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華航機師罷工 葉毓蘭：算不算另類的劫機勒贖？

好煩到底該留還走？12星座的你年後適合「跳槽」嗎

2019-02-08 18:00聯合新聞網 安妞‧星座

圖片來源／Unsplash
圖片來源／Unsplash
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年後就會遇到轉職潮，到底在新的一年自己適合跳槽轉職嗎?還是留在原本的環境發展對自己比較有利呢?工作運對我們的影響非常大，好的時機點轉職可以讓我們更上一層樓，在不好的時間點，反而會讓我們發展更受限，今天大衛老師就來幫大家看看，年後的你適合轉職跳槽嗎?

牡羊座

牡羊座的朋友，在工作方面一定要細心做事情不要害怕挑戰，你的考驗就是你成功的機會，你要好好把握不要擔心自己失敗，也不要衝動想要跳槽，因為你跳槽的機會並沒有比較好，如果在原本的公司好好工作，做好自己的事情，老闆還是會肯定你，你一樣會有機會可以出頭天，所以你絕對不要馬上放棄你現在的工作。

金牛座

金牛座的朋友在新的一年一定要好好規劃自己的工作未來，不要過於保守不敢冒險，你要知道如果安於現狀只是短暫的安逸，對於未來是很難成功的，所以金牛座一定要勇敢去實現自己的夢想，可以安排課程讓自己學習，如果原本的公司已經沒有進步的空間，有遇到更好的機會，老師建議你可以直接跳槽唷。

雙子座

雙子座的朋友在新的一年你的海外運氣非常好，你可以加強自己的語文能力，如果遇到國際的客人你就可以發揮你語文的能力，海外對你的發展很好，所以當你遇到外商公司或是外派的機會，你是可以考慮跳槽，在工作方面還是要低調行事，因為今年的競爭對手很多，維持自己的形象相對是比較安全的。

巨蟹座

巨蟹座的朋友在今年不適合跳槽，因為今年的工作運會遇到許許多多的挑戰，留在熟悉的環境對你來說相對安全，今年在工作你也要注意自己的心靈，遇到困難不要想得太負面，自己的情緒一定要好好管理，把自己的目標設定出來，剩下的事情就不要看太重，比方說主管對你的不滿，你就不要鑽牛角尖，趕快修正自己，把事情做好，讓老闆對你改觀才是正確的態度。

獅子座

獅子座的朋友今年的工作運非常好，在原本的職場就會出現很多機會給你，你不用急著跳槽，留在原來的地方繼續打拼可以讓你得到很高的成就，所以老師建議你就努力當下不要胡思亂想，你的努力都會被上司看見，今年可以好好的表現自己，因為這些都是你努力的成果，千萬不要衝動跳槽，因為去了新的地方一切就要重新開始了。

處女座

處女座的朋友今年在工作方面會有許多貴人幫忙，大家都會對你有很高的期許，如果有好的機會或是別人想找你合作，你可以認真考慮，如果要跳槽也是可以的，因為今年有著貴人的守護，來找你的機會都會比你原本的還要好，而且貴人或是老闆都會很肯定你的專業，他們已經觀察你好一段時間了，所以當好機會出現時，自己千萬不要害怕，你就勇敢跳出去吧，在新的環境你也可以適應良好，而且會有更多的資源幫助你，你的成就感會提升很多，你也會覺得非常滿意。

天秤座

天秤座的朋友今年工作運也是非常好的，你的專業會更上一層樓，你將可以發光發熱，而且可以遇到想投資你的人，你不需要跳槽，留在原本的領域好好發展，遇到良好的合作機會你可以去經營，客戶也會幫你介紹更多客戶來消費，如果你是辦公室不是接案子的，在職場上也會得到主管的幫忙，升遷加薪的機會也會大增，所以好好發展當下對你是最好。

天蠍座

天蠍座的朋友你的工作能力一直很好，而且很有競爭力，在新的一年你將可以突破困難打敗敵人，你不用考慮跳槽的問題，因為你在原來的地方就會也更進一步的成果，你只要維持你工作上的熱忱，不要擔心太多，繼續為自己的目標努力，豐收的果實將離你不遠，但是你還是特別小心人際關係，學習包容他人，才不會製造敵人，讓自己的職場發生困難。

射手座

射手座的朋友在新的一年你將會過的非常忙碌，勞碌對你來說是無法避免的，而且在職場上你會遇到許許多多新的事物，你需要花很多時間去學習他，但是你不要擔心，因為你還是會有貴人來幫忙你，你只要加強自己的耐心去面對他，不要逃避他，你還是可以做出成就，你不用跳槽，因為你在原本的地方就可以發展的不錯，所以不用心急。

摩羯座

摩羯座的朋友在新的一年你不用跳槽，因為你的工作能力已經不錯了，你需要的是穩定下來，除非原本的公司讓你看不到未來，不然老師建議你，你就好好落地生根向上發展，你只要穩定自己的腳步，任何考驗你都可以將他打敗，升遷的機會也是很多，好好把握當下，今年你可以感受到自己的成功。

水瓶座

水瓶座的朋友今年會有許許多多的好機會，而且會被厲害的人士挖掘，水瓶座的人今年你就盡情的表現自己的專業，讓自己成為最閃耀的那顆星，等到機會來到時，你就可以勇敢的追逐自己的夢想，想要跳槽也是可以的，因為今年外來的助力真的很多，想要讓自己更好，請睜大眼睛好好留意周圍的機會。

雙魚座

雙魚座的朋友今年將是你展現自我的時候，過去的努力終於得到豐收的果實，你不要擔心自己沒有實力，其實你已經努力很久了，你只是缺少一個讓你表現的舞台，今年將是你走向成功的時候，周圍的人都會肯定你的實力，你可以勇敢表現但不要自大，適當的謙虛會讓你得到更多的掌聲，有機會跳槽你可以把握，去新的環境你的發展會更好，所以你是可以跳槽，有機會時自己記得多多留意。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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