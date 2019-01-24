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想跳槽一定要留意！2019你的職場貴人會是誰

2019-01-24 08:00聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

人在職場，跳槽的機會難免。如果得到貴人幫助，將會使你跳槽更順利、一舉成功。那麼，2019年想跳槽的話，你的職場貴人最有可能會是誰？接下來，科技紫微網將為你揭曉。

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
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生肖鼠、生肖蛇

2019你的職場貴人：老同學

老同學最有可能是你2019年的跳槽貴人。轉職目標不明，左右為難？或是跳槽動力不夠？還是求職資訊太少？這些問題，老同學都會為你提供最有力的幫助，哪怕是隨意敘舊聊天，也有可能獲得你想要的答案喔！趕緊與他們聯繫，讓貴人助你一臂之力吧。

　

生肖牛、生肖兔

2019你的職場貴人：獵頭或朋友推薦

人往高處走，2019年想要跳槽更順利，首選就是找獵頭或是讓獵頭找到你。另一途徑則是由好朋友推薦，不管是主動尋求朋友意見，還是由朋友把好消息送上門，都是為你的跳槽鋪路的好方法。他們所提供的訊息大多為你所急需、且對你有利，可別錯過了！

　

生肖虎、生肖狗

2019你的職場貴人：女性親人長輩

2019年想要尋求更好的跳槽機會，別只顧著獨自往前衝，或是只尋求同輩的幫助，而忽略了親人長輩的助力。今年，女性親人長輩最有可能為你的跳槽排除障礙，她們不僅會提供求職資訊，還會全力幫助你打通人脈，給你最實質的幫助。

　

生肖雞、生肖羊

2019你的職場貴人：目標公司員工

知己知彼，方能百戰不敗。目標公司的員工最有可能成為你今年的跳槽貴人，在你感覺前路迷茫無望時，尋求他們的幫助，可讓你求職更順利。和他們接觸，你便有機會從旁了解目標公司的工作環境、老闆人品、公司文化、職位空缺等狀況，讓你出手不落空，一擊即中。

　

生肖龍、生肖馬

2019你的職場貴人：志同道合的朋友

朋友多，路就好走。特別是志同道合的朋友，他們不僅在生活方面能幫助你，在求職跳槽這件事情上也能給你強大助力。跳槽求職前，多跟他們聊一聊你的想法與困惑，聽聽他們的意見。只要你願意，他們定會傾力助你，聽他們一席話，勝過盲目四處尋找。

　

生肖猴、生肖豬

2019你的職場貴人：直屬上司或老東家

2019年想要跳槽，靠朋友、靠自己都很好，但你今年最關鍵的還是把握住直屬上司或是老東家這個大貴人。即使想要跳槽，也千萬別跟直屬上司或老東家翻臉，善始善終，儘可能留個好印象。這樣，你便有機會獲得他們的真誠推薦，可讓你的跳槽求職之路順遂很多。

　

把握貴人助力，跳槽求職如虎添翼。不要再左顧右盼了，2019年想要跳槽，千萬別錯過你的職場大貴人唷！

　

【延伸閱讀】

紫微論斷，你幾月跳槽最有利？

你有未知的事業才能？占卜預測

　



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