今日星座運勢／獅子人逢喜事精神爽 事業多元發展

2019-01-29 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-01-29

牡羊座

真誠的付出，必有所收穫。

整體運：★★★☆☆

謙和的態度，有助人際關係的提升，也能結交到不少心靈相通、資歷不錯的朋友。對心儀的對象要勇於表達你的感情，你的付出能獲得對方善意的回應。豐富的經驗是你工作的資本，即使遇到一點小難題也能妥善處理。

愛情運：★★★☆☆

散發出自信的魅力，特別能吸引異性目光，但桃花太多也增加了困擾，對待感情應慎重。

事業運：★★★★☆

積極熱情的工作態度不僅讓你取得好業績，也積累了更多的工作經驗，競爭力在不斷增強。

財運：★★☆☆☆

財務耗損的日子，不是掉錢包，就是亂花錢；破壞力量強，在粗手粗腳下特別容易弄壞東西！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：18:00-20:00水晶紫

開運方位：正北方向

金牛座

小心謹慎，以為上上之策。

整體運：★★☆☆☆

愛情運一般，容易被異性的花言巧語所迷惑，受到欺騙，需多花點心思來辨別對方的真偽；今天投資風險比較高，若資金充裕的話只需少量的資金注入比較好；工作上表現積極，極易受到老闆的讚賞。

愛情運：★★☆☆☆

想引起異性的注意嗎？不妨在服飾打扮上下點功夫，穿出獨特的風格可提升異性緣！

事業運：★★★☆☆

雖然工作上會遇到一些阻礙的人事，但只要你顯示出自己的氣勢來，就能化險為夷，扭轉局勢。

財運：★★☆☆☆

在應酬中緩緩流失辛苦賺得的血汗錢。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：07:00-09:00象牙白

開運方位：正東方向

雙子座

貴人運強，有機會獲得賞識。

整體運：★★★★☆

今天的運勢對求職者特別有利，有不少就職的機會可供你選擇，但要注意，別讓優厚的待遇遮蔽了雙眼，選擇適合自己的職位最重要。業務工作者因口才出色而得財的機率高，也易獲得異性金援。

愛情運：★★★☆☆

吃喝玩樂的機會變多，想要有戀愛的感覺，就必須自己主動掌握機會了。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，心思容易神遊，不太容易專心一意呢，要注意工作態度不要太鬆散，否則容易引人非議！

財運：★★★★☆

財運不錯，適合投資；若能與人合作，更容易有豐厚的回報。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：20:00-22:00淺海藍

開運方位：西北方向

巨蟹座

言詞太過犀利，小心別人投來怨恨的目光。

整體運：★☆☆☆☆

對事物做出評價時，用詞不要太過刻薄，說者無意、聽者有心，易讓人產生誤解。發現自己說錯話時，應及時表示道歉，表示你並無惡意。工作上少說多做，才是萬全之策。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運不太好，戀愛中人特別容易動怒生氣或是為情傷神，宜轉移注意力不要太偏激囉！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，有點悶悶不樂的感覺，不太想工作卻偏偏有一堆事情，聽點音樂會許能改善些！

財運：★☆☆☆☆

財運不佳，金錢上缺乏計劃，魯莽行事、自以為是都是導致虧損的主因，出門在外也要小心看緊錢包喔！

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：04:00-06:00芒果黃

開運方位：正北方向

獅子座

人逢喜事精神爽。

整體運：★★★★★

今天的愛情運勢有衝刺最高點的機會哦！單身MM抹上淡粉色眼影會有很強的助運功效；財運頗好，得財雖少，但非常輕鬆，且能累積不少經驗；服務行業工作者會得到意想不到的工作機遇。

愛情運：★★★★★

變化多端的戀愛日，容易感受到心上人熱情、俏皮、可愛的一面；在雙方的努力下，就能營造快樂的一天。

事業運：★★★★★

今日事業運旺旺，可以從事多元化發展，同時進行好幾件事，可是仍然要量力而為，免得每件事情都做得很草率。

財運：★★★☆☆

特別愛花錢的一天，荷包錢放少一點，信用卡快點藏起來，省得亂花一通後心生後悔。

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：15:00-17:00蕃茄紅

開運方位：西南方向

處女座

人逢喜事精神爽。

整體運：★★★★☆

訂單越接越多，與客戶的溝通、訂單的追蹤都需要親力親為，不過看著訂單上的數量，自己也忙得不亦樂乎；顧得了事業，卻忽視了感情，愛人對你整天沒和他聯繫心裡會有點小埋怨，所以有空給他一通電話都好；財運一般，收支維持平衡。

