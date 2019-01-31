親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
紙耀幸福心綻放
豬瘟防疫總動員
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來
時尚美妝

今日星座運勢／金牛輕鬆心態看事物 偏財見好就收

2019-01-31 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

圖／ingimage
圖／ingimage
分享

2019-01-31

牡羊座

過分謙虛已不是優點。

整體運：★★☆☆☆

今天過分謙虛的表現會讓你錯失職場發展的機會，大膽接受挑戰才能更快實現你的人生理想；工作中今天你容易碰上尷尬局面，坦然一笑，尷尬局面會馬上煙消雲散；單身者今天有機會邂逅讓你心動的異性，在上班下班的路上要多加留意哦！

愛情運：★★★☆☆

對於喜歡的對象，應勇敢爭取、表明心意，別因為不瞭解對方心意而錯過了良緣喔！

事業運：★★☆☆☆

執行力轉弱，容易受他人影響裹足不前，患得患失的心態必定會失去正確判斷的能力。

財運：★★★☆☆

錢財進出頻繁，雖然收入豐厚，但錢剛到手又要大筆花費到其他地方，聚財不易！

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：18:00-20:00葡萄紫

開運方位：正南方向

金牛座

用輕鬆愉悅的心態看待事物，一切都顯得十分美好。

整體運：★★★★★

與心儀的對象相處，展現你的樂觀天性與熱情活力，馬上就能征服對方的心。會有新的任務讓你去完成，你對此很感興趣，滿心歡喜地迎接挑戰。偏財運不錯，就算玩點小牌，都能讓你獲得不少的收入呢！

愛情運：★★★★☆

多用智慧來博取對方歡心，即便很多話說不出口，唱首情歌也能達成功效喔！

事業運：★★★★☆

今日事業還不錯啦，可是必須努力的付出！辛苦的耕耘，很容易得到長官的賞識！

財運：★★★★☆

有偏財運，但必須見好就收，不貪心的狀況下，可以有實質收穫。正財方面則需要積極開發，對於商務、業務工作者影響較大。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-21:00咖啡棕

開運方位：正西方向

雙子座

既然相愛，就別輕易動搖。

整體運：★☆☆☆☆

即使戀情遭受家人反對，面對兩難的選擇，也別輕言放棄，只要堅持總有得到父母祝福的那天。心思難以放在事業上，工作無所進展，可要認真才是，以免被老闆揪到小辮子。財運方面必需花時間來處理，投資環境讓你覺得煩惱，審慎才是王道。

愛情運：★☆☆☆☆

感情出現瓶頸，問題棘手難以處理，多用柔軟的態度來軟化紛爭吧！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，情緒不穩定，容易感傷或感歎，先穩定自身的情緒才能有好的效率。

財運：★☆☆☆☆

財務是今日的生活重心，雖然運氣有點不穩定，外力干擾多了點，可是只要保守謹慎些，不會有太大的問題。

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：08:00-10:00蜜瓜黃

開運方位：正北方向

巨蟹座

多做嘗試會有收穫，切忌一味守候。

整體運：★★★★☆

愛情正值春天，下午有機會向心儀的對象表白，成功指數極高。在錢財的管理上有一套，對家人亦有一定的要求，能有效節省開支。工作上興趣減退，討厭被人束縛的感覺，覺得渾身不自在。

愛情運：★★★★☆

今天你信心百倍，牢牢握住那根心繩，對方似乎早已被你捧在手心之中。給對方回應的自由，不要急於一時之歡，一切會水到渠成。

事業運：★★☆☆☆

對工作產生一定的反抗情緒，稍有不順便脾氣暴躁，應及時調整自己的心態，以免你真的會丟掉工作。

財運：★★★★☆

今天你無意間的小額投資會帶給你意想不到的收穫，不過一定要記得分散資金，而且不能下大注喔！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00翡翠綠

開運方位：西北方向

獅子座

別讓自己活得太累。

整體運：★★★☆☆

工作沒有頭緒，計劃停滯不前，不如尋求同事的幫助。財運一般，生活顯得有點拮据，不妨給自己一點阿Q似的精神安慰。異鄉工作者易受鄉愁之苦，和老鄉話話家常，便能體會到家的感覺。

愛情運：★★★★☆

單身者因社交活動頻繁而結識心儀的異性，多安排一些約會，可快速增進感情。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，壓力多來自於上司或客戶，放下主觀意識，默默配合吧！

財運：★★★☆☆

胡亂投資會大吐血，賠老本。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：15:00-17:00玫瑰紅

