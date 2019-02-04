今日星座運勢／處女試著尋找突破點 表現欲較強烈

2019-02-04 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



圖／ingimage 分享 facebook

2019-02-4

牡羊座

機會要靠自己爭取。

整體運：★★☆☆☆

單身貴族在健身房或圖書館易遇到不錯的異性，若能主動一點，深入發展的機率極高；購物時極易受到他人的影響，做出錯誤的購買行為；思維禁錮在自己狹小的圈子中，不宜進行策劃、設計工作。

愛情運：★★★★☆

已婚者適合與另一半安排約會，尋找浪漫的感覺；戀愛中的人感情甜蜜。

事業運：★★☆☆☆

缺乏貴人運，遇到困難時，需要考驗你獨自處理事務的能力。

財運：★★☆☆☆

金錢是非特別多，辛苦賺來的錢往往需要支付許多的開銷，不然就是花了冤枉錢！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：09:00-11:00蕃茄紅

開運方位：正南方向

金牛座

不安全感襲上心頭，常感小人作祟。

整體運：★☆☆☆☆

情緒起伏，做事不順，默默做事、不與人爭卻有人莫名其妙找你麻煩，讓你措手不及，多請教長輩可讓你躲過災難。遠離喜歡散播謠言者，以免被捲入是非之中。

愛情運：★★☆☆☆

情緒不太穩定，已婚者注意控制好情緒，用微笑表達意見是最好的方式喔！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，不想忙碌偏偏又很忙碌，稍微偷懶就被盯得滿頭包！

財運：★☆☆☆☆

與朋友調度金錢易心生虧欠。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：15:00-17:00硃砂紅

開運方位：東北方向

雙子座

朋友宜多交卻不宜濫交。

整體運：★★☆☆☆

戀上不該愛的人，既矛盾又慌亂，但幸而能在朋友的勸說下恢復原有的理智；工作中會表現出超強的應變能力，讓同事很欣賞你，但是也要注意團結協力，不可出盡個人風頭；今天人緣很好哦，能交上一個讓你受益的朋友。

愛情運：★★★☆☆

內心容易產生寂寞感，單身者覺得空虛無聊，但可以從網路交友中獲得心靈的滿足！

事業運：★★☆☆☆

今天應表現得有主見些，過於順從會壓抑自己，也很難突顯自己的成績。

財運：★★★☆☆

交際應酬中破財，紅白帖一堆。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：13:00-15:00蘭花紫

開運方位：正南方向

巨蟹座

相當歡暢的一天，各種事情都順利無比。

整體運：★★★★★

郎情妾意、天涯咫尺是今天甜蜜戀情的寫照，溫馨與浪漫讓你笑到合不攏嘴。工作上與同事之間配合超有默契，能讓事業進展得有聲有色。財運上手中的投資可繼續持有，還有上升空間。

愛情運：★★★★★

愛情運不錯，雖然有點被動，可是有機會遇到追求者喔！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，心容易打開；遇到小瓶頸時，最能發揮足智多謀的特性。

財運：★★★★☆

財運還不錯唷！好運多半與工作有關，例如：工作表現優異而獲得犒賞！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：07:00-08:00大理石灰

開運方位：正南方向

獅子座

先做人後做事。

整體運：★★★☆☆

今天有機會接觸到新的工作，在新工作環境下你很難專心，不如把心思放在拓展人際關係上。有機會碰上較好的投資機會，但是不宜操之過急，深思熟慮才會有勝算。有機會在公共場所巧遇桃花，單身者把握機會。

愛情運：★★★★☆

有許多機會與異性朋友談天、玩樂，單身者應把握戀愛機會；已婚者小心伴侶吃醋。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，雜事多多，要耐著性子，否則恐欲速則不達。

財運：★★★☆☆

投資目標變來變去，有如火燒鈔票般的把錢燒光光囉！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：12:00-13:00象牙白

開運方位：正東方向

處女座

試著從他人身上尋找突破點。

整體運：★★★★☆

難以安於現狀，忽視眼前的美好會使你瞬間失去現有的一切，而徒增失落感；財力受到威脅，因人際關係不佳而失去依靠，使得進展較為困難；工作難度越大越能激起你的鬥志，令你斬獲頗多。

