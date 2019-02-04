親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
紙耀幸福心綻放
春節資訊大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來
時尚美妝

國運籤連年神準唱衰台灣？代天府想停辦 眾神否決

死刑能震懾酒駕？ 李茂生：大概只有鞭刑發揮威嚇作用

不要再逼我了！春節各星座如何應付長輩催婚？

2019-02-04 14:41聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

對於不少的單身男女來說，越到年底越是焦慮。因為對於別人來說，春節回家是成雙成對、闔家團圓，而對於自己就是一場「催婚浩劫」，相信很多單身男女都有同感。科技紫微網就在這裡以星座來解說一下，單身的你該如何應對！

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
分享

　

方法一：排山倒海法

適用星座：金牛座、摩羯座、處女座

實行細則：詳細報告自己一年的生活、工作情況，目前接觸到哪些異性，並條列對方的家庭背景、職業與個性特質，甚至做成簡報來呈現亦無不可。重點就是要告知父母親友，自己一直很認真的對待結婚這件事。

效果：父母親友聽完之後大多覺得很心安，或者聽到一半就想轉移話題了。這不僅能展現土象星座上進有為的一面，還能在催婚的話題上順利過關。

　

方法二：淡定輕飄法

適用星座：雙子座、天秤座、水瓶座

實行細則：不管對方問什麼，一律回答：「很好啊，謝謝關心。」適時加入一些似幻似真的說法，比方說現在有好幾個備胎，觀察起來蠻辛苦的……若還是應付不來，就躲到其他地方閒閒的待著，暫避風頭。

效果：以風象星座天生的伶牙俐齒與俐落身段，四兩撥千金的應付並不困難，就算把自己捧上天，別人也不知道是真是假。若有人還想追問時，你早就隱身逃脫了。

　

方法三：奮起反攻法

適用星座：牡羊座、獅子座、射手座

實行細則：初階班可以說：「沒對象，等你介紹。」中階班說的是：「上次被你一問就分手了。」高階班則答以「還沒玩夠，不想結婚。」或直接表示不想回答。

效果：火象星座的火爆能量，比新年放的鞭炮還強。如果父母親友真的不懂分寸，繼續招惹下去，相信你就會勇敢反擊，毫不留情了。

　

方法四：棉裡藏針法

適用星座：巨蟹座、天蠍座、雙魚座

實行細則：要先找到發問者的痛點，慢慢施加壓力。對方最近手頭緊，就反問結婚的話會包多少禮金；對方夫妻常吵架，就開始聊離婚的話題。

效果：看似釋出關心，實則逐漸進逼，要對方適可而止，這樣的手法由細心的水象星座來執行，最能展現威力。只要你突然神來一筆，就讓對方痛到心坎裡。

　

以上這些應對方法，當然不只適用於自己的星座，也可參考其他星座的回應方式，有備無患，總之就是要讓過年的好心情不被催婚影響。

　

【延伸閱讀】

紫微論命，哪一年的婚運最強？

巫女透露，你另一半的十大特徵

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

【春節開運大補帖】


‧新年拿紅包！小孟塔羅：2019年我的發財關鍵字
‧快收這篇！2019年賺正財求偏財 這5個生肖最在行
‧財源滾滾來！12星座過年偏財運揭曉 最旺TOP3是他們
‧趨吉避凶！九大方位風水開運法 助你豬年行大運
‧春節想中獎快看這！12星座「提升財運寶地」公開

