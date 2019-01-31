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異性緣好到讓人眼紅！從生命靈數看你是「命中犯桃花」嗎

2019-01-31 12:12聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

有一種讓人非常羨慕的運氣，叫做「命中犯桃花」。有桃花運的人，不但感情世界可以任他遊走，異性人緣也好得讓人眼紅。那麼，接下來科技紫微網就要從生命靈數來看看你命中犯桃花的機率喔！

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
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你的生命靈數計算方法：

將你陽曆出生年月日各位數拆開相加，

加到不能再拆，變成個位數為止。

例如1998年12月8日，則為：1+9+9+8+1+2+8=38，

然後3+8=11，1+1=2，生命靈數即為2。

　

生命靈數1

桃花運指數：10%

你的性格稍微顯得枯燥乏味，所以很難激發其他異性的興趣。有些時候對方雖然靠近你，卻會因為你的寡淡無趣而撤離。設法改進一下這個問題吧！

　

生命靈數2

桃花運指數：60%

你在顏值方面是比較占優勢的，所以命中犯桃花的機率也因此而上升了一些。不過有些時候僅僅關注外在是沒用的，內在也是決定兩人緣份深淺的關鍵。

　

生命靈數3

桃花運指數：25%

你可能因為性格過於直接，導致命中桃花運不夠好。和異性相處，你總是太像哥兒們，沒有那種很黏膩的關係，所以並不容易犯桃花哦。

　

生命靈數4

桃花運指數：50%

性格討人喜歡，奈何口才不爭氣。除非一直保持沉默，否則就容易破功。不說話的時候，你容易吸引異性的喜歡，但是只要一旦開口就馬上露餡了。

　

生命靈數5

桃花運指數：90%

性格很討喜，而且外在風格也是很容易有異性緣的類型。性格大而化之，卻也不失你的性別應該有的性感，同時還特別具備語言方面的藝術天賦。

　

生命靈數6

桃花運指數：65%

你本身多才多藝，在這個不只是看臉的世界裡，你的才華是很容易吸引崇拜目光的。你命中的桃花運，都是出於對你才藝方面的愛慕和崇拜哦。

　

生命靈數7

桃花運指數：95%

你幾乎各方面都很完美。你很自制，所以身材好；有一定的審美水準，所以穿著打扮都不賴；最重要的，你還有豐富的內涵。對於異性來說，你就是性感的化身。

　

生命靈數8

桃花運指數：45%

天生就是容易湮沒於人群的那種個性，你顯得有些平淡無奇，無法給人非常深刻的印象。基本上過目就忘，所以桃花運也因此會薄弱很多，哪怕你夠優秀。

　

生命靈數9

桃花運指數：70%

個性外向，善於搭訕，是永遠的聚會要角。性格方面有很幽默風趣的一面，也為你加分不少。所以對於異性來說，你會是個友達以上的對象，桃花運不錯。

　

【延伸閱讀】

常遇桃花劫？姓名筆劃論玄機

巫女預言，你另一半的十大特徵

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

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