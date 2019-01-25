今日星座運勢／摩羯合作投資獲豐收 愛情運勢超強

2019-01-25 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



圖／ingimage 分享 facebook

2019-01-25

牡羊座

多吃些水果，補充能量。

整體運：★★☆☆☆

感情上容易遭受打擊，但朋友的鼓勵會給你增添許多信心；下午的精神會略感疲倦，不宜與人談生意；上級給的新任務會給你帶來不小的壓力，喝杯果汁能夠得到舒緩。

愛情運：★★★☆☆

另一半的情緒不佳，別讓自己的情緒也跟著失控，你應多體諒對方才是唷！

事業運：★★☆☆☆

事業運不太好，工作上雜事特別多，有亂糟糟的感覺，宜平心靜氣的來面對。

財運：★★★☆☆

工作上收人紅包，恐惹來大麻煩。

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：08:00-10:00脆梅青

開運方位：正北方向

金牛座

運勢不錯，易有貴人相助。

整體運：★★★★☆

今天情緒控制得不錯，對另一半多花點心思，雙方就能相處很愉快。財運方面表現一般，切記不可把得失看得太重，免得引發精神緊張。工作方面，與客戶商談機會多，會有不錯的結果。

愛情運：★★★☆☆

感情豐富日，無論是你主動還是他主動，總之創造新鮮感是很重要的。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，在忙碌中有收穫。而且容易把鬼靈精怪的一面發揮得淋漓盡致呢！

財運：★★★☆☆

適合存錢的日子，有閒錢就拿去儲蓄吧！金錢運作上適合只進不出。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00睡蓮紫

開運方位：東北方向

雙子座

禍從口出。

整體運：★★★☆☆

說話注意場合，不留情面的言語和過分的玩笑，都易傷害到對方。工作遭遇低潮，獨自專研方案很難有所發展，與同事進行探討，將能得到明顯的進步。財運頗好，可望擁有債權人的權利，且收到還款的機率很高。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運略差，有點苦悶的感覺，想表達負面情緒時婉轉點，否則會搞砸喔！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不太好哦！有點烏煙瘴氣的感覺，事情的變化劇烈，搞得自己的情緒也忽上忽下的。

財運：★★★★★

財運很旺盛，有機會從親友口中獲得可靠商機，只要敢於行動就有不錯的收獲。

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：08:00-09:00珠貝白

開運方位：正北方向

巨蟹座

為了別人的事而辛苦奔走。

整體運：★☆☆☆☆

要做好不求回報的心理準備，以免期望越大失望也越大。有被捲入夥伴爭執糾紛中的危險，保持中庸之道才是上策。出門在外多帶點現金，不過小心一些較好，露財的後果是往往招來小人的算計，那就得不償失了。

愛情運：★★☆☆☆

在感情上應多一些理智，認清自己內心深處的情感，不要因為一時浪漫的氣氛而沖昏了頭。

事業運：★☆☆☆☆

事業運很差，腦袋空空的，要注意輕重緩急拿捏不清而誤了大事。

財運：★☆☆☆☆

金錢困擾多多，恐有難言之隱，要注意為財起口角、計劃之財務問題受到延誤阻礙、機械損壞而破財。

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：07:00-08:00祖母綠

開運方位：正東方向

獅子座

認真對待身邊的人。

整體運：★★☆☆☆

戀人向你提出一些要求，多表現出順從的態度才能獲得對方的肯定，否則易起爭執。進財缺乏動力，積極請教他人，投資更能瞄準目標。學生族今晚9點到11點這段時間記憶力突顯，學習效率頗高。

愛情運：★★☆☆☆

愛情運較弱，有伴侶的人容易引發面對面的衝突，採取聚少離多的方式相處比較好。

事業運：★★★☆☆

比較敏感，做事也會特別的謹慎，就算有想法也不敢提出，怕傷了同事間的和氣。

財運：★★☆☆☆

有錢別太外露，小心破財！

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：18:00-20:00蕃茄紅

開運方位：東南方向

處女座

良好的信用有助事業的發展。

整體運：★★★☆☆

平常積累的良好信用使你今天在職場上順風順水，但是小小的成績不值得拿出來炫耀，免得讓其他人忍不住來挖苦你，謙虛謹慎的態度才能更好地維持良好形象。與同事之間要多進行工作上的交流，會受益匪淺。

