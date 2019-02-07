親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節資訊大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來
時尚美妝

今日星座運勢／天蠍人氣升旺盛財運 財運見好就收

2019-02-07 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

圖／ingimage
圖／ingimage
分享

2019-02-7

牡羊座

多注意休息。

整體運：★★★☆☆

借助輕柔的音樂來釋放高度緊張的神經，是你今日最為有效的休閒方式；憑藉對財經資訊的敏銳捕捉，銀行的存款數字有所增加；職場人士亦能圓滿地解決手頭上的工作。

愛情運：★★☆☆☆

今天不是約會的好時機，小心不要聊到彼此都敏感的話題。

事業運：★★★☆☆

上班族加強人際關係，可為事業發展鋪路。

財運：★★★★☆

主動與人合作，你會獲得更多的回報。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：22:00-23:00萊姆黃

開運方位：西北方向

金牛座

與陌生人交流可帶來好運。

整體運：★★★★☆

桃花江水向你流，到人多的地方露露面，不難有異性找你搭訕哦；偶爾聽取一下旁人的意見，可獲取更多的訊息，做出準確的抉擇；在外地出差工作者，能得到當地人的幫助，解決交通方面的問題。

愛情運：★★★★☆

留意感情生變，花言巧語適度就好，說過了頭會讓對方覺得是虛情假意！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，有點無力，適合與人接觸來提振精神，例如：串串門子，或許無力感就會消失。

財運：★★★☆☆

求財阻力較大，應等待時機。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：15:00-16:00脆梅青

開運方位：東北方向

雙子座

處事冷靜理性，顯得很有決斷力。

整體運：★★☆☆☆

今天頭腦靈活，很有主見，對獨立作業者特別有利，因判斷準確，速戰速決而有突出的表現。不過，在與人交往時會不經意地擺出高高在上的姿態，評價他人也會過於主觀，影響人際關係，要多留意自己的言行。

愛情運：★★☆☆☆

感情較平淡，另一半在工作上可能會遇到煩心事，你不妨多關心對方，給他鼓勵。

事業運：★★★★☆

運勢大好，有利在外辦事，貴人運超強，雖然需四處奔忙，但工作能獲得正面進展。

財運：★★☆☆☆

財運不佳，對於樂透之事別太投入，小心得不償失！

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：16:00-18:00蘭花紫

開運方位：西南方向

巨蟹座

多姿多彩，會是快樂的一天。

整體運：★★★☆☆

單身者晚上約幾個好友出去走走，會有偶遇桃花的機會，別把自己弄得太緊張，自然一點就好。有種缺錢花的感覺，賺錢的慾望不斷升溫，有機會賺到外快。工作運佳，若能整理一下工作環境，工作幹勁會更足。

愛情運：★★★☆☆

夫妻間易有爭執，兩人都比較衝動，千萬別翻舊帳，否則矛盾會越來越大。

事業運：★★★★☆

似乎所有的心事和煩惱都離你遠去，只要你一直保持樂觀的心態，任何事務都能被你輕鬆擺平。

財運：★★☆☆☆

與金錢無緣的一天，把焦點放在更有意義的事情上吧！

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：14:00-16:00硃砂紅

開運方位：正東方向

獅子座

與「難過」絕緣！

整體運：★★★☆☆

今天發生的小摩擦反而會令戀愛中的人感情增進不少，對方挑釁的話也別太當真！好財運難得顯露，但多多與人交流會是提升財運的好途徑；課業太繁重也不可馬虎了事，慢工出細活唷！

愛情運：★★★★☆

魅力四射，異性緣很好，有許多機會與異性朋友談天喝茶，單身者要把握住戀愛機會。

事業運：★★★☆☆

人際關係上有易合易離的現象，只要感覺對了馬上一拍即合，但也會因為一句話不中聽而撕破臉。

財運：★★☆☆☆

吃得飽飽睡得飽飽，把財務問題拋諸九霄雲外吧！不要讓現實的財務問題破壞今日的心情！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：21:00-22:00燻鮭紅

開運方位：東南方向

處女座

勇於承認錯誤好過逃避責任。

整體運：★★☆☆☆

不要妄想用欺騙的方式瞞過對方，即便能自圓其說，可在今天卻不見得有效。期望值越高反而失望越大，資金周轉時會有諸多不順。學生不必為考試擔心，即便遇到突發狀況也能化險為夷。