星座結婚科技紫微網春節

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

每週生肖／惟中大師：牛避兄弟鬩牆、肖豬小心懷孕

2019-02-04 08:00

唐綺陽星座運勢週報：水瓶賺錢機會多 天秤小心爛桃花

2019-02-04 07:00

今日星座運勢／處女試著尋找突破點 表現欲較強烈

2019-02-04 00:00

迎新年！12星座運勢、財運看透透

2019-02-03 14:43

星座善用香氛 新年運氣加分

2019-02-03 13:12

銀行送發財水 住過金庫吸錢氣

2019-02-03 13:12

雙子：好無聊 天秤：拿紅包囉！盤點12星座過年的反應

2019-02-03 10:23

財神到～財神到我家大門口！春節財運最旺星座TOP5

2019-02-03 10:00

殺破狼周運勢／3星座新年期間偏財運佳 摩羯桃花運旺盛

2019-02-03 00:00

玩得盡興也討吉利 12生肖新春開運旅遊地出爐！

2019-02-01 14:31

新年拿紅包！小孟塔羅：2019年我的發財關鍵字

2019-02-01 10:23

趨吉避凶！九大方位風水開運法 助你豬年行大運

2019-02-01 09:25

詹惟中解析豬年財運：「進得來，留得住」什麼生肖發大財？

2019-02-01 08:00

快收這篇！2019年賺正財求偏財 這5個生肖最在行

2019-01-31 17:27

財源滾滾來！12星座過年偏財運揭曉 最旺TOP3是他們

2019-01-31 17:20

獅子愛買精品、射手什麼都買 最快花光年終獎金星座公開

2019-01-31 16:55

2月星座塔羅運勢：牡羊財運節節高升 雙魚得到貴人相助

2019-01-31 16:48

異性緣好到讓人眼紅！從生命靈數看你是「命中犯桃花」嗎

2019-01-31 12:12

幸運兒是你？2019星座X血型運勢榜 吊車尾的人盡力也沒回報

2019-01-31 10:32

春節想中獎快看這！12星座「提升財運幸運地」公開

2019-01-31 08:00

雨揚居士2019十二生肖運程大預言3之3／猴雞狗豬‧吉慶有餘

2019-01-30 06:00

常對外人笑嘻嘻！卻對家人凶巴巴的5個生肖

2019-01-29 15:22

2019必收藏！12生肖「年運關鍵詞」出爐

2019-01-29 14:00

雨揚居士2019十二生肖運程大預言3之2／雨揚居士／龍蛇馬羊‧諸事呈祥

2019-01-29 06:00

雨揚居士2019十二生肖運程大預言3之1／鼠牛虎兔‧瑞氣盈門

2019-01-28 06:00

每週生肖／惟中大師：鼠左右逢源、猴忌功高震主

2019-01-27 19:29

牡羊缺沉穩、獅子天生王者！12星座「富豪」指數公開

2019-01-26 14:08

小孟塔羅：過年前要清除哪些煩惱，迎接新年？

2019-01-24 17:00

想跳槽一定要留意！2019你的職場貴人會是誰

2019-01-24 08:00

【測字】債不過年！過年前的你還欠哪種債趕快還

2019-01-23 08:00

拜金女、馬子狗星座Top5！「有錢是爹」冠軍果然是她

2019-01-22 15:26

亥豬年=典型「過路財神年」12生肖事業運開運重點公開

2019-01-22 11:05

領到年終旅遊去！今年12生肖去哪裡玩最好運？

2019-01-22 10:31

2月塔羅生命靈數運勢：專心在你想要的 讓期待先行

2019-01-22 10:00

顰眉與淚痕交織的美人心事 雙星組合 - 天同巨門

2019-01-22 09:10

「劈腿不是我的錯」渣男星座Top4 這些話妳都聽過，第一名又是他

2019-01-20 14:16

【測字】結婚後的妳有貴婦命嗎？

2019-01-20 08:00

過著開心日子！2019幸福5大星座榜單 來看看誰上榜？

2019-01-19 22:56

工作倦怠沒動力？從生日看減壓放鬆秘訣

2019-01-19 10:00
看更多

熱門文章

為何不能包8千？這款鈔票最好用！紅包學一次搞懂

2019-02-04 10:00

沒手機、沒第四台、沒高鐵 回顧30年前春節怎麼過

2019-02-04 07:15

驚人！春節大紅包開出27組 這家彩券行連兩日中獎

2019-02-03 22:02

小年夜財神駕到！億元大樂透、春節大紅包號碼看這

2019-02-03 20:55

雞蛋荒零售市場亂喊價如血壓般飆升 史上最貴雞蛋

2019-02-03 16:58

不只買一送一！盤點星巴克18家特色門市

2019-02-03 17:46

唐綺陽星座運勢週報：水瓶賺錢機會多 天秤小心爛桃花

2019-02-04 07:00

過年長輩問候太轟炸 6大句型讓對方秒閉嘴

2019-02-04 09:00

每週生肖／惟中大師：牛避兄弟鬩牆、肖豬小心懷孕

2019-02-04 08:00

除夕夜不想回婆家怎麼辦 呂秋遠一句突破盲點

2019-02-04 10:00

懶人包／買1送1、1元咖啡 11家開工咖啡優惠整理

2019-02-03 20:51

辦年貨，好擠啊！　

2019-02-04 00:16

大樂透開獎了 頭獎保證1億元

2019-02-03 21:14

過年鬧蛋荒零售價居高不下 雞農：產地價明明已降兩波

2019-02-03 17:21

春節期間牙齒臨時出狀況要就醫？ 牙醫師這樣建議

2019-02-03 16:31

除夕變天 北台灣高溫約20度

2019-02-03 19:13

春節走春去哪玩 18條路線報你知

2019-02-04 07:13

你知道嗎？ 那些過年不能爽放9天的行業

2019-02-04 07:45

春節期間忽冷忽熱 小心感冒

2019-02-04 00:22

「山中傳奇」毓繡美術館館長李足新癌逝 享年53歲

2019-02-03 16:05

瘋樂透刮刮樂前先看！命理師曝：春節「這時段」財運最旺

2019-02-04 10:00

連假第二天「撞」況多 國1南下路段塞爆

2019-02-03 15:48

婆媳問題的癥結點在男人身上？徹底解決的關鍵是…

2019-02-03 16:00

今日星座運勢／處女試著尋找突破點 表現欲較強烈

2019-02-04 00:00

到百貨、購物中心走春 輕鬆吃喝玩樂拍美照

2019-02-04 00:01

春節天氣多變！ 初一天氣將好轉 可望持續至初四

2019-02-04 10:13

大雨濃霧特報！ 今天鋒面通過、東北季風增強

2019-02-04 07:21

國道客運3月4日起陸續調漲 漲5元至40元不等

2019-02-03 19:50

大樂透今上看1.2億 百萬大紅包還有290組

2019-02-04 00:03

春節好行頭／12星座2019整體運勢 開運行頭、幸運色

2019-02-03 16:44

囧！走春避塞景點 觀光局列故宮南院

2019-02-03 23:59

千元解決年夜飯 譚敦慈採「配給」制不留剩菜

2019-02-03 16:06

擔心春節急診塞爆事件重演？專家分析看這裡

2019-02-03 21:04

「山中傳奇」毓繡美術館館長李足新癌逝 享年53歲

2019-02-03 15:47

過年蛋價飆？洗選蛋價格平穩！

2019-02-04 00:42

札幌雪祭明登場 250座大小雪像讓人驚艷

2019-02-03 21:20

旅客背裝支架怨無人讓座 高鐵：可主動要求協助

2019-02-03 15:48

台塑汽柴油春節凍漲 4日油價不調整

2019-02-03 16:25

剩飯「年年有餘」？ 譚敦慈提倡年夜飯「配給」不留剩菜

2019-02-04 00:27

【年節滋味】林麗華／找到年的幸福味道

2019-02-04 06:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top