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殺破狼周運勢／3星座新年期間偏財運佳 摩羯桃花運旺盛

2019-02-03 00:00聯合新聞網 殺破狼

圖／Shutterstock
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殺破狼2019年2月4日~2月10日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢：

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，可趁新春期間拜拜許下與人際關係有關的心願，會獲得良好的能量幫助，新的一年小人會少一些。

工作運方面，金星進入志業宮位，與土星、冥王星同宮，年假期間還必須加班處理一些公事，或是隨時待命。雖然已經比平常日輕鬆，卻不能完全充份休息。

本週須注意的部分：

健康運方面，在命宮的火星受到冥王星的影響，年節期間需特別當心血光之災，此時也特別容易感染急性疾病。吃東西容易上火，造成嘴破、痔瘡、便秘……等問題，免疫系統較弱，作息盡量維持正常，避免病毒侵襲。

遠行運方面，在遠行宮位的木星受到海王星影響，出門在外容易丟三落四，貴重物品要特別看管妥當。若是自助旅行，也容易在某些地方迷路，浪費了很多時間在找尋你的目的地。

感情運方面，在秘密宮位的海王星受到遠行宮位的木星影響，會與暗戀的人暫時不能見面，需要分隔兩地，很難連絡到對方，此時會特別想念這個人。

金牛座：

整體運勢：

金錢運方面，在財務宮位的木星受到海王星影響，偏財運頗佳，可買彩券試試手氣。與親朋好友打麻將牌運也很旺。有時贏太多，反而找不到牌搭子，偶而放放水，才能享受遊戲的樂趣。

工作運方面，新月發生在志業宮位，新春期間，可許下與工作、事業有關的願望，會獲得良好的能量幫助，新的一年工作順心，薪資報酬也會增加。

遠行運方面，金星進入遠行宮位，遠行的食宿會較為奢華，在外地受到良好的款待，甚至會有豔遇。然而同在遠行宮位的冥王星相位不良，在外地也容易因為時差的關係睡不好，精神狀況會較為不佳。

本週須注意的部分：

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星受到財務宮位的木星影響，年節期間有太多人情債需要還，發出去的紅包會使你有些心疼，某些金牛座會藉由出遠門遊玩的方式躲避人際關係的麻煩。

感情運方面，在慾望宮位的木星受到人際關係宮位的海王星影響，與好朋友之間的身體界線要謹守分際，一不小心擦槍走火，會使純粹的友情變調，造成嚴重的情感糾紛。愛情與友情還是要區別清楚。

雙子座：

整體運勢：

金錢運佳，金星進入財務宮位，新年期間偏財運不錯，可買彩券試試手氣。和親朋好友打麻將會少少賺到一些壓歲錢。雖然無法完全充份解決掉你目前的財務缺口，但意外之財總是讓你覺得有好彩頭。

感情運方面，在感情宮位的木星與遠行宮位的新月相位良好，單身的雙子座會在旅行的途中邂逅特別的緣分，年假期間不妨計畫一趟遠行。已經有對象的雙子座，可邀約對方一起旅行，在旅程中雙方情感會有進一步的發展。

學業運方面，新月發生在學業宮位，還是學生的雙子座，新月期間可許下與學業有關的願望，會獲得良好的能量幫助，考試能順利通過，學業成績也會明顯進步。

本週須注意的部分：

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到財務宮位的冥王星影響，年節期間，會對於來拜年討紅包的親戚朋友感到厭煩，可能會走避到外地，不想跟麻煩的親戚團圓吃飯。

健康運方面，金星進入疾厄宮位，與土星、冥王星同宮，此時要特別當心著涼感冒，喉嚨發炎，使得好好一個假期都浪費在養病上。此時也會是慢性疾病好發的高峰期，需要在假期期間活動筋骨，保養一下身體。

巨蟹座：

整體運勢：

感情運方面，金星進入感情宮位，如果關係正處於冷戰當中，對方的態度有軟化的跡象，若是願意放下身段，情感會有挽回的餘地。單身的巨蟹座，觀察某個對象已經好長一段時間，這段時間會與對方有許多接觸的機會。

金錢運方面，新月發生在財務宮位，偏財運佳，可買張彩券，試試手氣。新春期間許下與理財、偏財有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的火星受到冥王星影響，年假期間，有許多做不完的工作必須帶回家處理，無法好好放假，甚至需要留在公司加班。某些巨蟹座因為工作需求留守在職場，無法回家過年。