愛情運：★★☆☆☆

單身者別急於戀愛，在與異性交談時，話別說得太多，容易說錯話唷！

事業運：★★★☆☆

作為員工，只要按照上司的想法做事，就能順利完成任務。

財運：★★☆☆☆

賺錢很拚命，花錢也很拚命的一天。

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：08:00-09:00玉髓紅

開運方位：正南方向

天秤座

情緒較低，容易被小事觸動。

整體運：★★☆☆☆

今天感情負擔較重，對方的一些無理取鬧給予你較大的壓力，讓你覺得有點煩悶，想要一個人清淨。財運方面今天不宜投資，容易被別人偷襲，如果沒什麼事今天待在家裡比較適合，出門在外會有小人覬覦。

愛情運：★★☆☆☆

另一半很關心你，也希望能得到你的關愛，好好珍惜，增進互動，可感受到甜蜜與溫暖。

事業運：★★☆☆☆

同情心泛濫，操心操勞，難免會讓你的身心感到疲憊，身體狀況欠佳，應該注意休息。

財運：★☆☆☆☆

財運不穩定的一天，不是容易散財就是容易為財煩惱，還是安分點，把重心放在別的事情上面吧！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00薰衣草紫

開運方位：西北方向

天蠍座

人氣上升，帶來旺盛的財運。

整體運：★★★★★

社交運順利，身處活躍的人群中多留意眾人的談話內容，能收集到你想要的投資訊息，若能靈活運用到實際中，還能為你帶來不少的財富。工作上只要完成任務就不會有什麼令人不安的事件發生。

愛情運：★★★★☆

愛情運旺旺，適合扮演主動者的角色，想要告白的，就把握今日的良機；戀愛中人不妨主動的安排去哪兒約會。

事業運：★★★★☆

今日事業運還不錯，遇到疑難雜症時最終必能解決，貴人多來自長官、上司；有難題時，找上司就對囉！

財運：★★★★★

今日的財運雖然還不錯，可是偏向短期性的獲利，例如：股票買賣，要見好就收，不要貪心。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：16:00-18:00淺海藍

開運方位：正南方向

射手座

機會掌握在有準備的人手裡。

整體運：★☆☆☆☆

已婚者易產生失落甚至抱怨的情緒，生活中別只等著對方來向你示好，應相互理解；財運較遜，如不主動防範，易造成被動局面，難以兼顧；工作中敢於向公司或前輩請教經驗，才能按時完成任務。

愛情運：★★☆☆☆

夫妻之間為小事而臉紅脖子粗的情況常有，不過，關鍵時刻雙方都能懂得忍讓。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，提不起勁來做事，要特別注意，先把份內事情做完，不要光做別人的事，自己的事情毫無進展。

財運：★☆☆☆☆

財運不佳，不適合與酒色財氣沾上邊，金錢的損失往往來自於異性或是賭博！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：12:00-13:00脆梅青

開運方位：東南方向

摩羯座

適時的改變也是一種情調。

整體運：★★★★☆

平時大剌剌的你突然對他特別溫柔，會讓他受寵若驚；工作中你的固執己見會成為絆腳石，同事也容易因此發火；經濟許可的朋友可以去戶外活動，跑過幾圈你會覺得通體舒暢。

愛情運：★★★★☆

恭喜你，你的表白正是他所期待的。加油啊！

事業運：★★★☆☆

今日腦袋瓜似乎空空的，不太容易專心，會不經意地神遊；被上司逮到，不免是一番責備喔！

財運：★★★☆☆

物質慾望旺盛的一天，容易花錢在吃喝玩樂的享受上。把該繳的帳單繳一繳吧！

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：07:00-08:00琥珀橙

開運方位：西北方向

水瓶座

工作上花費的心思多。

整體運：★★★☆☆

單身者別把工作當成生活的全部，還有更多領域等待你的進軍。鑽石王老五也有空虛寂寞的時候，業餘時間可以多參加團體活動，嘗試接觸異性，會有意外收穫。有機會從朋友口中得到投資方面的信息。

愛情運：★★☆☆☆

容易生氣的一天，另一半在金錢運用上又讓你生氣了嗎，看開點，沒那麼嚴重唷！

事業運：★★★★☆

輔佐能力與團隊精神轉強，懂得借力使力與分工合作，會盡力完成上司交付的任務。

財運：★★★☆☆

在錢財投資上，可別用賭賭看的心態來做決定唷！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：07:00-08:00深茄紫

