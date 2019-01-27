殺破狼周運勢／金牛偏財運極佳 巨蟹抽到大獎機率高

2019-01-27 00:00 聯合新聞網 文／殺破狼



殺破狼星座運勢。 圖／ingimage 分享 facebook

殺破狼2019年1月28日~2月3日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢：

遠行運方面，在遠行宮位的金星脫離不良相位的影響，會想要排除萬難到海外看一場偶像的演唱會，順便去嚮往已久的景點朝聖。某些白羊座會很想參加一場國際級的重要活動。

人際關係方面，由於人際關係宮位的太陽與水星脫離不良相位影響，在此時會想與好朋友們聚餐見面，有很多事情想分享與交流，會是人際關係豐富愉悅的時期。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的土星與冥王星受到火星的影響，新舊職務的交接，使你正處於蠟燭兩頭燒的狀態，工作量是平時的兩倍，會是非常勞累忙碌的時期。

感情運方面，在感情宮位的海王星受到木星的影響，在情感關係中的不安全感容易在此時因為遠距的關係被放大，對方稍微無法回覆你的訊息，容易引發自我感覺不良的狀態，內心小劇場不斷上演。

健康運方面，在命宮的火星相位不良，工作有過勞症的傾向，感覺疲累，此時要特別當心血光之災，容易發生意外傷害與感染急性疾病，嚴重的話需要動手術治療。

金牛座：

整體運勢：

金錢運佳，在財務宮位的金星脫離不良相位的影響，尾牙可能抽中大獎，統一發票也會中好幾張，是偏財運極佳的時期。

工作運方面，水星與太陽合相在志業宮位，會是工作非常有效率的時期，能在歲末年終前把所有的工作都完成，可以好好的過個年。

感情運方面，金星在慾望宮位，脫離不良相位的影響，和喜歡的對象有許多肢體接觸的機會，容易以肉體關係確認彼此的感覺。單身的金牛座要特別留意，容易不小心與某些朋友擦槍走火，使得往後的關係變得尷尬。

本週須注意的部分：

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星持續受到木星的影響，此時會覺得很多朋友只是酒肉朋友，不但無法共患難，還不斷佔你的便宜，甚至欺騙你。某些金牛座與朋友有金錢借貸糾紛，可能需要用強硬的手段把錢討回來。

家宅運方面，家宅宮位發生的月蝕能量餘波盪漾，這段時間依然要注意家中成員的情緒與健康狀況，某個家人令你十分煩惱。居家要注意門戶，當心使用電器與爐火。某些金牛座需要搬家或離家，目前正急著尋求新的住處落腳。

雙子座：

整體運勢：

感情運方面，在感情宮位的金星脫離不良相位的影響，喜歡的對象會竭盡所能地寵愛你，會考慮把工作辭掉，專心進入婚姻生活。單身的雙子座，會被好朋友示愛，你不想失去好朋友，卻又戀人未滿。

遠行運方面，太陽與水星合相在遠行宮位，可能會搶購到便宜的機票，臨時決定一趟海外旅程，出遠門除了血拼，還會非常有效率地到嚮往的地方朝聖，旅行會非常愉悅。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的海王星持續受到木星影響，雖然知道自己在職場上是爛好人，卻還是無法推掉別人的請託，因此常常幫別人做白工，自己重要的計畫都無法實現。

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到財務宮位的冥王星與土星影響，有些金錢糾紛，必須要走法律途徑才能解決，不但在精神方面受煎熬，經濟狀況也受到嚴重的影響。

巨蟹座：

整體運勢：

金錢運佳，太陽與水星合相在財務宮位，理財有方，歲末年終會領回一筆錢，足以讓你過個好年，若是在這些日子參加尾牙的巨蟹座，抽到大獎的機率也很高。

遠行運方面，在海外宮位的海王星與土星有良好連結，終於能排除萬難，為自己安排一段旅程，同時會揪到不錯的旅伴，不過在外地容易因吃太多美食而發福，飲食上要注意節制。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的火星受到土星和冥王星影響，某些職場的老鳥會找你當出氣筒，有責任都會推卸給你扛，可以的話這段時間選擇性的休假，可避免一場災難降臨。

