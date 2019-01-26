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今日星座運勢／處女易得罪人不自知 注意自己言行

2019-01-26 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

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2019-01-26

牡羊座

多讚美周圍的人，他們會很樂意為你付出。

整體運：★★★☆☆

良好的人際關係，在生活中能為你幫不少忙。收到一堆信件沒有回覆，利用今天的空閒一次處理完畢。桃花運不錯，會有意料之外的相遇，努力表現哦。給父母買套合身的衣服，他們會為有你這麼孝順的子女而開心。

愛情運：★★★★☆

已婚者與另一半度過甜蜜，令感情大增；單身者與朋友相處融洽，人氣指數上升！

事業運：★★★☆☆

運勢平順，適合調整步伐，別急著向前衝，有機會從他人口中獲得商業信息。

財運：★★★☆☆

對於道聽塗說得來的投資信息，不可全信，只可參考。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：21:00-22:00石榴紅

開運方位：西北方向

金牛座

事情基本上還是能如意。

整體運：★★★★☆

田宅、居所會為你帶來很多瑣碎的問題，令你破費且花心機，還不如保持原狀；財源甚為穩定，且有意外之財，為人慷慨花點錢也是不可避免的事；和心愛之人瘋狂放縱一次，感情能燃燒得更旺。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會與異性約會，讓你有了戀愛的感覺，沉浸在愛情的甜蜜當中。

事業運：★★★☆☆

面對挫折時態度較為成熟，但還是會為了面子問題而鑽牛角尖。

財運：★★★★☆

主動與客戶聯繫，財運不請自來。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：09:00-10:00檸檬綠

開運方位：東北方向

雙子座

善於營造氣氛，把快樂傳播給眾人。

整體運：★★★☆☆

幽默風趣的話語吸引眾人的目光，在你的周圍總是洋溢著歡聲笑語。到裝潢不錯的書店轉轉，看看書，會有意想不到的艷遇。你的善心滿滿，捐些錢做公益，會有福報。

愛情運：★★★☆☆

喜歡回憶過去的點滴。單身者勾畫著夢中情人的模樣。呵呵，有時做做白日夢也不錯。

事業運：★★★★☆

在表達上會表現得很優異，有事情需要溝通時不妨好好表現一番！

財運：★★★☆☆

有買彩票方面發財的契機，但是比較難於抓住機會，導致失敗機率大於成功機率。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：17:00-18:00和闐玉白

開運方位：正西方向

巨蟹座

有想法就要付出行動。

整體運：★★★★☆

桃花運不錯，單相思的人不能沉浸在自己虛構的世界，勇於表白才有機會感受到華麗的愛情，不要害怕失敗，幸運正在向你招手。財運順暢，購買樂透會有不錯的收獲。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人適合與戀人商討結婚事宜，對未來的生活做好長遠的打算；單身者小心爛桃花。

事業運：★★★★☆

優越感充斥的一天，樂於助人和足智多謀的一面突顯，不但自己事務完成得不錯，親友的疑問你也能幫助解答。

財運：★★★★☆

為賺錢而忙碌的一天，財運很不錯，可是必須辛苦耕耘才能獲得。為了賺錢需要頻繁的與人社交周旋。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：09:00-10:00橄欖綠

開運方位：正東方向

獅子座

各方面的收獲讓你的心得到滿足。

整體運：★★★★☆

感情方面易收到意想不到的表白，小心因興奮過頭而使自己失去判斷力；事業上對於所接任務有新的並能提高工作效率的處理方式，讓自己充滿成就感；自身財運雖沒增加，但加薪或提高福利風聲的傳出可讓你激動了吧。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人在約會時，話題總脫離不了工作，而且對方總能給你一些寶貴的意見唷！

事業運：★★★★☆

運勢較旺，有機會從親友口中獲得可靠商機，只要敢於行動就有不錯的收穫。

財運：★★★☆☆

不利投機，小心發生偷雞不著蝕把米的窘境。

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：06:00-08:00珍珠白

開運方位：正南方向

處女座

己所不欲，勿施於人。

整體運：★★★☆☆

今天易得罪人而不自知，也聽不進別人的勸，應不斷提醒自己注意言行，不可把不耐全放在臉上；對愛人要求很高，會不斷要求對方改善，這樣會讓他煩不勝煩；開源節流，增加收入，理性消費，做好預算是年輕人收支節餘資金做為投資用資金最先要做的事。

愛情運：★★★☆☆

通過朋友介紹可認識許多異性朋友，不必太在意自己是否受到大家的喜歡，自然一點就好！

事業運：★★★☆☆

事情計劃安排好了就不要再東想西想，與其在無關的細節上鑽牛角尖，不如多做點事！

財運：★★★☆☆

購物前不妨預先列出清單，分批購買，此法雖無法節流，卻能掌握錢財的流向！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：16:00-18:00深海藍

