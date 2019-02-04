不要再逼我了！春節各星座如何應付長輩催婚？

2019-02-04 14:41 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

對於不少的單身男女來說，越到年底越是焦慮。因為對於別人來說，春節回家是成雙成對、闔家團圓，而對於自己就是一場「催婚浩劫」，相信很多單身男女都有同感。科技紫微網就在這裡以星座來解說一下，單身的你該如何應對！

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方法一：排山倒海法

適用星座：金牛座、摩羯座、處女座

實行細則：詳細報告自己一年的生活、工作情況，目前接觸到哪些異性，並條列對方的家庭背景、職業與個性特質，甚至做成簡報來呈現亦無不可。重點就是要告知父母親友，自己一直很認真的對待結婚這件事。

效果：父母親友聽完之後大多覺得很心安，或者聽到一半就想轉移話題了。這不僅能展現土象星座上進有為的一面，還能在催婚的話題上順利過關。

方法二：淡定輕飄法

適用星座：雙子座、天秤座、水瓶座

實行細則：不管對方問什麼，一律回答：「很好啊，謝謝關心。」適時加入一些似幻似真的說法，比方說現在有好幾個備胎，觀察起來蠻辛苦的……若還是應付不來，就躲到其他地方閒閒的待著，暫避風頭。

效果：以風象星座天生的伶牙俐齒與俐落身段，四兩撥千金的應付並不困難，就算把自己捧上天，別人也不知道是真是假。若有人還想追問時，你早就隱身逃脫了。

方法三：奮起反攻法

適用星座：牡羊座、獅子座、射手座

實行細則：初階班可以說：「沒對象，等你介紹。」中階班說的是：「上次被你一問就分手了。」高階班則答以「還沒玩夠，不想結婚。」或直接表示不想回答。

效果：火象星座的火爆能量，比新年放的鞭炮還強。如果父母親友真的不懂分寸，繼續招惹下去，相信你就會勇敢反擊，毫不留情了。

方法四：棉裡藏針法

適用星座：巨蟹座、天蠍座、雙魚座

實行細則：要先找到發問者的痛點，慢慢施加壓力。對方最近手頭緊，就反問結婚的話會包多少禮金；對方夫妻常吵架，就開始聊離婚的話題。

效果：看似釋出關心，實則逐漸進逼，要對方適可而止，這樣的手法由細心的水象星座來執行，最能展現威力。只要你突然神來一筆，就讓對方痛到心坎裡。

以上這些應對方法，當然不只適用於自己的星座，也可參考其他星座的回應方式，有備無患，總之就是要讓過年的好心情不被催婚影響。

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