小孟塔羅：過年前要清除哪些煩惱，迎接新年？

2019-01-24 17:00 聯合新聞網 文／小孟



圖片來源／ Unsplash 分享 facebook 俗語說「年廿八，洗邋遢」，它更是提醒人們是時候去舊迎新。每年一次的大掃除的確有助改善宅氣，可在新一年的開始，將旺氣引入室內。很多家庭會在大掃除後貼上新的春聯，這做法可增加新年的喜慶氣氛，也象徵迎接新的開始。請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，過年前要清除哪些煩惱，迎接新年？

請憑直覺選擇一張牌。 分享 facebook

塔羅牌圖作者：Palin, Poppy(The Everyday Enchantment Tarot)

A：清除舊有想法(聖杯四正位) 分享 facebook

A：清除舊有想法(聖杯四正位)

牌面上的男子戴著耳機，沈浸在音樂的世界中，沒發現有人向他遞水。

這張牌表示不誠實和不信任，在你和親密對象之間產生了陰影，也許過去不愉快的回憶，到現在仍舊擾亂你的心。因此唯有積極正向的行動，才能消除你的悲觀想法。因此小孟老師建議你，請釋放舊有的人、舊的想法、舊的感覺，為美好的人騰出空間，才能迎接新的可能性。

B：訂立優先順序(寶劍八正位) 分享 facebook

B：訂立優先順序(寶劍八正位)

牌面上的嬰兒正在哭泣，身旁的女子緊閉雙眼，將兩隻張開的手靠著窗戶。

這張牌表示是時候檢查一下，生活中什麼是最重要的，有建設性的人事物，才應該被保留下來。為了讓你的頭腦保持清醒，必須先消除外部的不利影響，例如：朋友常找你出去玩，而影響到你準備考試等等。因此小孟老師建議你，尋找志同道合的人為伴，才能互相學習與提升。

C：請好好愛自己(寶劍九正位) 分享 facebook

C：請好好愛自己(寶劍九正位)

牌面上的女子用手遮住雙眼，有一隻貓正在看著她，旁邊有藥罐跟鬧鐘。

這張牌表示你該審視一下，為何會陷入一段痛苦的關係。當你與對你有害的人持續的聯繫，究竟是為了滿足某種需求，還是想完成過去未完成的事呢？因此小孟老師建議你，請你拿出一張白紙，列出對方對你的好，倘若能寫的寥寥無幾，請你把重心回歸到自己，做出不讓自己痛苦的決定。

D：學習轉念跳開(惡魔牌正位) 分享 facebook

D：學習轉念跳開(惡魔牌正位)

牌面上的男子手開著敞篷車，一手拿著攤開的鈔票，握方向盤的手還夾著香菸。

這張牌表示你性格中陰暗的一面，其實只是在提醒你需要成長。例如：你覺得自己的脾氣不好，講話直接缺乏耐性，或你看到喜歡東西就想買，沒辦法好好存錢等等。因此小孟老師建議你，當陰暗面快要顯露時，請給自己一點時間，讓你把思緒轉移它處，你就不會被牽著鼻子走了。

E：斷捨離迎新年(權杖十正位) 分享 facebook

E：斷捨離迎新年(權杖十正位)

牌面上的女子雙手抓著頭髮，桌面上的東西很是凌亂。

這張牌表示應該把生活的空間整理乾淨，無論是居家或辦公室。例如：家裡堆了許多沒在使用的東西，還有亂成一團的衣櫥，至於辦公室桌面髒亂，電腦桌面快被檔案擺滿等等。因此小孟老師建議你，在過年前好好整理歸檔，把不需要的東西斷捨離，維持乾淨整潔的環境，做起事來才能事半功倍。