親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節資訊大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來
時尚美妝

不斷更新／初一走春車潮湧現 國5南向一早就塞

國運籤抽中「吉籤」 保安宮：只要努力上天就會保佑

指點迷津！過年走春遇桃花 單身星座必去好地點

2019-02-05 08:00聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

新年到，桃花開。過年走春桃花紅，你是否有遇桃花的好運？想要催旺桃花，在過年期間迎來愛情的春天，找到屬於你的真命對象，你適合去哪些地點？讓科技紫微網給你指點迷津！

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
分享

　

牡羊座、獅子座

催旺桃花幸運地：風景郊區

牡羊、獅子在家待不住，過年假期就是要到外面動一動，越動越旺。在這種情況下，親近大自然最能讓你散發魅力喔！可以吸引好桃花靠近。過年期間，各個風景地區都充滿人潮，你的良緣很可能就在其中。有事沒事多到風景郊區走一走、玩一玩，擺脫單身很有希望唷。

　

金牛座、天蠍座

催旺桃花幸運地：寺廟祈福

對於單身的金牛、天蠍而言，今年過年最適合前往寺廟祈福。向神明求個姻緣，正是最接地氣的舉動，也最能讓你釋放出真誠與光芒。此時，在洶湧的香客之中就有屬於你的真命對象呢。懷著一顆真心，虔誠祈福，可望桃花湧動，讓你夢想成真。

　

雙子座、天秤座

催旺桃花幸運地：親友家中

雙子、天秤今年過年容易得到親友的眷顧，會有很多話題可以聊，同時也易因關係密切而獲得親友介紹良緣。想要早日擺脫單身，過年期間就要多多跟親友聯絡走動，抽空到親友家中坐坐。在跟親友往來的過程中，最有可能成就一段好姻緣。

　

巨蟹座、雙魚座

催旺桃花幸運地：懷舊老街

對於巨蟹、雙魚而言，過年若想要遇良緣，可千萬不能宅在家中。不想出遠門也沒關係，在自己所居住的市鎮，拜訪當地老街，就有機會邂逅好桃花，談一場靜謐而夢幻的戀情。在假日的人潮中，漫步在古樸而充滿回憶的老街中，最有機會與舊識不期而遇，迎來愛情桃花開。

　

處女座、摩羯座

催旺桃花幸運地：書店或公園

喜靜不喜動的處女座和摩羯座，過年也通常貪圖安逸，不想湊熱鬧。沒關係，書店和靜謐的小公園最適合你。到書店看一本好書，或是到公園散散步、曬曬太陽，放鬆身心，在安安靜靜之中突顯你的魅力，邂逅一段美麗愛情的機率很高唷。

　

射手座、水瓶座

催旺桃花幸運地：熱鬧的遊樂場

愛玩愛鬧愛冒險的射手和水瓶，是永遠閒不住的，而且在玩樂中還能常常冒出新花樣來。過年期間熱鬧喧騰的遊樂場，也是你最有機會邂逅愛情的地方。在熱鬧中玩耍、躍動、作怪，你的活力與魅力將有機會大放異彩，過年遇桃花可是大有機會呢。

　

不要再等了啦！過年期間就前往那桃花盛開的地方，邂逅屬於你的真命對象吧。別虛度了年節假期，走出去，讓你今年的愛情大放光彩！

　

【延伸閱讀】

測字神算，最近身邊有好桃花？

星圖浮現，你將遇上浪漫邂逅？

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

【春節開運大補帖】


‧新年拿紅包！小孟塔羅：2019年我的發財關鍵字
‧快收這篇！2019年賺正財求偏財 這5個生肖最在行
‧財源滾滾來！12星座過年偏財運揭曉 最旺TOP3是他們
‧趨吉避凶！九大方位風水開運法 助你豬年行大運
‧春節想中獎快看這！12星座「提升財運寶地」公開

