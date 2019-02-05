今日星座運勢／摩羯談情說愛好日子 事業旺收穫多

2019-02-05 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



圖／ingimage 分享 facebook

2019-02-5

牡羊座

世上無難事，只怕有心人。

整體運：★★★★☆

另一半鋒芒畢露，令你情緒略受影響，心態持平才是關鍵；財運良好，今天不妨嘗試一些短期投資，發展趨勢頗好；工作中與同事相處融洽，氛氛濃厚，懂得用心經營人際關係，你就更得人心。

愛情運：★★★★☆

特別在意另一半，所以對方的一點點小失誤都會讓你生氣，不過，很快又能調整好情緒。

事業運：★★★★☆

行動力很強，工作上可嘗試新的方法，加快前進的步伐，易有顯著的成果。

財運：★★★☆☆

財運不錯，比較適合做規劃，在人際關係上面多下點功夫。

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：07:00-08:00秋葵綠

開運方位：東北方向

金牛座

己所不欲，勿施於人。

整體運：★★★☆☆

送給戀人一個小禮品，就能帶給對方很大的驚喜，對方開心你也會很滿足。自己不願意做的事，會有推給同事做的想法，自私的舉動易遭同事反感。在購物時沒有貨比三家，便很快進行交易，付錢之後又會覺得吃虧。

愛情運：★★★★☆

單身者有傳達情感的機會，遇到心儀的對象時不妨大膽表白，容易獲得對方的正面回應。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，容易感覺疲倦，因而做事情出現三分鐘熱度的情況。

財運：★★☆☆☆

耗損之日，你經手的東西特別容易損壞喔，所以今日不適合穿著、配戴、使用價格貴重的物品！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：07:00-09:00水鑽藍

開運方位：西北方向

雙子座

今天你的疑心病太重。

整體運：★★★☆☆

對另一半有些疑慮重重，不太明白對方的好意，有疑問不妨直接說出來，這樣反倒利於矛盾的解決；得財快但散財也較頻繁，今天還是記下帳目的好，可避免錢財花費太隨意；易草率作出決策，使同事對你的信任感大打折扣。

愛情運：★★☆☆☆

你與戀人雖然不缺交流，卻難以達到默契。你表露自己的喜怒哀樂時常常無所顧忌，雖然能讓人相信你的真誠，同時卻擾亂了對方的心境。

事業運：★★☆☆☆

在決策上易受到他人左右，不夠果斷。反覆拖延容易錯過時機，對自己多一點信心，不要想太多。

財運：★★★☆☆

破財的機會不大，真要破財也是從小財流失。

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：09:00-10:00金桔綠

開運方位：正南方向

巨蟹座

偶爾懷舊，也是一種甜蜜。

整體運：★★★★☆

愛情運很好，喜歡和戀人回憶過去的點點滴滴，久違的甜蜜能在今日重新體驗；將大部分心思都放在感情上，總想早點結束工作，小心反而會覺得時間過得更慢；礙於情面，請人吃飯或休閒娛樂的可能性大增，會有不小的開支。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會因大膽表白而邂逅一段特別的戀情，曖昧關係因而明朗化。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，適合在平穩中循序漸進，很適合做點歸納整理的工作，例如：計劃表的制定等等。

財運：★★★☆☆

財務上有喜訊，要大膽直接的談判金錢問題，只要敢開口，多能有正面的答案。

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：08:00-09:00翡翠綠

開運方位：正東方向

獅子座

理性判斷，別過分相信直覺。

整體運：★★★☆☆

今天不知不覺便憑直覺做事，會因此引起不小的麻煩，理性思維才會讓你辦事更為妥當。單身者容易遇上輕浮的異性，想要不為情所困，就得耐住寂寞。別濫用同情心，小心因此有破財的風險。

愛情運：★★☆☆☆

談錢傷感情，雙方間容易為金錢而起紛爭喔！

事業運：★★★☆☆

工作會心不在焉，幸好需要處理的事情不緊急，步調慢點無大礙，關鍵時刻別出錯就行。

財運：★★★☆☆

保護公物要小心，恐會掏腰包賠償哦。

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：19:00-21:00深海藍

開運方位：正西方向

處女座

利用假期好好休息。

整體運：★★☆☆☆

表現出你的關心，約對方一起吃飯絕對是個好主意，讓你們的感情得到升溫；有主見固然是好，過分堅持就會錯失別人給的好建議；讓身體得到充分的放鬆，心情也會順暢很多。

愛情運：★★★☆☆

已婚者與另一半約會覺得氣氛不足，不妨安排一兩次家庭聚會，熱鬧中讓感情升溫！

事業運：★★☆☆☆

叛逆心比較重，不易服從上司的領導，會因雙方觀點的不同而發生正面衝撞。

財運：★★☆☆☆

遊走法律邊緣、挑戰公權力，若稍有失誤恐有官災臨身。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-16:00朝霞紅

