間有良性的互動，壞事則指自己提不起勁！

財運：★★★☆☆

向朋友請教、請教吧，他們會是你的財路照明燈！

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：07:00-09:00鈦晶金

開運方位：東南方向

金牛座

手忙腳亂反而影響工作進展。

整體運：★★★☆☆

出現一點小差錯，也不要太慌張，心情放開懷一些，把錯誤改過來，接下來才能恢復正常的步調。對情人不可要求過嚴，越想控制對方，愛情就離得越遠，要適當地給對方一點自由空間，感情才可望進一步得到昇華。

愛情運：★★☆☆☆

渴望戀愛的氣氛，可是太挑剔會招致反效果。

事業運：★★★☆☆

工作上有新契機，應大膽嘗試，別顧慮過多，勇敢邁出腳步，你會看到全新的自我。

財運：★★★☆☆

懶散拖延使你無形中喪失賺錢的契機。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：15:00-17:00瑪瑙黑

開運方位：西北方向

雙子座

靈感豐富的日子，好好利用。

整體運：★★★☆☆

若想要讓另一半感受到你的情意，不妨動手製作一些小禮物送給對方，既能增進感情又能讓對方有意外驚喜。投資運一般，多與人交流、溝通，才有機會從他人口中得到有用商機。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中人少跟其他異性朋友有接觸，否則會引來情人的不滿及妒意。

事業運：★★★★☆

公關、談判能獲得意外援助，若能更注重細節方面的考量，用人格魅力去吸引對方，效果會更好。

財運：★★★☆☆

小心投資，避免高風險投資。

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：20:00-22:00咖啡棕

開運方位：正北方向

巨蟹座

失去的不見得就是最好的。

整體運：★★★☆☆

愛情運滑落，和戀人會為一點小事而爭吵，但並不會破壞你們已經建立起的堅定感情；投資前多參考他人的方法，對你的投資大有幫助；工作上，會因缺乏經驗而遇到阻礙，不妨向經驗充足的人請教，問題會解決得很快。

愛情運：★★☆☆☆

今日與你交往的異性在你看來都不夠善解人意，每每在關鍵時刻缺乏足夠的默契。默契並非與生俱來，你應該往加深瞭解的方向多多努力。

事業運：★★★☆☆

人來人往的開放型空間會令你感到心煩，吵雜聲音會影響你的工作情緒，選擇獨自工作、獨立空間會較好。

財運：★★★☆☆

如果沒有十足把握，千萬別衝動投資。

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00和闐玉白

開運方位：西北方向

獅子座

情緒不太穩定，思緒比較混亂。

整體運：★★☆☆☆

今天感情方面有點被動，不想與對方太過接觸，想要有獨處的空間。財運較低落，對於市場沒有什麼判斷力，很難找到合適的切入口，只宜觀望。工作方面運勢普通，任務能順利完成，但沒有什麼突破。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者對待另一半顯得較強勢，易引起對方不滿；單身者易被極富個性的異性吸引。

事業運：★★★☆☆

若是能讓自己冷靜下來，解決阻礙其實並不難。

財運：★★☆☆☆

購物時最好離特價、拍賣廣告遠一點，易上當。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00玳瑁棕

開運方位：東北方向

處女座

工作中宜大膽、有主見。

整體運：★★★★☆

今天有機會接觸企業高層主管，不要畏畏縮縮，大膽有主見的表現反而會贏得對方的賞識。單身者有機緣認識事業有成的異性，很容易被對方吸引；戀愛中的人一起參加戶外活動，有助於增進彼此的感情。

愛情運：★★★★☆

嗯，很不錯的一天，保持天真無邪的笑容會讓戀愛更順利！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，適合循序漸進的聽命行事，一分耕耘才有一分收穫。

財運：★★★★☆

金錢上呈現進進出出的情況，所幸得財會順心點，例如：有金錢入帳，然後又拿去繳帳單、貸款。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：16:00-18:00薰衣草紫

開運方位：東南方向

天秤座

工作愉快的一天。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人聚少離多，因為溝通中的誤會產生隔閡，對方只是比較忙碌，彼此應該多諒解。財運良好，發展較為順利，從事商貿行業的人會贏得不少顧客的信賴。學生族學習應變能力強，會有所突破。