開運方位：東北方向

天秤座

較平淡的一天，適當放鬆精神。

整體運：★★★☆☆

感情需要細水長流，對另一半少點抱怨，多點寬容，生活才會更加和諧。玩金錢遊戲也要適可而止，見好就收，太過貪婪會得不償失。單身女性可以去美容院做做皮膚護理，享受一下周到的服務。

愛情運：★★☆☆☆

很容易對剛結識的異性朋友付出真情。談情說愛還需多觀察，以免受到傷害。

事業運：★★★★☆

溝通能力突顯，有機會在會議上或家中提出有建設性的建議，易得到上司或家人的肯定。

財運：★★★☆☆

在金錢利益上易與人發生糾結。

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：09:00-11:00羽絨白

開運方位：西北方向

天蠍座

財氣臨門，鴻運緩緩而來。

整體運：★★★★☆

單身者可得看緊身邊的好桃花，會有遭人半路攔截的危險；邀好友一同出門逛逛商店，會有偏財光臨；學生族對自我優勢拿捏較準，學習進度也因此增速不少，連人緣也因此好很多。

愛情運：★★★☆☆

已婚者將面臨考驗，當心因為情慾誘惑而造成的窘境。應慎選朋友，凡事要量力而為。

事業運：★★★★☆

為家中的事情忙得不亦樂乎，會有瘋狂採購的慾望。眼光不錯，易買到稱心如意的東西。

財運：★★★★★

小財不斷，收入可觀。有進大財的跡象，但還得一步步來。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：17:00-19:00古銅青

開運方位：正西方向

射手座

心情不錯，頭腦清醒讓思路也變得清晰起來。

整體運：★★★☆☆

閒暇時可以去投資市場看看，今天對資源類投資標的比較有領悟力，稍花心思就能從中挖到商機。頭腦清晰時也適宜多看看書，給自己補充專業知識，對工作很有幫助。

愛情運：★★★☆☆

已婚者與其讓時間磨損你的愛情，不如多花些心思製造愛情中的浪漫和驚奇喔！

事業運：★★★☆☆

感覺平淡，不妨串串門子，送些小禮物給親朋好友。禮多人不怪，你也會開心的喔！

財運：★★★★☆

穩中有漲，偏財還不斷。

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：17:00-19:00蘑菇灰

開運方位：正北方向

摩羯座

情緒高漲的一天。

整體運：★★★★☆

今天投資獲利的機會高，可四處跑跑廣開財路，長期投資的前景比較不錯；以前的默默耕耘、日積月累在今天有較高機會得到最佳的釋放時機；情緒較高亢的你找幾個朋友去酒吧或KTV釋放一些精力吧。

愛情運：★★★★☆

戀愛中人愛情進展相對平順，容易因錢而起衝突，要有一方肯妥協才能避免爭吵！

事業運：★★★★☆

顯得非常自信，覺得自己有足夠的實力去完成頭腦中的計劃，運勢很旺，加油！

財運：★★★★☆

容易有意外驚喜，但不宜過度投機。

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：07:00-08:00白鋼銀

開運方位：西南方向

水瓶座

謙虛就能掌握更多的知識。

整體運：★★★☆☆

愛情起伏不斷，徘徊在對方的好與壞之間，難以抉擇。賺錢的慾望不強，可以安排時間休閒，以此積聚自己的財運。學生族不願妥協於他人的學習方法，卻又想不出更適合自己的方法，虛心接受會讓你有新的發現。

愛情運：★★★☆☆

感情上還需要多花點心思，耐心處理好與情人之間的關係，還應和氣對待另一半！

事業運：★★★☆☆

很多臨時狀況會不定時的冒出來，雖然很讓你頭疼，但只要冷靜面對，便會有所轉機。

財運：★★☆☆☆

有經濟上的難題，讓你懊惱不已。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：18:00-20:00琥珀橙

開運方位：西北方向

雙魚座

嘗試也能有所收穫，切忌一昧守候。

整體運：★★★☆☆

愛情正值春天，找個好時機向心儀的對象傾訴自己的情感，成功指數極高哦！非常注意自己的消費習慣，且對家人亦有一定的要求，能多角度節省開支。興趣減退，討厭被人束縛的感覺，覺得渾身不自在。

愛情運：★★★★☆

魅力百分百，有心儀對象的人可以找機會和對方說說話，拉近兩人的距離。

事業運：★★☆☆☆

顯得有些孤傲，易畫地自限，少了與人交流、互動的機會，會讓人有難以親近的感覺。

財運：★★★☆☆

失之東隅，收之桑榆，有失亦有得，雖然得到的不一定是金錢。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：05:00-06:00大理石灰

開運方位：正西方向



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