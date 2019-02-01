趨吉避凶！九大方位風水開運法 助你豬年行大運

2019-02-01 09:25 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

進入2019年己亥豬年後，運勢就在不知不覺中改變，擺脫戊戌年的紛雜，該如何應對呢？科技紫微網這就從流年的九宮飛星吉凶方位，為你解開豬年行大運的風水佈局，助你趨吉避凶，掌握萬事如意的秘訣。

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九宮、九星分別指什麼？

「天有九星，地有九宮」，九星即為一白、二黑、三碧、四綠、五黃、六白、七赤、八白及九紫，共九顆星。所謂「宮」，即九宮方陣，分別是乾宮，坎宮、艮宮、震宮、巽宮、離宮、坤宮，兌宮和中宮。

每年九星分別進入各宮，對方位吉凶產生影響。而流年飛星吉凶方位會每年變化，不變的是九宮，在變的是九星，所以，每年的好運風水佈局都有區別。

那麼，己亥豬年的九星方位如何呢？接下來就為大家用圖標表明出2019己亥豬年九宮飛星圖：

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九大方位的開運方法

●中宮方（八白左輔星）

八白左輔星專管財政的出入，也就是我們常說的「財位」，2019年中宮方位最當旺的月份，是農曆正月、三月、九月及十一月。

開運方法：在此方位擺放兩盆大葉的常綠植物，例如鐵樹或黃金葛之類均可招財旺宅，財氣亨通。切記不要擺放可直接觸碰到「水」的器皿，以免見財化水。

●正東方（六白武曲星）

六白武曲星專管權利的大小，與事業運勢息息相關。2019年這顆星飛臨正東方，故若是坐在此方位，可助工作順遂，財運旺盛，尤以農曆二月、五月及十月的財運最旺！

開運方法：擺放太將軍掛飾，以增強六白財星。

●東南方（七赤破軍星）

赤破軍星飛臨東南方，該星五行屬金，在八運吉凶無常，應當小心盜賊覬覦、小人作祟。佈局得當，則有陞遷和旺桃花的功效。

開運方法：在家中或辦公室的此方位擺放帆船擺件，可提升運勢，化解是非，防破財敗運。未婚者還可以在此方位放置四朵鮮花，有旺桃花運之效應。

●東北方（二黑巨門星）

此乃病符位，故此豬年這方位頗多病痛，避之則吉。此方位不吉利的月份是農曆三月、七月及十一月，在這期間必須密切關注健康問題。

開運方法：在此方位擺放葫蘆擺件，避免豬年經常坐在室內或者辦公室的東北方位，或是睡在房中的東北方位。

●正南方（三碧祿存星）

三碧祿存星又叫蚩尤星，此星出現應當小心口舌之爭。若大門、臥室在此方位，易引起情緒躁動，爭吵不斷。

開運方法：家宅、辦公室的正南方位安放麒麟擺件，可化解小人是非，使得小人遠離，助官運權威及財運。

●正西方（一白貪狼星）

一白這顆財星飛臨正西方，會帶來一些財運，尤其可增強人緣和桃花運。該方位最吉利的月份為農曆二月、六月、十月及十二月。

開運方法：若想生旺此方位，可在正西方擺放一尊雙龍守庫擺件。

●西南方（五黃廉貞星）

此乃九星中凶性最大的一顆星，故此2019年此方位凶多吉少，若不小心防備，很易招來禍端。最不吉利的月份，是農曆三月、九月及十二月。

開運方法：在西南方的牆上懸掛一串方孔銅錢，且豬年切勿在這方位擺放黃色的傢俱，則可化險為夷，平安大吉。

●西北方（九紫右弼星）

西北方雖然有「九紫」這顆吉星飛臨，但因為這是豬年的凶星所在，所以豬年這方位可說是凶多吉少。此方位最不吉利的月份是農曆四月、六月及十二月，在這期間必須小心防火，並要謹言慎行。

開運方法：避免坐在或睡在這方位，若是避無可避，則可在這方位貼一張開運福字，以調節五行。

●正北方（四綠文曲星）

文曲星主管智慧和學業，對求學和從事學術研究之人影響最大，佈局得當可保學業有成、富貴兩旺。

開運方法：在此方位可以安放綠色地毯催旺，如要旺文昌星，增強學業考試運，可在家宅、辦公室的正北方擺放文昌塔，以此提升流年桃花運及學業考運，避免桃花劫。

避開豬年的太歲方位

己亥豬年太歲方位在西北方，歲破方（沖太歲方位）在東南方，床頭或者辦公桌朝向最好避開此方位，若床和辦公桌擺放在這兩個方位，會造成睡眠不佳、時運不濟、心緒不寧、工作效率低等情況。若不可避免，可在西北方、東南方貼上福字以化解2019年的太歲凶煞。

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