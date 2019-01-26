今日星座運勢／處女易得罪人不自知 注意自己言行
2019-01-26
牡羊座
多讚美周圍的人，他們會很樂意為你付出。
整體運：★★★☆☆
良好的人際關係，在生活中能為你幫不少忙。收到一堆信件沒有回覆，利用今天的空閒一次處理完畢。桃花運不錯，會有意料之外的相遇，努力表現哦。給父母買套合身的衣服，他們會為有你這麼孝順的子女而開心。
愛情運：★★★★☆
已婚者與另一半度過甜蜜，令感情大增；單身者與朋友相處融洽，人氣指數上升！
事業運：★★★☆☆
運勢平順，適合調整步伐，別急著向前衝，有機會從他人口中獲得商業信息。
財運：★★★☆☆
對於道聽塗說得來的投資信息，不可全信，只可參考。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：8
吉時吉色：21:00-22:00石榴紅
開運方位：西北方向
金牛座
事情基本上還是能如意。
整體運：★★★★☆
田宅、居所會為你帶來很多瑣碎的問題，令你破費且花心機，還不如保持原狀；財源甚為穩定，且有意外之財，為人慷慨花點錢也是不可避免的事；和心愛之人瘋狂放縱一次，感情能燃燒得更旺。
愛情運：★★★★☆
單身者有機會與異性約會，讓你有了戀愛的感覺，沉浸在愛情的甜蜜當中。
事業運：★★★☆☆
面對挫折時態度較為成熟，但還是會為了面子問題而鑽牛角尖。
財運：★★★★☆
主動與客戶聯繫，財運不請自來。
貴人星座：處女座
幸運數字：7
吉時吉色：09:00-10:00檸檬綠
開運方位：東北方向
雙子座
善於營造氣氛，把快樂傳播給眾人。
整體運：★★★☆☆
幽默風趣的話語吸引眾人的目光，在你的周圍總是洋溢著歡聲笑語。到裝潢不錯的書店轉轉，看看書，會有意想不到的艷遇。你的善心滿滿，捐些錢做公益，會有福報。
愛情運：★★★☆☆
喜歡回憶過去的點滴。單身者勾畫著夢中情人的模樣。呵呵，有時做做白日夢也不錯。
事業運：★★★★☆
在表達上會表現得很優異，有事情需要溝通時不妨好好表現一番！
財運：★★★☆☆
有買彩票方面發財的契機，但是比較難於抓住機會，導致失敗機率大於成功機率。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：6
吉時吉色：17:00-18:00和闐玉白
開運方位：正西方向
巨蟹座
有想法就要付出行動。
整體運：★★★★☆
桃花運不錯，單相思的人不能沉浸在自己虛構的世界，勇於表白才有機會感受到華麗的愛情，不要害怕失敗，幸運正在向你招手。財運順暢，購買樂透會有不錯的收獲。
愛情運：★★★★☆
戀愛中的人適合與戀人商討結婚事宜，對未來的生活做好長遠的打算；單身者小心爛桃花。
事業運：★★★★☆
優越感充斥的一天，樂於助人和足智多謀的一面突顯，不但自己事務完成得不錯，親友的疑問你也能幫助解答。
財運：★★★★☆
為賺錢而忙碌的一天，財運很不錯，可是必須辛苦耕耘才能獲得。為了賺錢需要頻繁的與人社交周旋。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：3
吉時吉色：09:00-10:00橄欖綠
開運方位：正東方向
獅子座
各方面的收獲讓你的心得到滿足。
整體運：★★★★☆
感情方面易收到意想不到的表白，小心因興奮過頭而使自己失去判斷力；事業上對於所接任務有新的並能提高工作效率的處理方式，讓自己充滿成就感；自身財運雖沒增加，但加薪或提高福利風聲的傳出可讓你激動了吧。
愛情運：★★★★☆
戀愛中的人在約會時，話題總脫離不了工作，而且對方總能給你一些寶貴的意見唷！
事業運：★★★★☆
運勢較旺，有機會從親友口中獲得可靠商機，只要敢於行動就有不錯的收穫。
財運：★★★☆☆
不利投機，小心發生偷雞不著蝕把米的窘境。
貴人星座：處女座
幸運數字：8
吉時吉色：06:00-08:00珍珠白
開運方位：正南方向
處女座
己所不欲，勿施於人。
整體運：★★★☆☆
今天易得罪人而不自知，也聽不進別人的勸，應不斷提醒自己注意言行，不可把不耐全放在臉上；對愛人要求很高，會不斷要求對方改善，這樣會讓他煩不勝煩；開源節流，增加收入，理性消費，做好預算是年輕人收支節餘資金做為投資用資金最先要做的事。
愛情運：★★★☆☆
通過朋友介紹可認識許多異性朋友，不必太在意自己是否受到大家的喜歡，自然一點就好！
事業運：★★★☆☆
事情計劃安排好了就不要再東想西想，與其在無關的細節上鑽牛角尖，不如多做點事！