愛情運：★★★☆☆

注意穿著打扮，也顯得格外溫柔體貼，讓伴侶有耳目一新的感覺。

事業運：★★★☆☆

頗有自己的主見，能獨立完成CASE，但與同仁溝通深度不夠，易造成人際關係緊張。

財運：★★★☆☆

不宜盲目投資，可以把錢花在知識、感情投資上，為日後的豐厚回報打基礎。

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：06:00-07:00杜鵑粉

開運方位：東南方向

天秤座

切忌好壞不分。

整體運：★★☆☆☆

提防陌生人對你的吹捧之言，以防落入圈套，而損失錢財。工作中別只顧埋頭苦幹，問清楚要求再行動，不然將會做很多白工哦！老套的理財觀念是到了要進行更新的時候了，他人的理財新技巧值得借鑒，對你的財政收入大有裨益。

愛情運：★★★☆☆

戀人、夫妻間感情平穩發展；單身者可安排聚會，或參加他人組織的活動，會有不錯的際遇！

事業運：★★★☆☆

運勢平順，對工作表現得非常投入，但廢寢忘食的工作也會讓身體很疲憊。

財運：★★☆☆☆

處理財務問題宜藏不宜顯。

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00水晶紫

開運方位：正東方向

天蠍座

思想活躍，工作效率高。

整體運：★★★★☆

今天能迅速進入工作狀態，周圍的喧鬧也難以讓你分心，工作成效頗優，易獲得上司肯定。需抽些時間處理感情問題，特別是有伴侶的人，在陪另一半用餐時，多表示關心之意，只顧自己會讓對方生氣喔！

愛情運：★★★☆☆

戀愛運平平，少說兩句挑剔埋怨的話，才不會引發口角！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，有機會替同事排解紛爭而獲得美名。今日除了處理分內事外，不妨幫幫同事，順便建立同事之情。

財運：★★★☆☆

花錢的企圖心有點強，有閒錢時就讓自己享受一下吧，但可別寅吃卯糧咧！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：08:00-10:00白鋼銀

開運方位：正南方向

射手座

衝動和率性是一體兩面。

整體運：★★★☆☆

從事翻譯工作的人今天有機會邂逅異域桃花，新鮮感易讓你失去理智，切忌忽視現實問題。工作中容易因衝動而冒犯到同事，但你的坦誠又會讓對方很快原諒你。財運不錯，跟風投資也會獲得盈利機會。

愛情運：★★☆☆☆

今日適合獨處，一個人靜靜的幻想、回憶過去都好，不適合去約會唷！

事業運：★★★☆☆

尋找捷徑的確能縮短到達成功的距離，但投機取巧會適得其反，千萬不要有投機心理。

財運：★★★★☆

財運旺盛。有儲蓄的話，你不妨去做些投資，可望賺到一些意外之財喔！

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：19:00-21:00青金石藍

開運方位：西北方向

摩羯座

愛情可望開花結果。

整體運：★★★★★

愛情運勢超強，單身者可望與心儀對象從嚮往轉為實現；與別人合作的投資項目，有機會喜獲豐收；工作上獨特的創意能為工作團隊帶來靈感，易獲同事、上司的稱讚。

愛情運：★★★★★

今日的你表面正經，內心對愛情卻非常的狂野，努力的放電製造點樂趣吧！

事業運：★★★★☆

事業運較佳，雖然忙碌了點，但可獲得名聲方面的收穫，例如：工作績效受到肯定。

財運：★★★★★

金錢運作頻繁的一天，有大量資金流通的現象，對於有錢人的影響較大，適合錢滾錢的一天。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：22:00-24:00睡蓮紫

開運方位：正東方向

水瓶座

走累了不妨歇歇。

整體運：★★★☆☆

有機會在商務洽談中找到和自己共鳴的人士，把酒言歡的快樂難以言表；情人間互動默契十足，單身者有望在派對中開展新戀情；一些無法預料的突發事件的出現，會消減理財人士的投資熱情，停下腳步總結一下未嘗不是好事。

愛情運：★★★★☆

單身者多與年輕的朋友接觸，容易遇到心儀的對象；戀愛中的人開始規劃以後的生活。

事業運：★★★☆☆

遇到麻煩時容易急躁，難以做出明確判斷。

財運：★★★☆☆

借貸應小心，提防上當受騙。

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：22:00-23:00珊瑚橙

開運方位：東北方向

雙魚座

運勢不錯，應主動付出。

整體運：★★★★☆

今天桃花運不錯，單身者有機會與心儀的對象單獨相處，直截了當的表露心聲會有意想不到的好效果。工作上表現出色，狀態良好，能自在的應對各種事務，拿出令人滿意的成績。

愛情運：★★★★☆

異性緣超級好的，有許多機會跟異性互動呢，也容易得到異性的幫助喔！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，很適合忙碌，不要讓自己太閒喔，否則會欠缺成就感！

財運：★★★☆☆

得財順利，是金錢回收的好時刻，先前有耕耘付出者，今日多能獲得好消息。

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：12:00-13:00玳瑁棕

開運方位：西南方向





