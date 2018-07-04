影／【唐綺陽】2018下半年12星座運勢解析

2018-07-04 12:48 聯合新聞網 唐綺陽



時光飛逝，2018年轉眼間就過了一半。

唐綺陽老師的下半年星座運勢分析出爐囉，不管是工作、愛情、家庭、健康，來看看你下半年的運勢如何吧，另外提醒大家下半年有2次水星逆行，分別在7月和11月，要多多注意啦！

星座專家唐綺陽。 大慕影藝提供 分享 facebook

白羊座：

2018下半年10月前，努力追求財務上的進階與擴張格局，11月之後木星移位進入九宮，會有不錯的旅遊運，跨界、出版或是與異國文化產生交流。11月至明年3月，天王逆回白羊，特立獨行的能量鮮明。守護星火星逆行在十、十一宮，爭取能見度、知名度高升，有機會成為業界翹楚。與過往圈子仍有所牽連，會調整事業重心比例。金星逆在七、八宮，合作運佳，條件優厚，備受對方看好。下半年兩次水逆在白羊火象宮位，7月和11月請勿輕易誇下海口，出差遠行或談感情要多注意，小心一波三折或說錯話。感情方面，11月前易受到性感、危險氣息的吸引，11月之後對於異國特質的人傾心。

白羊座運勢影片

金牛座

2018下半年天王星移位金牛，迎接改變契機的來臨。11月之後，木星帶動富貴險中求的財運，但必須願意去冒險。守護星金星逆在六、七宮，工作運旺，有機會接觸到好的工作及同事，可從事與美感相關的工作。貴人運旺，合作對象友善，不妨配合他人、把握合作機會。火星逆行在九、十宮，有出國機運，工作上想要冒險，充滿事業雄心。下半年兩次水逆在金牛水象宮位，小心與家人有溝通上的誤會，11月避免與他人有財務糾紛或被抹黑攻擊。感情方面，呈現隨緣不執著狀態，需要理解及支持你的另一半；對已婚者來說，得遷就另一半，多配合對方。

金牛座運勢影片：

雙子座

2018下半年木星移位進入雙子七宮，有不錯的合作運與貴人運，但內心世界憂慮、欠缺安全感，宜多接觸身心靈事物，11月之後得要打開人際關係與外界接觸。下半年守護星水星兩次逆行，逆在雙子風象宮位，人際關係是重點，多和老友相聚、牽起人脈將有所幫助，但11月處於弱勢，談合約要小心。火星逆行在八、九宮，要花時間與他人協調腳步、溝通觀念，衝突或許能夠導向好的結果，懂得協調合作，便能掌握財氣。金星逆在五、六宮，職場上有好同事的支援。感情運佳，有機會發展職場戀情或遇到條件不錯的對象。

雙子座運勢影片：

巨蟹座

2018下半年木星移位進入巨蟹六宮，是調整健康與生活習慣的好機會，有升官運，專業能被看見，工作上有斬獲。11月前天王星在人際宮位，有機會接觸各路人馬，11月之後天王逆回十宮，容易遇到特立獨行的人，或自己成為別人眼中的怪咖。下半年兩次水逆，逆在巨蟹土象宮位，要注意身體健康，相信自己內在的能量。金星逆在四、五宮，適合居家佈置，整體氛圍與家連結度高，適合與另一半來點浪漫，享受家庭生活。火星逆行在七、八宮，可能會被牽制、逼迫，卻也不失為一種刺激與能量。感情方面，請把握11月前的最後衝刺，有機會變得更亮麗，吸引條件不錯的對象。

巨蟹座運勢影片：

獅子座

2018下半年重新出發，木星移位進入獅子五宮，適合改變造型、大方亮相，有機會懷孕。天王逆行回九宮，生活再度驛馬、奔波，信念得以發揮，能夠影響他人、奠定地位。下半年兩次水逆，逆在獅子火象宮位，人格特質被凸顯，應謹言慎行，舊事易被重提，趁此校正之前的錯誤。子女與戀愛課題回籠，有機會與前任相遇。金星逆行在三、四宮，家人能夠給你力量，宜多花心思與家人相處。火星逆行在六、七宮，當心血光之災，與接到突如其來的任務。小心與同事有衝突，需要花時間磨合。有合作機緣，合作方會有鍥而不捨的狀態，也要當心另一半找麻煩。感情方面，11月後木星帶給你亮麗的運勢，本身狀態良好，有機會遇到好對象。

獅子座運勢影片：

處女座

2018下半年11月，木星進入處女四宮，對原有生涯感到厭倦，產生想捲土重來的慾望。有機會買房、重新裝潢或轉職，適合清理及療癒內在，面對重新開始的課題。天王星逆行回八宮，帶來商業上的契機，但當心金錢與利益的糾葛，需要學會如何保護自己及配合他人。下半年兩次守護星水星逆行，逆在處女水象宮位，易有情緒困擾，宜多接觸身心靈事物。金星逆行在二、三宮，財運佳，能力會被看見，朋友及手足是貴人。火星逆行在五、六宮，健康以急症方式出現，也是治療的契機。與小孩互動熱絡，但也容易傷神。感情方面，火星讓處女想要快速推進關係，有告白的衝動。與專業人士有連結，感情上適合擔任突破的角色。

