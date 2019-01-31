2月星座塔羅運勢：牡羊財運節節高升 雙魚得到貴人相助

2019-01-31 16:48 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

臘月的帷幕已經落下，伴隨二月而來的是濃濃的年味。在這個農曆新年的第一個月，你會受到好運的眷顧嗎？愛情、財運、事業的好運指數有多高呢？下面，科技紫微網就以塔羅牌的力量為你預測2月的運勢發展。

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牡羊座

塔羅牌：正義

抽到這張牌，說明理想的戀情即將開始，工作和課業方面的成績也能大幅提高。財運會節節高升，腰包會變得鼓鼓的喔！本月注定會是一個好消息不斷的月份！

2月事件預測：

1、在工作上或休閒娛樂中邂逅一段不錯的戀情。

2、戀愛中的人驚喜連連，感情更加穩定甜蜜。

3、在期限內完成上司派發的任務。

4、得到長輩的紅包獎勵。

5、收入大於支出，銀行存款明顯增加。

幸運眷顧指數：★★★★★

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

金牛座

塔羅牌：惡魔

這張牌預示著你本月的運勢表現低迷，感情發展受阻，事業上也會受他人干擾，煩惱與日俱增。調整好心態，淡定面對，千萬不要被生活中的苦惱影響了自己的身體健康。

2月事件預測：

1、新同事或新朋友，會成為你心動的對象。

2、對另一半產生不滿，引發爭吵。

3、有一份重要合約，因為自己丟三落四，無法落實。

4、學習情緒消極，寒假作業進度緩慢。

5、請客吃飯花掉了你大半的年終獎金。

幸運眷顧指數：★☆☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★☆☆☆☆

錢包飽滿指數：★☆☆☆☆

雙子座

塔羅牌：審判逆位

本月運勢起伏變化較大。感情中出現沒有緣分的對象；戀人之間的交流減少了，衝突不斷；工作中會有些力不從心。記得多花點時間在自己的事情上哦！

2月事件預測：

1、對異性朋友的示好會錯意，錯過脫單機會。

2、與伴侶相處時，在小事情上鑽牛角尖。

3、上半月精力較差，工作有點力不從心。

4、學生族思緒有點亂，玩心漸重。

5、與家人出去吃飯，有機會不用出錢。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

巨蟹座

塔羅牌：星星

星星這張牌告訴你的是：戀情和期待會有落差，感情面臨了出現考驗的時刻，工作進步明顯，上司的肯定是你的動力來源。若想要生活中煩惱少一點，學會妥協是關鍵。

2月事件預測：

1、有親朋好友為你介紹不錯的相親對象。

2、春節時送了禮物給戀人，使你們的感情升溫。

3、工作努力受到肯定，獲得豐厚的獎金。

4、與同學討論功課時，領悟到新的唸書方法。

5、在與好友聊天時，發現幾個不錯的投資項目。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

獅子座

塔羅牌：太陽

抽到這張牌，預示著你將迎來陽光燦爛的一整個月。這個月你的愛情、事業、和財運都會大豐收，但可不要高興過頭！勝不驕敗不餒，才會出現更大的成功。

2月事件預測：

1、你所散發的魅力，引來不少異性關注。

2、與另一半互動交流的頻率增高。

3、因為幫助工作搭檔挽救失誤，獲得同事的進一步信賴。

4、假期安逸的日子，使體重上升了。

5、選中一款收益不錯的理財商品。

幸運眷顧指數：★★★★★

戀愛甜蜜指數：★★★★★

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★★

處女座

塔羅牌：隱士

這張牌的關鍵詞是謹慎與孤獨。本月你對孤單的恐懼感會日益上升，情緒波動起伏較大，人際關係很可能會出現結冰現象。多傾聽內心的聲音，反省自身的行為，會幫助你找到解決問題的答案。

2月事件預測：

1、親朋好友介紹的相親對象和你並不來電。

2、在同學會上遇見自己的初戀。

3、能力得到老闆認可，但職場關係卻亮起紅燈。

4、學生族在書店找到合適的參考書。

5、遇見志同道合的合作夥伴。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

天秤座

塔羅牌：女祭司

女祭司這張牌的出現，表示這個月你將有財運上的驚喜，此事會是你本月的亮點。然而，這張牌對感情發展有些不利，心緒不寧時，記得先讓自己的心靜下來，再思考問題。

2月事件預測：

1、因為加班或應酬而冷落戀人，造成誤會。

2、收到朋友的生日邀請函。

3、憑著出色的表現，受到上司的賞識與提攜。

4、學生族會在課外活動中發現自己潛在的興趣愛好。

5、偏財運助力較大，可能從彩券獲得收益。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

天蠍座

塔羅牌：月亮逆位

月亮逆位預示著本月會有一些問題慢慢浮現出來，若能勇敢面對，問題解決的可能性是很大的。事業方面也會讓你的精神壓力倍增，唯有腳踏實地的做事、謹慎行事，才是本月的關鍵。

2月事件預測：

1、因參加工作應酬，錯過了合適的桃花。

2、感情受挫，戀人身邊出現愛慕者。

3、下半月因粗心大意而拿錯文件。

4、與長輩上街購物時遇到同學。

5、參加搶紅包的過年活動，手氣特別旺。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

射手座

塔羅牌：命運之輪

俗話說：風水輪流轉，這句話也正是命運之輪的寫照。當命運之輪牌卡出現時，也正是各種運勢轉變之時。本月的轉變主要表現在感情方面，愛情正能量開始突顯，脫單有望，戀人間的甜蜜也持續升溫。

2月事件預測：

1、在遊山玩水之間巧遇命中注定的那個人。

2、與戀人共度的浪漫時光，令你回味無窮。

3、工作搭檔臨時請假，使工作進展受阻。

4、與朋友討論遊玩計劃時出現意見分歧。

5、出門被小偷盯上，手機錢包被偷。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★☆☆☆☆

摩羯座

塔羅牌：魔術師

這是一張非常主動而有行動力的牌，它預示著本月的愛情、事業、與財運均一片晴朗，好好發揮創造力，將能帶動你一連串的無窮潛力。拿出自信，大膽行動，你會得到豐厚回報。

2月事件預測：

1、與志趣相投的人碰撞出思想火花。

2、與年長你3歲以上的人相談甚歡。

3、月中的新工作內容讓你興趣大增。

4、入學後，小考成績讓你十分滿意。

5、與朋友打牌，小贏一筆。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

水瓶座

塔羅牌：倒吊者

本月你的整體運勢較弱。倒吊者牌卡，在感情方面暗示著易在等待、拖延中錯過緣分，工作上也遇到瓶頸，讓人手足無措。此時且莫急躁，改成以退為進，可為你贏得更多。

2月事件預測：

1、訪親會友時，有長輩主動為你牽紅線。

2、情侶間因沒有時間溝通，爆發爭執。

3、埋頭在繁重的工作中，加班頻率增高。

4、假期在家的勤勞表現，獲得長輩表揚。

5、因買彩券、打牌而錢財受損。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★☆☆☆☆

雙魚座

塔羅牌：愚人

這是一張有著無限可能的牌，意味著事情的發展是好是壞，主要取決於你的處事方式。生活中他人的指點，會讓你茅塞頓開，只要積極面對，將進步神速。但切記不要衝動行事。

2月事件預測：

1、一個人過情人節，令你情緒低迷。

2、與戀人在一起時共同話題減少，導致氣氛尷尬。

3、下半月工作上得貴人相助，進步神速。

4、月底逛街時買回了你所不需要的物品。

5、花時間解出一道難題，令你欣喜不已。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

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