愛情運：★★☆☆☆

心情鬱悶怎麼辦？有心事不要悶在心裡，用婉轉的方式說出不開心的事吧！

事業運：★★★★☆

有外出的機會，出門在外易得貴人相助。業務工作者可望談妥一筆大生意。

財運：★★★☆☆

應理性消費，別隨意揮霍。

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：08:00-09:00蘑菇灰

開運方位：東北方向

天蠍座

好運隨身，貴人助力強。

整體運：★★★★☆

感情有失而復得的好運，但仍需多做些改變才能真正留住對方。以他人的經驗作為自己投資的方法並非明智之舉，且今天的財運平平，難有突破。工作上易得他人相助，進步頗為明顯。

愛情運：★★★★☆

愛情運勢不錯啦，可是如果一直想著錢，會有點煞風景！

事業運：★★★★☆

事業運還不錯，當手邊工作完成後，不妨在今日與同事好好的互動一下。

財運：★★★☆☆

沒什麼特殊的得財渠道，穩定的工作收穫較大。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：19:00-20:00和闐玉白

開運方位：東南方向

射手座

感情出現微妙變化，應加強溝通。

整體運：★★☆☆☆

有伴侶的人與異性朋友交往應分清界線，伴侶易打翻醋罈子，被對方誤會你也別大動肝火，等對方氣消了再好好解釋。工作上會有一兩個同事老挑你毛病，但也有很多支持、幫助你的人存在，多留意身邊的貴人。

愛情運：★★☆☆☆

糾纏不清的感情，給你增添了不少煩惱。有些感情該斷則斷，以免造成彼此傷害！

事業運：★★★☆☆

有點犯迷糊，容易曲解上司的話，犯錯的機率增高，得趕緊清醒才行唷！

財運：★★☆☆☆

開銷多，金錢流動性強。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：17:00-18:00白鋼銀

開運方位：西北方向

摩羯座

工作遇到阻力，有點苦惱。

整體運：★☆☆☆☆

雖暫時有麻煩，只要調整好心態，找出問題的癥結，從多方面來著手考慮，較易擺脫困境。單身者面對心愛的人缺乏自信，要想俘獲對方的心，還是要積極表現，用行動來征服對方。

愛情運：★★☆☆☆

想體驗愛情的甜蜜，就要多用善解人意的智慧和細心體貼的態度去對待心上人。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，特別容易心浮氣躁，心生不滿，負面情緒一旦籠罩你的思維時，容易做出錯誤的決定。

財運：★☆☆☆☆

財務問題波折多多，不適合打理財務問題，特別要注意周轉失靈的現象。

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：06:00-08:00脆梅青

開運方位：正南方向

水瓶座

無精打采，心事重重。

整體運：★★☆☆☆

今天你有點心神不定，工作提不起勁來，得盡快調整好心態。單身者與異性接觸較少，需要積極向外活動才能創造戀愛機會。傍晚後運勢有所提升，在休閒娛樂中因朋友的親切舉動，讓你心中的困惑得以解開。

愛情運：★★☆☆☆

親愛的，今天約會不是翻舊帳的日子，千萬別掃對方的興喔！

事業運：★★★☆☆

處理事務頗為穩重，考慮問題也比較全面，但有些缺乏積極性以及魄力，不利於開拓市場。

財運：★★☆☆☆

判斷力較弱，易受他人意見左右，投資宜謹慎，小心因迷糊而損失錢財。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：23:00-24:00芥末黃

開運方位：西南方向

雙魚座

財運旺盛，情場走高的一天。

整體運：★★★★★

單身者對追求了一段時間的對象可鼓起勇氣表白，易獲得令你滿意的回應！投資者可以在今天放手一搏，能做到預料之中的效果。工作上加把勁，就會有看得見的成績，對你來說也是表現能力的機會。

愛情運：★★★★☆

多用智慧來博取對方歡心，即便很多話說不出口，唱首情歌也能達到功效喔！

事業運：★★★★☆

今日是個忙碌的工作天，想辦法讓自己忙一點才不會心虛，可是做事情要用對方法，才會達到良好的功效。

財運：★★★★★

財神爺光顧囉！可是財富不會無故的從天而降，必須靠自己積極地開發才會發現財神爺！很適合在今日討債呢！

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00硃砂紅

開運方位：正西方向



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