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今日星座運勢／雙魚溫柔攻勢有效果 辦事效率提高

2019-01-28 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

圖／ingimage
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2019-01-28

牡羊座

運勢起伏，心態要擺穩。

整體運：★★★☆☆

與異性約會讓你興奮異常，但對方卻姍姍來遲，讓你的好心情破壞不少。工作上需打起精神來，把百分百的熱情都投入到工作中，因為上司正在悄悄留意著你的一舉一動，對日後的工作發展有很大的影響。

愛情運：★★☆☆☆

遇到討厭的人，趁今天快狠準的拒絕他吧。

事業運：★★★☆☆

顯得懶散，有放縱自我的傾向，多提醒自己，不積極的態度會讓你失去不少商機。

財運：★★★★☆

對金錢的敏銳度較高，偏財運不錯，可以玩玩樂透或是購買短線股。

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：06:00-08:00乳酪白

開運方位：西南方向

金牛座

注意生活中的優勢互補。

整體運：★★☆☆☆

單身者今天的桃花運頗順，不要把自己悶在家裡，約朋友出去走走，會有小驚喜。財運較低迷，不宜涉足證券或股票市場。行政部門工作者，今天是大展身手的好機會，會受到重視。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會在朋友的幫助下展開一段新戀情，雖然一開始會有些波折，但成功的機率頗大。

事業運：★★★☆☆

頗有工作熱情，雖事務繁多，需盡快處理，不過你能平和心緒，認真的處理各項事務，確保進度。

財運：★☆☆☆☆

沒有財運的一天，特別容易因為迷糊或粗心大意而造成財物損失。財務工作者工作時要更謹慎小心喔！

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：21:00-23:00蘋果綠

開運方位：正南方向

雙子座

寬恕曾經傷害自己的人。

整體運：★★★☆☆

今天意外開支大大超過平時，不注意控制會出現勒緊褲腰帶過日子的危險。戀愛中的人會時常想起以前的情人，情緒大受影響，有些悶悶不樂。找個寧靜的書店，挑本自己最喜歡的書閱讀，會有很好的靜心作用。

愛情運：★★★☆☆

是不是很久沒有對另一半說甜言蜜語了？今天多表達愛意，可增進彼此的情感。

事業運：★★★☆☆

與人交流的機會增多，可結識不少上層人士，在工作上獲得有力支援。

財運：★★☆☆☆

財氣不穩定，適合進不適合出。投資判斷上要謹慎，最好按兵不動！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00辣椒紅

開運方位：正南方向

巨蟹座

做任何事都要保持一貫態度。

整體運：★★★★☆

單身者面對心儀的對象，可以用積極的方式和態度表達自己的情感，能讓對方更快接受你；理財上會出現一點問題，要及時跟進與糾正錯誤，避免遭受更大損失；工作時若能展現強勢作風，可以讓你合作夥伴更積極配合，但要注意不能太超過，不然會使他產生反抗心理。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運普通，戀愛中的人要互相包容、和睦相處；單身者則適合把心思放在工作上吧！

事業運：★★★★☆

企畫、組織能力突顯，將這方面的優勢運用到工作中，容易有實質性的收穫。

財運：★★★☆☆

財運普通，多運用智慧理財，隨時精算近日的收支狀況。

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：22:00-24:00深茄紫

開運方位：東北方向

獅子座

投資缺乏激情。

整體運：★★★☆☆

與戀人間相處得很和諧，相互的依靠，會有種溫暖的感覺；工作量有所減少，讓你工作起來倍感輕鬆；但今天你投資的想法不夠強烈，缺乏積極性，不如乾脆按兵不動、養精蓄銳，為往後的投資做好準備。

愛情運：★★★☆☆

單身者對待感情順其自然，從朋友開始交往，感情進展順利；已婚者因溝通良好而關係和諧。

事業運：★★★☆☆

有機會從朋友或客戶口中獲得商機，這是機會同時也是冒險，應審慎評估後再決定是否進行挑戰。

財運：★★★☆☆

容易感受到來自金錢方面的壓力，有點入不敷出。

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-21:00碧空藍

開運方位：正北方向

處女座

開朗坦率，今天情緒較高昂。

整體運：★★★★☆

今天與另一半的相處比較融洽，你的好情緒能感染對方，彼此身心愉悅。財運方面，你的收入持續增長，來自多方面的裨益讓人羨慕不已。工作上今天的外援助力強，困難之時易得到他人的無私幫助。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人愛情甜蜜幸福，進入平穩階段，不妨與對方討論結婚事宜，會有不錯的結果。

