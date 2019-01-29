2019必收藏！12生肖「年運關鍵詞」出爐

2019-01-29 14:00 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

2019陽曆新年已經開啟，農曆新年也快要降臨，將要正式進入豬年了！新的一年、新的氣象、新的期望，每一天都是嶄新的開始。2019年你能活出自己理想中的模樣嗎？科技紫微網已為你盤點出十二生肖的2019年度運勢關鍵詞，準備好了嗎？一起來畫重點吧！

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生肖鼠

年運關鍵詞：佛系人生

註解：車水馬龍、萬物嘈雜都與你無關，只專注於自己的生活方式就好。

生肖鼠的這一年會過得風恬浪靜，不必費太多力氣就能把事情辦得妥妥的。只需要好好沉澱自己，走好你的佛系路線，抱著一顆隨緣的心，就能獲得一方的寧靜與快樂。

生肖牛

年運關鍵詞：穩步向前

註解：邁著小步，一步一腳印，小目標也能順利達成。

嘈雜混亂的2018終於過去了，全新的2019年對於牛兒來說友善了很多。前進的路上，小波折還是會有，但只要有堅持到底的決心，事情也能在循序漸進中穩步向前。

生肖虎

年運關鍵詞：禍從口出

註解：非常愛抬槓，不管別人說啥，第一反應都會先反駁，很可能因此吃虧。

生肖虎在2019年會是多是非的一年。受到破太歲的影響，周圍多有暗潮湧動，尤其多生口舌之爭。改變一下溝通方式，稍微檢討檢討自己在這方面的缺失，才能峰迴路轉、柳暗花明。

生肖兔

年運關鍵詞：一路躺贏

註解：顧名思義，該詞的全句為「一路躺著就贏了」，表示贏得十分的輕鬆。

生肖兔的2019會是喜從天降的一年，好消息一個接一個傳來，會讓你高興得合不攏嘴。偶有小麻煩，也會得貴人相助，不用你自己出手，一切就都已被擺平了。

生肖龍

年運關鍵詞：落花有意

註解：身邊總會有人給你介紹對象，相親的頻率很高，但結果卻不如人意。

生肖龍2019年的感情運勢較弱，空有一顆脫單的心，但成功機率卻並不高，還容易碰上比較麻煩的相親對象。調整好自己的心態吧！不是你不夠好，而是時機未到。

生肖蛇

年運關鍵詞：表面富貴

註解：表面上風風光光，但實際上經濟緊張。

2019對於生肖蛇來說會是變數較多的年份，錢財方面起伏也很大，喜宴禮金、請客吃飯的意外開銷常讓你倍感壓力。一個人強撐的苦楚，只有自己能懂。

生肖馬

年運關鍵詞：越挫越勇

註解：人生會遇到困難與阻礙，多在曲折中前行。

2019對於生肖馬來說會是關卡重重的一年，所有的成功都必須在努力中獲得。不要再去糾結為什麼別人躺著就能贏的問題了，多把心思擺在自己的事情上吧！

生肖羊

年運關鍵詞：暖心之喜

註解：溫暖的事情，會照亮你的生活！

生肖羊的2019年會過得很溫暖，小感動、小驚喜會為你注入一股暖流，溫暖你的生活。這一年裡，家庭氣氛也會很濃很親密，好好經營自己的小家庭，它會成為你最溫暖的港灣。

生肖猴

年運關鍵詞：放過自己

註解：懂得放自己一馬的人，不是輸家，而是勇者。

生肖猴的2019年運勢受到害太歲的影響，會是一個忙碌而疲憊的年份。把壓力轉化成動力才是上策，千萬不可變成滿滿的負能量；當壓力過重時，要懂得放過自己，不要強撐。

生肖雞

年運關鍵詞：愜意破表

註解：一邊愉快的享受生活，一邊理直氣壯的偷著懶。

生肖雞將會度過舒適愜意的一年，沒有煩心事的困擾，生活狀態也越來越好，高興的事情時有發生。這樣的好運勢可不是人人都有的哦，你就自己偷偷享樂吧！

生肖狗

年運關鍵詞：祈福心安

註解：雙手合十，與過去道別，向明天問好。

生肖狗終於可以告別本命年帶來的衝擊，開啟全新的2019了。之前的不順遂都將遇到新的轉機，但如果你心裡還是不安，就靜下心來祈禱吧，重整心情，再度積極努力擁抱嶄新的一年！

生肖豬

年運關鍵詞：雨過天晴

註解：想要等到希望的陽光降臨，總得先經歷狂風暴雨的洗禮。

2019年是生肖豬本命年，正逢刑太歲。煩惱接踵而來，常會被措手不及的小意外弄得情緒低迷。但是，陽光總在風雨後，只要走過運勢的寒冬，你也能看見屬於自己的彩虹。

以上十二生肖的2019年度關鍵詞，有沒有戳中你的心呢？好運勢把握不當，機會也會稍縱即逝，即使是壞運勢，只要找到提前規避的正確方法，也能變得順風順水！

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