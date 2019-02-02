今日星座運勢／水瓶展現自我得青睞 財富回收時刻
2019-02-2
牡羊座
今天運勢旺盛，各方面表現都很不錯。
整體運：★★★★☆
桃花旺盛，有心儀的對象就趕快行動，膽大心細、臉皮厚是成功的關鍵。收益有明顯的增長，來自多方面的盈利讓人羨慕不已。精神緊張時喝杯咖啡，可以舒緩神經。
愛情運：★★★★★
今日機緣一級棒！戀愛中人快約心上人去郊外踏青賞月吧！單身者安排短程旅行，就有機會與情人邂逅喔！
事業運：★★★☆☆
多與人交往，交流想法，彼此瞭解，彼此互動，這樣對你會很有利。
財運：★★★★☆
經濟壓力減小，賺錢渠道多。
貴人星座：射手座
幸運數字：3
吉時吉色：05:00-07:00燻鮭紅
開運方位：正南方向
金牛座
開心愉快的一天，交友機會多。
整體運：★★★★☆
今天有機會受到朋友的邀約，參加各種活動或聚會，熱情應邀會有驚喜，如：遇到久未謀面的老友、收到禮物、獲得好消息等。偏財運還不錯，購物容易遇到不錯的售貨員，買到超值商品。
愛情運：★★★☆☆
無暇談情說愛，已婚者有忽略另一半的狀況；單身者不想感情之事，逍遙自在。
事業運：★★★★☆
從前輩那裡學習經驗的機會較多，如果表現得誠懇點，會有機會獲得寶貴技巧，讓你往後做事變得更加簡單。
財運：★★★★☆
有意外的驚喜，例如：中獎、收紅包、拿禮物等等！
貴人星座：金牛座
幸運數字：5
吉時吉色：14:00-16:00青金石藍
開運方位：西北方向
雙子座
運勢較強的一天。
整體運：★★★★★
單身者今天不妨約心儀對象出去走走，能增進彼此的瞭解，還有機會博得心儀對象的好感；找一個場地開闊、風景秀麗的地方放鬆心情，能夠讓你的思維立即活躍起來；不過出門在外還是要注意安全哦。
愛情運：★★★★★
單身者易受到異性的關注，也有異性頻頻向你放電，如果你也來電，請珍惜緣分。
事業運：★★★★★
充滿活動力的一天，可以在忙碌中有所收穫，愈積極收穫愈多！
財運：★★★★☆
財神爺送錢來囉！今日有得財的機會，例如：收到禮物、中獎、撿到錢等等。得財不太費力喔！
貴人星座：天蠍座
幸運數字：9
吉時吉色：09:00-10:00碧空藍
開運方位：東北方向
巨蟹座
付出多能有所回報。
整體運：★★★☆☆
今天要花很多心思討好戀人，腦細胞損失不少，但能獲得想要的效果，很值得；感情的投資是一筆不小的數目，但這種花費也沒白費，不要太心痛了；心情愉悅，讓你做起事來都感覺輕鬆許多。
愛情運：★★★★☆
已婚者和另一半在忙上忙下的同時，別忘了感謝對方陪你共同努力的辛勞唷！
事業運：★★★☆☆
運勢轉明，可藉機嘗試新的挑戰，改善並擴大人際交往，會有豐厚的回報。
財運：★★☆☆☆
複雜、高難度型的金錢遊戲不太適合在今天玩。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：6
吉時吉色：21:00-23:00燻鮭紅
開運方位：正西方向
獅子座
坦誠面對壓力。
整體運：★★★★☆
充滿鄉土氣息的田園風光能勾起人們對大自然的眷戀，和愛人遠離塵囂去遊玩應該是個不錯的選擇；身邊充斥的太多的聲音要你去辨別真偽，堅持主見才能讓事業渡過低谷；綠色植物能鎮定心神，不妨在家多擺設些。
愛情運：★★★★☆
異性緣佳，單身者多運用口才可結識有緣人；戀愛中的人可時常感受到彼此的濃情蜜意。
事業運：★★★☆☆
整體運勢不錯，但在生活中易有變故，突然冒出的烏龍事件，讓你哭笑不得。
財運：★★★★☆
有撈外快、從事投機獲利的機會。
貴人星座：雙子座
幸運數字：9
吉時吉色：15:00-17:00蘭花紫
開運方位：正西方向
處女座
理財要有計劃。
整體運：★★★★☆
今天你過於急躁的表現容易被對手發現，沉著冷靜才不失風度；今天是已婚者重拾愛火的好時機，抓住難得的機會讓對方感覺你很重視這份戀情；觀看財經類的電視節目，對你的投資會有很大的啟發。
愛情運：★★★★☆
單身者有機會與令你心動的異性談天喝茶；戀愛中的人彼此間的感情濃烈。
事業運：★★★★☆
易從朋友口中獲得振奮人心的好消息，先別聲張，夢想成真時再與親友分享你的收穫。
財運：★★★☆☆
在投資方面，最好要循序漸進，不要操之過急。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：1
吉時吉色：07:00-08:00朝霞紅
開運方位：東南方向