健康運方面，水星太陽合相在厄宮位，木星與金星也齊聚在健康宮位，可能好幾天無法正常排泄，無法控制體重飆高，需要尋求一些管道舒壓，身體才能正常運作。

感情運方面，在感情宮位的冥王星與土星受到志業宮位的火星影響，因為常常需要加班，必須要取消與喜歡的人的重要約會，讓你十分扼腕。

獅子座：

整體運勢：

感情運佳，水星與太陽合相在感情宮位，與喜歡的對象有許多互動的機會，有些真心話會在此時彼此交流，感情也更進一步。單身的獅子座可藉由旅行的方式邂逅新對象，會是一段充滿奇蹟的緣分。

遠行運方面，在遠行宮位的火星與金星有良好連結，出在外，行程滿滿，會玩得十分愉快，旅遊充滿了有趣的回憶。然而出門在外，身體適應不良，水土不服，容易便秘、腸胃狀況不良。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的冥王星與土星與火星相位不良，工作會遇到專業能力上的瓶頸，必須學習大量的新語言，用外語與海外朋友交談，深感語言能力需要加強。

金錢運方面，在財務宮位的火星受到木星影響，吃喝玩樂的花費太多，年底有些拮据，但卻也容易不知節制地繼續花錢，可能會造成負債累累的狀況，開銷與支出需特別節制。

處女座：

整體運勢：

工作運方面，水星與太陽合相至工作宮位，工作效率加快，思緒清晰，在年假之前可望把工作都處理完畢，輕鬆享受假期。

家宅運方面，在家宅宮位的金星脫離不良相位的影響，同時與財務宮位的火星有良好連結，家中正是喜事連連的時期，在年節前後，家中會辦喜事，或遷移到較為理想的居所生活。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的海王星受到木星影響，年節接近，要與另一半的家人相處，是非常有壓力的，此時甚至希望待在職場加班。某些處女座會夾在喜歡的人與家人之間，兩面難為。覺得要應付親戚朋友很麻煩。

金錢運方面，在金錢宮位的火星相位不良，歲末年終的支出超乎你的預期，可能會有一些罰鍰與規費要繳，一些保險費用也會在此時需要扣款，經濟壓力會比較大。

天秤座：

整體運勢：

面試運方面，在面試宮位的海王星脫離不良相位的影響，原本以為沒有希望的面試機會，居然收到錄取通知，使你又驚又喜。

感情運方面，太陽與水星合相在戀愛宮位，此時鼓起勇氣與喜歡的人告白，成功的機率很大，兩人發展會非常迅速。有伴侶的天秤座，對於即將要來到的農曆新年壓力很大，必須要與對方的家人相處，感覺很焦慮。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的的海王星受到溝通宮位的木星影響，在職場與人溝通不良，工作目前呈現停擺狀況，很多事務一團混亂，想延後到過完新年再處理。

家宅運方面，在家宅宮位的土星與冥王星受到火星影響，一接近過年，有很多繁瑣的事務要準備，家中長輩的許多要求，使你感到很為難，會很想在年假時找些藉口逃避家庭團聚。

天蠍座：

整體運勢：

金錢運佳，在金錢宮位的金星脫離不良相位影響，新年前手頭寬裕，會比較捨得花錢在治裝或購買昂貴的年貨，準備過個好年，在金錢方面對家人與孩子也比較大方。

家宅運方面，太陽與水星在家宅宮位呈現合相，年終大掃除會非常有效率地清出一堆不需要的垃圾，此時比較有魄力對這些東西斷捨離。與家人的關係較有改善，回家團聚能和平相處。

感情運方面，在感情宮位的海王星與旅行宮位的海王星有良好連結，單身的天蠍座在旅行途中，會邂逅很合拍的旅伴，甚至有可能發展出特別的情感關係，有對象的天蠍座，不妨邀請喜歡的人出遊，情感關係會有更進一步的可能。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的火星受到土星與冥王星的影響，有很多工作火燒屁股了，必須限期趕出來，每分每秒的流逝都是一種壓力。除了工作之外，還有許多雜事要處理，蠟燭兩頭燒。

