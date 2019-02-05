牡羊找玩咖、雙魚只想睡！過年的12星座最關心這件事

2019-02-05 10:00 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

令人期待的農曆年假期即將到來了！假期一到，大家立刻就會為過年而動起來，返鄉的返鄉、安排吃飯的安排吃飯、出國的出國……有些人在這段假期裡想的都是要約哪些朋友、紅包拿得夠不夠多、能吃到什麼好東西，有些人卻只想陪家人安靜度過。那麼12星座過年期間最關心的事情究竟是什麼呢？科技紫微網即刻為大家揭曉。

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牡羊座

最關心的事：找玩咖、玩通宵

愛玩愛熱鬧的牡羊，過年最關心的事情當然就是安排各式各樣的活動了。手機進入找玩咖的熱線狀態，今天約A組朋友看電影，明天則約B組朋友到KTV歡唱，一定要嗨到最高點才叫過年。

金牛座

最關心的事：吃得好、拿得多

喜歡美食又愛財的金牛，過年不只是要吃飽，更要吃好。從年夜飯的佛跳牆、鮮魚干貝、長年菜蒜頭雞湯，到甜湯、甜點、零食……直接開啟大吃大喝模式。另外，壓歲錢入袋之後，更是三不五時就拿出來數兩下，就怕少了一張大鈔，讓自己荷包瘦了一吋。

雙子座

最關心的事：網購商品何時到貨

難得的長假，對於喜歡新鮮事物的雙子來說，剛好是一個可以好好進行完整「研究」的最佳時間。因此，雙子早早就先在網路上購買好了商品，此刻他們最關心的莫過於這些「玩具」何時到貨。只要一收到通知，便立馬前往取貨，一刻都不想被耽擱呢！

巨蟹座

最關心的事：怕家人沒吃飽、玩得不夠盡興

特別愛家的巨蟹，過年期間最關心的就是張羅年節大小事。光是應付過年各項習俗，就足以讓他們忙得團團轉。他們會從除夕夜的年夜飯、一路忙到拜天公，簡直是放假比上班還要累。

獅子座

最關心的事：朋友何時約出門

作風海派的獅子座，最關心的是大家年節期間的活動安排會不會少了他。他們很在乎自己在朋友圈的地位與受歡迎程度，但又不想挑明了講，而是會先從朋友的臉書或是IG上旁敲側擊，提醒一下對方別忘了「本獅（女）王」存在。

處女座

最關心的事：打掃好的環境又弄亂了

對於親友頻繁到訪的過年期間，處女座最關心的就是家裡的清潔。他們雖然喜歡親友到訪，卻更在意原本花時間打掃好的環境，被一組一組的親友到訪而再度弄亂。於是他們便陷入了一邊歡迎光臨、一邊馬不停蹄清掃的忙碌狀態。

天秤座

最關心的事：安排旅行

喜歡旅行的天秤，過年期間自然會來安排一場小旅行，不但可以放鬆身心，還可以陶冶性情。那些熱門景點從來就不在他們的名單上，然而，要找到理想中的「淨土」，可需要花不少時間研究。因此，安排這場旅行，會是過年時的天秤最關注的事情。

天蠍座

最關心的事：跟情人一起玩手遊

頭腦好、又富有挑戰精神的天蠍，平日就很熱衷於手機遊戲帶來的成就感，在過年這樣的長假裡，當然也會把時間花在這上面嘍！但是玩耍也要兼顧戀愛，寧可宅在家裡、不愛到處「爬爬造」的天蠍，最關心情人能不能跟他一樣不要出門，跟他坐在一塊兒玩手遊！

射手座

最關心的事：打牌

過年家庭聚會，很多人都會玩牌消遣一下。射手對於打牌尤其特別關心，因為玩牌最能激起他們「贏」的鬥志。他們志在贏的感覺、以及刺激的過程，至於輸贏的金額大小反而不是重點。

摩羯座

最關心的事：工作與讀書

「過年」這個名詞代表什麼？對於工作狂和好學生摩羯來說，過年就跟平常日沒什麼兩樣，大抵上就是除夕夜那天的團圓飯，讓他們勉強放下工作跟家人聚一下，其餘的時間還是在工作至上、讀書優先的狀態下度過。

水瓶座

最關心的事：追劇

想像力豐富的水瓶，堪稱是追劇一哥或一姊。過年這樣的長假，正適合博學多聞的水瓶認真趕進度，無論是美劇、韓劇、古裝劇、穿越劇……只要是他們感興趣的戲劇，全部都要安排下來。畢竟這些戲劇的內容也是水瓶日常用於人際交流的話題之一，怎麼能放過過年這段大好時光呢？

雙魚座

最關心的事：宅在家裡睡大頭覺

魚兒愛做夢，更喜歡在睡夢中做個幾百回合不切實際的夢。大過年的，正是冷冷的天，超適合躲在被窩裡睡個舒服的覺。平常上班上課趕時間，難得可以發懶發呆好好做個白日夢，所以也只有過年這段時間可以達成這項「成就」了。

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