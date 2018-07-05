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不是說兩年歸零？不少人18趴第1年就沒了

別幫我打分數！最容易被貼錯標籤的5大星座

2018-07-05 16:22聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

誤會是很常見的事情，而一些誤會一旦形成，就容易成為固化思維。科技紫微網就來為五大星座「平反」，他們真的是被貼錯標籤了！

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
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金牛座：並不「摳門」

金牛座常被人看做摳門，其實完全大寫的誤解。他們只是有些時候不該花的錢不花，勤儉節約的小能手，但是應該花的錢，完全不會死摳著捨不得。

　

處女座：並不「龜毛」

處女座「龜毛」的標籤似乎是公認的，情況卻也並不屬實。處女座追求完美，渴望的是精益求精，但是離龜毛這種負面評價真的是差了十萬八千里。

　

天蠍座：並不「腹黑」

天蠍座城府深，並不代表他們腹黑。凡事喜歡多多思考，三思而後行是日常，但是並未內心打著如意算盤，然後就對他人有害，損人利己的事情從來不做。

　

射手座：並不「濫情」

射手座看似多情，其實專一，這句話還真的一要相信，射手座的認真程度，超乎你的想像。他們只是喜歡用濫情的外在來自我武裝，而實際上，他們動了心就是一輩子的事情。

　

水瓶座：並不「冷漠」

水瓶座也並不冷漠，只是外表冰冷內心火熱。很多時候還是很樂意對於一些事情伸以援手，不會是那種事不關己高高在上的類型。

　

看到這，想必大家也解開了對於這五大星座的一些誤解。的確，標籤容易被亂貼，所以，凡事得學會去透過標籤看本質。

　

【延伸閱讀】

全方位命盤解析，掌握好運關鍵

只有他懂你！姓名測今生另一半

　



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