健康運方面，在健康宮位的火星受到土星與冥王星的影響，正處於過勞狀態，每天都非常疲憊，此時要當心血光之災，或是罹患急性疾病，嚴重的話甚至要動手術治療。

射手座：

整體運勢：

工作運方面，在命宮的金星脫離不良相位，有很多不利於你的事務，因為處理得宜，反而造成別人對你的讚賞，在職場以及工作領域人緣頗佳，可因此獲得更多發展的機會。

旅行運方面，太陽與水星合相在旅行宮位，會意外獲得一個旅行的機會，決定出遠門玩一趟，行程規劃非常有效率，會到許多想朝聖的地方拍照打卡。

面試運佳，水星與太陽合相在面試宮位，年假前的面試獲得了新工作，很快就可以開始上班，這份工作可望發展你的特質與才華，敬請好好把握。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在金錢宮位的土星與冥王星受到火星影響，預期外的開銷太多，手頭捉襟見肘，為著包給長輩與晚輩的紅包而發愁，也會很想趁年假時出國遊玩。

感情運方面，在感情宮位的火星受到土星與冥王星影響，與喜歡的人在金錢的使用上混在一起，帳目不清，容易為了金錢的使用而吵架，由於目前經濟狀況也不佳，對方在金錢上的斤斤計較使你感到特別生氣。

摩羯座：

整體運勢：

感情運方面，在秘密宮位的金星與家宅宮位的天王星有良好連結，可能會在轉角的巷子巧遇暗戀的對象，使你心跳加速又雀躍不已。單身的摩羯座可能會發現附近某個小店的店員是你的天菜，決定常常光顧。

金錢運方面，太陽與水星合相在金錢宮位，過年前結算年度的收益與存款時，會發現多出不少金錢。此時也會有效地運用年終獎金，在過年時把錢都花在刀口上。

本週須注意的部分：

家宅運方面，在家宅宮位的火星受到土星與冥王星的影響，與家人的關係較為緊繃，對於回家團圓顯得排斥，此時會覺得過年是一件麻煩的節慶，可以的話，你甚至希望留守在工作崗位加班。

旅行運方面，在旅遊宮位的海王星受到木星影響，出門旅行容易在外地迷路或是遺失重要的物品。裝備盡量簡化，對於不熟悉的路線需再三查證，在外地才不會顯得無助。

水瓶座：

整體運勢：

人際關係方面，在人際關係宮位的金星相位良好，會與很久不見的朋友一起聚餐吃飯，除了接收到許多好朋友的訊息之外，也會收到許多窩心的禮物。

旅行運方面，在旅遊宮位的火星與天王星與人際關係宮位的木星、金星有良好連結，在很多的時間內，會揪到志同道合的旅伴一起去旅行，雖然旅程中有許多突發狀況，彼此都能互相包容、互相照顧。

本週須注意的部分：

健康運方面，水星與太陽合相在命宮，室內外溫差較大，容易因此著涼感冒，同時注意心血管方面的疾病。火星與天王星齊聚在交通宮位，此時也要留意交通安全。

金錢運方面，在金錢宮位的海王星受到木星影響，年節前夕，容易買很多年貨囤積，一不小心會把食物放到過期，造成金錢與物質的浪費。在購物之前，請多三思。

交通運方面，火星與天王星齊聚交通宮位，交通工具容易拋錨故障，新年假期開車上路前，請先做好保養。此時要特別當心被開發單，以及與人發生行車糾紛，開車上路也較為心浮氣躁，需特別注意交通安全。

雙魚座：

整體運勢：

工作運方面，在志業宮位的金星脫離不良相位的影響，年節期間也會有許多臨時性的案件找上你，酬勞令你十分心動，可能因此放棄假期，在過年期間努力工作賺錢。

金錢運方面，火星與天王星齊聚在金錢宮位，會有很多增加收入的外快可賺，然而年節期間，有許多人際關係需要打點，左手才賺進來的錢，右手就跟著花出去了。

本週須注意的部分：

人際關係方面，土星與冥王星齊聚人際關係宮位，過年很想宅在家中，不想出去見親戚朋友。卻沒料到有一堆親戚朋友會上門來拜訪，必須要跟著陪笑應付。

健康運方面，在健康宮位的海王星受到木星影響，工作壓力已經不自覺地影響了身心靈的平衡，在年假期間很需要放空發呆的空間。

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