今日星座運勢／天秤工作上一展絕活 異性緣還不錯

2019-02-06 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



圖／ingimage 分享 facebook

2019-02-6

牡羊座

人際關係上避免加入傳播八卦消息的行列。

整體運：★☆☆☆☆

特別不要在背地裡議論他人的是非，容易陷入口舌紛爭之中。面對新任務的挑戰不夠熱情，單憑經驗很難有進展。去書店看看，買點專業書籍，給自己充充電。氣溫的變化較大，稍微不留神，就易感冒。

愛情運：★☆☆☆☆

亂七八糟的桃花運，少碰為妙，惹來一身腥就不好了。

事業運：★★☆☆☆

事業運不穩定，脾氣上顯得急躁不耐煩，可別意氣用事而誤了大事。

財運：★☆☆☆☆

財運不佳，不適合與酒色財氣沾上邊，金錢的損失往往來自於異性或是賭博！

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：19:00-20:00乳酪白

開運方位：正東方向

金牛座

今天財運較低，入市須謹慎。

整體運：★★☆☆☆

今天愛情較平順，雖然會有些小的爭執，但這種小吵小鬧很正常，不需在意。財運方面稍微低迷，手頭有投資計劃者今天不宜開展。工作上進展順利，不過要注意與同事的相處，不要因為一時的失誤造成別人的誤會。

愛情運：★★☆☆☆

顯得比較黏人，希望伴侶時常陪伴自己，若不能如願會有失落感。

事業運：★★☆☆☆

要多關注人際關係，處理不好容易影響你的工作和生活，帶來許多煩惱。

財運：★★★☆☆

得財後宜見好就收，莫讓貪念引發財務危機。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：17:00-18:00葡萄紫

開運方位：正南方向

雙子座

愛情漲幅不錯。

整體運：★★★☆☆

單身男士異性緣很不錯，公司的公眾場合是你尋覓愛情的好處所；投資運平平，今天還是做些輔助性工作就好，不可冒險行動；理性思考今天顯得尤為重要，會遇到熱心過頭的合作者，對方雖是無心之失，對你卻會造成不小的損失。

愛情運：★★★★☆

你不經意的關心問候，另一半都能感動半天，這也讓你獲得更多的關心，彼此都感到幸福。

事業運：★★☆☆☆

情緒顯得很急躁，心裡雖很想做好，卻耐心不足、急於求成，工作上看不到任何效果，會使得你壓力倍增。

財運：★★☆☆☆

今日金錢上受到外力的干擾而產生錯誤的決定，例如：受人慫恿等等。

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：05:00-06:00鉑金灰

開運方位：正北方向

巨蟹座

財運較低，切忌盲目投資。

整體運：★★☆☆☆

容易為愛傷感的一天，對舊戀情難以釋懷，與親友聊聊天會得到安慰。家庭主婦需特別留意上門拜訪的陌生人，容易引狼入室，遭遇騙子。依賴心增強，易因缺少積極性而喪失提升自我的機會。

愛情運：★★★☆☆

另一半與異性交往較頻繁，讓你醋意大發。你可別小題大作，誤會另一半喔！

事業運：★★★☆☆

今天是考驗你體力的時候，工作中需要體力勞動的機會將增加。

財運：★☆☆☆☆

金錢問題多多，賺錢辛苦了點，而且金錢支出多，較容易為錢煩惱喔。特別要注意倘若一意孤行的話恐會破財喔！

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：04:00-06:00夕陽橙

開運方位：東北方向

獅子座

運勢佳，可別把大好時光浪費在家裡！

整體運：★★★★☆

桃花運極強，參加婚宴的朋友可以多注意身旁是否有不錯的異性對象，主動出擊勝率高。財運良好，有大賺一筆的機會，瞄準時機，果斷出手。求職者應積極爭取面試機會，會有好消息。

愛情運：★★★★★

有情人或配偶者，穩定的感情對你的事業是最大助力；單身者今日仔細觀察職場上接觸到的異性朋友，或許能找到理想情人。

事業運：★★★★☆

以謙虛、真誠的態度待人，將有機會靠近核心高層人士，並可從對方身上學習到不少的經驗，對你也是自我提升。

財運：★★★★☆

與資歷豐富者合作，可為你的投資助力。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：06:00-07:00薔薇粉

開運方位：正西方向

處女座

含糊其辭會讓人產生誤解。

整體運：★★★☆☆

鼓起勇氣把自己想要表達的意思說明白。把舊衣服拿去回收救濟，會有清除障礙、招來好運的功效。給人送禮的事情還需多揣摩對方的心思後再做決定，若對方心情不太好，你貿然送上的心意，對方會敏感地認為你別有用心哦。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運略差，男女間恐有意見不合或是對立的情形，感性點，少說點道理就沒事囉！

