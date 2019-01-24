親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
豬瘟防疫總動員
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來

首例陸客帶火腿腸遭罰20萬拒繳 3小時內遣返

小孟塔羅：過年前要清除哪些煩惱，迎接新年？

2019-01-24 17:00聯合新聞網 文／小孟

圖片來源／Unsplash
圖片來源／Unsplash
分享
俗語說「年廿八，洗邋遢」，它更是提醒人們是時候去舊迎新。每年一次的大掃除的確有助改善宅氣，可在新一年的開始，將旺氣引入室內。很多家庭會在大掃除後貼上新的春聯，這做法可增加新年的喜慶氣氛，也象徵迎接新的開始。請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，過年前要清除哪些煩惱，迎接新年？

請憑直覺選擇一張牌。
請憑直覺選擇一張牌。
分享

塔羅牌圖作者：Palin, Poppy(The Everyday Enchantment Tarot)




A：清除舊有想法(聖杯四正位)
A：清除舊有想法(聖杯四正位)
分享

A：清除舊有想法(聖杯四正位)

牌面上的男子戴著耳機，沈浸在音樂的世界中，沒發現有人向他遞水。

這張牌表示不誠實和不信任，在你和親密對象之間產生了陰影，也許過去不愉快的回憶，到現在仍舊擾亂你的心。因此唯有積極正向的行動，才能消除你的悲觀想法。因此小孟老師建議你，請釋放舊有的人、舊的想法、舊的感覺，為美好的人騰出空間，才能迎接新的可能性。


B：訂立優先順序(寶劍八正位)
B：訂立優先順序(寶劍八正位)
分享

B：訂立優先順序(寶劍八正位)

牌面上的嬰兒正在哭泣，身旁的女子緊閉雙眼，將兩隻張開的手靠著窗戶。

這張牌表示是時候檢查一下，生活中什麼是最重要的，有建設性的人事物，才應該被保留下來。為了讓你的頭腦保持清醒，必須先消除外部的不利影響，例如：朋友常找你出去玩，而影響到你準備考試等等。因此小孟老師建議你，尋找志同道合的人為伴，才能互相學習與提升。


C：請好好愛自己(寶劍九正位)
C：請好好愛自己(寶劍九正位)
分享

C：請好好愛自己(寶劍九正位)

牌面上的女子用手遮住雙眼，有一隻貓正在看著她，旁邊有藥罐跟鬧鐘。

這張牌表示你該審視一下，為何會陷入一段痛苦的關係。當你與對你有害的人持續的聯繫，究竟是為了滿足某種需求，還是想完成過去未完成的事呢？因此小孟老師建議你，請你拿出一張白紙，列出對方對你的好，倘若能寫的寥寥無幾，請你把重心回歸到自己，做出不讓自己痛苦的決定。


D：學習轉念跳開(惡魔牌正位)
D：學習轉念跳開(惡魔牌正位)
分享

D：學習轉念跳開(惡魔牌正位)

牌面上的男子手開著敞篷車，一手拿著攤開的鈔票，握方向盤的手還夾著香菸。

這張牌表示你性格中陰暗的一面，其實只是在提醒你需要成長。例如：你覺得自己的脾氣不好，講話直接缺乏耐性，或你看到喜歡東西就想買，沒辦法好好存錢等等。因此小孟老師建議你，當陰暗面快要顯露時，請給自己一點時間，讓你把思緒轉移它處，你就不會被牽著鼻子走了。


E：斷捨離迎新年(權杖十正位)
E：斷捨離迎新年(權杖十正位)
分享

E：斷捨離迎新年(權杖十正位)

牌面上的女子雙手抓著頭髮，桌面上的東西很是凌亂。

這張牌表示應該把生活的空間整理乾淨，無論是居家或辦公室。例如：家裡堆了許多沒在使用的東西，還有亂成一團的衣櫥，至於辦公室桌面髒亂，電腦桌面快被檔案擺滿等等。因此小孟老師建議你，在過年前好好整理歸檔，把不需要的東西斷捨離，維持乾淨整潔的環境，做起事來才能事半功倍。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

塔羅牌春聯

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

想跳槽一定要留意！2019你的職場貴人會是誰

2019-01-24 08:00

今日星座運勢／牡羊事業運佳膽識足 利推動新企劃

2019-01-24 00:00

熱門文章

年前發大財！11-12月期統一發票開獎 千萬獎號「88515559」

2019-01-25 13:31

不是怕顧客偷東西 好市多檢查收據「暖心」原因曝光

2019-01-25 11:12

不能說的台鐵祕聞！有人施法喊翻車 普悠瑪隨即出事…

2019-01-25 08:00

吳德榮：明強烈大陸冷氣團又報到 東部也冷

2019-01-25 07:26

11-12月統一發票開獎 中獎號碼看這裡

2019-01-25 14:04

首例陸客帶火腿腸遭罰20萬拒繳 3小時內遣返

2019-01-25 23:27

中獎了嗎？2018年11、12月統一發票千萬大獎88515559

2019-01-25 13:55

影╱快來！遠東新埔廠outlet展售會 年節最後大搶購

2019-01-25 13:39

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top