開運方位：正北方向

處女座

危機感增加，感到有點不安。

整體運：★★★☆☆

今天愛情上的表現一般，與對方會發生小摩擦，不過處理得當的話問題不大。工作方面表現比較平常，注意與同事多互動，調節自己的人際關係。財運方面較差，投資上的波動讓你有些頭疼。

愛情運：★★★☆☆

愛情運還不錯，與另一半相處宜輕聲細語相待，會獲得對方熱情的回應，感情升溫。

事業運：★★★☆☆

自我表現時要特別注意選擇適當時機，以免表現得不合時宜，反而降低你在上司、同事心目中的印象。

財運：★★☆☆☆

與金錢無緣的一天，把焦點放在其他的事情上面吧！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00琥珀橙

開運方位：正西方向

天秤座

裝一下可愛，為你的運氣打打氣。

整體運：★★★★☆

發揮你淘氣的一面，就算任性一點，對方也會覺得你很可愛；找人借錢，態度誠懇點，錢錢就會到手哦；工作上表現得虛心點，同事和主管都會對你有好感哦！

愛情運：★★★★☆

感情進展較平順，有伴侶的人在約會時多聽聽另一半的意見，固執己見可會讓對方生氣。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，一分耕耘有一分收穫。今日重點在於溝通協調方面，不妨趁今日與客戶或同事溝通連絡一番。

財運：★★★☆☆

錢財不可露白，小心惹禍上身。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：13:00-15:00燻鮭紅

開運方位：正南方向

天蠍座

運勢雖然一般，但很容易滿足。

整體運：★★☆☆☆

愛情運平淡，覺得一個人的生活也挺自在，難有新的奇遇。財運較普通，小投資小收獲，做點保守性投資就好。對工作期望過高，得不到預期的滿足感，易受失落的情緒困擾，影響工作效率。

愛情運：★★★☆☆

既然愛他就不要敷衍他，心裡有什麼想法都可以坦白的與對方商量，這才會有貼心的感覺！

事業運：★★☆☆☆

心神不寧，對許多事都忍不住挑剔、批判，會嚴重影響人際關係。心緒很亂時，應及時讓自己轉移注意力。

財運：★★☆☆☆

財運不佳，小心因口舌是非而損財。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：07:00-08:00金桔綠

開運方位：東南方向

射手座

參加聚會談吐幽默，能活躍氣氛。

整體運：★★★☆☆

為了維持好人際關係，稍微取悅一下眾人也沒關係。對遠距離的朋友，不妨多打電話進行溝通，不可因時空的距離而疏遠了對方。若不是急於用的物品，改天再買吧，不然花錢買到劣質商品，心裡會很不舒服。

愛情運：★★★★☆

夫妻關係和諧，彼此關心、支持，家庭裡洋溢著濃濃的溫情；單身者戀愛機率很高。

事業運：★★★☆☆

慾望濃烈，想要表現、證明實力，但越想表現心越急，頻頻發生狀況，收到反效果。

財運：★★☆☆☆

財務上容易出現小狀況，可是只要用保守理智的態度來處理，就能降低風險與損失。

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00桐花白

開運方位：正南方向

摩羯座

今天情緒時好時壞，自己也很難控制。

整體運：★★☆☆☆

和對方平淡相處時也有可能會發生糾紛，情緒控制不好讓對方很難理解你的行為。財運上整體走勢比較被動，對於金錢有一定的牴觸心理，會想盲目花費。工作上倒還比較順利，但受到情緒影響，也沒有太大的作為。

愛情運：★☆☆☆☆

頭痛的一天，對方很難溝通，不要急著處理，過些時候再溝通吧！

事業運：★★★☆☆

應加強情緒管理，與人溝通時應注意自己說話的語氣。

財運：★★☆☆☆

千萬別沉迷於金錢遊戲。

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：12:00-13:00碧空藍

開運方位：東北方向

水瓶座

花錢慾望較強，不易守住錢財。

整體運：★★★★☆

工作上甚為專注，並能獨立策劃，工作效率得以增加；今天對錢財過於慷慨，且樂善好施，多會答應親友的開口借錢；健康運有點小異常，牙齒易發炎、疼痛。

愛情運：★★★☆☆

在追求對方的過程中，你會受到外力的阻礙，有時甚至讓你進退兩難。如果能另闢新徑，採取迂迴的策略，將會增加成功率。

事業運：★★★★☆

容易得到貴人、上司的幫助，取得優異成績。對從事娛樂事業的工作者特別有利！

財運：★★★☆☆

投資前應考慮到風險性，別太盲目！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：13:00-15:00玫瑰紅

