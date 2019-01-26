牡羊缺沉穩、獅子天生王者！12星座「富豪」指數公開

2019-01-26 14:08 聯合新聞網 安妞‧星座



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想要成為富豪真的不是一件容易的事情，你需要擁有沉穩的心，來面對許許多多的挑戰，你更要有無比的智慧和強烈的抗壓性，因為這樣才能讓你克服困難走向勝利，另外個人的努力是贏不了團隊的力量，所以要順利成為富豪，你的人際社交也相對重要，每個富豪都會有他們自己的領導風格及領袖的魅力，今天大衛老師用12星座的角度來幫大家分析看看，到底哪個星座特質最有可能成為富豪！！

排行榜

第一名：獅子座

獅子座的人屬於天生的王者，他們就是百獸之王，自信魅力的結合，獅子座很有領導的風範，他們在團體裡常常都是最亮眼的，獅子座也很有行動力對於目標挑戰也不會害怕，追逐獵物的爆發力就像是他們面對困難的態度，所以獅子座只要找對自己的舞台好好表現，一定是成功的佼佼者，他們也很有吸引力對於社交上也不會輸給其他人，成功變成富豪的機率非常高，身邊有獅子座的朋友一定要好好經營關係，說不定過幾年他們就成為富豪了，富豪指數90分。

第二名：金牛座

金牛座的人個性非常沉穩，而且面對目標一定會堅持到底，就算遇到困難也不會退縮，加上持久的耐力，用長遠的角度來看，金牛座屬於非常有競爭力的人，金牛座不容易改變，他們對於成功的決心是很堅定的，所以金牛座機率很高會成為富豪，加上金牛座屬於土象星座在思考上也很實際，對於賺錢的靈敏度很高，雖然不是馬上致富，不過一步一腳印的累積，未來的成就也是非常可觀，富豪指數85分。

第三名：水瓶座

水瓶座很有創新的思想，他們可以在市場上找到自己的出入，因為水瓶座有著不喜歡跟別人一樣的天性，而且古靈精怪的點子特別多，自己也會做許多的嘗試，冒險心態非常充足，在出其不意的情況下，很有機會創造自己的藍海事業，大賺一筆時機財，如果事業的特質是長遠類型，水瓶座很機會就這樣一路成為富豪了，所以身為水瓶座的你千萬不要看輕自己創意，可以多多把自己的靈感記錄下來，說不定他就是你成為富豪的種子唷，富豪指數80分。

其他星座分析

牡羊座

牡羊座的人個性很急，而且直來直往，非常欠缺沉穩的心，有句話就是小不忍則亂大謀，非常適合牡羊座，如果牡羊座可以控制自己的衝動就不會錯過許多成功的機會，要成為富豪牡羊座的機率很低，因為牡羊座就是一個會勇敢冒險但不會思考的人，除非運氣非常好，剛好被牡羊座賭對了，不然一定是大起大落，成功少失敗多，想要成為富豪還是先學習冷靜吧！富豪指數5分！

雙子座

雙子座的人個性就是容易變來變去的，善變的特質會讓雙子座無法得到很高的成就，雖然雙子座很聰明也很有能力，不過就是太會思考點子太多，希望自己可以躲過各種風險而常常見風轉舵，一件事情都無法好好堅持導致錯過成功的機會，想要成為富豪不能只有這些小聰明而是要有大智慧，所以雙子座的朋友如果想成功就一定要懂得堅持，一直改變富豪之路會離你很遠唷！富豪指數60分。

巨蟹座

巨蟹座的人很溫柔，對於成就缺乏企圖心，而且對於競爭沒有興趣也不喜歡冒險，生活非常嚮往穩定，事情都只考慮風險比較低的，因為巨蟹座就是一個不喜歡大風大浪的人，所以想要成為富豪巨蟹座的機會也不高，因為高風險才有機會得到高報酬，巨蟹座屬於保守生活類型，他們的財富都是平平穩穩，所以巨蟹座想要成功真的要接受冒險，加強面對挑戰的勇氣，不然就只能乖乖當老百姓了，富豪指數17分。