開運方位：正北方向

雙魚座

多進行心靈交流，可讓內心充實。

整體運：★★★★☆

今天與志同道合的朋友在一起溝通，會有惺惺相惜的感覺，內心愉悅。工作上與同事之間的配合有默契，喝彩聲連連。愛情方面有機會受到心儀對象邀約，相互碰撞出激情的機率高。

愛情運：★★★★☆

愛情運很順呢，快對愛慕的對象放出強力電波吧！戀愛中人努力對另一半撒嬌，會得到更多的疼愛喔！

事業運：★★★★☆

事業運頗優，是有始有終、行動力旺盛的一天。有良好的工作態度，必能帶動良好的績效。

財運：★★★☆☆

物質慾望旺盛的一天，容易花錢在吃喝玩樂的享受上。把該繳的帳單繳一繳吧！

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：08:00-10:00祖母綠

開運方位：正東方向



更多命理分析，請前往 科技紫微網

星座運勢

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

柯P、韓國瑜、蔡英文、賴清德 詹惟中解析誰有總統運？

2019-02-06 08:00

金豬報喜迎好運 蔡上機解析2019年12生肖財運

2019-02-06 07:51

牡羊找玩咖、雙魚只想睡！過年的12星座最關心這件事

2019-02-05 10:00

指點迷津！過年走春遇桃花 單身星座必去好地點

2019-02-05 08:00

不要再逼我了！春節各星座如何應付長輩催婚？

2019-02-04 14:41

每週生肖／惟中大師：牛避兄弟鬩牆、肖豬小心懷孕

2019-02-04 08:00

唐綺陽星座運勢週報：水瓶賺錢機會多 天秤小心爛桃花

2019-02-04 07:00

迎新年！12星座運勢、財運看透透

2019-02-03 14:43

星座善用香氛 新年運氣加分

2019-02-03 13:12

銀行送發財水 住過金庫吸錢氣

2019-02-03 13:12

雙子：好無聊 天秤：拿紅包囉！盤點12星座過年的反應

2019-02-03 10:23

財神到～財神到我家大門口！春節財運最旺星座TOP5

2019-02-03 10:00

殺破狼周運勢／3星座新年期間偏財運佳 摩羯桃花運旺盛

2019-02-03 00:00

玩得盡興也討吉利 12生肖新春開運旅遊地出爐！

2019-02-01 14:31

新年拿紅包！小孟塔羅：2019年我的發財關鍵字

2019-02-01 10:23

趨吉避凶！九大方位風水開運法 助你豬年行大運

2019-02-01 09:25

詹惟中解析豬年財運：「進得來，留得住」什麼生肖發大財？

2019-02-01 08:00

快收這篇！2019年賺正財求偏財 這5個生肖最在行

2019-01-31 17:27

財源滾滾來！12星座過年偏財運揭曉 最旺TOP3是他們

2019-01-31 17:20

獅子愛買精品、射手什麼都買 最快花光年終獎金星座公開

2019-01-31 16:55

2月星座塔羅運勢：牡羊財運節節高升 雙魚得到貴人相助

2019-01-31 16:48

異性緣好到讓人眼紅！從生命靈數看你是「命中犯桃花」嗎

2019-01-31 12:12

幸運兒是你？2019星座X血型運勢榜 吊車尾的人盡力也沒回報

2019-01-31 10:32

春節想中獎快看這！12星座「提升財運幸運地」公開

2019-01-31 08:00

雨揚居士2019十二生肖運程大預言3之3／猴雞狗豬‧吉慶有餘

2019-01-30 06:00

常對外人笑嘻嘻！卻對家人凶巴巴的5個生肖

2019-01-29 15:22

2019必收藏！12生肖「年運關鍵詞」出爐

2019-01-29 14:00

雨揚居士2019十二生肖運程大預言3之2／雨揚居士／龍蛇馬羊‧諸事呈祥

2019-01-29 06:00

雨揚居士2019十二生肖運程大預言3之1／鼠牛虎兔‧瑞氣盈門

2019-01-28 06:00

每週生肖／惟中大師：鼠左右逢源、猴忌功高震主

2019-01-27 19:29

牡羊缺沉穩、獅子天生王者！12星座「富豪」指數公開

2019-01-26 14:08

小孟塔羅：過年前要清除哪些煩惱，迎接新年？

2019-01-24 17:00

想跳槽一定要留意！2019你的職場貴人會是誰

2019-01-24 08:00

【測字】債不過年！過年前的你還欠哪種債趕快還

2019-01-23 08:00

