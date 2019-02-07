今日星座運勢／天蠍人氣升旺盛財運 財運見好就收

2019-02-07 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



圖／ingimage 分享 facebook

2019-02-7

牡羊座

多注意休息。

整體運：★★★☆☆

借助輕柔的音樂來釋放高度緊張的神經，是你今日最為有效的休閒方式；憑藉對財經資訊的敏銳捕捉，銀行的存款數字有所增加；職場人士亦能圓滿地解決手頭上的工作。

愛情運：★★☆☆☆

今天不是約會的好時機，小心不要聊到彼此都敏感的話題。

事業運：★★★☆☆

上班族加強人際關係，可為事業發展鋪路。

財運：★★★★☆

主動與人合作，你會獲得更多的回報。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：22:00-23:00萊姆黃

開運方位：西北方向

金牛座

與陌生人交流可帶來好運。

整體運：★★★★☆

桃花江水向你流，到人多的地方露露面，不難有異性找你搭訕哦；偶爾聽取一下旁人的意見，可獲取更多的訊息，做出準確的抉擇；在外地出差工作者，能得到當地人的幫助，解決交通方面的問題。

愛情運：★★★★☆

留意感情生變，花言巧語適度就好，說過了頭會讓對方覺得是虛情假意！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，有點無力，適合與人接觸來提振精神，例如：串串門子，或許無力感就會消失。

財運：★★★☆☆

求財阻力較大，應等待時機。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：15:00-16:00脆梅青

開運方位：東北方向

雙子座

處事冷靜理性，顯得很有決斷力。

整體運：★★☆☆☆

今天頭腦靈活，很有主見，對獨立作業者特別有利，因判斷準確，速戰速決而有突出的表現。不過，在與人交往時會不經意地擺出高高在上的姿態，評價他人也會過於主觀，影響人際關係，要多留意自己的言行。

愛情運：★★☆☆☆

感情較平淡，另一半在工作上可能會遇到煩心事，你不妨多關心對方，給他鼓勵。

事業運：★★★★☆

運勢大好，有利在外辦事，貴人運超強，雖然需四處奔忙，但工作能獲得正面進展。

財運：★★☆☆☆

財運不佳，對於樂透之事別太投入，小心得不償失！

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：16:00-18:00蘭花紫

開運方位：西南方向

巨蟹座

多姿多彩，會是快樂的一天。

整體運：★★★☆☆

單身者晚上約幾個好友出去走走，會有偶遇桃花的機會，別把自己弄得太緊張，自然一點就好。有種缺錢花的感覺，賺錢的慾望不斷升溫，有機會賺到外快。工作運佳，若能整理一下工作環境，工作幹勁會更足。

愛情運：★★★☆☆

夫妻間易有爭執，兩人都比較衝動，千萬別翻舊帳，否則矛盾會越來越大。

事業運：★★★★☆

似乎所有的心事和煩惱都離你遠去，只要你一直保持樂觀的心態，任何事務都能被你輕鬆擺平。

財運：★★☆☆☆

與金錢無緣的一天，把焦點放在更有意義的事情上吧！

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：14:00-16:00硃砂紅

開運方位：正東方向

獅子座

與「難過」絕緣！

整體運：★★★☆☆

今天發生的小摩擦反而會令戀愛中的人感情增進不少，對方挑釁的話也別太當真！好財運難得顯露，但多多與人交流會是提升財運的好途徑；課業太繁重也不可馬虎了事，慢工出細活唷！

愛情運：★★★★☆

魅力四射，異性緣很好，有許多機會與異性朋友談天喝茶，單身者要把握住戀愛機會。

事業運：★★★☆☆

人際關係上有易合易離的現象，只要感覺對了馬上一拍即合，但也會因為一句話不中聽而撕破臉。

財運：★★☆☆☆

吃得飽飽睡得飽飽，把財務問題拋諸九霄雲外吧！不要讓現實的財務問題破壞今日的心情！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：21:00-22:00燻鮭紅

開運方位：東南方向

處女座

勇於承認錯誤好過逃避責任。

整體運：★★☆☆☆

不要妄想用欺騙的方式瞞過對方，即便能自圓其說，可在今天卻不見得有效。期望值越高反而失望越大，資金周轉時會有諸多不順。學生不必為考試擔心，即便遇到突發狀況也能化險為夷。

愛情運：★★☆☆☆

單身者別急於戀愛，在與異性交談時，話別說得太多，容易說錯話唷！

事業運：★★★☆☆

作為員工，只要按照上司的想法做事，就能順利完成任務。

財運：★★☆☆☆

賺錢很拚命，花錢也很拚命的一天。

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：08:00-09:00玉髓紅

開運方位：正南方向

天秤座

情緒較低，容易被小事觸動。

整體運：★★☆☆☆

今天感情負擔較重，對方的一些無理取鬧給予你較大的壓力，讓你覺得有點煩悶，想要一個人清淨。財運方面今天不宜投資，容易被別人偷襲，如果沒什麼事今天待在家裡比較適合，出門在外會有小人覬覦。

