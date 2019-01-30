今日星座運勢／水瓶為人著想有好運 創意者有財氣

2019-01-30 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-01-30

牡羊座

運勢不錯，努力爭取表現機會。

整體運：★★★☆☆

與人群接觸的機會多，有機會在眾人面前即興表演節目，展現才華。機會來時別錯過，因此交到知己的機率也頗高。求職者在求職時遇到挫折別喪氣，在企業於網路徵才的信息上有計劃性地投幾份簡歷，會有不錯的回饋。

愛情運：★★☆☆☆

相處上有點問題，除了意見不合外，也要注意不要把工作上的負面情緒遷怒在對方身上喔！

事業運：★★★★☆

大事心中有數，小事懶得在意，事業和生活都會以灑脫的態度面對，偶爾發生不愉快也能盡快驅散。

財運：★★★☆☆

消費行為略顯衝動，恐有寅吃卯糧導致負債的現象。

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00羽絨白

開運方位：正南方向

金牛座

能量的累積要靠休息。

整體運：★★★★☆

今天的你特別細心，懂得設身處地為他人著想，極易感動對方；熟悉市場與理財產品，投資方能有的放矢，投資收益才會多；沒得到充分的休息，工作起來就提不起勁，午休對工作的助益很大。

愛情運：★★★★☆

單身者可在社交場合結緣感性、口才佳的異性；有伴侶的人別吝嗇說些甜言蜜語。

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，適合在今日做點規劃方面的工作，排定日後的行事曆。

財運：★★★★☆

有機會從異性手中獲得周轉金。

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：06:00-08:00睡蓮紫

開運方位：東南方向

雙子座

盡量遠離人群，方可避免與人爭執。

整體運：★★☆☆☆

社交運較差，不善表達的一面易突顯，會因為一句模糊不清的話引起他人的誤解，默默做事、少參與討論方得安寧。事業上沒有太多表現的機會，安安分分地完成上級交代的任務就不會出紕漏。

愛情運：★★☆☆☆

冷戰日，保持距離以策安全，因為雙方似乎都有點情緒化。

事業運：★★★☆☆

沒有想清楚就開始動手做，難免有點捉不到重點，做事情容易浪費一些多餘的精力。

財運：★★☆☆☆

理財聖經講得頭頭是道，但缺少執行力。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：22:00-23:00雪花銀

開運方位：正西方向

巨蟹座

今天很容易便想起往事。

整體運：★★★☆☆

與心儀的他獨處時，突然感覺到對方異樣的眼神，要小心哦，這是他在向你發送愛的訊號；正財得來較輕鬆，多出去走動走動會有意外收穫；今天的工作積極性不夠高，偷懶時會被上司抓到小辮子。

愛情運：★★★☆☆

夫妻、戀人之間的感情有不斷升溫的趨勢，以往的隔閡可望消除！

事業運：★★☆☆☆

別為了追求速度而偷工減料，一些工作上的小細節要多多注意，小失誤也會釀成大錯唷！

財運：★★★☆☆

財運可望有所發揮，但千萬別在不熟悉的領域下注，以免得不償失。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：07:00-09:00玫瑰紅

開運方位：正西方向

獅子座

常存感恩之心。

整體運：★★☆☆☆

你先前的工作經驗無法使你進步，反而還會使你喪失創新性，不如將自己歸零，以初學者的心態工作會有驚喜出現；戀情太平淡，因貴人的幫助而有所突破，要心存感恩哦；財運不妙，進帳不多反而花銷如流水，以後得理性消費才行。

愛情運：★★☆☆☆

單身者易產生空虛感，不妨專心投入到自己喜歡的事物上，會倍感充實！

事業運：★★★☆☆

工作上易有小狀況，會有越來越忙的傾向，感受到被時間追著跑的壓力，應安排好進度。

財運：★☆☆☆☆

破財日，在金錢上不宜輕舉妄動，任意胡為則損失隨之發生。發生金錢困擾時不宜急著做出大膽的決定，免得產生難以處理的後遺症。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：07:00-09:00冷泉藍

開運方位：正西方向

處女座

今天忌衝動，不宜急進。

整體運：★☆☆☆☆

今天爛桃花開，單身者參加PARTY時，對於接近自己的異性要多留些心眼，謹防桃色陷阱；工作上太過毛躁，一些不該有的失誤讓你受到老闆的責備；財運弱，出門在外多留心錢包，少湊熱鬧可避免損失。

愛情運：★☆☆☆☆

爭執超級多，保持距離以策安全，因為容易感受到對方的蠻橫無理，你需要注意自己的態度喔！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，不容易專心工作，坐在辦公室時特別容易神遊，想著玩樂或是其他的雜事。

