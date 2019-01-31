春節想替自己加薪？12星座過年提升「財運中獎地」在這

2019-01-31 08:00 聯合新聞網 安妞‧星座



圖片來源／ Unsplash 分享 facebook 每個人在過年期間都會想要讓自己中大獎，因為生活賺錢真的非常辛苦，如果在過年期間買張彩劵或是樂透還有福袋，可以贏得大獎那是多麼幸福的事情，可是中大獎真的非常不容易，你一定要相對的好運或是更有福氣才有可能幸運中獎，另外想要中大獎你也要有很好的靈感，靈感如果強烈也是可以幫助自己找到中獎的機會，今天大衛老師就來幫助大家分析，到底12星座分別要去哪裡才能找到自己中獎的靈感，幫助自己順利中大獎！

牡羊座

牡羊座的朋友個性熱情奔放，在過年期間你一定要好好幫自己，為安排一個踏青之旅，例如國家森林公園或是森林遊樂園等等，你要讓自己多接觸自然的生態，體驗大自然的鳥語花香並且呼吸芬多精，過程中說不定你就會得到許多的靈感，你要趕快把這些感覺都記錄下來，有了這些提示或許就可以順利幫助你中大獎。

金牛座

金牛座的朋友喜歡享受生活，在過年期間提升財運的地方就是美食餐廳，趕快找你的好朋友們一起來聚餐，跟大家享受快樂的時光，同時你的財運也會慢慢增加，朋友們的談話過程會有機會出現許多暗示，你可以把這些疑似暗示的內容記錄下來，如果好好研究，說不定可以讓你得到大獎，財富大幅提升唷。

雙子座

雙子座的朋友在過年期間想要提升自己的財運，你可以選擇去充滿藝術風情的地方，例如圖書館或是歌劇院另外文創園地也非常適合，在充滿藝術氣息的地方可以讓你非常放鬆，也可以幫助你增加滿滿的財運，在過程中你可以思考一些賺錢策略，說不定可以讓你找到適合你的好方法，幫助自己贏得大獎，賺大錢。

巨蟹座

巨蟹座很居家在過年的這段時間，你適合室內的行程，可以安排一趟溫泉之旅，在過年假期享受泡湯可以讓你放鬆又開運，一整年的努力終於可以讓自己好好放鬆了，泡湯可以讓你沉澱心靈也可以增加你許多的靈感，對於平常遇到的瓶頸可以藉由泡湯的過程好好思考，如果想要求財的朋友，可以先泡泡湯，讓自己洗掉不好得運氣順勢接收好運，中獎的機會就會增加許多唷。

獅子座

獅子座的朋友在過年期間，增加自己中獎靈感的好去處就是咖啡廳，在享受咖啡甜點的當下，可以多拍一些美美的照片上傳網路，跟網路上的朋友多點互動，順便開啟問答機制，看看對於中獎靈感，網路上的朋友們有什麼好點子，在大家一起集思廣益的幫助下，機率很高可以找到不錯的中獎方法，幫助自己贏得大獎。

處女座

處女座的朋友想要贏得大獎，大衛老師建議你可以去百貨公司走走，因為在過年期間百貨公司的人非常多非常有人氣，人氣也是財氣的一種，當人運氣不好時也可以接觸人群或是去一些生意很好的店家讓自己過過好運，所以百貨公司絕對是可以幫助你增加財運的好地方，在熱鬧的人群中感受超人氣，中獎靈感馬上跟著來。

天秤座

天秤座屬於非常典雅的星座，要增加自己靈感的好去處，老師建議你可以選擇去美術館，美術館的文藝氣息非常適合你，可以幫助你沉澱心情思考事情，中大獎的靈感也可以在那個環境中自己感受看看，優閒的下午漫步在藝術的迴廊裡，感受當下的氣氛，靈感不知不覺就會湧現，你一定要記錄下來，才不會錯過中獎的機會唷！

天蠍座

天蠍座的朋友在過年期間想要找到屬於自己的中獎靈感，老師建議你可以選擇去有海的地方，比方說淡水老街或是北海岸，有海景的地方都可以，大海的能量可以幫助你放鬆心情，幫助你增加靈感，求財的人一定要去海邊走走，感受海浪的聲音，吹吹海風，隨時注意自己的思緒，中獎的暗示就在這過程中等著你去發現。

射手座

射手座的朋友想要增加自己中大獎的靈感，老師建議你可以安排自己出國旅遊，選擇一個自己很想去的國家好好遊玩，在過程中記錄自己印象深刻的人事物，或是體驗國外當地的樂透或是彩劵，一切隨著自己的感覺走，海外可以讓你增加許多財運，所以想要讓自己中大獎，有出國的機會一定要好好把握他。

摩羯座

摩羯座的朋友在過年期間想要讓自己增加財運和靈感，老師建議你要去的地方就是家族的聚會，在過年期間一定要好好把握大家聚在一起的時刻，跟長輩多點互動，百善孝為先，多多關心長輩孝順他們，你也可以跟長輩聊聊中獎的話題，或許長輩會有出其不意的感覺會想要告訴你，長輩的指引會是你中獎的方向，你可以多多參考，還有你多孝順你的福氣就會增加很多，福氣增加財運就會增加，想要中大獎，機會一定會提升更多。

水瓶座

水瓶座的朋友在過年期間想要幫助自己增加中獎靈感的好去處，老師建議你可以選擇健身房，在運動的過程中大腦可以幫助你釋放壓力，你可以選擇騎腳踏車或是重量訓練，沒有一定的規定，只要讓自己開心舒服就好，健身房的環境，也可以幫助你增加財運，你可以在過程中，留意自己的心境，如果發現什麼感覺就趕快記錄下來，說不定就是中獎的暗示唷。

雙魚座

雙魚座的朋友在過年期間想要增加自己中獎靈感的好去處，老師建議你可以去酒吧小酌，因為雙魚座就是一個很有靈感的星座，本身第六感就非常強，如果可以完全放鬆自己，探索當下的感覺，說不定就可以找到中獎的靈感，所以過年期間想要找靈感，可以多約朋友一起同行，在開心快樂的當下，或許會成功讓你找到發財的機會。

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