開運方位：正北方向

雙魚座

集中注意力，安全才是第一。

整體運：★★★☆☆

開車時千萬別分心，今天的意外指數偏高，小心受傷！感情需要醞釀，戀人對你的感覺還不錯，不妨約對方外出走走；花前月下，良辰美景，會讓彼此之間的磁場明顯增強。

愛情運：★★★☆☆

感情運不太好，單身者別把過多精力花在憧憬浪漫的愛情上，投入工作會有更大的收穫！

事業運：★★★☆☆

有許多事務需要你來處理，但你能樂觀面對。雖然進度較慢，但能得到理解。

財運：★★★☆☆

在購物時要特別小心，別輕信促銷誘惑！小心上當受騙！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：21:00-23:00嫩芽綠

開運方位：正東方向



更多命理分析，請前往 科技紫微網

星座運勢

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間

相關新聞

雨揚居士2019十二生肖運程大預言3之3／猴雞狗豬‧吉慶有餘

2019-01-30 06:00

常對外人笑嘻嘻！卻對家人凶巴巴的5個生肖

2019-01-29 15:22

2019必收藏！12生肖「年運關鍵詞」出爐

2019-01-29 14:00

雨揚居士2019十二生肖運程大預言3之2／雨揚居士／龍蛇馬羊‧諸事呈祥

2019-01-29 06:00

唐綺陽星座運勢週報：金牛成績受人矚目 水瓶正財運佳

2019-01-28 07:00

雨揚居士2019十二生肖運程大預言3之1／鼠牛虎兔‧瑞氣盈門

2019-01-28 06:00

每週生肖／惟中大師：鼠左右逢源、猴忌功高震主

2019-01-27 19:29

殺破狼周運勢／金牛偏財運極佳 巨蟹抽到大獎機率高

2019-01-27 00:00

牡羊缺沉穩、獅子天生王者！12星座「富豪」指數公開

2019-01-26 14:08

小孟塔羅：過年前要清除哪些煩惱，迎接新年？

2019-01-24 17:00

想跳槽一定要留意！2019你的職場貴人會是誰

2019-01-24 08:00

【測字】債不過年！過年前的你還欠哪種債趕快還

2019-01-23 08:00

拜金女、馬子狗星座Top5！「有錢是爹」冠軍果然是她

2019-01-22 15:26

亥豬年=典型「過路財神年」12生肖事業運開運重點公開

2019-01-22 11:05

領到年終旅遊去！今年12生肖去哪裡玩最好運？

2019-01-22 10:31

2月塔羅生命靈數運勢：專心在你想要的 讓期待先行

2019-01-22 10:00

顰眉與淚痕交織的美人心事 雙星組合 - 天同巨門

2019-01-22 09:10

「劈腿不是我的錯」渣男星座Top4 這些話妳都聽過，第一名又是他

2019-01-20 14:16

【測字】結婚後的妳有貴婦命嗎？

2019-01-20 08:00

過著開心日子！2019幸福5大星座榜單 來看看誰上榜？

2019-01-19 22:56

工作倦怠沒動力？從生日看減壓放鬆秘訣

2019-01-19 10:00

小孟塔羅：9天連假 測！過年去那玩會轉運

2019-01-18 09:31

制訂好存錢計劃 卻常半途而廢的5大生肖

2019-01-17 08:00

斜槓人生多一份收入！2019年誰最有「副業運」

2019-01-16 11:12

別惹他們！「12星座沒耐心指數」公開 最急性子的就是他

2019-01-16 09:17

肉圓沒加辣就暴怒的TOP3星座 天蠍排第3，冠軍是...