愛情運：★★★☆☆

腦袋瓜有胡思亂想、觸景傷情的傾向，多想點開心的事情吧！

事業運：★★★★☆

工作壓力不大，可將部分精力放在自己感興趣的活動上，給自己信心，你會有很好的收穫。

財運：★★★☆☆

動腦生財的一天，有利於在今日思考該如何開發財源，或許會有不錯的點子浮現。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：16:00-18:00青金石藍

開運方位：正東方向

天秤座

運勢較低的一天，各方面都不太順意。

整體運：★★☆☆☆

事務繁忙，沒有什麼時間與情人聚在一起。理財稍欠缺規劃，花費不小，會有點捉襟見肘的感覺，多考慮錢財的使用，不要盲目消費。工作帶來的負荷過重，會讓你有點心緒不寧，要注意調整。

愛情運：★★★☆☆

單身者獲得愛情的運勢較弱，但可以多交異性朋友；戀愛中的人對戀人較挑剔。

事業運：★★☆☆☆

因工作常出小狀況，讓你覺得有小人作祟。其實只是你心裡在作怪罷了，調整好心態，專心工作吧！

財運：★★☆☆☆

錢財有點留不住，一出門就花錢，口袋雖然空了，但你好好享受了一番，也值得。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：21:00-23:00大理石灰

開運方位：正北方向

天蠍座

你選擇快樂你就會快樂。

整體運：★★★☆☆

今天容易受情緒的影響而莫名鬱悶，其實快樂是選擇，你選擇快樂你便會快樂。裝扮新潮的美眉今天會有邂逅桃花的機緣，加強自身的涵養和內在會讓你更具魅力。有車一族今天不妨出去兜兜風，會遇上工作機緣。

愛情運：★★☆☆☆

凡事先考慮清楚再說出口，謹言慎行是今日必修的課題。

事業運：★★★★☆

與人互動頻繁，易在職場中結識新朋友，並有機會成為你工作上的合作夥伴，應該多把握住機會。

財運：★★★☆☆

容易被煽動，容易導致財務狀況波動不穩定。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：16:00-18:00鉑金灰

開運方位：東南方向

射手座

好運氣與你相隨。

整體運：★★★★☆

今天的桃花運很旺哦，趕緊到人多的場所露露面吧，遇到意中人的機率很大；不要局限在眼前的利益，其實更大的財富還在遠方等著你；與同事能融洽相處，讓你工作倍感輕鬆。

愛情運：★★★★☆

桃花運旺盛，女生有機會收到匿名禮物；男生有機會邀約心儀的對象共進晚餐。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，做點例行公事吧！下午時刻容易感到力不從心，那就把腳步放慢，不要把自己逼太緊了。

財運：★★★★☆

有不錯的進帳，但切勿得意忘形，應多行善事。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：18:00-20:00蜜瓜黃

開運方位：東南方向

摩羯座

想賺錢就得先省錢。

整體運：★★☆☆☆

對方有點反感你施加的緊迫釘人，不妨分開一下，讓彼此多一點自由的空間。花錢容易掙錢難，今天你深有體會，必要時還是省省錢才好。工作方面，繁忙之時更要多份細心，這樣才能避免不必要的麻煩。

愛情運：★★★☆☆

已婚者、戀愛中的人會把更多的時間花在對方身上，安排約會和出遊可提升感情。

事業運：★★☆☆☆

工作壓力較大，容易把壞情緒帶到工作中，小心因此影響工作進度。

財運：★★☆☆☆

花錢宜列個清單，以免透支。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：17:00-18:00鈦晶金

開運方位：正西方向

水瓶座

口舌紛爭多，少加入說是道非的漩渦。

整體運：★★★☆☆

人際運較差，與左鄰右舍的交往還是保持距離的好，閒話說得太多容易惹來紛爭。購物運還算順利，但是在交易的過程中，多留意物品的保存期限，小心讓劣質商品敗壞了今天的心情。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運不佳，戀愛中人特別容易動怒生氣；單身的朋友就專心工作吧！

事業運：★★★★☆

喜歡追求新鮮刺激，對新事物頗感興趣，新領域或新任務的挑戰能讓你精神亢奮。

財運：★★★☆☆

購物慾望強烈，應注意控制。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：08:00-09:00羽絨白

開運方位：東南方向

雙魚座

追求效率，不畏挑戰。

整體運：★★★☆☆

今天你有全力以赴的幹勁，非常主動積極，身邊的人都難以趕上你的腳步。不過，雖有衝勁，卻缺乏思考，效果不佳。進財渠道多，埋頭苦幹難以把握商機，多與他人互動方可抓住財源。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中人感情穩定，可談婚論嫁；單身者有機會與舊情人相遇，再次擦撞出愛情火花。

事業運：★★★☆☆

重點應放在注意控制好自己的情緒，以及與人交往時的語氣語調。

財運：★★★★☆

財運不錯，購物易有好運。

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：15:00-17:00芥末黃

開運方位：正西方向