財運：★☆☆☆☆

你的購物慾很容易被大超市的購物獎勵激發，但你中獎的機會卻是比較低的。

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：04:00-06:00玉米黃

開運方位：西南方向

天秤座

戶外休閒能緩解疲勞。

整體運：★★★☆☆

別把自己整天關在家裡，多接觸外面的空氣，只要有往外突破的心，一切自然就開闊了；有伴侶的人士要注意保持與其他異性之間的關係，不要讓另一半誤會；事業運的強勢會在下午來臨，獨立擔當重任讓你過得充實。

愛情運：★★★☆☆

能以平常的心態去對待感情，避免了許多不必要的爭吵，感情生活趨於平順。

事業運：★★★☆☆

運勢平順，上班族工作任務較重，但你能靜心處理，你的付出上司也都看在眼裡。

財運：★★☆☆☆

今日的你有點懶惰，耐心也不夠，所以不適合做任何的金錢決策，以免發生錯誤的決定。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：19:00-20:00珊瑚橙

開運方位：正南方向

天蠍座

在工作上不可放入私情。

整體運：★★★★☆

若公私混淆的話，不夠客觀的心態容易引起他人反感。不要輕易處理超越能力範圍之事，以免頻繁出錯。看看證券方面的報紙，搜集一些投資方面的有用訊息，日後能夠派上用場。單身者有邂逅夢中情人的好運氣。

愛情運：★★★★☆

愛情運旺旺，多花點心思、時間在情人身上，別太硬邦邦喔，否則會造成愛情運降溫！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，顯得忙碌，事情接二連三的來，應付起來有些吃力。

財運：★★★☆☆

貴人運強，缺錢需要周轉時，不妨想想哪些長輩、舊識可以提供協助。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：05:00-06:00水鑽藍

開運方位：正南方向

射手座

購物運較好的一天。

整體運：★★★☆☆

愛情需要兩個人共同經營，夫妻在溝通時意見不合的機率高，需要你先做出讓步，才不會發生劇烈的爭執。喜愛購物的人今天是不錯的好機會，許多幸運的事情正在向你招手。亮麗的打扮也能為好運加分哦！

愛情運：★★☆☆☆

感情上有點鬱悶，外力的干擾容易讓你煩惱傷神，別小題大作，更別吃醋吃過頭囉！

事業運：★★★☆☆

合理的安排作息時間，不要安排太多的娛樂活動，過度的玩樂會讓你失去工作的激情。

財運：★★★★☆

財運佳，四處充滿商機，適合運用口才開發財源，進帳豐厚。

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：22:00-24:00碧空藍

開運方位：正南方向

摩羯座

工作熱情有增無減。

整體運：★★★★☆

幸運的一天，即使沒有開運物的幫助，也會有不錯的際遇。投資時可得貴人相助，不要將他人的幫助看成負擔，否則會有失落感。工作上激情不斷湧現，將潛在的動力激發出來，好消息也會隨雪片般飛來。

愛情運：★★★☆☆

愛情運普通。想提升戀愛運嗎？多用善解人意的態度去關心心上人吧！

事業運：★★★★★

事業運挺不錯的，是衝勁十足的一天，趁著今日多做一點，把棘手的工作儘快處理完吧！

財運：★★★☆☆

保守理財的一天，適合儲蓄、存私房錢。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：14:00-16:00象牙白

開運方位：正北方向

水瓶座

替人著想，肯犧牲奉獻，易有好運降臨。

整體運：★★★★★

對人熱情，因幫助身邊的人而有好運突發的機緣。單身者對柔弱、謙和的人頗有好感，易產生憐惜之情，可望加入愛情長跑的行列。工作上勇於運用新方法，也頗能聽取旁人的意見，成效不錯。

愛情運：★★★★☆

表現幽默、體貼、細心的一面，可以讓你整天備受疼愛。

事業運：★★★★☆

考試或工作能否順利，端視你調節心態的應變能力。

財運：★★★★★

運用智慧、腦力、分析、創意生財的日子。創意工作者特別有財氣。有小小的賭運。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：13:00-15:00水鑽藍

開運方位：西北方向

雙魚座

精神恍惚，工作心不在焉。

整體運：★★☆☆☆

今天還沉浸在玩樂當中，難以收心投入工作，若不能及時調整情緒，工作將會頻頻出錯，給上司留下不好的印象。財運弱，不宜投機。愛情很甜蜜，戀愛中的人滿腦子都是浪漫的情境。

愛情運：★★★★☆

戀愛中人適合表白、求婚，容易獲得滿意的回應；已婚者與另一半約會，製造一些浪漫吧！

事業運：★★☆☆☆

有些三心兩意，容易被工作以外的事物所吸引，無法集中精力工作，小心無法保證工作進度。

財運：★★☆☆☆

應酬多，花錢如流水。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：22:00-23:00水鑽藍

開運方位：正北方向