財運：★★★☆☆
購物前不妨預先列出清單，分批購買，此法雖無法節流，卻能掌握錢財的流向！
貴人星座：雙魚座
幸運數字：8
吉時吉色：16:00-18:00深海藍
開運方位：東北方向
天秤座
較平淡的一天，適當放鬆精神。
整體運：★★★☆☆
感情需要細水長流，對另一半少點抱怨，多點寬容，生活才會更加和諧。玩金錢遊戲也要適可而止，見好就收，太過貪婪會得不償失。單身女性可以去美容院做做皮膚護理，享受一下周到的服務。
愛情運：★★☆☆☆
很容易對剛結識的異性朋友付出真情。談情說愛還需多觀察，以免受到傷害。
事業運：★★★★☆
溝通能力突顯，有機會在會議上或家中提出有建設性的建議，易得到上司或家人的肯定。
財運：★★★☆☆
在金錢利益上易與人發生糾結。
貴人星座：天秤座
幸運數字：8
吉時吉色：09:00-11:00羽絨白
開運方位：西北方向
天蠍座
財氣臨門，鴻運緩緩而來。
整體運：★★★★☆
單身者可得看緊身邊的好桃花，會有遭人半路攔截的危險；邀好友一同出門逛逛商店，會有偏財光臨；學生族對自我優勢拿捏較準，學習進度也因此增速不少，連人緣也因此好很多。
愛情運：★★★☆☆
已婚者將面臨考驗，當心因為情慾誘惑而造成的窘境。應慎選朋友，凡事要量力而為。
事業運：★★★★☆
為家中的事情忙得不亦樂乎，會有瘋狂採購的慾望。眼光不錯，易買到稱心如意的東西。
財運：★★★★★
小財不斷，收入可觀。有進大財的跡象，但還得一步步來。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：9
吉時吉色：17:00-19:00古銅青
開運方位：正西方向
射手座
心情不錯，頭腦清醒讓思路也變得清晰起來。
整體運：★★★☆☆
閒暇時可以去投資市場看看，今天對資源類投資標的比較有領悟力，稍花心思就能從中挖到商機。頭腦清晰時也適宜多看看書，給自己補充專業知識，對工作很有幫助。
愛情運：★★★☆☆
已婚者與其讓時間磨損你的愛情，不如多花些心思製造愛情中的浪漫和驚奇喔！
事業運：★★★☆☆
感覺平淡，不妨串串門子，送些小禮物給親朋好友。禮多人不怪，你也會開心的喔！
財運：★★★★☆
穩中有漲，偏財還不斷。
貴人星座：天秤座
幸運數字：6
吉時吉色：17:00-19:00蘑菇灰
開運方位：正北方向
摩羯座
情緒高漲的一天。
整體運：★★★★☆
今天投資獲利的機會高，可四處跑跑廣開財路，長期投資的前景比較不錯；以前的默默耕耘、日積月累在今天有較高機會得到最佳的釋放時機；情緒較高亢的你找幾個朋友去酒吧或KTV釋放一些精力吧。
愛情運：★★★★☆
戀愛中人愛情進展相對平順，容易因錢而起衝突，要有一方肯妥協才能避免爭吵！
事業運：★★★★☆
顯得非常自信，覺得自己有足夠的實力去完成頭腦中的計劃，運勢很旺，加油！
財運：★★★★☆
容易有意外驚喜，但不宜過度投機。
貴人星座：射手座
幸運數字：5
吉時吉色：07:00-08:00白鋼銀
開運方位：西南方向
水瓶座
謙虛就能掌握更多的知識。
整體運：★★★☆☆
愛情起伏不斷，徘徊在對方的好與壞之間，難以抉擇。賺錢的慾望不強，可以安排時間休閒，以此積聚自己的財運。學生族不願妥協於他人的學習方法，卻又想不出更適合自己的方法，虛心接受會讓你有新的發現。
愛情運：★★★☆☆
感情上還需要多花點心思，耐心處理好與情人之間的關係，還應和氣對待另一半！
事業運：★★★☆☆
很多臨時狀況會不定時的冒出來，雖然很讓你頭疼，但只要冷靜面對，便會有所轉機。
財運：★★☆☆☆
有經濟上的難題，讓你懊惱不已。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：4
吉時吉色：18:00-20:00琥珀橙
開運方位：西北方向
雙魚座
嘗試也能有所收穫，切忌一昧守候。
整體運：★★★☆☆
愛情正值春天，找個好時機向心儀的對象傾訴自己的情感，成功指數極高哦！非常注意自己的消費習慣，且對家人亦有一定的要求，能多角度節省開支。興趣減退，討厭被人束縛的感覺，覺得渾身不自在。
愛情運：★★★★☆
魅力百分百，有心儀對象的人可以找機會和對方說說話，拉近兩人的距離。
事業運：★★☆☆☆
顯得有些孤傲，易畫地自限，少了與人交流、互動的機會，會讓人有難以親近的感覺。
財運：★★★☆☆
失之東隅，收之桑榆，有失亦有得，雖然得到的不一定是金錢。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：5
吉時吉色：05:00-06:00大理石灰
開運方位：正西方向
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