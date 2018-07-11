今日星座運勢／魔羯 戀愛運旺 對象帶來生命新感受

2018-07-11 00:00 聯合新聞網 那河



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七月十一日（三）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：健康美食

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：聚餐場合

今天是與同事之間增進感情的好時光。特別是透過聚餐交誼，生活資訊小情報的交流，讓工作事務更順暢，增加不少人情味。

【金牛座】晴空萬里

★ 幸運色：天空藍

★ 幸運物：合作精神與溝通協調

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：可遠眺的空間

命主星與位於金牛的天王星形成和諧相位，讓最近金牛們充滿魅力與活力，準備展開一場人生新冒險。

【雙子座】烏雲罩頂

★ 開運色：薰衣草紫

★ 開運物：靜心

★ 開運方位：東方

★ 開運地點：可靜心的空間

正面狀態是腫得面對自己內在的情緒、進行生命的自省與回顧，很多過去的記憶也會突然浮現，讓雙子們可以面對與淨化。較負面狀態需避免過於封閉自我，不願面對現實。

【巨蟹座】晴空萬里

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：包容不同意見

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：聚會場合

透過與眾人一起上課學習或聚會討論，可以舒展巨蟹們的心情與情緒，也可從中獲得有趣的知識資訊及友誼。

【獅子座】晴空萬里

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：專業實力

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：工作職場

今天是展現工作實力的最佳時機。有可能出現更多新的機會湧入，也可能有跨領域的工作邀約。過去工作上準備十足的獅子們事業運超旺。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：淡藍綠色

★ 幸運物：簡潔的裝扮

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：色彩簡潔的空間

今天很適合到大自然或有異國風情的地方走走看看，或者閱讀一本不錯的書、看部電影等等，提升自己的知性與氣質。部分處女座也有異國戀的機會，但最近的戀愛運都有些些辛苦。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：知足常樂

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：SPA或大自然

今天不適合進行過於複雜的工作事務。部分天秤需注意避免不當的秘密戀情或檯面下的交易。最佳狀態是心中保持正念與信仰。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：淺綠色

★ 幸運物：自信但謙虛

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：小型社交場合

正面狀態是社交運及貴人運旺、人際關係活絡。負面狀態則需注意人我關係的應對，避免突如其來的情緒，或對他人過多的要求。婚姻原本有隱憂者也容易出現問題。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：勤勞謙虛

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：工作職場

這是行銷自己的最佳時機。貴人運提升，工作上容易有新的機會。好好把握。此時不是要求高薪的時刻，而是抓住機會的時刻。

【魔羯座】晴空萬里

★ 幸運色：紫紅色

★ 幸運物：向他人學習

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：溫馨的用餐空間

戀愛運旺。摩羯們容易遇到各式各樣有趣的對象，對方的個性或生活能帶給你對於生命有不同感受，打開原本僵化的視野。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：淺紫色

★ 幸運物：占星或催眠

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：身心靈中心

內心與外在都充滿變動的時期。需特別注意自己的情緒與家人健康。此時也是探索內在自我的最佳時機。

【雙魚座】晴空萬里

★ 幸運色：古銅色

★ 幸運物：笑容

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：社交場合

透過網路媒介或是朋友之間的傳遞，讓雙魚們有機會將觸角往外延伸，接觸更多的人，或將自己的想法傳遞給更多人。但避免強迫推銷自己的理念。