指點迷津！過年走春遇桃花 單身星座必去好地點

2019-02-05 08:00 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

新年到，桃花開。過年走春桃花紅，你是否有遇桃花的好運？想要催旺桃花，在過年期間迎來愛情的春天，找到屬於你的真命對象，你適合去哪些地點？讓科技紫微網給你指點迷津！

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牡羊座、獅子座

催旺桃花幸運地：風景郊區

牡羊、獅子在家待不住，過年假期就是要到外面動一動，越動越旺。在這種情況下，親近大自然最能讓你散發魅力喔！可以吸引好桃花靠近。過年期間，各個風景地區都充滿人潮，你的良緣很可能就在其中。有事沒事多到風景郊區走一走、玩一玩，擺脫單身很有希望唷。

金牛座、天蠍座

催旺桃花幸運地：寺廟祈福

對於單身的金牛、天蠍而言，今年過年最適合前往寺廟祈福。向神明求個姻緣，正是最接地氣的舉動，也最能讓你釋放出真誠與光芒。此時，在洶湧的香客之中就有屬於你的真命對象呢。懷著一顆真心，虔誠祈福，可望桃花湧動，讓你夢想成真。

雙子座、天秤座

催旺桃花幸運地：親友家中

雙子、天秤今年過年容易得到親友的眷顧，會有很多話題可以聊，同時也易因關係密切而獲得親友介紹良緣。想要早日擺脫單身，過年期間就要多多跟親友聯絡走動，抽空到親友家中坐坐。在跟親友往來的過程中，最有可能成就一段好姻緣。

巨蟹座、雙魚座

催旺桃花幸運地：懷舊老街

對於巨蟹、雙魚而言，過年若想要遇良緣，可千萬不能宅在家中。不想出遠門也沒關係，在自己所居住的市鎮，拜訪當地老街，就有機會邂逅好桃花，談一場靜謐而夢幻的戀情。在假日的人潮中，漫步在古樸而充滿回憶的老街中，最有機會與舊識不期而遇，迎來愛情桃花開。

處女座、摩羯座

催旺桃花幸運地：書店或公園

喜靜不喜動的處女座和摩羯座，過年也通常貪圖安逸，不想湊熱鬧。沒關係，書店和靜謐的小公園最適合你。到書店看一本好書，或是到公園散散步、曬曬太陽，放鬆身心，在安安靜靜之中突顯你的魅力，邂逅一段美麗愛情的機率很高唷。

射手座、水瓶座

催旺桃花幸運地：熱鬧的遊樂場

愛玩愛鬧愛冒險的射手和水瓶，是永遠閒不住的，而且在玩樂中還能常常冒出新花樣來。過年期間熱鬧喧騰的遊樂場，也是你最有機會邂逅愛情的地方。在熱鬧中玩耍、躍動、作怪，你的活力與魅力將有機會大放異彩，過年遇桃花可是大有機會呢。

不要再等了啦！過年期間就前往那桃花盛開的地方，邂逅屬於你的真命對象吧。別虛度了年節假期，走出去，讓你今年的愛情大放光彩！

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