愛情科技紫微網

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

今日星座運勢／摩羯談情說愛好日子 事業旺收穫多

2019-02-05 00:00

不要再逼我了！春節各星座如何應付長輩催婚？

2019-02-04 14:41

每週生肖／惟中大師：牛避兄弟鬩牆、肖豬小心懷孕

2019-02-04 08:00

唐綺陽星座運勢週報：水瓶賺錢機會多 天秤小心爛桃花

2019-02-04 07:00

迎新年！12星座運勢、財運看透透

2019-02-03 14:43

星座善用香氛 新年運氣加分

2019-02-03 13:12

銀行送發財水 住過金庫吸錢氣

2019-02-03 13:12

雙子：好無聊 天秤：拿紅包囉！盤點12星座過年的反應

2019-02-03 10:23

財神到～財神到我家大門口！春節財運最旺星座TOP5

2019-02-03 10:00

殺破狼周運勢／3星座新年期間偏財運佳 摩羯桃花運旺盛

2019-02-03 00:00

玩得盡興也討吉利 12生肖新春開運旅遊地出爐！

2019-02-01 14:31

新年拿紅包！小孟塔羅：2019年我的發財關鍵字

2019-02-01 10:23

趨吉避凶！九大方位風水開運法 助你豬年行大運

2019-02-01 09:25

詹惟中解析豬年財運：「進得來，留得住」什麼生肖發大財？

2019-02-01 08:00

快收這篇！2019年賺正財求偏財 這5個生肖最在行

2019-01-31 17:27

財源滾滾來！12星座過年偏財運揭曉 最旺TOP3是他們

2019-01-31 17:20

獅子愛買精品、射手什麼都買 最快花光年終獎金星座公開

2019-01-31 16:55

2月星座塔羅運勢：牡羊財運節節高升 雙魚得到貴人相助

2019-01-31 16:48

異性緣好到讓人眼紅！從生命靈數看你是「命中犯桃花」嗎

2019-01-31 12:12

幸運兒是你？2019星座X血型運勢榜 吊車尾的人盡力也沒回報

2019-01-31 10:32

春節想中獎快看這！12星座「提升財運幸運地」公開

2019-01-31 08:00

雨揚居士2019十二生肖運程大預言3之3／猴雞狗豬‧吉慶有餘

2019-01-30 06:00

常對外人笑嘻嘻！卻對家人凶巴巴的5個生肖

2019-01-29 15:22

2019必收藏！12生肖「年運關鍵詞」出爐

2019-01-29 14:00

雨揚居士2019十二生肖運程大預言3之2／雨揚居士／龍蛇馬羊‧諸事呈祥

2019-01-29 06:00

雨揚居士2019十二生肖運程大預言3之1／鼠牛虎兔‧瑞氣盈門

2019-01-28 06:00

每週生肖／惟中大師：鼠左右逢源、猴忌功高震主

2019-01-27 19:29

牡羊缺沉穩、獅子天生王者！12星座「富豪」指數公開

2019-01-26 14:08

小孟塔羅：過年前要清除哪些煩惱，迎接新年？

2019-01-24 17:00

想跳槽一定要留意！2019你的職場貴人會是誰

2019-01-24 08:00

【測字】債不過年！過年前的你還欠哪種債趕快還

2019-01-23 08:00

拜金女、馬子狗星座Top5！「有錢是爹」冠軍果然是她

2019-01-22 15:26

亥豬年=典型「過路財神年」12生肖事業運開運重點公開

2019-01-22 11:05

領到年終旅遊去！今年12生肖去哪裡玩最好運？

2019-01-22 10:31

2月塔羅生命靈數運勢：專心在你想要的 讓期待先行

2019-01-22 10:00

顰眉與淚痕交織的美人心事 雙星組合 - 天同巨門

2019-01-22 09:10

「劈腿不是我的錯」渣男星座Top4 這些話妳都聽過，第一名又是他

2019-01-20 14:16