拜金女、馬子狗星座Top5！「有錢是爹」冠軍果然是她

2019-01-22 15:26

亥豬年=典型「過路財神年」12生肖事業運開運重點公開

2019-01-22 11:05

領到年終旅遊去！今年12生肖去哪裡玩最好運？

2019-01-22 10:31

2月塔羅生命靈數運勢：專心在你想要的 讓期待先行

2019-01-22 10:00

顰眉與淚痕交織的美人心事 雙星組合 - 天同巨門

2019-01-22 09:10
看更多

熱門文章

刮中5000元…彩券行只給3880元？ 「100元是走路工」

2019-02-06 14:45

柯P、韓國瑜、蔡英文、賴清德 詹惟中解析誰有總統運？

2019-02-06 08:00

天氣超好有原因！ 鄭明典一張圖讓你知道台灣多幸運

2019-02-06 08:22

初二回娘家「6大禁忌」別犯 小心帶衰家運一整年

2019-02-06 11:36

登機前買不停？機場五個小心機 讓你默默掏荷包

2019-02-06 17:19

旅客苦等6小時 換來遠航宣布包機停飛

2019-02-06 20:49

金豬報喜迎好運 蔡上機解析2019年12生肖財運

2019-02-06 07:51

新年招財、桃花靠5招風水 家裡擺這個難怪小人超多

2019-02-06 21:30

槓龜！年初三大樂透頭獎上看1.4億

2019-02-06 22:05

看過來！大樂透和春節大紅包獎號出爐

2019-02-06 20:53

遠航包機故障停飛 影響約150旅客

2019-02-06 19:17

媳婦睡覺婆婆幫準備午餐 溺愛之情讓老公直喊不公

2019-02-06 14:28

真是好狗運！牠叫了幾聲 高雄男下秒竟刮中100萬

2019-02-06 14:59

天氣超好「賞櫻去」！全台8大賞櫻名所全攻略

2019-02-06 17:07

婆婆分祖產讓夫和姐共有 媳怨：是怕落入我手中吧

2019-02-06 10:00

還有機會！2000萬超級紅包最大獎剩2個未刮出

2019-02-06 20:11

今明兩天好天氣！ 中南部高溫上看30度

2019-02-06 07:20

誰是幸運兒？35家投注站今晚開出「春節大紅包」

2019-02-06 22:22

太魯閣初二湧近萬人走春 今起至初四有免費遊園專車

2019-02-06 17:59

北市6位年輕人 集資買刮刮樂中百萬

2019-02-06 19:54

赴菲律賓旅遊 慎防10大陷阱

2019-02-06 19:03

把握今明好天氣走春 初四變天冷空氣南下轉涼

2019-02-06 10:13

人氣制服比一比／台鐵藍白格紋領帶 專業又有朝氣

2019-02-06 23:49

做了這件事 你也能把家裡所有長輩帶去走春

2019-02-06 07:07

過年遊觀光工廠 小心踩到地雷

2019-02-06 19:48

大年初三估白天溫暖舒適 晚上將轉涼

2019-02-06 20:56

他們犧牲和家人過節留守醫院 別忘了和醫護說聲謝謝

2019-02-06 07:08

致春節恐歸與憂鬱的你：為什麼寧願一人過節，也不願返鄉？

2019-02-06 09:46

桃園市機師工會罷工演練 回傳訊息超過700封

2019-02-06 14:16

趨吉避凶擋小人 這些生肖的人今年需要「豬隊友」

2019-02-06 18:53

國際精品大牌搶「金豬財」 推出這些金豬年特別款產品

2019-02-06 17:36

過年吃日本空運「紅楚蟹」　一整隻只要1380元可吃到

2019-02-06 16:11

視夾娃娃機為廣大通路 他砸千萬元代理商品

2019-02-06 10:52

雙贏彩第108032期開獎

2019-02-06 21:06

全台瘋夾娃娃 無人店面前進中國試水溫

2019-02-06 10:55

夾娃娃免投幣 嗶悠遊卡也行得通

2019-02-06 10:54

大福彩第108011期開獎

2019-02-06 21:14

新年健康新願／泡腳、抬腿、勤按摩 抽筋大改善

2019-02-06 00:52

影／到六福村看疣豬家族 一窺獅子王「澎澎」的家

2019-02-06 14:42

熱氣球、萬盞LED燈！馬來西亞5場新春盛事 復古又創新

2019-02-06 19:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top