小孟塔羅：我的靈魂年齡是幾歲？

2018-07-06 10:32 聯合新聞網 文／小孟



圖片來源／ pexels 分享 facebook 智慧不在於外表，也不在於出生的年齡，而在靈魂的經驗上。因此有些孩童天生早熟，卻給人非常老成的感覺。而有些人天生聰明，未受任何教育之下，就明白一些深奧的道理。然而有些人早就已經成家立業，但行為卻還像是小孩子一樣。因此你處於幾歲的靈魂年齡，就會表現出那年齡該有的個性與行為。現在請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，我的靈魂年齡是幾歲？

請憑直覺選擇一張牌。 分享 facebook

塔羅牌圖作者：Octavio Aceves and Galia(The Celtic Tarot)

A：60歲的老年期靈魂。(隱者牌正位) 分享 facebook

A：60歲的老年期靈魂。(隱者牌正位)

牌面上有一位披著綠色斗篷的長者，他的右手拿著一盞油燈，左手握著一根拐杖。

這張牌表示你的靈魂年齡，正好處於60歲的老年人，反映到你實際的個性裡，你有時會覺得自己跟神佛很有緣，喜歡宗教或身心靈的事物，到寺廟或教堂能讓心情平靜下來。會開始注重作息的時間，儘量讓自己能夠早睡早起，至於飲食方面也會重視養生，少喝外面買的手搖飲料，平時多吃蔬菜少吃肉，或嘗試讓自己吃素。

B：18歲的少年期靈魂。(戀人牌正位) 分享 facebook

B：18歲的少年期靈魂。(戀人牌正位)

牌面上的二人靠的很近，女方把左手放在男方胸口，男方作勢想要牽女方的右手。

這張牌表示你的靈魂年紀，正好處於18歲的青少年，反映到你實際的個性裡，你對愛情有許多美好的憧憬，會想透過網路、APP的方式認識新朋友，但也容易在愛情上栽跟斗，有鑽牛角尖想不透的困擾。你是一個很有好奇心，會想要接觸新事物的人，若所處的環境太過乏味，無法讓你成長學到東西，你可能會待不下去。

C：30歲的成年期靈魂。(戰車牌正位) 分享 facebook

C：30歲的成年期靈魂。(戰車牌正位)

牌面上有一位金髮女子，她駕著能夠飛行的馬車，奔馳翱翔在宇宙之間。

這張牌表示你的靈魂年紀，正好處於30歲的青壯年，反映到你實際的個性裡，你會渴望想要賺大錢，像是到海外工作闖出一片天，或出國打工渡假存下第一桶金，有機會的話會想自己創業，實現成為老闆的夢想，或是上課學習第二專長，培養自己做副業的能力。至於購買的夢想中的房子，也會是促使你賺錢的一大動力。

D：10歲的幼兒期靈魂。(愚者牌正位) 分享 facebook

D：10歲的幼兒期靈魂。(愚者牌正位)

牌面上有一位男子，披著破掉的紫色斗篷，右手提著綁著行囊的棍子，身旁還有一隻小狗跟隨著他。

這張牌表示你的靈魂年紀，正好處於10歲的小孩子，反映到你現實的個性裡，你會是一個比較貪玩的人，像是喜歡玩線上遊戲、手機遊戲、夾娃娃機、夜巿攤位的小遊戲、甚至是大型的遊樂園等等。由於你可能比較缺乏耐心，比較無法安靜的坐在書桌前，好好的靜下來的讀一本書，很容易被手機、網路，或周遭的事物給分心。

E：40歲的壯年期靈魂。(皇后牌正位) 分享 facebook

E：40歲的壯年期靈魂。(皇后牌正位)

牌面上有一位雍容華貴的女子，坐在象徵權位的寶座上，頭上戴著金光閃閃的皇冠。

這張牌表示你的靈魂年紀，正好處於40歲的壯年期，反映到你實際的個性裡，你會注重生活的品質，也很願意把錢花在這個方面，像是吃有機食材或比較好的食物，以及安排出國旅遊行程，購買喜歡的東西犒賞自己，也會想要參加運動課程，例如跟三五好友一起健身、瑜珈、打球等等，一方面保養身體的機能，另一方面維持良好的體態。