事業運：★★★★☆

事業運頗佳，新創意可望獲得認同，可按計劃推行，進展順利，收獲不少。

財運：★★★☆☆

一旦賭念、貪念一起，損失會是大筆的唷！

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：15:00-17:00蜜瓜黃

開運方位：正南方向

天秤座

運勢居高不下，能輕鬆應對各種事務。

整體運：★★★★★

有伴侶的人有說不完的情話，彼此都能碰觸到對方最柔軟的心房；單身者多向外活動，會有特殊的姻緣際遇。工作上有機會發揮專業技能，一展絕活，很有成就感。財運順暢，稍加運作就能有不錯的進帳，對商務、業務、開發工作者影響較大。

愛情運：★★★★☆

異性緣還不錯，在外活動容易得到異性的青睞。

事業運：★★★★★

你有嚴謹的思想能力，談判時能應對自如喔！

財運：★★★★☆

財富的獲得與競爭有關係，必須勤勞耕耘、與人競爭。對於頭銜大、職位高的人幫助較明顯。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00古銅青

開運方位：西南方向

天蠍座

感情上適度的距離可以產生「美」。

整體運：★★★☆☆

小心你的糾纏不休會讓他產生厭惡的心理，適度與對方保持一段距離，適度地給彼此一些空間，才能讓感情產生神秘感；工作上爭分奪秒，緊湊的工作速度讓你無暇顧及同事的求助，即使是拒絕也要注意自己的態度；今天的財運波動不大，收支維持平衡。

愛情運：★★☆☆☆

雙方價值觀的差異會讓溝通失敗，少說兩句會更好。

事業運：★★★★☆

在人際處理上要多費點心思，看到別人有需要幫忙之處應伸出援手，將有利於加強人際關係。

財運：★★★☆☆

運勢較平順，有時間多外出，主動挖掘商機。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：19:00-20:00寶石藍

開運方位：正西方向

射手座

事情都有美好的開端。

整體運：★★★★☆

愛情機遇頗好，極易在街頭偶遇昔日心儀的對象，單身者若能大膽主動攀談，你們有所發展的機率很高哦；今天能嚐到勤儉節約帶來的甜頭；前段時間在工作上的辛苦耕耘，今天總算看到了一些希望！

愛情運：★★★★★

這麼棒的好日子千萬別錯過了，快快安排郊外踏青的活動，在大自然中來場感性的精神交流吧！單身者別關在家裡，出門才有好機會！

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，要注意不要為了感情問題而分心，凡事宜親力親為。

財運：★★★☆☆

今日與錢特別有緣，滿腦子想著錢錢錢，有機會接觸有錢、有社會地位的人，不妨與他們談談理財投資之道。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：17:00-18:00琉璃銀

開運方位：東南方向

摩羯座

情緒波動較大，小心過激行為。

整體運：★★☆☆☆

今天對身邊的很多人、事、物都看不順眼，容易為一些雞毛蒜皮的事情動怒，顯得浮躁。對朋友的一些舉措看不習慣，別直接抨擊，委婉提醒更有效果。有機會與極具個性的異性接觸，在聊天中擦出愛情火花。

愛情運：★★★☆☆

桃花運雖不是很旺，但是辦公室的浪漫戀情就是和你有緣，有機會擦出愛情火花。

事業運：★★☆☆☆

有機會接到拿手的任務，讓你可以好好表現，但要處處謹慎，以免有人有意或無意的作梗。

財運：★★☆☆☆

破財之日，賭性、貪念大發或縱於玩樂。

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：15:00-17:00睡蓮紫

開運方位：正東方向

水瓶座

能量的儲存要靠休息。

整體運：★★★★☆

今天的你特別細心，懂得設身處地為另一半著想，對方感動不已。熟悉市場與理財產品，投資方能有的放矢，投資收益也頗多。沒得到充分的休息，工作起來易提不起勁，午間休息對工作極有幫助。

愛情運：★★★★☆

愛情運不錯，即便小有爭執也能快速復合。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，適合扮演配合聽話的角色，依法行事較妥當，不妨趁著午間休息去外面繞兩圈，釋放一下壓力吧！

財運：★★★★☆

適合花錢取悅自己的一天，不妨趁今日輕輕鬆鬆的犒賞自己、享受一番！財富的獲得需要費點心力與氣力。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：07:00-08:00朝霞紅

開運方位：正東方向

雙魚座

故地重遊有助於愛情運勢的增長。

整體運：★★★☆☆

和戀人去你們第一次約會或第一次接吻的地方約會吧，那份甜蜜與羞澀的復甦會迅速點燃你們的激情；與朋友出去狂歡時，如果你不想酒後亂性那就盡量少喝點；今天的思維會比較活躍，對從事設計的人有助於發揮靈感。

愛情運：★★★★☆

單身者常有朋友邀約一起喝茶聊天，也因此結識了不少異性朋友，有機會展開一段戀情。

事業運：★★★★☆

心情很好，良好的心境讓你做起事來也特別有勁，只是要注意別興奮過度唷！

財運：★★★☆☆

有打腫臉充胖子的傾向，荷包留不住錢。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：17:00-18:00蘑菇灰

開運方位：東南方向