愛情運：★★☆☆☆

另一半很關心你，也希望能得到你的關愛，好好珍惜，增進互動，可感受到甜蜜與溫暖。

事業運：★★☆☆☆

同情心泛濫，操心操勞，難免會讓你的身心感到疲憊，身體狀況欠佳，應該注意休息。

財運：★☆☆☆☆

財運不穩定的一天，不是容易散財就是容易為財煩惱，還是安分點，把重心放在別的事情上面吧！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00薰衣草紫

開運方位：西北方向

天蠍座

人氣上升，帶來旺盛的財運。

整體運：★★★★★

社交運順利，身處活躍的人群中多留意眾人的談話內容，能收集到你想要的投資訊息，若能靈活運用到實際中，還能為你帶來不少的財富。工作上只要完成任務就不會有什麼令人不安的事件發生。

愛情運：★★★★☆

愛情運旺旺，適合扮演主動者的角色，想要告白的，就把握今日的良機；戀愛中人不妨主動的安排去哪兒約會。

事業運：★★★★☆

今日事業運還不錯，遇到疑難雜症時最終必能解決，貴人多來自長官、上司；有難題時，找上司就對囉！

財運：★★★★★

今日的財運雖然還不錯，可是偏向短期性的獲利，例如：股票買賣，要見好就收，不要貪心。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：16:00-18:00淺海藍

開運方位：正南方向

射手座

機會掌握在有準備的人手裡。

整體運：★☆☆☆☆

已婚者易產生失落甚至抱怨的情緒，生活中別只等著對方來向你示好，應相互理解；財運較遜，如不主動防範，易造成被動局面，難以兼顧；工作中敢於向公司或前輩請教經驗，才能按時完成任務。

愛情運：★★☆☆☆

夫妻之間為小事而臉紅脖子粗的情況常有，不過，關鍵時刻雙方都能懂得忍讓。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，提不起勁來做事，要特別注意，先把份內事情做完，不要光做別人的事，自己的事情毫無進展。

財運：★☆☆☆☆

財運不佳，不適合與酒色財氣沾上邊，金錢的損失往往來自於異性或是賭博！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：12:00-13:00脆梅青

開運方位：東南方向

摩羯座

適時的改變也是一種情調。

整體運：★★★★☆

平時大剌剌的你突然對他特別溫柔，會讓他受寵若驚；工作中你的固執己見會成為絆腳石，同事也容易因此發火；經濟許可的朋友可以去戶外活動，跑過幾圈你會覺得通體舒暢。

愛情運：★★★★☆

恭喜你，你的表白正是他所期待的。加油啊！

事業運：★★★☆☆

今日腦袋瓜似乎空空的，不太容易專心，會不經意地神遊；被上司逮到，不免是一番責備喔！

財運：★★★☆☆

物質慾望旺盛的一天，容易花錢在吃喝玩樂的享受上。把該繳的帳單繳一繳吧！

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：07:00-08:00琥珀橙

開運方位：西北方向

水瓶座

工作上花費的心思多。

整體運：★★★☆☆

單身者別把工作當成生活的全部，還有更多領域等待你的進軍。鑽石王老五也有空虛寂寞的時候，業餘時間可以多參加團體活動，嘗試接觸異性，會有意外收穫。有機會從朋友口中得到投資方面的信息。

愛情運：★★☆☆☆

容易生氣的一天，另一半在金錢運用上又讓你生氣了嗎，看開點，沒那麼嚴重唷！

事業運：★★★★☆

輔佐能力與團隊精神轉強，懂得借力使力與分工合作，會盡力完成上司交付的任務。

財運：★★★☆☆

在錢財投資上，可別用賭賭看的心態來做決定唷！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：07:00-08:00深茄紫

開運方位：正北方向

雙魚座

多進行心靈交流，可讓內心充實。

整體運：★★★★☆

今天與志同道合的朋友在一起溝通，會有惺惺相惜的感覺，內心愉悅。工作上與同事之間的配合有默契，喝彩聲連連。愛情方面有機會受到心儀對象邀約，相互碰撞出激情的機率高。

愛情運：★★★★☆

愛情運很順呢，快對愛慕的對象放出強力電波吧！戀愛中人努力對另一半撒嬌，會得到更多的疼愛喔！

事業運：★★★★☆

事業運頗優，是有始有終、行動力旺盛的一天。有良好的工作態度，必能帶動良好的績效。

財運：★★★☆☆

物質慾望旺盛的一天，容易花錢在吃喝玩樂的享受上。把該繳的帳單繳一繳吧！

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：08:00-10:00祖母綠

開運方位：正東方向





