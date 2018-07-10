今日星座運勢／天蠍 人我關係順行 微笑有助幸運

2018-07-10 00:00 聯合新聞網 那河



ingimage 分享 facebook

七月十日（二）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：水藍色

★ 幸運物：泡澡

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：有水的地方

木星即將在親密關係與金權合作、生死議題各種複雜情結與情緒的相關位置恢復順行，過去半年在相關事務上出現的問題或需要反省的事物，應該都陸續有了解決方式與調整。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：淡粉紅色

★ 幸運物：百合花

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：花店

木星即將在合作關係及婚姻的相關位置恢復順行，過去半年在相關事務上出現的問題或需要反省的事物，應該都陸續有了解決方式與調整。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：備忘錄

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：整潔簡單的空間

木星即將在健康與生活工作細節的相關位置恢復順行，過去半年在相關事務上出現的問題或需要反省的事物，應該都陸續有了解決方式與調整。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：藍色配件

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：明亮的空間

木星即將在愛情與孩子的相關位置恢復順行，過去半年在相關事務上出現的問題或需要反省的事物，應該都陸續有了解決方式與調整。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：淡紫色

★ 幸運物：薰衣草

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：家

木星即將在家庭與家人、內心世界的相關位置恢復順行，過去半年在相關事務上出現的問題或需要反省的事物，應該都陸續有了解決方式與調整。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：淡藍綠色

★ 幸運物：筆記本

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：咖啡館

木星即將在溝通與學習、交通的相關位置恢復順行，過去半年在相關事務上出現的問題或需要反省的事物，應該都陸續有了解決方式與調整。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：淡藍色

★ 幸運物：適當的自信

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：可遠眺的空間

木星即將在和財物、工作技能、自我能力的相關位置恢復順行，過去半年在相關事務上出現的問題或檢討改進的事物，應該都陸續有了解決方式與調整。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：淡粉紅

★ 幸運物：微笑

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：社交場合

木星即將在人我關係與新發展的相關位置恢復順行，過去半年在相關事務上出現的問題或需要檢討改進的事物，應該都陸續有了解決方式與調整。

【射手座】晴空萬里

★ 幸運色：淺綠色

★ 幸運物：健康飲食及生活

★ 幸運方位：東南方

★ 幸運地點：色調淡雅的空間

木星即將在業力與身心健康的相關位置恢復順行，過去半年在相關事務上出現的問題或需要反省的事物，應該都陸續有了更清晰的認知與了解。

【摩羯座】晴空萬里

★ 幸運色：珊瑚色

★ 幸運物：合作精神

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：聚會場合

木星即將在團隊精神與合作的相關位置恢復順行，過去半年在相關事務上出現的問題或檢討改進的事物，應該都陸續有了更深的理解並知道未來該如何進行。

【水瓶座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：書籍

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：藝文展場

木星即將在事業與形象的相關位置恢復順行，過去半年在相關事務上出現的問題或正進行檢討改進的事物，應該都陸續有了調整。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：淡黃色

★ 幸運物：花草茶

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：空氣清新的地方

木星即將在和學術專業以及海外的相關位置恢復順行，過去半年在學術、宗教或海外相關事務上出現的問題或需要改進的方向，應該都陸續有新的想法與調整方向。