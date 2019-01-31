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財源滾滾來！12星座過年偏財運揭曉 最旺TOP3是他們

2019-01-31 17:20聯合新聞網 安妞‧星座

你春節的偏財運好嗎？本報系資料照／記者陳再興攝影
你春節的偏財運好嗎？本報系資料照／記者陳再興攝影
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大家在過年期間都會跟親朋好友同聚享樂，除了聊天吃飯之外，免不了的就是小賭怡情了，在趣味的過程也可以試試自己的好手氣，或許還可以幫自己增加許多的財富，今天大衛老師就來幫大家分析看看，12星座在春節的這段時間，誰的手氣最好，偏財運最旺，前三名到底會是誰?

排行榜

第一名：射手座

射手座的朋友，在過年期間有福星高照，你的偏財運非常旺，你也會對自己充滿自信，而且你的直覺會非常準，在靈感上特別有感覺，你不要擔心，就是相信自己的直覺就對了，你會發現你的選擇都可以讓你成功中獎，如果你有一些不錯的想法，你也可以大膽嘗試，可以選擇先用小額的金錢先試水溫，你會慢慢掌控大局，最後成為最大的贏家唷！偏財運指數99分。

第二名：牡羊座

牡羊座的朋友，在過年期間你們對於增加財富的企圖心會快速增加，自己非常想要贏錢，老師建議你可以多收集資料或是跟朋友討論一起想出辦法，因為你在財富上走的是貴人運，你可以得到貴人的幫助贏得財富，所以只要你學習團隊合作，不要一直我行我素，有什麼點子就跟大家討論，人際的助力可以讓你在財富上大有收穫唷！偏財運指數95分。

第三名：獅子座

獅子座的朋友，在過年期間你會有不錯的好手氣，但你走的偏財運屬於小確幸，無論是抽獎或是彩卷都很有機會可以中到小獎，如果是與朋友小賭玩樂，自己也可以贏得一些財富，不過老師建議你，一定要見好就收，因為你走的財運是小確幸代表你不可以太過貪心，如果發現自己有賺到錢就要慢慢低調，只要維持保守的心態，你的金錢就會累積到很多了唷！偏財運指數90分。

其他星座分析

金牛座

金牛座的朋友，在過年期間你的偏財運也很不錯唷，你只要維持自己的節奏，不要受人他的影響，比方說誰叫你買什麼，或是誰叫你怎麼玩，這些你都不要去管他，你要相信你自己，因為你的運氣其實不差，你不需要別人的幫忙就可以贏得財富，所以你只要安心的做自己，用自己的思考去判斷，你就可以得到大豐收囉！偏財運指數85分。

雙子座

雙子座的朋友，在過年期間你的偏財運平平，屬於不高也不低，你如果你想要試試好手氣，建議你的金額不要太大，加上你容易變來變去的，所以在選擇上建議相信自己第一次的選擇，因為你的猶豫不決容易讓你錯失良機，不過老師建議你，還是把他當成過年開心體驗的過程，心情就會很放鬆了，放開心胸或許還可以讓你得到小財唷！偏財運指數50分。

巨蟹座

巨蟹座的朋友，在過年期間你的偏財運屬於計畫趕不上變化，你的策略都沒有辦法順利表現出來，當你發現這種情況，建議你可以選擇轉換環境，或是設好停損點，不要一直盲目的陷下去，只要過程中有參與感就好，因為運氣不是太好，所以平常心對你來說反而是安全的，如果剛好有手氣好的朋友，你也可以跟著他，可能會讓你得到一些意想不到的好處唷！偏財運指數45分。

處女座

處女座的朋友，在過年期間你一定要特別小心，不要讓慾望沖昏了自己的頭，因為偏財運表現上並不是很理想，手氣方面不會很順，所以博弈的過程中，老師建議你就是真的把他當成開心互動的過程，除非你是一位專家老手，不然還是小小玩樂就好，對於得財不要有太多的幻想，偏財運指數40分。

天秤座

天秤座的朋友，在過年期間你的偏財運也是很不錯唷，你很有機會可以得到一些不錯的獎項，或是在博弈的過程中也可以贏得一些財富，不過你的玩樂心會害了你，因為你贏了錢就會想繼續玩下去，所以前面本來有贏到最後玩到輸，當你慢慢有贏到錢就要學會停止，這樣才能把錢財留住唷！偏財運指數70分。

天蠍座

天蠍座的朋友，在過年期間你也是一位幸運星，小賭怡情的過程中，你的手氣非常不錯，加上你有很強的洞察力，可以觀察對手的舉動猜出對手的心理，變成贏家的機率非常高，但老師還是要提醒你，你不要對自己太過自信，因為博弈的過程中都是很難掌控的，千萬不要一時的衝動做出錯誤的決定，穩扎穩打的策略加上你的好運，絕對可以讓你贏得財庫滿滿！偏財運指數88分。

摩羯座

摩羯座的朋友，在過年期間你將會遇到許多厲害的對手，在博弈過程中一定要小心謹慎，當心一個失誤就幫助別人贏錢，保守冷靜對你來說非常重要，你的財運屬於中等，但是伴隨小人運，意思就是說跟你博弈的人都想要贏光你的錢，所以你一定要懂得控制跟設立停損，發現不對就要懂得躲避，才不會被小人得逞。偏財運指數35分。

水瓶座

水瓶座的朋友，在過年期間你的手氣也是非常強旺，加上你們有著古靈精怪的思想，外星人的思維怪怪的點子，在博弈的過程中常常讓對手猜不到你們的想法，加上沒有邏輯的套路，走的就是一種亂拳打死師傅的概念，贏得財富的機率很高，想試試自己的手氣，可以把握過年的好時機，偏財運指數80分。

雙魚座

雙魚座的朋友，在過年期間你還是看看就好，不要隨意出手博弈，因為你的偏財運並不是特別好，跟著別人湊湊熱鬧開心開心過過癮即可，千萬不要想不開一直把錢往外送，除非你自己願意不然還是省下來比較實在，投機會讓你失敗，一切都是要最保守的，所以要玩也要選擇金額最小的，輸錢時才不會讓自己特別傷心，把自己控制在最安全的範圍就對了。偏財運指數30分。

文／大衛老師（清水孟國際塔羅連鎖占卜師）

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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