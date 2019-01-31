今日星座運勢／金牛輕鬆心態看事物 偏財見好就收

2019-01-31 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-01-31

牡羊座

過分謙虛已不是優點。

整體運：★★☆☆☆

今天過分謙虛的表現會讓你錯失職場發展的機會，大膽接受挑戰才能更快實現你的人生理想；工作中今天你容易碰上尷尬局面，坦然一笑，尷尬局面會馬上煙消雲散；單身者今天有機會邂逅讓你心動的異性，在上班下班的路上要多加留意哦！

愛情運：★★★☆☆

對於喜歡的對象，應勇敢爭取、表明心意，別因為不瞭解對方心意而錯過了良緣喔！

事業運：★★☆☆☆

執行力轉弱，容易受他人影響裹足不前，患得患失的心態必定會失去正確判斷的能力。

財運：★★★☆☆

錢財進出頻繁，雖然收入豐厚，但錢剛到手又要大筆花費到其他地方，聚財不易！

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：18:00-20:00葡萄紫

開運方位：正南方向

金牛座

用輕鬆愉悅的心態看待事物，一切都顯得十分美好。

整體運：★★★★★

與心儀的對象相處，展現你的樂觀天性與熱情活力，馬上就能征服對方的心。會有新的任務讓你去完成，你對此很感興趣，滿心歡喜地迎接挑戰。偏財運不錯，就算玩點小牌，都能讓你獲得不少的收入呢！

愛情運：★★★★☆

多用智慧來博取對方歡心，即便很多話說不出口，唱首情歌也能達成功效喔！

事業運：★★★★☆

今日事業還不錯啦，可是必須努力的付出！辛苦的耕耘，很容易得到長官的賞識！

財運：★★★★☆

有偏財運，但必須見好就收，不貪心的狀況下，可以有實質收穫。正財方面則需要積極開發，對於商務、業務工作者影響較大。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-21:00咖啡棕

開運方位：正西方向

雙子座

既然相愛，就別輕易動搖。

整體運：★☆☆☆☆

即使戀情遭受家人反對，面對兩難的選擇，也別輕言放棄，只要堅持總有得到父母祝福的那天。心思難以放在事業上，工作無所進展，可要認真才是，以免被老闆揪到小辮子。財運方面必需花時間來處理，投資環境讓你覺得煩惱，審慎才是王道。

愛情運：★☆☆☆☆

感情出現瓶頸，問題棘手難以處理，多用柔軟的態度來軟化紛爭吧！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，情緒不穩定，容易感傷或感歎，先穩定自身的情緒才能有好的效率。

財運：★☆☆☆☆

財務是今日的生活重心，雖然運氣有點不穩定，外力干擾多了點，可是只要保守謹慎些，不會有太大的問題。

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：08:00-10:00蜜瓜黃

開運方位：正北方向

巨蟹座

多做嘗試會有收穫，切忌一味守候。

整體運：★★★★☆

愛情正值春天，下午有機會向心儀的對象表白，成功指數極高。在錢財的管理上有一套，對家人亦有一定的要求，能有效節省開支。工作上興趣減退，討厭被人束縛的感覺，覺得渾身不自在。

愛情運：★★★★☆

今天你信心百倍，牢牢握住那根心繩，對方似乎早已被你捧在手心之中。給對方回應的自由，不要急於一時之歡，一切會水到渠成。

事業運：★★☆☆☆

對工作產生一定的反抗情緒，稍有不順便脾氣暴躁，應及時調整自己的心態，以免你真的會丟掉工作。

財運：★★★★☆

今天你無意間的小額投資會帶給你意想不到的收穫，不過一定要記得分散資金，而且不能下大注喔！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00翡翠綠

開運方位：西北方向

獅子座

別讓自己活得太累。

整體運：★★★☆☆

工作沒有頭緒，計劃停滯不前，不如尋求同事的幫助。財運一般，生活顯得有點拮据，不妨給自己一點阿Q似的精神安慰。異鄉工作者易受鄉愁之苦，和老鄉話話家常，便能體會到家的感覺。

愛情運：★★★★☆

單身者因社交活動頻繁而結識心儀的異性，多安排一些約會，可快速增進感情。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，壓力多來自於上司或客戶，放下主觀意識，默默配合吧！

財運：★★★☆☆

胡亂投資會大吐血，賠老本。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：15:00-17:00玫瑰紅

開運方位：正北方向

處女座

危機感增加，感到有點不安。

整體運：★★★☆☆

今天愛情上的表現一般，與對方會發生小摩擦，不過處理得當的話問題不大。工作方面表現比較平常，注意與同事多互動，調節自己的人際關係。財運方面較差，投資上的波動讓你有些頭疼。