天秤座
比較幸運的一天。
整體運：★★★★☆
今天你很善解人意，也很樂於對他人施以幫助，令你的人氣迅速上升；晚上可約情人到健身房活動筋骨；財運頗旺，學生族可望通過他人的介紹獲得一份兼職，上班族則可望獲得外快。
愛情運：★★★☆☆
適合獨處，享受一個人的快樂生活，即使一個人在街上閒逛，也會感覺很愜意。
事業運：★★★★☆
能以輕鬆的態度面對突如其來的變故，讓原本複雜的事情變得簡單了許多。
財運：★★★★★
哇！這麼棒的財運真令人羨慕，正財大於偏財，是個一分耕耘三分收穫的一天。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：5
吉時吉色：15:00-17:00香吉士黃
開運方位：正南方向
天蠍座
得了面子失了裡子。
整體運：★★★☆☆
今天的面子觀很強，不肯在對方面前承認自己犯下的錯誤，小心因此與戀人進入冷戰；理解能力增強，他人傳授的知識能夠很快的收為己用；財運頗旺，收集的信息大為合用，投資收益不錯。
愛情運：★☆☆☆☆
今日的你處理疑難雜症的能力比較差，遇到爭執時不要急著解釋，先認錯息事比較要緊。
事業運：★★★☆☆
由於受到矛盾心理的煎熬而讓手中的事有停滯不前的現象，適時調整好情緒才好。
財運：★★★★★
財運暢通無阻，想要周轉金錢、討債的人，趕快利用今天的吉運吧，只要勇於開口，大多能心想事成！
貴人星座：處女座
幸運數字：5
吉時吉色：21:00-23:00青金石藍
開運方位：正北方向
射手座
運勢不錯的一天，心情開朗。
整體運：★★★★★
今天出門容易被周圍的環境感染，變得心情開朗，許久未曾聯繫的老朋友也會帶給你意外驚喜。是你請客會朋友的大好日子，約幾個知心朋友一起聚聚，不需要太鋪張，他們會感受到你的真情。
愛情運：★★★★☆
戀愛中的人戀情甜蜜，彼此纏綿，沉浸在浪漫中；單身者有機會談一場轟轟烈烈的戀愛。
事業運：★★★★★
職場上也可以建立很好的朋友關係，別錯過了，知己可不是每天都有。
財運：★★★★☆
財神爺光顧囉！可是財富不會無故的從天而降，必須靠自己積極的開發才會發現財神爺！很適合在今日討債呢！
貴人星座：雙魚座
幸運數字：7
吉時吉色：07:00-09:00橄欖綠
開運方位：西南方向
摩羯座
熱鬧的一天。
整體運：★★★☆☆
說話很有幽默感，與異性在一起時能表現出大方自然，單身者不妨多與異性攀談，易給對方留下好的印象；今天不宜外出，擁擠的交通，人與人的摩擦，極易讓你感到疲憊；有破財的跡象，擺闊只會徒添自己的煩惱。
愛情運：★★★★☆
閒暇之時不妨陪另一半去逛逛街，添置些新物品，會很愉快；單身者適合與好友一同出遊。
事業運：★★☆☆☆
會遇到一些麻煩，會讓你覺得心煩意亂，應擺正心態，正確處理才好。
財運：★★★☆☆
宜穩紮穩打的開發正財。
貴人星座：天秤座
幸運數字：5
吉時吉色：13:00-15:00香檳金
開運方位：正東方向
水瓶座
氣勢如虹，才藝發揮得暢快淋漓。
整體運：★★★★★
有機會參加業餘的時間團體娛樂活動。秀出自我，是一種推銷自己的方法。吹拉彈唱，只管拿出來表現，能贏得大家的喝采。如此出色的全方位展現自我，能得到不少異性的青睞，約上心動的對象單獨出來走走，讓雙方的交流進一步加深。
愛情運：★★★☆☆
戀愛中的人愛情甜蜜幸福，進入平穩階段，不妨與對方討論終身大事，會有不錯的結果。
事業運：★★★★☆
遇到突發事件能夠冷靜理性的去處理，使所有問題都能以最有效的方式順利解決。
財運：★★★★★
財富回收的時刻，有金錢入帳的機會，得財比預期中的多一點。正財運強，先前如果沒有付出則不易感受到今日的甜果！
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：1
吉時吉色：21:00-22:00香檳金
開運方位：西北方向
雙魚座
尊重他人也是尊重自己。
整體運：★★★☆☆
當著眾人面前責罵自己的配偶，會讓他顏面盡失，對你也產生怨恨，感情易出現危機；應酬時不宜喝太多酒，容易失態並因此降低在他人心目中的好感程度；今天上班的朋友可得到一份豐厚的補助。
愛情運：★☆☆☆☆
外界干擾很多，在心浮氣躁之下，也沒什麼心思去想感情的問題囉！
事業運：★★★★☆
外界助力很強，喜歡與人群接觸者，特別容易在與人互動中感受到快樂。
財運：★★★☆☆
較惜財，能腳踏實地的做好理財規劃。
貴人星座：射手座
幸運數字：7
吉時吉色：16:00-18:00碧空藍
開運方位：正東方向
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