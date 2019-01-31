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財源滾滾來！12星座過年偏財運揭曉 最旺TOP3是他們

快收這篇！2019年賺正財求偏財 這5個生肖最在行

2019-01-31 17:27聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

說起大家最關心的運勢，財運絕對榜上有名。而財運不外乎正財運和偏財運兩大管道，如果你想在2019年有旺盛的財運，正財、偏財都不放過，那麼一定要注意這五個生肖，也許他就是你的財富貴人喔！跟著科技紫微網一起看看，2019年財星亨通的五生肖各是誰？

圖片來源／Shutterstock
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第一名：生肖羊

情場得意賭場也得意，財運大好的一年！尤其偏財運表現十分突出，牌桌上贏多輸少，有如神助，參加抽獎活動時的中獎率也比往年大大提升，另外還有不少意外的驚喜收穫。此運也有利於經商者，今年總會有一種莫名的幸運，給你帶來可觀的收入。

　

第二名：生肖牛

進入己亥年後，受到旺盛的官祿運影響，你的財運也呈現出穩中有進的趨勢，主異地生財。這一年外出談項目的成功率會很高，會有機會拿下幾筆不錯的項目。投資理財方面，建議以短線為宜，會有不少驚喜表現。

　

第三名：生肖雞

財源廣進的一年，正偏財運表現都有亮眼之處。薪水族的薪資提高、業績獎金有驚喜，而之前的股票、基金等投資在今年亦將有不錯的回報。會有人主動提供收益可觀的兼職機會，如能用心對待，還能為你開拓新的財機。

　

第四名：生肖龍

受財神眷顧的一年。你的賺錢能力將有所提升，以靈敏的直覺迅速嗅到金錢的訊息。你的交際圈越廣泛，越容易在朋友的幫助下得到賺錢的機會，讓你收穫進帳的喜悅。但是「禍莫大於不知足，咎莫大於欲」，只有懂得知足常樂，才能獲得真正的富足哦！

　

第五名：生肖馬

對生肖馬而言，這是個財運順遂的年份。上班族薪資收入較以往穩定，過去的努力在今年收到了不錯的成效，業績獎金會讓你笑逐顏開。在偏財方面，今年則有不少意外驚喜，如：過去借出的債終於能夠順利收回、有人主動贈禮、長輩發紅包等等。股票、外匯等投資也會有不錯的收益。

　

【延伸閱讀】

有財無庫？紫微財富命盤詳細批

靈視50歲的你，財運越來越旺？

　



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