愛情運：★★★☆☆

愛情運還不錯，與另一半相處宜輕聲細語相待，會獲得對方熱情的回應，感情升溫。

事業運：★★★☆☆

自我表現時要特別注意選擇適當時機，以免表現得不合時宜，反而降低你在上司、同事心目中的印象。

財運：★★☆☆☆

與金錢無緣的一天，把焦點放在其他的事情上面吧！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00琥珀橙

開運方位：正西方向

天秤座

裝一下可愛，為你的運氣打打氣。

整體運：★★★★☆

發揮你淘氣的一面，就算任性一點，對方也會覺得你很可愛；找人借錢，態度誠懇點，錢錢就會到手哦；工作上表現得虛心點，同事和主管都會對你有好感哦！

愛情運：★★★★☆

感情進展較平順，有伴侶的人在約會時多聽聽另一半的意見，固執己見可會讓對方生氣。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，一分耕耘有一分收穫。今日重點在於溝通協調方面，不妨趁今日與客戶或同事溝通連絡一番。

財運：★★★☆☆

錢財不可露白，小心惹禍上身。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：13:00-15:00燻鮭紅

開運方位：正南方向

天蠍座

運勢雖然一般，但很容易滿足。

整體運：★★☆☆☆

愛情運平淡，覺得一個人的生活也挺自在，難有新的奇遇。財運較普通，小投資小收獲，做點保守性投資就好。對工作期望過高，得不到預期的滿足感，易受失落的情緒困擾，影響工作效率。

愛情運：★★★☆☆

既然愛他就不要敷衍他，心裡有什麼想法都可以坦白的與對方商量，這才會有貼心的感覺！

事業運：★★☆☆☆

心神不寧，對許多事都忍不住挑剔、批判，會嚴重影響人際關係。心緒很亂時，應及時讓自己轉移注意力。

財運：★★☆☆☆

財運不佳，小心因口舌是非而損財。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：07:00-08:00金桔綠

開運方位：東南方向

射手座

參加聚會談吐幽默，能活躍氣氛。

整體運：★★★☆☆

為了維持好人際關係，稍微取悅一下眾人也沒關係。對遠距離的朋友，不妨多打電話進行溝通，不可因時空的距離而疏遠了對方。若不是急於用的物品，改天再買吧，不然花錢買到劣質商品，心裡會很不舒服。

愛情運：★★★★☆

夫妻關係和諧，彼此關心、支持，家庭裡洋溢著濃濃的溫情；單身者戀愛機率很高。

事業運：★★★☆☆

慾望濃烈，想要表現、證明實力，但越想表現心越急，頻頻發生狀況，收到反效果。

財運：★★☆☆☆

財務上容易出現小狀況，可是只要用保守理智的態度來處理，就能降低風險與損失。

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00桐花白

開運方位：正南方向

摩羯座

今天情緒時好時壞，自己也很難控制。

整體運：★★☆☆☆

和對方平淡相處時也有可能會發生糾紛，情緒控制不好讓對方很難理解你的行為。財運上整體走勢比較被動，對於金錢有一定的牴觸心理，會想盲目花費。工作上倒還比較順利，但受到情緒影響，也沒有太大的作為。

愛情運：★☆☆☆☆

頭痛的一天，對方很難溝通，不要急著處理，過些時候再溝通吧！

事業運：★★★☆☆

應加強情緒管理，與人溝通時應注意自己說話的語氣。

財運：★★☆☆☆

千萬別沉迷於金錢遊戲。

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：12:00-13:00碧空藍

開運方位：東北方向

水瓶座

花錢慾望較強，不易守住錢財。

整體運：★★★★☆

工作上甚為專注，並能獨立策劃，工作效率得以增加；今天對錢財過於慷慨，且樂善好施，多會答應親友的開口借錢；健康運有點小異常，牙齒易發炎、疼痛。

愛情運：★★★☆☆

在追求對方的過程中，你會受到外力的阻礙，有時甚至讓你進退兩難。如果能另闢新徑，採取迂迴的策略，將會增加成功率。

事業運：★★★★☆

容易得到貴人、上司的幫助，取得優異成績。對從事娛樂事業的工作者特別有利！

財運：★★★☆☆

投資前應考慮到風險性，別太盲目！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：13:00-15:00玫瑰紅

開運方位：正北方向

雙魚座

集中注意力，安全才是第一。

整體運：★★★☆☆

開車時千萬別分心，今天的意外指數偏高，小心受傷！感情需要醞釀，戀人對你的感覺還不錯，不妨約對方外出走走；花前月下，良辰美景，會讓彼此之間的磁場明顯增強。

愛情運：★★★☆☆

感情運不太好，單身者別把過多精力花在憧憬浪漫的愛情上，投入工作會有更大的收穫！

事業運：★★★☆☆

有許多事務需要你來處理，但你能樂觀面對。雖然進度較慢，但能得到理解。

財運：★★★☆☆

在購物時要特別小心，別輕信促銷誘惑！小心上當受騙！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：21:00-23:00嫩芽綠

開運方位：正東方向





