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幸福只是晚點來！適合晚婚的女命

2018-07-10 12:38聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

現代女性自主意識抬頭，對於個性較強悍的女生，更是適合先立業後成家，才能讓她個人才能更有發揮的空間。現在「科技紫微網」就帶大家見識一下，14主星中哪些女性是適合先打拼事業再步入婚姻的晚婚族？

如果不清楚自己的紫微主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的命宮主星及命盤唷。本文請同時參考「命宮」和「夫妻宮」內的星星唷。

圖片來源／Shutterstock
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七殺星

七殺星在14顆主星之中，個性最強。由此可見，七殺的女性也是最剛烈直爽，獨立自主的。她們的事業心很重，所以生活中的大部分時間和精力也都是投入在事業上。感情對她們來說太複雜，也難穩定。

而事業就不同，只要自己肯努力就能看到成果，所以七殺女性樂意在事業上找成就感。除非自己的事業有成，感覺累了，才會想到要有一個寬大的肩膀讓自己依靠，而且這個肩膀的主人最好是能在事業上產生共鳴的男人。

　

破軍星

破軍星的人素來我行我素，天生流露出一股霸氣，非常有性格。正是如此，破軍的女性桃花比較差，而且快合快分，極不穩定，但沒有關係，因為破軍能在事業上找到安慰。

破軍不會像合作型主星那樣喜歡感情用事，她們的人生目標非常明確，既然決定全心全意的拼事業，就不再會被兒女情長所牽絆。直到自己事業穩定，有所成就了，再開始考慮自己的婚姻大事。就算這時的破軍已淪為「敗犬」，也不會後悔。

　

紫微星

紫微星的女人喜歡把自己擺放在「女王」的位置，所以在任何領域她們都相當的拚命。她們害怕輸，也害怕庸俗。杜絕自己依靠男人吃飯，而是要讓自己沒有了男人也一樣活得精彩。所以成家立業，相夫教子絕不是她們想走的路。

她們通常會在職場上叱吒風雲，期待看到欽佩和仰慕的眼光，討厭被人呼來喚去，處處都喜歡跟人爭第一。直到遇到比她們更有事業心，個性更強勢的男人，才會心甘情願啟動相夫教子的計劃。

　

武曲星

大部分女人都希望自己能嫁給一個有錢人，武曲星的女人更是如此。但武曲比較務實，她們知道並不是每個女人都能像灰姑娘那樣幸運。所以，對武曲而言要引起高層次男人的注意，最好的辦法就是把自己變得有格調。一旦自己事業有成，自然就可以接觸到許多事業有成的成功男士。

所以在武曲看來，先立業後成家並不會讓自己變得滯銷，而是能提高自己的身價，更容易找到一個優秀的男人，成立一個更優質的家。

　

廉貞星

廉貞星的女性最為灑脫，熱愛自由，特別是年輕時的她們不求安定，愛玩、愛闖、無拘無束，雖然身邊會圍繞著許多異性朋友，但此時沒有一個人能真正的拴住她們。她們渴望愛情，不過不會隨隨便便就決定自己的終身。

若真遇到不錯的異性，她們也不容易就此滿足，而會認為自己通過自我提升能找到一位更優秀的男性。而在自我提升過程中，卻慢慢將自己推入先立業後成家的女性行列。

　

【延伸閱讀】

幸福婚緣鑒定，你會和誰結婚？

想問月老，何時有好桃花降臨？

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

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