處女座運勢影片：

天秤座

2018下半年木星移位進入天秤三宮，得到志同道合朋友的外援與人際上的助力，驛馬星動、學習運佳。天王逆行回七宮，人際及合作關係是重點，容易遇到奇怪主張的人。下半年兩次水逆，逆在天秤人際宮位，成為圈子裡的紅人，舊雨新知應酬多。守護星逆行在一、二宮，貴人多、財務佳，往好的方向前進，生活節奏得到舒緩，想要回歸愉快的生活。火星逆行在四、五宮，能見度變高、成為主角，適應不得不高調的狀態，家裡可能裝潢、修繕，得花時間處理家中事務。感情方面，容易進入老夫老妻的生活模式，單身者可期待戲劇性的來臨。

天秤座運勢影片：

天蠍座

2018下半年木星移位進入天蠍二宮，躁動的能量趨緩，往務實的方向前進。能力備受肯定，可轉換成金錢或創造平台，有加薪、理財的好機會，金錢上有大筆進出的狀況。天王逆行回六宮，健康問題需要注意。下半年兩次水逆，逆在天蠍土象宮位，想要創造新的形象，理財則要特別注意。金星逆行在十二、一宮，會想要低調修行、或學習神祕學，8月、11月有暗戀情事，小心不倫戀。火星逆行在三、四宮，家人關係是下半年的重點，手足恐有意見爭執的摩擦，但反而是調整關係的機會，家中也會有修繕或雞飛狗跳的事情發生。感情方面，想要感情得要先伸出友誼之手，所遇對象有天王星的特質，類型與過往不同，年齡上也有些差距。

天蠍座運勢影片：

射手座

2018下半年木星移位進入射手一宮，生涯很重要的關鍵點，有衝勁想為自己想做的事情奉獻心力。11月前天王六宮，帶來工作上的改革，或是與同事間的關係較疏離。11月之後天王逆回五宮，射手重新理解如何展現自我。下半年兩次水逆，逆在射手火象宮位，7月、11月要小心大放厥詞、任性妄為易起爭議。金星逆在十一、十二宮，下半年人際關係是重點，人緣、公眾緣頗佳，成為團體的焦點，從事服務業有利。桃花要小心不倫，易有暗戀情事發生。火星逆行在二、三宮，有展現能力的機會，想要賺錢但錢財來去都快，與手足、朋友關係緊密。感情方面，需要安全感與隱密感強的對象，價值觀必須相近，才有機會共創新的未來。

射手座運勢影片：

魔羯座

2018下半年天王星從四宮移位至五宮，魔羯從飽嘗內心之苦，開始有發光發熱的機會，迎接任何的可能性，千萬不要自我設限。火星帶來賺錢的機運，但恐有財進財出的狀況發生。金星推動魔羯以全新形象出發，增添社交上的魅力，人際活動頻繁，帶來不錯的感情運勢。感情方面，11月前對象不乏名流類型，長官緣與公眾緣佳，適合經營業界人脈。下半年兩次水逆，逆在魔羯水象宮位，容易招惹麻煩，當心人紅是非多或人際關係產生危機。單身者桃花旺，不要排斥相親，有機會遇到條件不錯的對象。

魔羯座運勢影片：

水瓶座

2018下半年木星在11月後，會擴張你的影響力，有機會接觸更多的圈子，外在聲勢水漲船高，內在卻深藏著隱形的焦慮。守護星天王星下半年進入四宮，內心深處想要大改變，此宮位代表家變，除了生活模式的改變，家庭結構關係的變化與挑戰也很大。下半年兩次水逆，逆在水瓶風象宮位，7月當心婚姻或合夥關係的溝通不良。11月須謹言慎行，當心惹麻煩。金星逆在九、十宮，宜爭取出差，安排外出旅遊，有機會豔遇，也會受到長官、長輩的提攜。火星逆行在十二、一宮，有機會爆紅但也分身乏術、容易失眠，會想投身公益或發展愛好。感情方面，受到名流的青睞，改變造型、提升自己，迎接桃花的來臨。

水瓶座運勢影片：

雙魚座

2018下半年木星11月前還在雙魚九宮，容易心想事成，大膽與創新的勇氣，受到外界稱讚。11月後端出生涯代表作，有升官、得獎與受到矚目的機會。11月前，天王在三宮，想要學習、熱絡人際，但要當心口舌是非。11月後天王逆回二宮，注意財務上的動盪，需要自我反省。下半年兩次水逆，逆在雙魚土象宮位，當心老毛病復發，對健康議題感興趣。11月份要注意與長官、長輩的溝通，以免產生誤會。金星逆在八、九宮，帶來偏財運，散發性感的能量。火星逆行在十一、十二宮，想要拓展人脈，外在聲勢擴大，卻又想沉浸於自我內在的領域，在兩股能量拉扯下，產生內外的擺盪。感情方面，國外緣份強，對方能理解你的夢想。

雙魚座運勢影片：

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