愛情運：★★★★☆

異性緣佳，單身者在外出辦事的途中，易與幽默開朗的異性結緣，可望發展一段戀情。

事業運：★★★★☆

表現欲比較強烈，對於表現自我的機會敢於據理力爭。不過得注意表達方式，以免遭人排擠。

財運：★★★☆☆

貴人運強，缺錢需要周轉時，不妨想想哪些長輩、舊識可以提供協助。

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-12:00翡翠綠

開運方位：正北方向

天秤座

愛情溫馨又甜蜜的日子。

整體運：★★★☆☆

異性緣不錯，單身者只要細心觀察身邊的異性同事，有機會擦出愛情火花！財運不佳，別過分相信直覺，投機取巧的方式難圓富翁夢，還是腳踏實地工作吧！

愛情運：★★★★☆

異性緣佳，單身者多留意職場中的異性，有機會遇到不錯的對象。

事業運：★★★☆☆

活在自我的世界裡，不太願意與人交流，思想易受到侷限，工作進展較緩慢。

財運：★★☆☆☆

今日花錢特別海派，小財不去、大財不來！

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：09:00-10:00檸檬綠

開運方位：正西方向

天蠍座

管住自己的嘴，最好還能管管朋友的嘴哦！

整體運：★★★☆☆

今天的愛情較平淡，最好能穿得鮮亮一點，這樣才益於招到不錯的桃花；難得貴人相助，投資太急進易遭遇連帶損失，破財且勞神；易遇到小心眼的合作夥伴，對方的挖苦會讓你很不是滋味。

愛情運：★★★☆☆

已婚者雙方的意見有點不合，尤其在金錢方面，可別讓對方逮到你亂花錢的小尾巴唷！

事業運：★★★☆☆

容易掃興的一天，無緣無故被人潑冷水的機率較高，對此不必太過在意。

財運：★★★☆☆

財運不太好，大筆金錢的損失大多在投機性的投資上。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：04:00-06:00櫻桃紅

開運方位：西北方向

射手座

感情困惑重重。

整體運：★★☆☆☆

對方若即若離的表現，讓你有些無所適從，感情也需要有策略，調整追求的方式就會有所收獲。投資有點分不清方向感，今天的直覺不樂觀，匆忙做出決策會帶來損失哦！打打羽毛球當成休閒解壓，鍛鍊身體的同時又放鬆身心。

愛情運：★★☆☆☆

容易把工作、感情混淆，應有所取捨才好，做出合理安排，別賠了夫人又折兵喔！

事業運：★★★☆☆

很想把所有的事情拋到腦後，但一些繁雜瑣事不得不處理，得加強耐心才好。

財運：★★☆☆☆

勿留連風月場所，記住「色」字頭上一把刀，否則遇上仙人跳就不妙囉！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：04:00-06:00遠洋藍

開運方位：東南方向

摩羯座

心情愉悅，整個世界似乎都變得美好。

整體運：★★★★☆

他只打來一個「我想你了」的電話，就能讓你心情愉悅，並偷偷在心裡幫他打上愛的滿分；工作中的緊張、繁瑣今天似乎也覺得沒什麼大不了的，一天下來反而感覺過得很充實；在飯局中千萬別貪杯，小心酒後失言。

愛情運：★★★★☆

單身者參加團體活動會有不錯的機緣；戀愛中的人像一對歡喜冤家，在打鬧中感情升溫。

事業運：★★★★☆

很有主見，對自己負責的工作很有把握，你提出的合理建議會得到大家的一致贊同。

財運：★★★☆☆

適合靈活運用財務的一天，例如：投資採取多元化的進行策略，一部分拿去儲蓄，一部分拿去繳帳單，一部分當零用錢！

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：14:00-15:00鈦晶金

開運方位：正東方向

水瓶座

不小心說錯話，易惹來糾紛。

整體運：★★★☆☆

公眾場所不要胡亂發言，本來是無心之說，但尖刻的言詞會引起當事人的不滿，吵得面紅耳赤不但影響自身的形象，更會讓人當笑柄。投資方面要謹慎行事，對涉入不深的行業更要多考量。

愛情運：★★☆☆☆

愛情運呈現冷冰冰的狀態，少了點甜蜜的感覺。

事業運：★★★★☆

思維活躍，策劃能力強，利用現有資源進行整合，會有不錯的發揮。

財運：★★☆☆☆

不適合投資理財的一天，因為容易收到錯誤的訊息外，倘若操作錯誤也容易心生懊悔。

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-16:00古銅青

開運方位：西北方向

雙魚座

心中有目標，積極向前行。

整體運：★★★★☆

工作積極性頗高，主動找事做，對同事也特別熱情，雖然忙碌，但能獲得快樂與滿足。愛情運佳，晚上有機會參加聚會，單身者可望快速投入新戀情。財運一般，不宜投機或賭博。

愛情運：★★★★☆

今日你對自己的魅力非常有信心，也非常瞭解自己內心的需求，只要多與異性接觸，緣分隨時都可能降臨。

事業運：★★★★☆

易得上司器重，若能圓滿完成任務，還有加薪晉級的機會。不過在實際執行時容易思慮過多而拿不定主意，關鍵時刻需展現你的魄力才好。

財運：★★★☆☆

花錢慾望有點強，有閒錢的話稍微放縱、享受一下，但可別寅吃卯糧喔！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：13:00-15:00燻鮭紅

開運方位：正北方向