健康運方面，新月發生在疾厄宮位，與水星同宮，新春期間當心感染流感，飲食與作息須保持正常，注意心血管方面的疾病。新月期間，也可許下與身體健康相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

獅子座：

整體運勢：

感情運佳，新月發生在感情宮位，與喜歡的對象進展快速，兩人關係會正式進入交往關係。單身的獅子座，新月期間，不妨多走動月老廟，為自己祈求一段好姻緣，會獲得良好的能量幫助。

健康運方面，金星進入工作宮位，終於可以慵懶地放幾天假，先前累積的疲勞可望獲得舒緩。但要當心感染感冒，喉嚨容易發炎。作息須保持正常，會有許多慢性疾病浮現。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在財務宮位的海王星受到玩樂宮位的木星影響，打麻將容易相公或是放炮，原本以為有勝算的一手好牌，總在關鍵時期被攔胡，新年期間盡量不要賭博，壓歲錢容易敗光。

遠行運方面，在遠行宮位的火星受到工作宮位的冥王星影響，出遠門容易水土不服，在長途跋涉與奔波的狀況下，在外地生病的機率較高，可以的話盡量不要遠行，或是常備良藥帶在身上，以防不時之需。

處女座：

整體運勢：

感情運方面，金星進入戀愛宮位，與喜歡的人會有很多交流與互動，很快就會確立彼此的感覺。已經有穩定關係的處女座，與另一半的家人相處上十分不自在，當心因此影響雙方的關係。

工作運方面，新月發生在處女座的工作宮位，新月期間，可許下與工作有關的願望，會獲得良好的能量幫助。某些處女座會提早回到職場上工，先把工作資料準備妥當，迎接未來一年的挑戰。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在財務宮位的火星受到冥王星影響，在吃喝玩樂的花費上比較奢侈，可能會造成年後捉襟見肘的窘境，雖然有小小的偏財運，卻無法彌補消耗的金錢，新春期間不要亂買東西，有很多花費是被自己浪費掉的。

健康運方面，火星與冥王星合相在疾厄宮位，需特別當心血光之災，新春期間容易感染急性疾病，嚴重的話甚至需要動手術治療，內分泌有失調的現象，作息請保持正常，飲食也要注意健康與衛生。

天秤座：

整體運勢：

感情運佳，新月發生在戀愛宮位，與喜歡的對象關係明朗化，對方甚至會在過年期間拜訪你的家人。新月期間，可許下與戀愛有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

旅行運方面，在旅行宮位的木星與玩樂宮位的太陽有良好連結，新春期間多多出門踩春，可以釋放累積已久的負面能量，不妨在年假期間計畫一些旅遊行程，會玩得十分愉快。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的海王星受到溝通宮位的木星影響，年節期間，上司、同事會常用通訊軟體找你討論公事，浪費你休假的時間，最好能把手機關機，避免受到職場的雜務打擾。

家宅運方面，金星進入家宅宮位，與土星、冥王星同宮，全家出門踩春、拜年、回鄉團聚，需特別注意門戶安全，此時容易遭宵小入侵，電器的插頭與電源記得拔掉，降低災害發生機率。

天蠍座：

整體運勢：

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，某些天蠍座會在新春期間正式定居在一個新的地區生活，或是與家人的關係有新的改變。新月期間，可許下與家宅、家庭有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，在金錢宮位的木星與新月有良好連結，年終收益有明顯的增加，經濟狀況好轉，新春期間會添購許多新的家電或傢俱，或是花很多錢在旅遊與玩樂上，花錢較不手軟。

旅遊運佳，金星進入旅行宮位，新春期間出門旅行，會享受高規格的食宿待遇，出門遊玩十分舒適愉快。某些天蠍座在旅行途中會結識合得來的旅伴，甚至會因此發展出特別的情感關係。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的海王星受到金錢宮位的木星影響，不斷地花錢討好喜歡的人，容易把對方寵壞，這些付出會被視為理所當然。單身的天蠍座會花很多錢在寵物身上，但你可能沒想過，這些行為反而為你的毛孩子帶來困擾。