2019-01-15 17:18

獻給12星座的你：一句話陪你迎接2019年

2019-01-15 08:56

領年終也要看星座？今年獎金最多的前三名是他們！

2019-01-13 20:00

工具人、單身狗星座Top5 「他」暖又能幹衰上雙榜

2019-01-10 08:53

小孟塔羅：會有意外之財嗎？測2019你的運勢走向

2019-01-10 08:00

命中注定事業有成？揭能當大老闆的面相

2019-01-10 08:00

豬年到！十二生肖春季運勢大公開

2019-01-09 13:11

搶先看！2019十二星座好運排行榜

2019-01-09 10:36

【最多人問的關鍵字】七殺組合中的S.H.E

2019-01-09 09:24

快看！2019年生肖桃花最旺、最差TOP3揭曉

2019-01-09 08:54

天蠍戰神等級、巨蟹只求安穩…12星座誰最容易升官？

2019-01-08 11:36

不只處女座！凡事力求完美的五大星座有哪些

2019-01-08 11:00

牡羊、巨蟹打開加薪金鑰匙 2019年12星座職場運勢全剖析

2019-01-05 08:00

小孟塔羅：2019上半年犯桃花指數

2019-01-04 09:12
看更多

熱門文章

明天變天！未來10日及春節天氣 氣象局告訴你

2019-01-30 19:58

這常見數字是大忌！一圖看「2019紅包行情表」 春節風光又不瘦荷包

2019-01-30 17:10

她買刮刮樂三次都中獎 最後刮出「200萬元加賓士車」

2019-01-30 14:12

全國最賠錢醫院是它 一年慘賠5.22億元

2019-01-30 11:20

台北明顯搖晃！13：21東部海域規模5.7地震 台東4級

2019-01-30 13:29

11-12月期發票誕生14位千萬富翁 買聯合報中200萬元

2019-01-30 17:04

拉麵170元太貴 他忍餓「只買1碗」卻被女友罵：噁心

2019-01-30 13:31

年菜這樣保存母湯啊！他說出4禁忌

2019-01-30 18:20

春節連假寒流侵襲？ 吳德榮：連大陸冷氣團都沒有

2019-01-30 07:33

酪農好缺工！月薪4萬留不住人 7月將引進農業外勞

2019-01-30 19:01

爸爸苦惱小一女兒收到情書 網笑：看信就知道是阿嬤帶的

2019-01-30 11:10

林口長庚蟬聯最會賺！ 非醫務結餘年收77.8億

2019-01-30 10:32

編舞家張婷婷去世享年45歲 溫暖樂觀形象留人心

2019-01-30 14:29

猴硐貓村驚見貓瘟！2幼貓死亡 遊客請勿觸摸餵貓

2019-01-30 09:54

敢咬老娘不想活了嗎？熟睡母獅被吵醒 暴打公獅

2019-01-30 12:56

雨揚居士2019十二生肖運程大預言3之3／猴雞狗豬‧吉慶有餘

2019-01-30 06:00

單身吃飯不孤單！一個人到君品吃14道牛排大餐享半價

2019-01-30 12:31

坐桶子返台爆豬瘟漏洞 台商憂：蘇院長能保護我家人嗎？

2019-01-30 12:30

【即時短評】蔡政府放了故宮吧！讓藝術起死回生

2019-01-30 12:37

全台僅存500隻！為何愛貓成癡的她變成「石虎媽媽」？

2019-01-30 08:30

台北首間「金礦咖啡」倒了！月租80萬 只賣咖啡難支撐

2019-01-30 13:06

故宮現況看不下去！林曼麗傳回鍋「若國家需要我 義不容辭」

2019-01-30 09:50

驚！防霾口罩含致癌色料 抽檢不合格率逾九成

2019-01-30 11:08

台灣南部海域規模4.9地震 最大震度屏東3級

2019-01-30 23:39

懶人包／不出國也好玩！全台走春攻略 就靠這張圖

2019-01-30 10:23

國旅補助成不肖旅宿「提款機」？ 業者嘆：乾脆別補助

2019-01-30 11:02

雷洪突發性耳鳴險些耳中風 醫師指出可能有這些原因

2019-01-30 16:11

農民零售仍有囤積 農委會：巴拉刈禁售延到明年

2019-01-30 18:15

缺水警訊？石門水庫土地公廟又露臉

2019-01-30 05:57

不運動高血壓痛風纏身 瀕臨洗腎教師靠3招緩解瘦12公斤

2019-01-30 17:10

什麼！賀歲名曲「恭喜恭喜」最早不是在慶賀新年

2019-01-30 08:20

身分證有2019四個數字 龜吼漁夫市集初一到初五送紅包

2019-01-30 11:24

「我不是你的僕人」5種壞朋友特質 快遠離這樣的人！

2019-01-30 23:21

現省2千！全家鵝絨外套破盤價回饋 優惠券僅明天有

2019-01-30 10:10

春節機票折扣最划算！華航飛倫敦1.6萬有找

2019-01-30 17:42

春節十休一國光臨時喊卡 全台49家客運維持七休一

2019-01-30 09:10

轉型正義大將花亦芬傳借調故宮 台大歷史：無此事

2019-01-30 09:58

刮刮樂刮出200萬還送賓士 中獎人開心尖叫轉送兒子

2019-01-30 12:49

2019百貨春節特別營業時間看這！ 除夕提早打烊別撲空

2019-01-30 11:21

李晶晶腹肌超殺 Voda Swim泳衣老闆當之無愧

2019-01-30 17:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top