【測字】結婚後的妳有貴婦命嗎？

2019-01-20 08:00

過著開心日子！2019幸福5大星座榜單 來看看誰上榜？

2019-01-19 22:56
看更多

熱門文章

為何不能包8千？這款鈔票最好用！紅包學一次搞懂

2019-02-04 10:00

開獎了！大樂透最新獎號在這裡

2019-02-04 21:03

包給女友父母各3600被嫌失禮 他果斷放生

2019-02-04 15:13

雷達測速槍春節出沒西濱快速路 3天送出80張紅單

2019-02-04 19:44

過年長輩問候太轟炸 6大句型讓對方秒閉嘴

2019-02-04 09:00

除夕夜不想回婆家怎麼辦 呂秋遠一句突破盲點

2019-02-04 10:00

開獎了 威力彩最新獎號在這裡

2019-02-04 21:11

瘋樂透刮刮樂前先看！命理師曝：春節「這時段」財運最旺

2019-02-04 10:00

除夕威力彩大樂透雙摃龜 明大樂透頭獎上看2億元

2019-02-04 22:24

轉運就靠今年！農曆春節到8大財神廟帶財運回家

2019-02-04 17:18

兒時貪玩炸傷失明獨臂 洪嘉添樂觀度日

2019-02-04 12:52

春節天氣多變！ 初一天氣將好轉 可望持續至初四

2019-02-04 10:13

除夕夜拚大獎！大樂透和春節大紅包獎號看這裡

2019-02-04 20:55

越南紅包文化大不同 朋友也要包

2019-02-04 12:49

天氣變冷了想吃鍋 台灣人最愛這個鍋

2019-02-04 16:29

東北季風影響 初一走春備雨具

2019-02-04 21:17

北部偏濕涼 初二天氣好轉高溫上看29度

2019-02-05 07:12

刮刮樂拚大獎「整本買回家」

2019-02-04 22:43

今日星座運勢／摩羯談情說愛好日子 事業旺收穫多

2019-02-05 00:00

網美的底片殺手 金門瓊林聚落、超萌風獅爺最上相

2019-02-04 13:53

過年追劇指南 二月重點新劇優惠整理

2019-02-04 17:23

等車時間不錯過 台中婦女幸運刮中100萬獎金

2019-02-04 11:59

影／台灣好行春節攻略地圖 北部泡溫泉、環湖拍火車

2019-02-04 13:37

大樂透連二摃 今頭獎上看2億元

2019-02-04 22:42

高市爆首例本土登革熱 30年首見2月確診

2019-02-04 22:36

不要再逼我了！春節各星座如何應付長輩催婚？

2019-02-04 14:41

羽絨被保養很簡單 日曬除濕殺菌蓬鬆除異味

2019-02-04 12:47

吳德榮分析春節連假天氣 初二至初五逐日回暖

2019-02-04 10:50

本土登革熱首例現蹤 高雄市擴大疫調消毒

2019-02-04 10:26

威力彩第108010期頭獎摃龜

2019-02-05 00:59

雲林有條華山咖啡大街 沿路香味撲鼻

2019-02-04 13:46

菜市場散裝雞蛋飛漲 宜縣府稽查抓假有機蛋

2019-02-04 19:04

走春拜財神 必遊3大土地公廟

2019-02-05 00:00

過年宅在家看電影追劇有好康！強檔新片免出門

2019-02-04 17:23

豬的醫學貢獻 原來這麼多

2019-02-05 00:50

移民署長到桃機慰勉值勤移民官 發紅包給旅客

2019-02-04 12:53

開運內衣買一送一 俏皮性感一次購足

2019-02-04 17:20

爸媽看過來 只發紅包還不夠

2019-02-05 07:07

過年打牌必看！ 正月每日財神吉位大公開

2019-02-04 14:00

【年節心情】黃碧清／年初一，我回娘家

2019-02-05 06:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top