事業運：★★★★☆

心情開朗，工作積極。雖然工作排得滿滿當當，可是並沒有影響到你的情緒，反而增強了征服一切的勇氣與能量。

財運：★★★★☆

有賺外快的機會，宜多加把握！

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：07:00-09:00青金石藍

開運方位：東北方向

天秤座

用腦過度，更顯疲倦。

整體運：★★☆☆☆

認為自己的付出並沒得到相應的回報，過於斤斤計較只會損害你們的感情。投資方向有點混亂，需他人的指點才能找到突破口。工作學習有點找不到頭緒，稍做休息，先理清思路，才能更好的繼續手頭上的事情。

愛情運：★★☆☆☆

單身者易獲得異性的關心，小心別把同情當愛情；已婚者可以好好享受家的溫馨。

事業運：★★★☆☆

特別願意為他人付出，帶給別人喜悅的同時，自己也收獲了快樂。

財運：★★☆☆☆

留不住錢財，出門在外花費大，常是口袋空空而歸，一些不必要的應酬盡量拒絕。

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：06:00-08:00水鑽藍

開運方位：正南方向

天蠍座

異性吸引力強，桃花紛飛。

整體運：★★★★☆

感性的一面突顯，人際關係良好，異性緣佳，大膽表白可獲得美好的愛情。財運佳，與人合作愉快，而且可以獲得更多賺錢機會。工作運一般，不利單獨作業，多與同事溝通協調，可讓工作更順利。

愛情運：★★★★★

今日你與戀人相處和諧，在你的主導下，感情發展順暢，感情生活豐富多彩。你們對未來充滿信心，已經有了共築愛巢的念頭。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，是個必須積極耕耘的一天，今日的事業能量會強一點，所以可以處理比較多的事情。

財運：★★★★☆

留意報紙中的廣告，會獲得商機。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：21:00-23:00金桔綠

開運方位：正西方向

射手座

人無完人，亡羊補牢尚不晚矣。

整體運：★★★☆☆

今天疑心病過重，易錯怪朋友，用最有誠意的方式向朋友道歉吧。去書店，點杯咖啡，聽著悠揚的音樂，看一本好書，可望將壞心情通通fire掉。財運不錯，但不能太貪心，應見好就收。

愛情運：★★★★☆

感情生活平淡，讓你覺得有點悶。何不主動創造，讓生活更有情趣呢！

事業運：★★☆☆☆

少管閒事，靜以修身，做好本職工作就好，管得太多易得罪人。

財運：★★★☆☆

在大筆金錢運轉的前夕，多搜集資訊，勤勞做點功課，偷懶下草率做的決定是挺危險的唷。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：21:00-23:00珍珠白

開運方位：東南方向

摩羯座

感受到阻力，有點力不從心。

整體運：★★☆☆☆

已婚者與另一半的關係發生微妙變化，難以瞭解對方的心思，若放任不理，矛盾會不斷擴大。下午運氣較弱，工作要細心一些，稍有疏忽就會出錯。有貴人指引發財之路，注意把握。

愛情運：★★☆☆☆

愛情運普通，對另一半的態度不要太強硬，那只會引起對方的不滿情緒。

事業運：★★☆☆☆

顯得敏感，對小小失誤都會後悔不已。過去的事就別再多想，否則只會阻礙你前進的步伐。

財運：★★★☆☆

奇怪，就是存不了錢。今天扮演散財童子。

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：13:00-15:00芙蓉晶粉

開運方位：正南方向

水瓶座

壓力較大，自我壓抑感比較重。

整體運：★☆☆☆☆

太過感性衝動的話，愛情來得快，幻滅得也快，應學會理智應對。求職者面試時最好能提前出門，以免中途發生事故而遲到。不妨多吃番茄、南瓜、柿子等蔬果，可有效緩解精神壓力。

愛情運：★☆☆☆☆

容易為情傷心落淚的日子，看開點，明天會更好。

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不太好，特別容易感受到小人的干擾，其實呢，只要能用正面心態面對接踵而來的小麻煩，就不會感受到有小人作祟囉！

財運：★☆☆☆☆

為了金錢勞心費神，想到錢就頭痛，少接觸金錢遊戲，包括股票、賭博在內，否則會搞得一身烏煙瘴氣。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：07:00-09:00夕陽橙

開運方位：西南方向

雙魚座

感情生活中的溫柔攻勢更具效果。

整體運：★★★★★

工作上對細節深思熟慮，統籌規劃，辦事效率才能提高不少；生活上你給對方的一些溫柔提醒，會讓他在感動的同時也順從了你的意願；學生的學習、吸收能力會有所提高，對於老師的授課也不再興趣缺缺。

愛情運：★★★★☆

今日是變花樣的好日子，說點笑話、耍個寶，都能吸引異性或情人的注意喔！

事業運：★★★★☆

事業運不錯咧！雖然腦袋瓜有點空，可是藉由外力的刺激就能找到靈感囉！

財運：★★★★★

財務運作頻繁的一天，有金錢流通快速的跡象。理財上呈現積極大膽的作風，有閒錢之人有大手筆投資的跡象。

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：09:00-10:00翡翠綠

開運方位：正北方向

星座運勢

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