健康運方面，火星與天王星合相在健康宮位，新春期間要當心血光之災，特別要注意交通安全，同時容易感染急性疾病，嚴重的話甚至要開刀治療，飲食與作息盡量維持正常為佳。

射手座：

整體運勢：

金錢運佳，金星進入金錢宮位，會有一筆額外的收益入帳，為數不少，新春期間包紅包出手大方，也能為自己添些新裝，整個新年假期，射手座會較為揮霍，不過偏財運不是太好，不要花太多錢在賭博上。

旅行運佳，新月發生在旅行宮位，有些射手座會在新春期間買新車，很適合在年節期間駕駛新車出遊。某些射手座會在新春期間有出門旅行的計畫，藉此脫離親戚朋友打擾的困擾。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的火星受到冥王星影響，與喜歡的人容易因為一些小事情吵架，有些事情你會以為吵完就算了，不過對方不一定會這麼想。單身的射手座，會被某個對象以物質攻勢追求，但你可能覺得對方很膚淺，避之唯恐不及。

家宅運方面，在家宅宮位的海王星與命宮的木星相位不良，家中囤積太多沒用的物品，此時清理出來會覺得很困擾，不知該不該丟棄。某些射手座家中因為太過混亂，不知從何清理，索性繼續亂下去，完全不想大掃除。

摩羯座：

整體運勢：

金錢運佳，新月發生在金錢宮位，收益有增加的趨勢，除了正職工作外，也會有額外的外快可接。新月期間，可許下與金錢相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運佳，金星進入命宮，週遭會有人有意無意對你表示好感，桃花運勢旺盛，單身的摩羯座，可能會被人告白，不過你還要一些時間好好觀察對方。有伴侶的摩羯座，即便是新春期間，也會常常膩在一起，享受只有兩人的空間。

本週須注意的部分：

家宅運方面，火星與天王星合相在家宅宮位，新春期間要特別注意居家門戶安全，此時會是容易被闖空門的時期。家電與爐火的使用也要當心，稍有大意可能釀災。與家人關係不太理想，對於與某些親戚見面團聚有些排斥。

交通運方面，在交通宮位的海王星受到木星影響，不論是出遠門旅行，或是長途跋涉回鄉過年，有些東西會丟三落四，當心遺失貴重物品，同時也容易因為某些突發事故，卡在半途，動彈不得。駕駛車輛要當心與人發生糾紛，以及被開罰單。

水瓶座：

整體運勢：

感情運方面，金星進入秘密宮位，才清理掉一段不堪回首的戀情，正在情感的空窗時期。某個人的表現會令你怦然心動，會默默觀察對方的一舉一動，暫時把這個感覺隱藏起來。

工作運方面，新月發生在命宮，新的一年會有許多新目標，可趁著新月期間，為未來的工作留下期許、許下願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分：

健康運方面，水星與太陽齊聚命宮，此時特別容易著涼感冒，會是呼吸系統疾病好發的高峰期。心血管方面的毛病也要留意，有心悸、頭暈、目眩等徵狀，千萬不可大意。

金錢運方面，在金錢宮位的海王星受到人際關係宮位的木星影響，過年回家會多了許多晚輩討紅包，在人際關係方面的花費特別可觀。對於這樣的人情義理難以拒絕。

交通運方面，火星與天王星合相在交通宮位，交通工具故障的頻率較高，不斷需要維修。開車上路，常常遇到攔檢，很容易被開罰單。此時要當心與人發生行車糾紛或是交通事故。交通安全要特別注意。

雙魚座：

整體運勢：

人際關係運勢佳，金星進入人際關係宮位，過年期間會有許多人來拜訪你，不但收到許多禮品，還可能會拿到長輩給的紅包。

感情運方面，金星進入人際關係宮位，單身的雙魚座，過年期間會被親朋好友介紹相親對象，這些對象的條件其實蠻好的，對你也很有誠意。不過你並不想接受刻意製造出來的緣分。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的木星受到海王星影響，新春期間依然會有許多工作必須要在家補完，或是得留守在公司加班。某些雙魚座事業正如日中天，過年期間依然要應付客戶的各種要求，無法好好休假。

金錢運方面，火星與天王星合相在金錢宮位，辦年貨花錢較不手軟，可能會買很多昂貴的食材，同時也會想在過年期間買些新衣服。預期外的花費太多，使你的年終獎金在過年期間瞬間敗光。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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