處女座

處女座的人對自己很要求，不過缺點就是缺乏變通，人際關係上少了彈性，要求自己的同時也會給周圍的人帶來壓力，這樣的領導方式很難讓組織變大，團體的力量勝過於個人，所以處女座想要賺大錢一定要懂得交際的手腕，對於一些堅持一定要懂得放手，如果什麼事情都要親力親為追求完美，做事的效率就無法提高，賺錢的速度也會受限，格局就無法突破非常可惜，所以一定要試著相信團隊，才能邁向富豪唷，富豪指數40分。

天秤座

天秤座的人非常有品味，對於人際關係非常擅長，天秤座做事情懂得面面俱到，他們誰都不想得罪，天秤座很會做人，他們會觀察別人的臉色，會看場合說話，所以天秤座通常人緣很好很受歡迎，另外天秤座很有自己的魅力，會吸引許多人會想跟隨天秤座做事，加上天秤座知道如何運用合作，可以把大家的力量集結在一起，這樣的組織天賦可以讓天秤座走向成功之路，變成富豪機會很高，抓住機會不要怕努力就對了，會有許多人在背後支持你，富豪指數75分。

天蠍座

天蠍座個性特質就是愛恨分明，天蠍座雖然工作能力很強，在12星座裡賺錢能力算是數一數二，但是天蠍座就是有一個很大的缺點，那就是太愛記仇，對於人際關係少了寬恕，只要遇到不能接受的情況就容易樹立敵人，當敵人越來越多阻力就會越來越大，這樣的情況下想要成功就會非常困難，所以建議天蠍座在生活上一定要懂得包容他人，對於仇恨一定要學習放下，不然團體裡很難集結力量，富豪的夢想就會越來越遠，成就很難變高，需要好好思考調整，富豪指數15分。

射手座

射手座個性就是不喜歡被約束，屬於愛好自由的人，射手座行事風格很看感覺，所以容易忽快忽慢，狀況好了時候就是戰將一路奮勇殺敵，但遇上狀況不好的時候就是完全沒有動力，只要麻煩事上門就會出現逃避的心態，射手座想要成為富豪一定要讓自己穩定性提升，要改變不喜歡被約束的習性，因為面對挑戰有時候不是自己能選擇的，該要承受還是要奮力承擔，不能因為自己的心情而誤了大事，這樣很難成功，想要有錢就沉住氣吧，富豪指數30分。

摩羯座

摩羯座在工作方面也很有自己的理念，而且對於世界流行的趨勢也會研究，摩羯座雖然是土象星座工作行事腳踏實地，不過因為有著創新的思想，在適當的時機也是可以做出亮眼的好成績，缺點就是過於保守，所以當機會來到時容易猶豫不決，因為摩羯座也是會害怕風險的，他們會把錢花在刀口上，如果還沒有很確定，他們也不會輕舉妄動，當準備好行動時，機會往往就跑了，不可否認摩羯座賺錢的能力還是很強，但因為過於保守所以成為富豪的機會平平，富豪指數50分。

雙魚座

雙魚座在賺錢方面也是很有理想的，但是天馬行空的想法就是一個絆腳石，因為目標設得太遠也是無法馬上達成，反而會讓自己的自信心受損，所以雙魚座在賺錢方面還是要加強實際的想法，而且要當富豪一定要有強烈的抗壓力，不可以遇到困難就想逃避，也不能太依賴別人幫忙，靠自己最重要，而且行動力一定要加強更多，如果雙魚座能下得了決心，能有覺悟，能力就可以被激發出來，爆發力也會讓人嚇到，成為富豪絕對不是夢想，富豪指數70分。

文／大衛老師（清水孟國際塔羅連鎖占卜師）

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