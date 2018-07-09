今日星座運勢／射手 注意生活規律 避免健康變化

2018-07-09 00:00 聯合新聞網 那河



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七月九日（一）

【牡羊座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：植物

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：寧靜可思考的空間

金錢收入、職稱、或工作能力開始要有更多的挑戰與變化了。你是否已經感覺到這些變化的來臨？不妨花些時間沈澱紀錄。

【金牛座】晴時多雲

★ 幸運色：淡藍色

★ 幸運物：高地薰衣草精油

★ 幸運方位：西北方

★ 幸運地點：視野開闊的空間

對於自己目前在人生中逐漸改變的定位或稱謂感到五味雜陳。有興奮開心的情緒，也有些許不安惶恐的緊張。

【雙子座】晴時多雲

★ 幸運色：寶藍色

★ 幸運物：星星

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：看見美麗星空的地方

生命中最近出現不少令你有些措手不及或慌亂的人事物，攪亂了你原本對人生的設定與想法。但也許正是這些事物可以帶領你飛越更高、看得更廣。

【巨蟹座】晴時多雲

★ 幸運色：白色

★ 幸運物：改變的意願

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：團隊組織

無論是你帶領的團隊，亦或是你加入的團體，某種程度都帶給你深度的心理轉化，讓你發現另一個不一樣的自己。

【獅子座】晴時多雲

★ 幸運色：綠色

★ 幸運物：新的事物

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：熱鬧商場

也許你曾經相信的那條道路或那個人突然間你再也不相信或回不去了。但宇宙正是透過這樣的改變，讓人生可以為你開闢一條新的道路。

【處女座】晴時多雲

★ 幸運色：金黃色

★ 幸運物：金黃色食物

★ 幸運方位：南方

★ 幸運地點：寧靜可思考的空間

透過你的工作、生活、婚姻感情或健康的層面，你的價值觀開始出現某些轉變。過去認為重要的，也許變得不再那麼重要。

【天秤座】晴時多雲

★ 幸運色：淡珊瑚色

★ 幸運物：無慾而剛

★ 幸運方位：西方

★ 幸運地點：復古咖啡館

也許在愛的關係中歷練，也許在權力角力中鍛鍊，這兩者之間，都是對人性的最大考驗之一。是否能順利過關，需要絕對的專注與覺知力。

【天蠍座】晴時多雲

★ 幸運色：寶藍色

★ 幸運物：靜心音樂

★ 幸運方位：北方

★ 幸運地點：瑜伽會館

和另一半、合作夥伴或閨蜜之間的關係，直接或間接影響到你的心情。透過檢視彼此間的關係，可以了解你是真的愛對方，還是只是出於自私的需要對方。

【射手座】晴時多雲

★ 幸運色：藍色

★ 幸運物：健康飲食

★ 幸運方位：東方

★ 幸運地點：整潔的居住空間

生活及工作的動盪，可能讓你更加積極的樂於學習或與他人互動找尋機會。但另一方面則需特別注意自己的生活規律與飲食，避免健康上出現變化。

【摩羯座】晴時多雲

★ 幸運色：彩虹色

★ 幸運物：色彩亮麗的配件

★ 幸運方位：東北方

★ 幸運地點：色彩繽紛的空間

當愛情或孩子進入生命中，你的自我價值因此受到影響。但無論是情人或孩子，都是獨立個體，無法在掌控中。

【水瓶座】烏雲罩頂

★ 開運色：綠色

★ 開運物：玉石

★ 開運方位：西方

★ 開運地點：大自然

內在的安全感開始一步步被挑戰。你是否已經找到安穩的基石，感覺不再被輕易動搖？真正的自由，來自於你的心，而非外在。

【雙魚座】晴時多雲

★ 幸運色：藍綠色

★ 幸運物：藍綠色配件

★ 幸運方位：西南方

★ 幸運地點：舒適的居家空間

忙碌的人際或生活的轉換，你的心靈是感到充實還是匱乏？若是前者，表示妳的忙碌與不斷的轉換是有價值的。