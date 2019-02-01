今日星座運勢／雙子工作積極受肯定 有閒錢可投資

2019-02-01 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



圖／ingimage 分享 facebook

2019-02-1

牡羊座

停下腳步不見得就是停滯不前。

整體運：★★☆☆☆

連單戀都感覺很幸福，今天會有機會打破這種靜止的甜蜜感哦！財運低迷，還是不要輕舉妄動的好，小心踏入地雷區；工作競爭壓力太大，令你很難適應，不如將今天作為自己的學習時間，這樣反而更有益於事業的發展。

愛情運：★★★☆☆

對另一半少用命令的口吻，應採取平和理性的溝通方式，多包容對方唷！

事業運：★★☆☆☆

工作中的變化會讓你有些忐忑不安，調整好心態，不要多慮，把握好做事的原則！

財運：★☆☆☆☆

財運不佳，動作愈大損失愈多，可別胡亂投資或賭博，以防肉包子打狗一去不回。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：04:00-06:00翡翠綠

開運方位：正東方向

金牛座

獲得親友的關心，心情愉快。

整體運：★★★☆☆

今天會遇到許多事情，需要花錢的地方較多，但能因此而獲得友誼與快樂。工作上有機會接觸到新的領域，特殊才藝可望得到很好的發揮。遇到困難或是感到鬱悶時，不妨向親友訴說，會得到幫助。

愛情運：★★★☆☆

單身者無心戀愛，很享受愜意、自由的單身生活；有伴侶者感情生活平順。

事業運：★★★★☆

觀察力增強，可多觀察、思考，涉足新的工作領域，會有不錯的成效。

財運：★★☆☆☆

財運容易受到外力干擾，除了有花冤枉錢的傾向，也恐因為工作上的需要而花錢。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：22:00-23:00象牙白

開運方位：東北方向

雙子座

幸福的感情生活將成為工作上的助力。

整體運：★★★★★

另一半對你的鼓勵與支持，使你對事業充滿信心，顯得幹勁十足。在工作上熱情積極的態度，容易受到上級的肯定。如若有新朋友邀請的聚會可不要錯過，有機會從眾人口中獲得投資方面的相關訊息。

愛情運：★★★★★

舊情人重逢的日子，今日的你容易回想起舊情人，也有可能遇見舊情人喔！鬧分手的情侶今日容易復合。

事業運：★★★★☆

今日事業運不錯，尤其是主管階級者，今日與員工溝通上顯得得心應手；一般工作者，適合以智取勝。

財運：★★★★☆

財氣順暢，得財不費力。有閒錢的人不妨在今日投資，容易有意外的收穫喔！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：08:00-09:00遠洋藍

開運方位：東北方向

巨蟹座

快樂要自己製造。

整體運：★★★★☆

有默契的情侶即使坐在沙發上聊白日夢也會感到溫馨浪漫，因為有對方在身邊相伴就已心滿意足；事業上先前的努力與付出，可望在今天得到回報；財運方面維持現狀，不會有太大的變化。

愛情運：★★★★☆

夫妻生活會出現一些小波動，但影響不大；單身者多參加聯誼活動，易有奇緣。

事業運：★★★★☆

工作上你會產生一種緊迫感，使得你能更積極主動地去工作。

財運：★★★☆☆

容易從朋友口中獲得商機，這是機會，不過也應做好充分的市場調查，以免虧損。

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：09:00-10:00金桔綠

開運方位：西北方向

獅子座

決斷需要理性。

整體運：★★★★☆

果斷解決眼前的感情問題，可避開爛桃花對你的糾纏。財運受到情緒的牽制，衝動投資將受到衝擊性的懲罰。別人的學習方法在你身上並不適用，最好尋找適合自己的方法，學習效果將更顯著。

愛情運：★★★★☆

愛情運旺旺，適合告白的好日子！戀愛中人好好珍惜、疼愛眼前人；單身者有思念舊情人的傾向。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，容易得到他人的協助，尤其在遇到問題時，只要虛心請教，都能找到方法解決。

財運：★★☆☆☆

財運不太穩定，金錢入帳順利時，要特別小心麻煩尾隨在後。

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：12:00-13:00蘋果綠

開運方位：正西方向

處女座

行動時顯得有些吃力。

整體運：★★☆☆☆

徘徊在愛情與友情之間的人，在難以抉擇時幸得貴人提點，從而得到較圓滿的解決。財運欠佳，你曾熱心幫助過的對象，在你需要財力援助時顯得較冷淡。因欠缺學習方法，學習積極性很高但收效甚微。

愛情運：★★★☆☆

單身者希望在事業上能有收獲，心思沒放在愛情上；戀愛中的人忙於工作，無暇顧及感情。

事業運：★★☆☆☆

易惹是非，有人打你小報告，周圍的壓力會使你無心工作。應學會用平常心對待，並且多反省跟同事的相處方式。

財運：★★☆☆☆

財運較弱，創業者面對突發事件快速做出決斷很重要，猶豫會使事情變得越來越複雜。

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：22:00-23:00寶石藍

開運方位：東北方向

天秤座

困難較多，應用平和的心態看待。

整體運：★☆☆☆☆

感情易起風波，已婚者對另一半不聞不問的態度會讓對方很惱火，抽時間陪伴對方可化解衝突。面對工作中遇到的疑難問題，別著急，多向有經驗的人士請教，若悶悶不樂、借酒澆愁，不但於事無補還會損失不少錢財哦！