開運方位：西北方向

天秤座

從不同的角度思考，你會有更多新發現。

整體運：★★★★☆

有機會遇到默契十足的異性，他不是你的理想對象，卻能讓你快樂。人群越多的地方反而越不利於你的投資運，避開股市人潮，才會有預期的收穫。工作中有不錯的表現機會，是個贏得支持率的好時機。

愛情運：★★★★☆

感情生活很豐富呢，很喜歡黏著對方，跟對方撒嬌，是個戀愛順利的一天！

事業運：★★★★☆

事業運小佳，忙碌了點，收穫上偏向名聲的部分，例如：工作績效受到肯定。

財運：★★★☆☆

滿腦子都想著錢錢錢！財運好壞參半，有進有出，宜平穩運作，不利過度投機。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：06:00-07:00深海藍

開運方位：正西方向

天蠍座

運勢低落，需快速適應變動。

整體運：★★☆☆☆

戀愛中的人花起錢來毫無顧忌，小心出現經濟危機，不僅自己苦惱，還會惹情人生氣，為錢爭論不休的機率高。單身者有機會遠距離戀愛，上網交友會有不錯的姻緣際遇。工作充滿變數，處變不驚者可輕鬆應對。

愛情運：★★★☆☆

已婚者多與另一半溝通，照顧對方的情緒；單身者獲得愛情的運勢較強。

事業運：★★☆☆☆

因為想得太多，總想找到萬全之策，很容易錯過好的表現機會，應加強決斷力。

財運：★★☆☆☆

一時好運會激起你的貪念，愈賭愈大，別忘了十賭九輸的定律。

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：08:00-09:00橄欖綠

開運方位：正北方向

射手座

情緒安寧，能享受生活。

整體運：★★★☆☆

今天可以抽出時間來陪伴另一半，讓溫馨浪漫的情調瀰漫在兩人的世界裡。財運指數較高，玩玩金錢遊戲休閒一下無可厚非，但不可把輸贏看得太重，純娛樂而已。工作上不太穩定，容易與同事鬧矛盾，影響工作情緒。

愛情運：★★★☆☆

有時間多陪伴戀人散散步，或是看場愛情電影，彼此都會有許多新鮮感受喔！

事業運：★★☆☆☆

身邊的同事產生意見的分歧時，最好不要對他們的觀點做出評論，安心做好自己的事情就好，以免惹麻煩上身。

財運：★★★☆☆

信用卡的使用也要小心，以免過度擴張信用導致入不敷出。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：07:00-09:00朝霞紅

開運方位：西南方向

摩羯座

運勢不錯的一天，心情開朗。

整體運：★★★★★

今天出門容易遇到開心的事情，許久未曾聯繫的老朋友也有可能登門拜訪。工作上開心的事情很多，與同事、客戶間的互動能增添快樂氣氛。對異性有著一種莫明的好奇感，看到心儀的對象心裡有一種衝動，並有望在短時間內「擊倒」對方。

愛情運：★★★★☆

今日是談情說愛的好日子，想要團體活動或是單獨約會都很不錯咧！

事業運：★★★★★

事業運旺旺，是充滿活動力的一天，可以在忙碌中有所收穫，愈積極收穫愈多！

財運：★★★★☆

金錢活動頻繁的一天，花錢上特別的衝動，所幸錢花出去多能滿足消費慾望，還會沾沾自喜的覺得物超所值！

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：12:00-13:00薔薇粉

開運方位：西北方向

水瓶座

運勢低落，需要適時控制好情緒。

整體運：★☆☆☆☆

愛情運較差，戀愛中的人容易產生誤會。由於情緒波動厲害，導致工作錯誤百出，應暫時放下工作平靜心情。不妨聽聽音樂以平復激動的情緒，多與他人互動也能讓你想通許多事。

愛情運：★★☆☆☆

不適合表白，快言快語恐會嚇到對方，先把愛存放在心裡，與對方慢慢培養感情！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，注意忽冷忽熱、反覆無常的工作態度，這樣除了會困擾自己以外也會造成同事的困擾喔！

財運：★☆☆☆☆

金錢問題多多，賺錢辛苦了點，而且金錢支出多多，較容易為錢煩惱喔。要注意一意孤行、過度貪心下恐會破財！

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：20:00-22:00珠貝白

開運方位：東北方向

雙魚座

車到山前必有路，自信開闢成功之路。

整體運：★★☆☆☆

戀情出乎意料地遭人潑冷水，要保持平和而積極的心態，不受外界干擾便會嘗到甜蜜的味道；進財遭遇空前的困難，不要著急，車到山前自必有路；手忙腳亂的時候更要注意細節，這樣會幫你節省不少時間。

愛情運：★★☆☆☆

單身者想戀愛，表現你的活力會讓你很有魅力，桃花將會漸漸多起來！

事業運：★★★☆☆

需要加班的機率較高，讓你的心情浮躁，要特別注意調整好心態，盡快把手上的工作完成。

財運：★★☆☆☆

開銷較大，注意節制。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：07:00-08:00古銅青

開運方位：正南方向





