今日星座運勢／天蠍 人我關係順行 微笑有助幸運
七月十日（二）
【牡羊座】晴時多雲
★ 幸運色：水藍色
★ 幸運物：泡澡
★ 幸運方位：東方
★ 幸運地點：有水的地方
木星即將在親密關係與金權合作、生死議題各種複雜情結與情緒的相關位置恢復順行，過去半年在相關事務上出現的問題或需要反省的事物，應該都陸續有了解決方式與調整。
【金牛座】晴時多雲
★ 幸運色：淡粉紅色
★ 幸運物：百合花
★ 幸運方位：西北方
★ 幸運地點：花店
木星即將在合作關係及婚姻的相關位置恢復順行，過去半年在相關事務上出現的問題或需要反省的事物，應該都陸續有了解決方式與調整。
【雙子座】晴時多雲
★ 幸運色：綠色
★ 幸運物：備忘錄
★ 幸運方位：北方
★ 幸運地點：整潔簡單的空間
木星即將在健康與生活工作細節的相關位置恢復順行，過去半年在相關事務上出現的問題或需要反省的事物，應該都陸續有了解決方式與調整。
【巨蟹座】晴時多雲
★ 幸運色：藍色
★ 幸運物：藍色配件
★ 幸運方位：西方
★ 幸運地點：明亮的空間
木星即將在愛情與孩子的相關位置恢復順行，過去半年在相關事務上出現的問題或需要反省的事物，應該都陸續有了解決方式與調整。
【獅子座】晴時多雲
★ 幸運色：淡紫色
★ 幸運物：薰衣草
★ 幸運方位：東方
★ 幸運地點：家
木星即將在家庭與家人、內心世界的相關位置恢復順行，過去半年在相關事務上出現的問題或需要反省的事物，應該都陸續有了解決方式與調整。
【處女座】晴時多雲
★ 幸運色：淡藍綠色
★ 幸運物：筆記本
★ 幸運方位：西方
★ 幸運地點：咖啡館
木星即將在溝通與學習、交通的相關位置恢復順行，過去半年在相關事務上出現的問題或需要反省的事物，應該都陸續有了解決方式與調整。
【天秤座】晴時多雲
★ 幸運色：淡藍色
★ 幸運物：適當的自信
★ 幸運方位：南方
★ 幸運地點：可遠眺的空間
木星即將在和財物、工作技能、自我能力的相關位置恢復順行，過去半年在相關事務上出現的問題或檢討改進的事物，應該都陸續有了解決方式與調整。
【天蠍座】晴時多雲
★ 幸運色：淡粉紅
★ 幸運物：微笑
★ 幸運方位：西南方
★ 幸運地點：社交場合
木星即將在人我關係與新發展的相關位置恢復順行，過去半年在相關事務上出現的問題或需要檢討改進的事物，應該都陸續有了解決方式與調整。
【射手座】晴空萬里
★ 幸運色：淺綠色
★ 幸運物：健康飲食及生活
★ 幸運方位：東南方
★ 幸運地點：色調淡雅的空間
木星即將在業力與身心健康的相關位置恢復順行，過去半年在相關事務上出現的問題或需要反省的事物，應該都陸續有了更清晰的認知與了解。
【摩羯座】晴空萬里
★ 幸運色：珊瑚色
★ 幸運物：合作精神
★ 幸運方位：東方
★ 幸運地點：聚會場合
木星即將在團隊精神與合作的相關位置恢復順行，過去半年在相關事務上出現的問題或檢討改進的事物，應該都陸續有了更深的理解並知道未來該如何進行。
【水瓶座】晴時多雲
★ 幸運色：藍綠色
★ 幸運物：書籍
★ 幸運方位：東方
★ 幸運地點：藝文展場
木星即將在事業與形象的相關位置恢復順行，過去半年在相關事務上出現的問題或正進行檢討改進的事物，應該都陸續有了調整。
【雙魚座】晴時多雲
★ 幸運色：淡黃色
★ 幸運物：花草茶
★ 幸運方位：東北方
★ 幸運地點：空氣清新的地方
木星即將在和學術專業以及海外的相關位置恢復順行，過去半年在學術、宗教或海外相關事務上出現的問題或需要改進的方向，應該都陸續有新的想法與調整方向。
留言