愛情運：★★☆☆☆

已婚者對另一半易產生審美疲勞，常因不滿而爭吵，需及時調整好心態唷！

事業運：★★☆☆☆

思緒有些雜亂，工作時很容易想一些與工作無關的事情，既影響了工作思路，也會降低你的工作情緒。

財運：★☆☆☆☆

腦袋瓜有打結的傾向，打理財務恐多感情用事、缺乏冷靜、優柔寡斷。不宜接觸財務的一天。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：14:00-16:00玉米黃

開運方位：西北方向

天蠍座

顯得敏感，容易被一些小事刺激。

整體運：★★☆☆☆

今天戀愛中的人事務繁忙，與戀人聚少離多。財運較弱，沒有心情仔細研究市場動態，理財心不在焉，易出錯。心情不好不妨約上幾個朋友聚一聚，聊聊感受，朋友的關心會讓你覺得很貼心。

愛情運：★★★☆☆

多對另一半表達愛意，可讓愛情更甜蜜；單身者有喜歡的對象應抓住表白的機會。

事業運：★★☆☆☆

工作中容易遇到阻礙，如果能以樂觀的心態面對，難題會逐漸得以解決。

財運：★★☆☆☆

說了一嘴理財經，卻沒有實質行動，鈔票仍然不會進口袋喔！

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：23:00-24:00燻鮭紅

開運方位：西南方向

射手座

愉快的心境，做什麼事情都有幹勁。

整體運：★★★☆☆

工作雖然比較忙碌，但是心情好，也就感覺不會太累。在心愛的人面前，你會表現得深情款款，對他又細心又體貼，讓雙方的磁場更強勁。投資方面還不宜急於做決定，先蒐集情報，進行合理的分析才能做出有效的判斷。

愛情運：★★★☆☆

夫妻有角色互換的機會，彼此都能體會到對方的艱辛與不易，感情增強。

事業運：★★★☆☆

習慣了固定的工作模式，工作進展也還順利，但較難實現突破。若能夠靈活運用，相信將有更好發展。

財運：★★☆☆☆

把重心放在其他事情上面吧，不要在意金錢問題，對於理財上面的小道消息最好經過求證再吸收。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：07:00-08:00臘梅白

開運方位：東南方向

摩羯座

家是你的避風港灣。

整體運：★★★☆☆

今天感覺犯小人，你的財產易遭到別人的侵害，要保管好自己的財物，重要的商業文件一定要保存好；上司顯得很挑剔，對你所盡力去辦好的事總有不滿的地方；你在外受到的委屈，可以在伴侶面前得到安慰，他的理解和包容讓你感動不已。

愛情運：★★★★★

戀人之間充滿了浪漫的因素，彼此的感情越演越烈；單身者有天降好姻緣的際遇。

事業運：★★☆☆☆

運勢較弱，凡事宜低調。沒有十足把握的事不可貿然進行，容易造成不可挽回的局面！

財運：★☆☆☆☆

財運不順暢，滿腦子想著錢，可是錢偏偏今日與你無緣！

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：13:00-15:00芒果黃

開運方位：西北方向

水瓶座

態度決定一切。

整體運：★★★☆☆

與戀人間平淡的感覺，難以滿足你對浪漫愛情的無限渴望，主動一點能夠獲得回應；經營店舖者，注意服務態度，將能迎來不錯的生意；工作中能夠虛心聽取他人的教導，為你博得好的人氣。

愛情運：★★☆☆☆

情緒變化也太大了吧！跟你相處好像在洗三溫暖，與其突然的生悶氣不如說清楚！

事業運：★★★☆☆

思維活躍，注意把握瞬間的靈感。在工作上若能運用一些小技巧，會有不錯的進展。

財運：★★★★☆

暗財運還算不錯，易有外人不知的暗中收入。

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：15:00-16:00蕃茄紅

開運方位：正西方向

雙魚座

生意人的財運較好，多留意市場行情。

整體運：★★★★☆

戀愛中的人與另一半相處多聊聊對未來的打算，兩個人的心會貼得更近，濃情蜜意在不知不覺中彌漫開來。從商的人把握好客源，賺錢的機會自然不會少。有時間多學習市場行銷方面的知識，對擴大發展有助益。

愛情運：★★★★☆

多用智慧、體貼來關心他，扮演體貼的關懷者、順從者、傾聽者，他會感動不已喔！想談戀愛的人，可以請朋友從中撮合。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，有點偷懶的心態，挺會摸魚的咧！放慢腳步輕鬆一下無妨，但不要誤了正事喔！

財運：★★★★☆

今天你能快速結合資源，集中可用的力量，成功達到目的。不過不要牽動太大，想動的同時也要保證後勤的穩定！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：20:00-22:00橄欖綠

開運方位：正南方向





